نتيجة شهادة الصف الثالث الاعدادى 2017 محافظة قنا لكل الطلاب

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة قنا
مصريات – قنا – كتبت اسماء عادل الحسيني: كما ذكرنا في خبر سابق على موقع مصريات مساء امس، سيعتمد محافظ قنا نتائج الشهادة الاعدادية، وذلك بعد فترة طويلة نسبياً من اداء الامتحانات الخاصة بمواد الصف الثالث الاعدادى في هذه المحافظة.
وبعد رصد الدرجات وتجميع نتيجة الاعدادية لطلاب وطالبات محافظة قنا الترم الاول والترم الثاني 2017 بالدرجات لحساب المجموع الكلي، يتم تحديث قواعد البيانات على موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بعرض النتيجة وتجدون رابطه اخر هذا الخبر.
كما سيجري معرفة اسماء الاوائل في نتيجة الشهادة الاعدادية لجميع مدارس مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا في اخر العام الدراسي ان شاء الله.
والجدير بالذكر بان المحافظة اعتادت في كل اخر عام دراسي على تهنئة الاوائل والمتفوقين في نتيجة الشهادتين الابتدائية والاعدادية، ويقام حفل تكريمي خاص بهذه المناسبة، وتوزع الجوائز بحضور من وزارة التربية والتعليم واهالي الطلبة ووسائل الاعلام.
تحديث اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 الترم الثانى بقنا الان:
سيمكن الحصول الان على نتيجة اعدادية قنا لعام 2017 بالضغط هنا: http://www.qena.gov.eg
تنبيه: النتيجة ستكون متوفرة بشكل مؤكد فقط عليك ان تضغط على الرابط المبين اعلاه ثم تقوم بتخطي صفحة الاعلان التي ستظهر لك ومن ثم تقوم باختيار محافظة قنا من القائمة المنسدلة لنتائج الشهادة الاعدادية وتدخل رقم الجلوس بشكل صحيح
لوسمحتو ممكن تساعدون على الحصول على نتيجتى الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى رقم الجلوس 28759
رقم الجلوس
23082
انا من قنا
ارد ان اعرف نتئج الدور الثانى انا من محافظة قنا الاسم احمد عبد الشافى فؤاد رقم الجلوس 5022
رقم الجلوس 52045
انا من قنا
انا نجحت
رقم الجلوس 8005
30394 رقم الجلوس
اريد نتيجتي رقم جلوسي 4299 مدرسه الشهيد محمد علي
انا صلاح عاوز اعرف ناتجتي محافظه قنا مدينه دشنا ساكن عند شارع الخطيب بس مش لازم اجيب رقم جلوسي
انا عايز اعرف النتيجة رقم الجلوس 23256محافظة قنا مركز دشنا السمطى قبلي نجع الجامع مدرسة مهدي محمد طه
نتيجة قنا ظهرت ولا لسه
اريد نتيجتي رقم جلوسي 12802 واسمس فادي زاهر حليم عطالله ،،شكرا
اسمي محمود صغير محمد علي رقم الجلوس 256
انا عايز اعرف النتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الغربية
اريد معرفه نتيجه الشهاده الاعداديه بقنا 2015
اريد معرفة نتيجة الشهاده الاعداديه بقنا نجع حمادى للطالبة ايه محمد خميس رقم جلوس 11946
نتيجه الشهاده الاعداديه بقنا نجع حمادى للطالبه ايه محمد خميس رقم جلوس 11946
رقم جلوسى 2618 اريد النتيجه انا من مركز ابو تشت