نتيجة الصف الثالث الاعدادى بالمنوفية

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة المنوفية

نتائج الصف الثالث الاعدادى الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2017

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة المنوفية

مصريات – المنوفية – كتبت ريم الجلاد: لن يطول انتظار التلاميذ لنتائج الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية، خاصة ان محافظ المنوفية سيقوم باعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادى اخر العام الدراسي 2017 الترم الثانى اليوم.

ويتم بعدها بعدها مباشرة رفع نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2017 على موقع الانترنت الذي خصص لتقديم نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادى، وهو تحت اشراف مديرية وزارة التربية والتعليم، كذلك يجرى توزيعها في المدارس لجميع الادارات التعليمية بمحافظة المنوفية.

الآن ولجميع طلبة الشهادة الاعدادية بالمنوفية من مدن وقرى قويسنا ، شبين الكوم ، الباجور ، منوف مدينة السادات ، تلا الشهداء وبركة السبع ، آخر العام الترم الثانى اضغط على هذا اللينك: http://natega.mnfedu.org/natega/primarynatega.aspx

تنبية: نتيجة الاعدادية لمحافظة المنوفية ستكون متاحة والرابط يعمل ولكن تظهر صفحة اعلانات يمكنك ان تتجاوزها وتنتقل بالضغط على زر تخطي الاعلانات الاصفر في اعلى الصفحة.

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نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة المنوفية 2017 متاحة الان

31/05/2017 355 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , ,
355 comments
  1. دينا عبد النبى عبد المنصف 02/02/2017 00:31 -

    عاوزة اعرف النتيجة

  2. احمدشعبيان على عبدالكريم 26/07/2016 19:46 -

    انا عايز النتيجة الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى بمحافظة المنوفية بمدرسةميت الموز
    رقم الجلوس
    981

  3. khaledazab 02/06/2016 18:05 -

    انا عايز النتيجة الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى بمحافظة المنوفية بمدرسة الاقباط رقم الجلوس 1605

  4. نورهان قدرى مغاورى محمود 29/05/2015 21:59 -

    انا اسمى  نورهان قدرى مغاورى محمود عاوزه اعرف النتيجه  مدرسه على الدربالى  بشرانيس مدينه قويسنا محافظه المنوفيه رقم الجلوس 36760

  5. نورهان قدرى مغاورى محمود 29/05/2015 21:57 -

    انا اسمى  نورهان قدرى مغاورى محمود عاوزه اعرف النتيجه  مدرسه على الدربالى  بشرانيس مدينه قويسنا محافظه المنوفيه

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