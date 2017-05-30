نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 محافظة الشرقية برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الشرقية
مصريات – الشرقية – كتبت نوارة جميل احمد: بعد تأخرها ورغم انتهاء الامتحانات منذ اكثر من اسبوع اخيرا، قامت هيئة الامتحانات باعتماد والانتهاء من تصحيح ومراجعة درجات الفصل الدراسي الثانى.
حيث من المقرر ان تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 محافظة الشرقية الخاصة بالترم الاول والثانى اليوم او غداً، وذلك لكل من مدارس الحكومية العام و لغات و التجريبية و تشمل كذلك نتائج الشهادة للاعدادي المهني والرياضي.
ويجري نشر اسماء الاوائل لاخر العام وبعد حساب نتيجة الشهادة الاعدادية للتعليم الاساسي بالشرقية للفصلين الاول والثانى اي خلال اليومين القادمين كما علمنا من مصادر مطلعة في المديرية.
واظهرت نسبة النجاح في نتائج الثالث الاعدادى 2017 بمحافظة الشرقية والتي جاءت مرتفعة في كل من الادارات التعليمية في مديرية التربية والتعليم بالشرقية مثل ادارة بلبيس ، فاقوس ، كفر صقر ، الحسينية ، ههيا ، اولاد صقر ، منيا القمح ، ابو كبير ، الزقازيق.
ويمكن لكل من الطلبة و اولياء امورهم الاطلاع على نتائج الشهادة الاعدادية 2017 بالاسم او برقم الجلوس لمشاهدة التقدير العام والدرجات عبر الروابط المدرجة ادناه الخاصة بموقع مديرية التربية والتعليم مركز التطوير التكنولوجي بالشرقية التابع لوزارة التربية والتعليم على >>> اضغط هنا لفتح موقع نتيجة اعدادية الشرقية
النتيجة من فضلكم….
37601
نتيجه الصف الثالث الاعدادى34750
اريد نتيجه الصف الثالث الاعدادي
محافظه الشرقيه مركز ابوحماد رقم الجلوس 46676
اريد نتيجه الصف الثالث الاعدادي
ورقم الجلوس 46676
شروق سمير عبد الحميد غياتي
5916
محافظه الشرقيه
اداره منيا القمح ورقم الجلوس 38648
ان عايز شاهده الصف الثالث الاعدادية الترم الاول بمحافظة الشرقيه بمدرسة ابو نجاح رقم الجلوس 16539
اريد نتيجه الصف الثالث الاعدادى اولاد صقر بالشرقية رقم الجلوس 80140
فصل الثالث الاعدادي
رقم الجلوس22492
اريد الشهاده الاعداديه الترم الاول
اريد ان اعرف نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة الشرقية مركز بلبيس قرية ميت ربيعة البيضاء مدرسة ميت ربيعة الأعدادية المشتركة واي موقع ظهرت عليه نتائج المحافظات
نتيجة الترم الثاني الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقيه مركز بلبيس
الف مبروك
اريد التعرف علي النتجيه
نتيجه اولي اعدادي ٢٠١٦ محافظة الشرقيه
رقم الجلوس
النتيجة 288.5
نتيجه الصف الثالث الاعدادى الدور الثانى
رقم الجلوس 15715 الاسم محمد عطا عبدالحميد محافظه الشرقيه
نتيجة شيماء سعيد برقم الجلوس
عايز الصف الثالث الاعدادى
اريد نتيجه الصف الثالث الاعدادى ازهرى فتيات الروضه رقم الجلوس 225706