نتيجة الصف الثالث الاعدادى بالقليوبية 2017 مديرية التربية والتعليم

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة القليوبية
مصريات – القليوبية – كتبت هدى مدحت: يتم اليوم اعتماد نتائج الشهادة الاعدادية بالقليوبية وذلك بجميع المدارس التابعة للادارات التعليمية في : قليوب ، بنها ، شبرا الخيمة ، القناطر الخيرية ، كفر شكر ، وغيرها.
وبعد اعلان درجات نتائج امتحانات الثالث الاعدادى 2017، والانتهاء منها في مديرية التربية والتعليم سيقوم السيد محافظ القليوبية بتكريم الاوائل والذين قمنا بنشر اسمائهم في وقت سابق صباح اليوم.
ويمكن الاطلاع عليهم ومشاهدة الاوائل بالاسم والمدرسة والادارة التعليمية بالضغط هنا >> نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية لطلاب الصف الثالث ومنحهم هداية خاصة تقديرا لتفوقهم.
هذا وتم وضع نتيجة الصف الثالث الاعدادى على بوابة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية نظراً لعدم عرضها على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي نظرا لتعطل حتى هذه اللحظة.
تحديث نتائج الاعدادية في محافظة القليوبية الترم الثانى 2017:
ولمشاهدة نتيجة الاعدادية بالقليوبية 2017 بعد صدورها اضغط على هذا اللينك المختصر لموقع نتائج وزارة التربية والتعليم ثم اختر محافظة القليوبية من القائمة المسندلة في الاعلى وادخل رقم جلوس الطالب المراد الاستعلام عنه: http://qalubiaedu.org
شكرا على الاهتمام بتعليم القليوبية
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نتيجة ثانية أعدادى 2017 رقم جلوسى 567 بمدرسة طلعت حرب بنات ببهتيم
كيرلس صالح صلاح شفيق
مدرسه الشهيد عبد المنعم رياض اداره غرب
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عايز الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه بعد اذنكم اللي يعرفوا يقولي اللينك بتاعها و ده رقم الجلوس 70835
انا عايز النتيجه بتاعتي رقم الجلوس 12990
مدرسه سالم سلامه نصر
مطلوب نتيجة الاعدادي بمدرسة الرواد ببنها رقم الجلوس 202
انا عايزة نتيجوة الاعدادية بمدرسة الرواد ببنها 2016
شهاده 48447
عاوزة نتيجة الاعدادية ادارة شبرة شرق رقم جلوس52782
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انا عاوزه النتيجه بتاعتي رقم الجلوس 53333 ومدرسه بهتيم الاعداديه بنات شرق شبرا الخيمه
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