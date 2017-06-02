نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة اسوان

مصريات – أسوان – كتبت يسرا ناصر: رغم ان محافظة اسوان من اوائل المحافظات التي انهت الامتحانات وتلقى المسئولين بوزارة التربية والتعليم فيها عديد من الشكاوي بشكل عام من الامتحانات.

حيث كانت الاسئلة صعبة، وليست بمستوى الطالب المتوسط، حسب ادعاء بعض الطلاب واولياء امورهم.



لكن نتيجة الشهادة الاعدادية باسوان 2017 الترم الثانى كانت مبشرة ونسب النجاح مرتقعة والتي توضحها حصول الكثيرين بها على الدرجات النهائية.



موعد تكريم اوائل نتيجة الاعدادية في محافظة اسوان لم يتم تحديده بعد لكن سوف يتم قريباً وذلك بعد مصادقة المحافظ اليوم على نتيجة الصف الثالث الاعدادي لطلاب مدارس مديرية محافظة اسوان ادفو ، كوم امبو – دراو – مركز ناصر ، مركز اسوان ، النوبة.



وسوف تحدد ايضا نسب درجات القبول بالثانوي للناجحين في نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2017 بمحافظة اسوان اخر العام الترم الثاني بمدن كوم امبو ادفو دراو النوبة، والف مبروك للناجحين.

اضغط على الرابط الاتي للاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس: http://www.aswanedu.gov.eg

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نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 محافظة اسوان برقم الجلوس والاسم