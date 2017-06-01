نتيجة الصف الثالث الاعدادى بسوهاج

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة سوهاج

نتائج الصف الثالث الاعدادي الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2017

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة سوهاج 2017

مصريات – سوهاج – كتبت ديمة عبد الخالق: خلت مدارس الوجه القبلي والصعيد بشكل عام من اي شكاوى من نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة سوهاج الترم الثانى والتي انتهى تصحيحها، ويجري مراجعتها الأخيرة الآن من قبل قطاع الامتحانات في المديرية،

ويتوقع اعلان نتائج الشهادة الاعدادية لجميع مدارس محافظة سوهاج خلال يومين على اقصى تقدير.

وتبين من نتائج الاعدادية للفصل الدراسي الاول اخر العام 2017 والتي ستعلن عنها مديرية التربية والتعليم بسوهاج واطلع البعض على عينة عشوائية منها، ان نسبة النجاح مرتفعة، واعلى من المتوسط مقارنة بالمحافظات الاخرى، وكالعادة هناك تفوق من البنات في نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادي اكثر من الذكور.

ويمكن متابعة نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 فور اعلانها على لينك موقع وزارة التربية والتعليم من موقع نتائج مديرية محافظة سوهاج التعليمي المختصر هذا: http://www.sohag.gov.eg

كذلك يمكن مساعدة بعضكم البعض بالاسم عبر نظام التعليق في الاسفل.

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نتيجة شهادة الصف الثالث الاعدادى محافظة سوهاج 2017 بالاسم

01/06/2017 1084 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , ,
1084 comments
  1. الحسن عبدالخالق ثروت يوسف 13/08/2017 00:41 -

    دار السلام
    ( 68634 )

  2. معتزصلاح ابراهيم حسين 12/08/2017 20:41 -

    رقم الجلوس 12850
    مدرسة جزيرة النصيرات الاعدادية

  3. معتزصلاح ابراهيم حسين 12/08/2017 20:38 -

    معتزصلاح ابراهيم حسين أحمد
    مدرسة جزيرة النصيرات الاعدادية.

  4. وليد الديب 10/06/2017 20:13 -

    وليد الديب احمد صديق
    رقم الجلوس 45447
    الصف الثالث الاعدادى مدرسه جزيره النصيرات الاعداديه

  5. خلود عاطف سعد عبد النعيم 10/06/2017 16:11 -

    نتيجة الشهادة الاعدادية خلود عاطف 27112

  7. تسبيح على 07/06/2017 12:13 -

    لوسمحت امتى هتظهر النتيجه

  8. نجاح المهدى 06/06/2017 02:05 -

    نجلاء نجاح حسني
    رقم الجلوس 37469
    الميم التعليميه

  10. توماس رشدي جاد 05/06/2017 15:21 -

    اريد نتيجة الصف الثالث الاعدادي
    رقم الجلوس 63036

  11. محمدأحمدعبدالغني عبدالعال 03/06/2017 13:09 -

    نتيجة الشهادة الاعدادية مركز دار السلام سوهاج

  12. انجى احمد عبد الواحد 03/06/2017 05:46 -

    انجي احمد عبدالواحد
    محافظة سوهاج
    رقم الجلوس 41520

  13. يحي 02/06/2017 08:33 -

    يحيي عبدالحي محمود
    رقم الجلوس ٩٣٨٠

  15. اية على السيد على السيد 01/06/2017 21:36 -

    نتيجة أية على السيد على رقم الجلوس 34997

  16. السيد محمد على 29/05/2017 15:11 -

    معرفة نتيجة مريم السيد محمد على رقم جلوس 9710

  17. احمد بسيونى عبد الرحيم عليوة 29/05/2017 01:28 -

    رقم الجلوس 2633 محافظة سوهاج مركز طما قرية قاو غرب مدرسة قاو غرب الاعدادية المشتركة

  18. محمد خلف محمد عبدالسلام 29/05/2017 00:08 -

    رقم جلوس 21877

  19. محمد احمد زيدان الحداد 27/05/2017 08:17 -

    اريد النتيجة رقم الجلوس 23412

  20. John ahmed 25/05/2017 03:10 -

    هو ياجماعه اليسقط في الهندسه وينجح في الجبر يشيل الماده

  21. محمد رغعت علي اسماعيل 10/06/2016 11:44 -

    اريد ان اعرف النتيجة 

  22. Olfat bebo 09/06/2016 17:26 -

    نتيجة انجى انطونيوس وليم انطانيوس
    جرجا الاعداديه بنات
    رقم الجلوس 57177

  23. عبدالرحمن محمد العارف احمد 09/06/2016 17:02 -

    5499 ده رقم جلوسى عايز النتيجة بتاعتى

  24. مينا ناصر فوزي 09/06/2016 16:24 -

    نتيجة الشهادة الاعدادية والمجموع من طما محافظة سوهاج

  25. مينا ناصر فوزي 09/06/2016 16:20 -

    نتيجة الاعدادية والمجموع

  26. هاجر سعيد ثابت 09/06/2016 07:21 -

    اريد نتيجة الاعدادية
    …. مدرسة الجديدة بطهطا رقم الجلوس 6107

  27. هاجر سعيد ثابت 09/06/2016 07:07 -

    أريد نتيجة الإعدادية …. رقم الجلوس 6107

  29. يوسف ابراهيم 08/06/2016 20:48 -

    دا ابنى وعايزه اعرف نتيجته رقم  الجلوس 48309 مدرسة اللغات التجريبيه بسوهاج 

  31. اسماء السيد 07/06/2016 12:56 -

    مدرست نجع هلال للتعليم الاساسي 
    رقم الجلوس 18955

  32. احمد صلاح عبد الظاهر عبد الوهاب 06/06/2016 20:41 -

    عاوز نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثانى رقم الجلوس 40670

  33. علاء ابوالخير 06/06/2016 14:48 -

    رقم الجلوس 66427 مركز البلينا مدرسه اولعلي العداديه المشتركه

  34. مارينا هانى رفعت 06/06/2016 11:26 -

    نتيجة الشهادة الاعدادية (طما سوهاج)

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