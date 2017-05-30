نتيجة الصف الثالث الاعدادى بالشرقية

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الشرقية

مصريات – الشرقية – كتبت نوارة جميل احمد: بعد تأخرها ورغم انتهاء الامتحانات منذ اكثر من اسبوع اخيرا، قامت هيئة الامتحانات باعتماد والانتهاء من تصحيح ومراجعة درجات الفصل الدراسي الثانى.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني والاول محافظة الشرقية

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2017 برقم الجلوس الترم الثاني

حيث من المقرر ان تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 محافظة الشرقية الخاصة بالترم الاول والثانى اليوم او غداً، وذلك لكل من مدارس الحكومية العام و لغات و التجريبية و تشمل كذلك نتائج الشهادة للاعدادي المهني والرياضي.

ويجري نشر اسماء الاوائل لاخر العام وبعد حساب نتيجة الشهادة الاعدادية للتعليم الاساسي بالشرقية للفصلين الاول والثانى اي خلال اليومين القادمين كما علمنا من مصادر مطلعة في المديرية.

واظهرت نسبة النجاح في نتائج الثالث الاعدادى 2017 بمحافظة الشرقية والتي جاءت مرتفعة في كل من الادارات التعليمية في مديرية التربية والتعليم بالشرقية مثل ادارة بلبيس ، فاقوس ، كفر صقر ، الحسينية ، ههيا ، اولاد صقر ، منيا القمح ، ابو كبير ، الزقازيق.

ويمكن لكل من الطلبة و اولياء امورهم الاطلاع على نتائج الشهادة الاعدادية 2017 بالاسم او برقم الجلوس لمشاهدة التقدير العام والدرجات عبر الروابط المدرجة ادناه الخاصة بموقع مديرية التربية والتعليم مركز التطوير التكنولوجي بالشرقية التابع لوزارة التربية والتعليم على >>> اضغط هنا لفتح موقع نتيجة اعدادية الشرقية

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نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 محافظة الشرقية برقم الجلوس

30/05/2017 621 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , ,
621 comments
  2. احمد عبد الغفار حسن 13/02/2017 14:42 -

    نتيجه الصف الثالث الاعدادى34750

  3. طارق رشاد 08/02/2017 21:13 -

    اريد نتيجه الصف الثالث الاعدادي
    محافظه الشرقيه مركز ابوحماد رقم الجلوس 46676

  4. طارق رشاد 08/02/2017 21:10 -

    اريد نتيجه الصف الثالث الاعدادي
    ورقم الجلوس 46676

  5. شروق سمير عبد الحميد غياتي 08/02/2017 20:58 -

    شروق سمير عبد الحميد غياتي
    5916
    محافظه الشرقيه

  6. ريهام حمدي احمد وجيه 07/02/2017 22:01 -

    اداره منيا القمح ورقم الجلوس 38648

  7. ابراهيم عبد الحميد راتب 05/02/2017 08:43 -

    ان عايز شاهده الصف الثالث الاعدادية الترم الاول بمحافظة الشرقيه بمدرسة ابو نجاح رقم الجلوس 16539

  8. محمد عبد القادر عبد الرازق محمد 04/02/2017 09:23 -

    اريد نتيجه الصف الثالث الاعدادى اولاد صقر بالشرقية رقم الجلوس 80140

  9. راشد احمد السيد 03/02/2017 10:52 -

    فصل الثالث الاعدادي
    رقم الجلوس22492

  10. محمد خالد سمير عبد العزيز 30/01/2017 17:31 -

    اريد الشهاده الاعداديه الترم الاول

  11. هاني حسن رجب 21/01/2017 20:26 -

    اريد ان اعرف نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة الشرقية مركز بلبيس قرية ميت ربيعة البيضاء مدرسة ميت ربيعة الأعدادية المشتركة واي موقع ظهرت عليه نتائج المحافظات

  12. احمد جمعه توفيق 03/06/2016 01:03 -

    نتيجة الترم الثاني الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقيه مركز بلبيس

  13. مني اسماعيل عبد الرزاق القط 02/06/2016 18:30 -

    الف مبروك

  14. زينب راضي عبدالعظيم محمد 10/02/2016 13:25 -

    اريد التعرف علي النتجيه 

  15. مهند سامح احمد شرف 24/01/2016 07:44 -

    نتيجه اولي اعدادي ٢٠١٦ محافظة الشرقيه

  16. عبد العزيز ناصر عبد العزيز محمود 15/08/2015 00:55 -

    رقم الجلوس

  18. محمد عطا عبدالحميد 11/08/2015 15:28 -

    نتيجه الصف الثالث الاعدادى الدور الثانى
    رقم الجلوس 15715 الاسم محمد عطا عبدالحميد محافظه الشرقيه

  19. شيماء سعيد 14/06/2015 21:43 -

    نتيجة شيماء سعيد برقم الجلوس

  21. هاله جلال عبدالله 13/06/2015 19:23 -

    اريد نتيجه الصف الثالث الاعدادى ازهرى فتيات الروضه رقم الجلوس 225706

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