نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 محافظة البحيرة بالاسم

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة البحيرة

مصريات – البحيرة – كتبت ميار عثمان: مثلهم في ذلك كمثل الغالبية العظمى من الطالبات والطلاب، فبمجرد ان تنتهي الامتحانات يسارعون الى محاولة معرفة النتيجة رغم انقضاء ايام قليلة لن تكون كافية الانجاز النتيجة من قبل القائمون في قطاع الامتحانات من معلمين ومعلمات، لما يتطلبه ذلك من جهد ووقت.

هذا ويعتمد السيد محافظ البحيرة نتيجة الشهادة الاعدادية العامة بالبحيرة الترم الثانى 2017 والشهادة الاعدادية المهنية والابتدائية العامة.

حيث لم تظهر نتائج الاعدادية لمديرية محافظة البحيرة حتى لحظة كتابة هذا الخبر، وعلل مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بالبحيرة ذلك بسبب تأخر عملية التصحيح في المدارس الذي ترافق في فترة الامتحانات.

وكانت قد بلغت نسبة النجاح 67.42% وجاءت في المركز الأول باوائل نتائج الصف الثالث الاعدادى بالبحيرة في اخر العام الماضي:

رنا أحمد القاضي بمدرسة الحديثة الاعدادية بنات ببندر دمنهور بمجموع 5..296

وحصلت 5 طالبات على المركز الثاني في اعدادية البحيرة بمجموع 295.5 وهن:

ميرنا أيمن أحمد غزال بمدرسة الصفوة الخاصة للغات ببندر دمنهور ،أميرة الحسيني منصور علوان بمدرسة الصفوة أيضا. وسارة سامي حسن قطيط بمدرسة ادكو الاعدادية الجديدة للبنات وآية محمد كمال عيسي بمدرسة ماجدة الصيرفي الاعدادية بنات بايتاي البارود وايمان على توفيق حجازي بمدرسة أمليط الاعدادية الجديدة بنات بايتاي البارود.

وحصل 5 طلاب وطالبات على المركز السابع بمجموع 295 درجة وهم:

مي مصطفي زكي الأقدامي بمدرسة أبوحمص الاعدادية الجديدة بنات بأبوحمص وأحمد عيد عبدالسلام الحفناوي بمدرسة طيبة الخاصة ببندر دمنهور وأحمد عزت عبدالمنعم بمدرسة مصطفي كامل الاعدادية بالدلنجات وآية محمد راشد حامد بمدرسة عبدالعزيز مخيون الاعدادية بنات بأبوحمص وكريستينا ماهر حليم بمدرسة التعاون الجديدة بنات بدمنهور.

تحديث الترم الثانى آخر العام 2017 نتائج الاعدادية بالبحيرة



سيمكن الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة الترم الثانى 2017 وذلك برقم الجلوس ويحصل الطلاب بموجبها على كشف بالدرجات والمجموع بالاسم، بالضغط على هذا الرابط: http://www.doe.gov.eg

ملاحظة: بداية لو ظهر لك صفحة اعلانات سوف تجد عداد في الاعلى انتظر ثواني ثم اضغط على زر تخطي الاعلان .. اما بعد دخولك للموقع فيجب ان تقوم بتحميل كشف نتائج الاعدادية في البحيرة وذلك حسب الادارة التعليمية التي تتبع لها.

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نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 محافظة البحيرة بالاسم