نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة المنوفية

مصريات – المنوفية – كتبت ريم الجلاد: لن يطول انتظار التلاميذ لنتائج الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية، خاصة ان محافظ المنوفية سيقوم باعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادى اخر العام الدراسي 2017 الترم الثانى اليوم.

ويتم بعدها بعدها مباشرة رفع نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2017 على موقع الانترنت الذي خصص لتقديم نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادى، وهو تحت اشراف مديرية وزارة التربية والتعليم، كذلك يجرى توزيعها في المدارس لجميع الادارات التعليمية بمحافظة المنوفية.



الآن ولجميع طلبة الشهادة الاعدادية بالمنوفية من مدن وقرى قويسنا ، شبين الكوم ، الباجور ، منوف مدينة السادات ، تلا الشهداء وبركة السبع ، آخر العام الترم الثانى اضغط على هذا اللينك: http://natega.mnfedu.org/natega/primarynatega.aspx

تنبية: نتيجة الاعدادية لمحافظة المنوفية ستكون متاحة والرابط يعمل ولكن تظهر صفحة اعلانات يمكنك ان تتجاوزها وتنتقل بالضغط على زر تخطي الاعلانات الاصفر في اعلى الصفحة.

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نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة المنوفية 2017 متاحة الان