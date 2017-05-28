نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة القليوبية

مصريات – القليوبية – كتبت هدى مدحت: يتم اليوم اعتماد نتائج الشهادة الاعدادية بالقليوبية وذلك بجميع المدارس التابعة للادارات التعليمية في : قليوب ، بنها ، شبرا الخيمة ، القناطر الخيرية ، كفر شكر ، وغيرها.

وبعد اعلان درجات نتائج امتحانات الثالث الاعدادى 2017، والانتهاء منها في مديرية التربية والتعليم سيقوم السيد محافظ القليوبية بتكريم الاوائل والذين قمنا بنشر اسمائهم في وقت سابق صباح اليوم.

ويمكن الاطلاع عليهم ومشاهدة الاوائل بالاسم والمدرسة والادارة التعليمية بالضغط هنا >> نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية لطلاب الصف الثالث ومنحهم هداية خاصة تقديرا لتفوقهم.

هذا وتم وضع نتيجة الصف الثالث الاعدادى على بوابة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية نظراً لعدم عرضها على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي نظرا لتعطل حتى هذه اللحظة.

تحديث نتائج الاعدادية في محافظة القليوبية الترم الثانى 2017:

ولمشاهدة نتيجة الاعدادية بالقليوبية 2017 بعد صدورها اضغط على هذا اللينك المختصر لموقع نتائج وزارة التربية والتعليم ثم اختر محافظة القليوبية من القائمة المسندلة في الاعلى وادخل رقم جلوس الطالب المراد الاستعلام عنه: http://qalubiaedu.org

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نتيجة الصف الثالث الاعدادى بالقليوبية 2017 مديرية التربية والتعليم