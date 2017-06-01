نتيجة شهادة الصف الثالث الاعدادى محافظة سوهاج 2017 بالاسم

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة سوهاج
مصريات – سوهاج – كتبت ديمة عبد الخالق: خلت مدارس الوجه القبلي والصعيد بشكل عام من اي شكاوى من نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة سوهاج الترم الثانى والتي انتهى تصحيحها، ويجري مراجعتها الأخيرة الآن من قبل قطاع الامتحانات في المديرية،
ويتوقع اعلان نتائج الشهادة الاعدادية لجميع مدارس محافظة سوهاج خلال يومين على اقصى تقدير.
وتبين من نتائج الاعدادية للفصل الدراسي الاول اخر العام 2017 والتي ستعلن عنها مديرية التربية والتعليم بسوهاج واطلع البعض على عينة عشوائية منها، ان نسبة النجاح مرتفعة، واعلى من المتوسط مقارنة بالمحافظات الاخرى، وكالعادة هناك تفوق من البنات في نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادي اكثر من الذكور.
ويمكن متابعة نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 فور اعلانها على لينك موقع وزارة التربية والتعليم من موقع نتائج مديرية محافظة سوهاج التعليمي المختصر هذا: http://www.sohag.gov.eg
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معرفة نتيجة مريم السيد محمد على رقم جلوس 9710
رقم الجلوس 2633 محافظة سوهاج مركز طما قرية قاو غرب مدرسة قاو غرب الاعدادية المشتركة
رقم جلوس 21877
اريد النتيجة رقم الجلوس 23412
هو ياجماعه اليسقط في الهندسه وينجح في الجبر يشيل الماده
اريد ان اعرف النتيجة
نتيجة انجى انطونيوس وليم انطانيوس
جرجا الاعداديه بنات
رقم الجلوس 57177
5499 ده رقم جلوسى عايز النتيجة بتاعتى
نتيجة الشهادة الاعدادية والمجموع من طما محافظة سوهاج
نتيجة الاعدادية والمجموع
اريد نتيجة الاعدادية
…. مدرسة الجديدة بطهطا رقم الجلوس 6107
أريد نتيجة الإعدادية …. رقم الجلوس 6107
رقم الجلوس 4398 طما
دا ابنى وعايزه اعرف نتيجته رقم الجلوس 48309 مدرسة اللغات التجريبيه بسوهاج
رقم الجلوس 18955
مدرست نجع هلال للتعليم الاساسي
رقم الجلوس 18955
عاوز نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثانى رقم الجلوس 40670
رقم الجلوس 66427 مركز البلينا مدرسه اولعلي العداديه المشتركه
نتيجة الشهادة الاعدادية (طما سوهاج)