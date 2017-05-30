نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة قنا 2017

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة قنا

مصريات – قنا – كتبت اسماء عادل الحسيني: كما ذكرنا في خبر سابق على موقع مصريات مساء امس، سيعتمد محافظ قنا نتائج الشهادة الاعدادية، وذلك بعد فترة طويلة نسبياً من اداء الامتحانات الخاصة بمواد الصف الثالث الاعدادى في هذه المحافظة.

وبعد رصد الدرجات وتجميع نتيجة الاعدادية لطلاب وطالبات محافظة قنا الترم الاول والترم الثاني 2017 بالدرجات لحساب المجموع الكلي، يتم تحديث قواعد البيانات على موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بعرض النتيجة وتجدون رابطه اخر هذا الخبر.

كما سيجري معرفة اسماء الاوائل في نتيجة الشهادة الاعدادية لجميع مدارس مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا في اخر العام الدراسي ان شاء الله.

والجدير بالذكر بان المحافظة اعتادت في كل اخر عام دراسي على تهنئة الاوائل والمتفوقين في نتيجة الشهادتين الابتدائية والاعدادية، ويقام حفل تكريمي خاص بهذه المناسبة، وتوزع الجوائز بحضور من وزارة التربية والتعليم واهالي الطلبة ووسائل الاعلام.

تحديث اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 الترم الثانى بقنا الان:

سيمكن الحصول الان على نتيجة اعدادية قنا لعام 2017 بالضغط هنا: http://www.qena.gov.eg

تنبيه: النتيجة ستكون متوفرة بشكل مؤكد فقط عليك ان تضغط على الرابط المبين اعلاه ثم تقوم بتخطي صفحة الاعلان التي ستظهر لك ومن ثم تقوم باختيار محافظة قنا من القائمة المنسدلة لنتائج الشهادة الاعدادية وتدخل رقم الجلوس بشكل صحيح

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة شهادة الصف الثالث الاعدادى 2017 محافظة قنا لكل الطلاب

30/05/2017 370 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , ,
370 comments
  1. دعاء محمودصابر صة 22/05/2017 10:16 -

    لوسمحتو ممكن تساعدون على الحصول على نتيجتى الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى رقم الجلوس 28759

  2. علا محمد فضل محمد توفيق 10/02/2017 14:47 -

    رقم الجلوس
    23082

  4. احمد 14/08/2016 10:31 -

    ارد ان اعرف نتئج الدور الثانى انا من محافظة قنا الاسم احمد عبد الشافى فؤاد رقم الجلوس 5022

  5. دنيا احمد ابوبكر اسماعيل 16/07/2016 12:14 -

    رقم الجلوس 52045

  9. عمرو احمد مجي الدين احمد 09/06/2016 00:03 -

    30394 رقم الجلوس

  10. غدار عبد الكريم 08/06/2016 17:28 -

    اريد نتيجتي رقم جلوسي 4299 مدرسه الشهيد محمد علي

  11. انا صلاح عبد الناصر حسين مليجي 08/06/2016 05:24 -

    انا صلاح عاوز اعرف ناتجتي محافظه قنا مدينه دشنا ساكن عند شارع الخطيب بس مش لازم اجيب رقم جلوسي

  12. مصطفى سيد علي سيد 06/06/2016 23:42 -

    انا عايز اعرف النتيجة رقم الجلوس 23256محافظة قنا مركز دشنا السمطى قبلي نجع الجامع مدرسة مهدي محمد طه 

  14. فادي زاهر حليم 06/06/2016 12:08 -

    اريد نتيجتي رقم جلوسي 12802 واسمس فادي زاهر حليم عطالله ،،شكرا

  15. محمود محمد صغير محمد علي 02/06/2016 23:53 -

    اسمي محمود صغير محمد علي رقم الجلوس 256

  16. انا اسمى احمد عيسى من محافظة الغربية 28/01/2016 18:23 -

    انا عايز اعرف النتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الغربية

  17. medo 01/01/2016 22:32 -

    اريد معرفه نتيجه الشهاده الاعداديه بقنا 2015

  18. ايه محمد خميس احمد 16/06/2015 21:59 -

    اريد معرفة نتيجة الشهاده الاعداديه بقنا نجع حمادى للطالبة ايه محمد خميس  رقم جلوس 11946

  19. ليه محمد خميس احمد 16/06/2015 21:53 -

    نتيجه الشهاده الاعداديه بقنا  نجع حمادى للطالبه ايه محمد خميس رقم جلوس 11946

  20. محمد خالد محمد حماد 15/06/2015 11:48 -

    رقم جلوسى 2618 اريد النتيجه انا من مركز ابو تشت

أضف تعليقاً