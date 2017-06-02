نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 باسوان

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة اسوان

نتائج الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادى محافظة اسوان 2017

بالدرجات نتيجة الصف الثالث الاعدادى باسوان 2017 بالاسم و برقم الجلوس

مصريات – أسوان – كتبت يسرا ناصر: رغم ان محافظة اسوان من اوائل المحافظات التي انهت الامتحانات وتلقى المسئولين بوزارة التربية والتعليم فيها عديد من الشكاوي بشكل عام من الامتحانات.

حيث كانت الاسئلة صعبة، وليست بمستوى الطالب المتوسط، حسب ادعاء بعض الطلاب واولياء امورهم.

لكن نتيجة الشهادة الاعدادية باسوان 2017 الترم الثانى كانت مبشرة ونسب النجاح مرتقعة والتي توضحها حصول الكثيرين بها على الدرجات النهائية.

موعد تكريم اوائل نتيجة الاعدادية في محافظة اسوان لم يتم تحديده بعد لكن سوف يتم قريباً وذلك بعد مصادقة المحافظ اليوم على نتيجة الصف الثالث الاعدادي لطلاب مدارس مديرية محافظة اسوان ادفو ، كوم امبو – دراو – مركز ناصر ، مركز اسوان ، النوبة.

وسوف تحدد ايضا نسب درجات القبول بالثانوي للناجحين في نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2017 بمحافظة اسوان اخر العام الترم الثاني بمدن كوم امبو ادفو دراو النوبة، والف مبروك للناجحين.

اضغط على الرابط الاتي للاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس:  http://www.aswanedu.gov.eg

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نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 محافظة اسوان برقم الجلوس والاسم

02/06/2017 311 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , ,
311 comments
  1. بلال محمد صالح ابو الحسن 28/05/2017 14:01 -

    اريد معرقة نتيجة امتحان الشهاده الاعداديه نهاية العام 2017 / رقم الجلوس4599 مدرسة عمر بن الخطاب /محافظة اسوان ـ باسم / بلال محمد صالح ابو الحسن

  2. محمد أحمد عبد الصبور سريع 21/05/2017 09:20 -

    رقم الجلوس 307

  3. حسن السيد محمد حسن 06/02/2017 07:10 -

    عايز اعرف نتيجتي رقم الجلوس11741

  4. بسام محمد حسين 02/02/2017 17:24 -

    انا عاوز البنتيجة ودة رقم الجلوس (19356)

  5. أيمن فرج 07/06/2016 13:39 -

    هاجر عبدالله عبدالرسول مدكور  50298  مدرسة الناصرية بنات أسوان 

  6. السيد النخيلي 06/06/2016 18:17 -

     اسم الطالب عبداللطيف قناوب البدري احمد رقم الجلوس 18491 مدرسةالخوي

  7. عبد الصمد فتحي سلامة عبدربه 08/02/2016 19:34 -

    انا عاوز اعرف النتيجه بتعتي بصرع رقم الجلوس 40504

  8. عمر 13/08/2015 21:07 -

    اريد اعرف درجات من فضلكم رقم الجلوس4930

  9. غاده سلطان شحات 12/06/2015 20:33 -

    انا عاوز نتيجة الشهادة الاعدادية ورقم الجلوس 10843

  10. زينب محمد احمد طاهر 09/06/2015 23:57 -

    مدرسة منصور امين مشالى اريد معرفة نتيجتى

  11. سندس عربى 06/06/2015 22:23 -

    اريد معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية لرقم جلوس 10 بمركز اسوان 

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