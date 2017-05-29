نتيجة شهادة الصف الثالث الاعدادى 2017 محافظة الجيزة الآن

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الجيزة
مصريات – الجيزة – كتبت نجاة طارق سويلم: تعتبر الجيزة من اكثر المحافظات المصرية بعدد وكثافة الطلاب والتلاميذ الدراسين في المدارس بكافة انحاء مناطق المحافظة والتابعين لادارة تعليمية واحدة، وهي مديرية التربية والتعليم بالجيزة وذلك في جميع المراحل الدراسية الحكومية والخاصة، سواء المرحلة الابتدائية أو الاعدادية أو الثانوية، وكذلك المدارس والمعاهد الصناعية الفنية والمهنية.
اما فيما يخص طلاب الصف الثالث الاعدادى لهذا العام، فإن خلو امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة من شكاوي او صعوبات، يدل على ان نسبة النجاح في امتحانات آخر العام الترم الثانى للصف الثالث الاعدادى بالجيزة سوف تكون كبيرة نسبيا مقارنة مع نتيجة الصف الثالث الاعدادى في العام السابق.
وسوف تظهر نتائج الشهادة الاعدادية بالجيزة اليوم والخاصة بجميع المدارس سواء تجريبي حكومي او خاص وايضا يتم اعلان نتيجة اعدادية الجيزة بمحصلة ومجموع درجات الفصلين الدراسيين للعام الدراسي الحالي بعد وضعها على الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة للادارات التعليمية في المنيل، امبابة، الدقي، العجوزة، بولاق الدكرور، الحوامدية، الوراق،العياط، اطفيح، منشأة القناطر، الهرم، البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة.
تحديث اعلان نتائج الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة:
اعتمد اليوم اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة نتيجة الصف الثالث الاعدادى، وبلغت نسبة النجاح 80.79 %، وتبين انه تقدم الى اختبارات الترم الثاني 153120 طالباً وطالبة، ونجح 108011.
والملاحظ هذا العام هو كثرة عدد الحاصلين على الدرجات النهائية حيث بلغ عددهم 191 تلميذاً.
واحتلت ادارة جنوب الجيزة التعليمية المركز الاول، تليها الهرم، ثم الدقي، ثم الشيخ زايد، ثم الوراق، تليها العياط، والعجوزة والوراق و6 اكتوبر ومنشأة القناطر واطفيح، الحوامدية، وابو النمرس، والعمرانية، والصف، والبدرشين، واسيم، وشمال الجيزة، وبولاق الدكرور، وكرداسة، واخيرا الواحات باقل نسبة نجاح.
هذا وتم اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة وبالتوفيق لكل الطلبة ,واجمل التهاني للناجحين .. ويمكن مشاهدتها برقم الجلوس بالضغط على هذا الرابط >>> http://giza.moe.gov.eg/ar/EServices/Pages/ExamResultSearch.aspx
رقم الجلوس هو 79224 ادرة العياط جيزة
نتيجه الصف الثالث الاعدادي رقم جلوس 30801 ترم اول جيزه اداره بولاق الدكرور
الاسم كمال محمد كمال محمد
رقم الجلوس٩٠٦٦٥
محافظه الجيزه الترم الاول
اريد نتيجة الشهادة الاعدادية ورقم جلوسى 5834
شهادة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني محافظة الجيزة معاهد برطس
مدرسه المعتمديه بنين
من الجيزه الصف الثالث الاعدادى رقم الجلوس .. 74697
مدرسه جوهر الخاصه
رقم الجلوس218 مدرسه بهبيت الاعداديه
مدرسة النيل الاعدادى بنات رقم الجلوس 17391
انا من محافظة الاسماعيلية رقم الجلوس 10587ادارة التل الكبير نتجية الشهادة الاعدادية الترم الثانى
الاسم طارق عبد الناصر محمد رقم الجلوس306 المدرسة الصفا للتعليم الاساسي ادارة اوسيم التعليمية
علية بشير شامخ حسن
إدارة العياط التعليمية – محافظة الجيزة
رقم الجلوس 88205
نتيجة الشهادة الإعدادية 2015 ترم ثاني
اريد النتيجة رقم الجلوس 7012
اريد النتيجة رقم الجلوس 7012 محافظة الجيزة
نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة
محافظة الجيزة رقم الجلوس 2949 باسم رباب سيد أحمد
وده رقم الجلوس
111439
عاوزه اعرف النتيجه الصف التالث الاعدادي
محافظه الجيزه
وشكرا
عاوزه اعرف النتيجه با اسرع وقت
محافظه الجيزه
مدرسه فجر الاسلام 106343
ريد معرفه الشهاده الاعداديه رقم الجلوس هو 133228
مدرسة فجر الاسلام محافظه الجيزه 106343
انامحمد سمير محمد ابراهيم المداح. محافظة الجيزة. ادارة ٦اكتوبر. مدرسة احمد زويل
نتيجة الشهاده الاعداديه
محافظةالجيزه
مدرسة الايمان
رقم الجلوس 41138
اريد معرفه الشهاده الاعداديه رقم الجلوس هو 21331
المدرسه المنار الاعدادى بنين فى امبابه
اسمى اشرف سيد محمد مدرسه العقاد ببولاق الدكرور
الصف الثالت الاعدادى مدرسه العقاد
ممكن النتيجه للرقم الجلوس 389 مدرسة الشيخ محمد وهيب الاعدادى بكفر الشيخ
معهد فتيات برج البرلس رقم الجلوس 124
عايزة اعرف نتيجه الشهادة الاعدادية ورقم جلوسى 33791
انا عاوز نتيجه الشهاده الاعداديه رقم جلوسي 67853
رقم الجلوس 103464 مدرسه الزهراء الاعداديه بنات محافظه الجيزه
50762
الجيزة3 اعدادي
رقم الجلوس : 34342
محافظة : الجيزة
انا عوز نتيجة الصف الثانى الاعدادي بمحافظة الجيزة 317
انا عوزا اعرف درجتى على شان هتلع الاولى ان شاء الله انا اسمى اسماء رمضان عبد السام رقم الجلوس 11 محافظه الجيزه مدرسه الاعدادى المشتركه ابو غالب
نتيجة الشهادة الاعدادية مدرسة المنيرة الاعدادية بنات
رقم الجلوس 25431
راقم الجلوس 11425 مدرسه الاويل الخاصه بي الهرم
الصف الثالث الاعدادي
عايزه اعرف نتيجة الصف الثالث الأعدادى اسمى سعد بيومى سعد ورقم الجلوس 50997
نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة رقم الجلوس672
الصف الاول الاعدادى مدرسة صفية زغلول بولاق الدكرور رقم جلوس 774
انا عايز اعرف نتيجتى انا من الجيزه ورقم جلوسى 85441
اريد معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادى بمحافظة الجيزة رقم الجلوس 64710
انا اسمى يوسف ياسر صلاح عبد الجواد رقم جلوسى 11701محافظة الجيزة مدرسة العمرانية الخاصة واريد معرفة النتيجة