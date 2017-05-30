نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة قنا

مصريات – قنا – كتبت اسماء عادل الحسيني: كما ذكرنا في خبر سابق على موقع مصريات مساء امس، سيعتمد محافظ قنا نتائج الشهادة الاعدادية، وذلك بعد فترة طويلة نسبياً من اداء الامتحانات الخاصة بمواد الصف الثالث الاعدادى في هذه المحافظة.

وبعد رصد الدرجات وتجميع نتيجة الاعدادية لطلاب وطالبات محافظة قنا الترم الاول والترم الثاني 2017 بالدرجات لحساب المجموع الكلي، يتم تحديث قواعد البيانات على موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بعرض النتيجة وتجدون رابطه اخر هذا الخبر.

كما سيجري معرفة اسماء الاوائل في نتيجة الشهادة الاعدادية لجميع مدارس مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا في اخر العام الدراسي ان شاء الله.

والجدير بالذكر بان المحافظة اعتادت في كل اخر عام دراسي على تهنئة الاوائل والمتفوقين في نتيجة الشهادتين الابتدائية والاعدادية، ويقام حفل تكريمي خاص بهذه المناسبة، وتوزع الجوائز بحضور من وزارة التربية والتعليم واهالي الطلبة ووسائل الاعلام.

تحديث اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 الترم الثانى بقنا الان:

سيمكن الحصول الان على نتيجة اعدادية قنا لعام 2017 بالضغط هنا: http://www.qena.gov.eg

تنبيه: النتيجة ستكون متوفرة بشكل مؤكد فقط عليك ان تضغط على الرابط المبين اعلاه ثم تقوم بتخطي صفحة الاعلان التي ستظهر لك ومن ثم تقوم باختيار محافظة قنا من القائمة المنسدلة لنتائج الشهادة الاعدادية وتدخل رقم الجلوس بشكل صحيح

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نتيجة شهادة الصف الثالث الاعدادى 2017 محافظة قنا لكل الطلاب