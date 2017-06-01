نتيجة الصف الثالث الاعدادى بسوهاج

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة سوهاج

نتائج الصف الثالث الاعدادي الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2017

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة سوهاج 2017

مصريات – سوهاج – كتبت ديمة عبد الخالق: خلت مدارس الوجه القبلي والصعيد بشكل عام من اي شكاوى من نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة سوهاج الترم الثانى والتي انتهى تصحيحها، ويجري مراجعتها الأخيرة الآن من قبل قطاع الامتحانات في المديرية،

ويتوقع اعلان نتائج الشهادة الاعدادية لجميع مدارس محافظة سوهاج خلال يومين على اقصى تقدير.

وتبين من نتائج الاعدادية للفصل الدراسي الاول اخر العام 2017 والتي ستعلن عنها مديرية التربية والتعليم بسوهاج واطلع البعض على عينة عشوائية منها، ان نسبة النجاح مرتفعة، واعلى من المتوسط مقارنة بالمحافظات الاخرى، وكالعادة هناك تفوق من البنات في نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادي اكثر من الذكور.

ويمكن متابعة نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 فور اعلانها على لينك موقع وزارة التربية والتعليم من موقع نتائج مديرية محافظة سوهاج التعليمي المختصر هذا: http://www.sohag.gov.eg

كذلك يمكن مساعدة بعضكم البعض بالاسم عبر نظام التعليق في الاسفل.

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نتيجة شهادة الصف الثالث الاعدادى محافظة سوهاج 2017 بالاسم

01/06/2017 1069 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , ,
1069 comments
  1. السيد محمد على 29/05/2017 15:11 -

    معرفة نتيجة مريم السيد محمد على رقم جلوس 9710

  2. احمد بسيونى عبد الرحيم عليوة 29/05/2017 01:28 -

    رقم الجلوس 2633 محافظة سوهاج مركز طما قرية قاو غرب مدرسة قاو غرب الاعدادية المشتركة

  3. محمد خلف محمد عبدالسلام 29/05/2017 00:08 -

    رقم جلوس 21877

  4. محمد احمد زيدان الحداد 27/05/2017 08:17 -

    اريد النتيجة رقم الجلوس 23412

  5. John ahmed 25/05/2017 03:10 -

    هو ياجماعه اليسقط في الهندسه وينجح في الجبر يشيل الماده

  6. محمد رغعت علي اسماعيل 10/06/2016 11:44 -

    اريد ان اعرف النتيجة 

  7. Olfat bebo 09/06/2016 17:26 -

    نتيجة انجى انطونيوس وليم انطانيوس
    جرجا الاعداديه بنات
    رقم الجلوس 57177

  8. عبدالرحمن محمد العارف احمد 09/06/2016 17:02 -

    5499 ده رقم جلوسى عايز النتيجة بتاعتى

  9. مينا ناصر فوزي 09/06/2016 16:24 -

    نتيجة الشهادة الاعدادية والمجموع من طما محافظة سوهاج

  10. مينا ناصر فوزي 09/06/2016 16:20 -

    نتيجة الاعدادية والمجموع

  11. هاجر سعيد ثابت 09/06/2016 07:21 -

    اريد نتيجة الاعدادية
    …. مدرسة الجديدة بطهطا رقم الجلوس 6107

  12. هاجر سعيد ثابت 09/06/2016 07:07 -

    أريد نتيجة الإعدادية …. رقم الجلوس 6107

  14. يوسف ابراهيم 08/06/2016 20:48 -

    دا ابنى وعايزه اعرف نتيجته رقم  الجلوس 48309 مدرسة اللغات التجريبيه بسوهاج 

  16. اسماء السيد 07/06/2016 12:56 -

    مدرست نجع هلال للتعليم الاساسي 
    رقم الجلوس 18955

  17. احمد صلاح عبد الظاهر عبد الوهاب 06/06/2016 20:41 -

    عاوز نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثانى رقم الجلوس 40670

  18. علاء ابوالخير 06/06/2016 14:48 -

    رقم الجلوس 66427 مركز البلينا مدرسه اولعلي العداديه المشتركه

  19. مارينا هانى رفعت 06/06/2016 11:26 -

    نتيجة الشهادة الاعدادية (طما سوهاج)

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