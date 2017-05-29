نتيجة شهادة الصف الثالث الاعدادى 2017 محافظة الجيزة الآن

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالجيزة

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الجيزة

نتائج الصف الثالث الاعدادى محافظة الجيزة 2017

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة

مصريات – الجيزة – كتبت نجاة طارق سويلم: تعتبر الجيزة من اكثر المحافظات المصرية بعدد وكثافة الطلاب والتلاميذ الدراسين في المدارس بكافة انحاء مناطق المحافظة والتابعين لادارة تعليمية واحدة، وهي مديرية التربية والتعليم بالجيزة وذلك في جميع المراحل الدراسية الحكومية والخاصة، سواء المرحلة الابتدائية أو الاعدادية أو الثانوية، وكذلك المدارس والمعاهد الصناعية الفنية والمهنية.

اما فيما يخص طلاب الصف الثالث الاعدادى لهذا العام، فإن خلو امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة من شكاوي او صعوبات، يدل على ان نسبة النجاح في امتحانات آخر العام الترم الثانى للصف الثالث الاعدادى بالجيزة سوف تكون كبيرة نسبيا مقارنة مع نتيجة الصف الثالث الاعدادى في العام السابق.

وسوف تظهر نتائج الشهادة الاعدادية بالجيزة اليوم والخاصة بجميع المدارس سواء تجريبي حكومي او خاص وايضا يتم اعلان نتيجة اعدادية الجيزة بمحصلة ومجموع درجات الفصلين الدراسيين للعام الدراسي الحالي بعد وضعها على الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة للادارات التعليمية في المنيل، امبابة، الدقي، العجوزة، بولاق الدكرور، الحوامدية، الوراق،العياط، اطفيح، منشأة القناطر، الهرم، البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة.

تحديث اعلان نتائج الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة:

اعتمد اليوم اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة نتيجة الصف الثالث الاعدادى، وبلغت نسبة النجاح 80.79 %، وتبين انه تقدم الى اختبارات الترم الثاني 153120 طالباً وطالبة، ونجح 108011.

والملاحظ هذا العام هو كثرة عدد الحاصلين على الدرجات النهائية حيث بلغ عددهم 191 تلميذاً.

واحتلت ادارة جنوب الجيزة التعليمية المركز الاول، تليها الهرم، ثم الدقي، ثم الشيخ زايد، ثم الوراق، تليها العياط، والعجوزة والوراق و6 اكتوبر ومنشأة القناطر واطفيح، الحوامدية، وابو النمرس، والعمرانية، والصف، والبدرشين، واسيم، وشمال الجيزة، وبولاق الدكرور، وكرداسة، واخيرا الواحات باقل نسبة نجاح.

هذا وتم اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة وبالتوفيق لكل الطلبة ,واجمل التهاني للناجحين .. ويمكن مشاهدتها برقم الجلوس بالضغط على هذا الرابط >>> http://giza.moe.gov.eg/ar/EServices/Pages/ExamResultSearch.aspx

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نتيجة شهادة الصف الثالث الاعدادى 2017 محافظة الجيزة الآن

29/05/2017 1297 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , ,
1297 comments
  1. سعاد شعبان عبدالله 01/02/2017 15:18 -

    رقم الجلوس هو 79224 ادرة العياط جيزة

  2. Aziza 30/01/2017 00:18 -

    نتيجه الصف الثالث الاعدادي رقم جلوس 30801 ترم اول جيزه اداره بولاق الدكرور

  3. كمال محمد كمال محمد 29/01/2017 12:00 -

    الاسم كمال محمد كمال محمد
    رقم الجلوس٩٠٦٦٥

    محافظه الجيزه الترم الاول

  4. دنيا طارق خليل ابرهيم احمد 30/05/2016 19:22 -

    اريد نتيجة الشهادة الاعدادية ورقم جلوسى 5834

  5. احمد 20/08/2015 15:29 -

    شهادة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني محافظة الجيزة معاهد برطس

  6. محمد رمضان محمد صالح 08/08/2015 05:01 -

    مدرسه المعتمديه بنين

  7. اسمى محمد محسن رمضان 08/06/2015 23:02 -

    من الجيزه الصف الثالث الاعدادى رقم الجلوس .. 74697

  8. حسن ابراهيم حسن درويش 08/06/2015 02:50 -

    مدرسه جوهر الخاصه

  9. كريم محمد 05/06/2015 04:03 -

    رقم الجلوس218 مدرسه بهبيت الاعداديه

  10. سهام يسرى حماد 30/05/2015 23:04 -

    مدرسة النيل الاعدادى بنات  رقم الجلوس 17391

  11. اسماء خالد محمد عبدالرازق 29/05/2015 02:36 -

    انا من محافظة الاسماعيلية رقم الجلوس 10587ادارة التل الكبير نتجية الشهادة الاعدادية الترم الثانى

  12. طارق عبد الناصر محمد صديق احمد 28/05/2015 14:59 -

    الاسم طارق عبد الناصر محمد                                 رقم الجلوس306                                                 المدرسة الصفا للتعليم الاساسي                                             ادارة اوسيم التعليمية         

  13. علية بشير شامخ حسن 28/05/2015 03:55 -

    علية بشير شامخ حسن 
    إدارة العياط التعليمية – محافظة الجيزة 
    رقم الجلوس 88205
    نتيجة الشهادة الإعدادية 2015 ترم ثاني

