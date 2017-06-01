نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة سوهاج

مصريات – سوهاج – كتبت ديمة عبد الخالق: خلت مدارس الوجه القبلي والصعيد بشكل عام من اي شكاوى من نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة سوهاج الترم الثانى والتي انتهى تصحيحها، ويجري مراجعتها الأخيرة الآن من قبل قطاع الامتحانات في المديرية،

ويتوقع اعلان نتائج الشهادة الاعدادية لجميع مدارس محافظة سوهاج خلال يومين على اقصى تقدير.

وتبين من نتائج الاعدادية للفصل الدراسي الاول اخر العام 2017 والتي ستعلن عنها مديرية التربية والتعليم بسوهاج واطلع البعض على عينة عشوائية منها، ان نسبة النجاح مرتفعة، واعلى من المتوسط مقارنة بالمحافظات الاخرى، وكالعادة هناك تفوق من البنات في نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادي اكثر من الذكور.

ويمكن متابعة نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 فور اعلانها على لينك موقع وزارة التربية والتعليم من موقع نتائج مديرية محافظة سوهاج التعليمي المختصر هذا: http://www.sohag.gov.eg

كذلك يمكن مساعدة بعضكم البعض بالاسم عبر نظام التعليق في الاسفل.

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نتيجة شهادة الصف الثالث الاعدادى محافظة سوهاج 2017 بالاسم