نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 محافظة اسوان برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة اسوان
مصريات – أسوان – كتبت يسرا ناصر: رغم ان محافظة اسوان من اوائل المحافظات التي انهت الامتحانات وتلقى المسئولين بوزارة التربية والتعليم فيها عديد من الشكاوي بشكل عام من الامتحانات.
حيث كانت الاسئلة صعبة، وليست بمستوى الطالب المتوسط، حسب ادعاء بعض الطلاب واولياء امورهم.
لكن نتيجة الشهادة الاعدادية باسوان 2017 الترم الثانى كانت مبشرة ونسب النجاح مرتقعة والتي توضحها حصول الكثيرين بها على الدرجات النهائية.
موعد تكريم اوائل نتيجة الاعدادية في محافظة اسوان لم يتم تحديده بعد لكن سوف يتم قريباً وذلك بعد مصادقة المحافظ اليوم على نتيجة الصف الثالث الاعدادي لطلاب مدارس مديرية محافظة اسوان ادفو ، كوم امبو – دراو – مركز ناصر ، مركز اسوان ، النوبة.
وسوف تحدد ايضا نسب درجات القبول بالثانوي للناجحين في نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2017 بمحافظة اسوان اخر العام الترم الثاني بمدن كوم امبو ادفو دراو النوبة، والف مبروك للناجحين.
اضغط على الرابط الاتي للاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس: http://www.aswanedu.gov.eg
اريد معرقة نتيجة امتحان الشهاده الاعداديه نهاية العام 2017 / رقم الجلوس4599 مدرسة عمر بن الخطاب /محافظة اسوان ـ باسم / بلال محمد صالح ابو الحسن
رقم الجلوس 307
عايز اعرف نتيجتي رقم الجلوس11741
انا عاوز البنتيجة ودة رقم الجلوس (19356)
هاجر عبدالله عبدالرسول مدكور 50298 مدرسة الناصرية بنات أسوان
اسم الطالب عبداللطيف قناوب البدري احمد رقم الجلوس 18491 مدرسةالخوي
انا عاوز اعرف النتيجه بتعتي بصرع رقم الجلوس 40504
اريد اعرف درجات من فضلكم رقم الجلوس4930
انا عاوز نتيجة الشهادة الاعدادية ورقم الجلوس 10843
مدرسة منصور امين مشالى اريد معرفة نتيجتى
اريد معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية لرقم جلوس 10 بمركز اسوان