  14. ضحى عبد الحميد على تمام 27/05/2015 21:36 -

    اريد النتيجة رقم الجلوس 7012

  15. ضحى عبد الحميد على تمام 27/05/2015 21:35 -

    اريد النتيجة رقم الجلوس 7012 محافظة الجيزة

  16. أميرة صلاح يونس ديب 27/05/2015 20:27 -

    نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة

  17. هدى جبروتى هدى 27/05/2015 19:03 -

    محافظة الجيزة رقم الجلوس 2949 باسم رباب سيد أحمد

  19. نادره 27/05/2015 14:16 -

    عاوزه اعرف النتيجه الصف التالث الاعدادي
    محافظه الجيزه 
    وشكرا 

  20. نادره 27/05/2015 14:15 -

    عاوزه اعرف النتيجه با اسرع وقت
    محافظه الجيزه

  21. مصطفى محمود امين رسلان 27/05/2015 13:50 -

    مدرسه فجر الاسلام  106343

  22. محمد عاطف 27/05/2015 13:42 -

    ريد معرفه الشهاده الاعداديه رقم الجلوس هو                  133228 

  23. مصطفى محمود امين رسلان 27/05/2015 13:39 -

    مدرسة فجر الاسلام  محافظه الجيزه   106343

  24. محمد 27/05/2015 13:05 -

    انامحمد سمير محمد ابراهيم المداح.       محافظة الجيزة.  ادارة ٦اكتوبر.                                مدرسة احمد زويل

  25. ايه اسعد مبروك محمد 27/05/2015 12:12 -

    نتيجة الشهاده الاعداديه
    محافظةالجيزه
    مدرسة الايمان
    رقم الجلوس 41138

  26. كريم صلاح عبدالحميد 27/05/2015 06:05 -

    اريد معرفه الشهاده الاعداديه رقم الجلوس هو    21331

  27. خالد احمد على بريره 27/05/2015 01:14 -

    المدرسه المنار الاعدادى بنين فى امبابه

  28. أشرف سيد محمد السيد 26/05/2015 23:04 -

    اسمى اشرف سيد محمد مدرسه العقاد ببولاق الدكرور

  29. أشرف سيد محمد السيد 26/05/2015 23:02 -

    الصف الثالت الاعدادى مدرسه العقاد

  30. اميره سيداحمد حتاته 26/05/2015 19:37 -

    ممكن النتيجه للرقم الجلوس 389 مدرسة الشيخ محمد وهيب الاعدادى بكفر الشيخ

  31. ايه سيداحمد حتاته 26/05/2015 19:33 -

    معهد فتيات برج البرلس رقم الجلوس 124

  32. alaa 26/05/2015 19:33 -

    عايزة اعرف نتيجه الشهادة الاعدادية ورقم جلوسى 33791

  33. الجيزة 26/05/2015 19:13 -

    انا عاوز نتيجه الشهاده الاعداديه رقم جلوسي 67853

  34. دينا ابراهيم محمد قطب 26/05/2015 19:12 -

    رقم الجلوس 103464    مدرسه الزهراء الاعداديه بنات محافظه الجيزه

  36. ولاء محمد منصور 22/05/2015 13:35 -

    رقم الجلوس : 34342
    محافظة : الجيزة

  37. حسام عيد مظهر 17/05/2015 22:50 -

    انا عوز نتيجة الصف الثانى الاعدادي بمحافظة الجيزة 317

  38. اسماء رمضان عبد السلام 16/04/2015 17:40 -

    انا عوزا اعرف درجتى على شان هتلع الاولى ان شاء الله انا اسمى اسماء رمضان عبد السام رقم الجلوس 11 محافظه الجيزه مدرسه الاعدادى المشتركه ابو غالب

  39. نهى سعد محمد 24/02/2015 17:16 -

    نتيجة الشهادة الاعدادية مدرسة المنيرة الاعدادية بنات 
    رقم الجلوس 25431

  40. مازن سراج عمر 15/02/2015 23:11 -

    راقم الجلوس 11425 مدرسه الاويل الخاصه بي الهرم

  41. اميرة احمد محمد 09/02/2015 18:55 -

    الصف الثالث الاعدادي

  42. خلود سامح 07/02/2015 12:14 -

    عايزه اعرف نتيجة الصف الثالث الأعدادى  اسمى سعد بيومى سعد ورقم الجلوس 50997

  43. نور الدين محمود عبد الحليم 07/02/2015 03:43 -

    نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة رقم الجلوس672
     

  44. احمد ابراهيم حامد فتح الله 06/02/2015 15:19 -

    الصف الاول الاعدادى مدرسة صفية زغلول بولاق الدكرور رقم جلوس 774

  45. ahmad mohamed 04/02/2015 18:55 -

    انا عايز اعرف نتيجتى انا من الجيزه ورقم جلوسى 85441

  46. احمد شعبان ميزار 04/02/2015 17:27 -

    اريد معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادى بمحافظة الجيزة رقم الجلوس 64710

  47. يوسف ياسر صلاح عبد الجواد 02/02/2015 13:12 -

    انا اسمى يوسف ياسر صلاح عبد الجواد رقم جلوسى 11701محافظة الجيزة مدرسة العمرانية الخاصة واريد معرفة النتيجة

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