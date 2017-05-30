نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الشرقية

مصريات – الشرقية – كتبت نوارة جميل احمد: بعد تأخرها ورغم انتهاء الامتحانات منذ اكثر من اسبوع اخيرا، قامت هيئة الامتحانات باعتماد والانتهاء من تصحيح ومراجعة درجات الفصل الدراسي الثانى.

حيث من المقرر ان تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 محافظة الشرقية الخاصة بالترم الاول والثانى اليوم او غداً، وذلك لكل من مدارس الحكومية العام و لغات و التجريبية و تشمل كذلك نتائج الشهادة للاعدادي المهني والرياضي.



ويجري نشر اسماء الاوائل لاخر العام وبعد حساب نتيجة الشهادة الاعدادية للتعليم الاساسي بالشرقية للفصلين الاول والثانى اي خلال اليومين القادمين كما علمنا من مصادر مطلعة في المديرية.

واظهرت نسبة النجاح في نتائج الثالث الاعدادى 2017 بمحافظة الشرقية والتي جاءت مرتفعة في كل من الادارات التعليمية في مديرية التربية والتعليم بالشرقية مثل ادارة بلبيس ، فاقوس ، كفر صقر ، الحسينية ، ههيا ، اولاد صقر ، منيا القمح ، ابو كبير ، الزقازيق.



ويمكن لكل من الطلبة و اولياء امورهم الاطلاع على نتائج الشهادة الاعدادية 2017 بالاسم او برقم الجلوس لمشاهدة التقدير العام والدرجات عبر الروابط المدرجة ادناه الخاصة بموقع مديرية التربية والتعليم مركز التطوير التكنولوجي بالشرقية التابع لوزارة التربية والتعليم على >>> اضغط هنا لفتح موقع نتيجة اعدادية الشرقية

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نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 محافظة الشرقية برقم الجلوس