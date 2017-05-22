نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 محافظة البحيرة بالاسم

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة البحيرة
مصريات – البحيرة – كتبت ميار عثمان: مثلهم في ذلك كمثل الغالبية العظمى من الطالبات والطلاب، فبمجرد ان تنتهي الامتحانات يسارعون الى محاولة معرفة النتيجة رغم انقضاء ايام قليلة لن تكون كافية الانجاز النتيجة من قبل القائمون في قطاع الامتحانات من معلمين ومعلمات، لما يتطلبه ذلك من جهد ووقت.
هذا ويعتمد السيد محافظ البحيرة نتيجة الشهادة الاعدادية العامة بالبحيرة الترم الثانى 2017 والشهادة الاعدادية المهنية والابتدائية العامة.
حيث لم تظهر نتائج الاعدادية لمديرية محافظة البحيرة حتى لحظة كتابة هذا الخبر، وعلل مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بالبحيرة ذلك بسبب تأخر عملية التصحيح في المدارس الذي ترافق في فترة الامتحانات.
وكانت قد بلغت نسبة النجاح 67.42% وجاءت في المركز الأول باوائل نتائج الصف الثالث الاعدادى بالبحيرة في اخر العام الماضي:
- رنا أحمد القاضي بمدرسة الحديثة الاعدادية بنات ببندر دمنهور بمجموع 5..296
وحصلت 5 طالبات على المركز الثاني في اعدادية البحيرة بمجموع 295.5 وهن:
- ميرنا أيمن أحمد غزال بمدرسة الصفوة الخاصة للغات ببندر دمنهور ،أميرة الحسيني منصور علوان بمدرسة الصفوة أيضا. وسارة سامي حسن قطيط بمدرسة ادكو الاعدادية الجديدة للبنات وآية محمد كمال عيسي بمدرسة ماجدة الصيرفي الاعدادية بنات بايتاي البارود وايمان على توفيق حجازي بمدرسة أمليط الاعدادية الجديدة بنات بايتاي البارود.
وحصل 5 طلاب وطالبات على المركز السابع بمجموع 295 درجة وهم:
- مي مصطفي زكي الأقدامي بمدرسة أبوحمص الاعدادية الجديدة بنات بأبوحمص وأحمد عيد عبدالسلام الحفناوي بمدرسة طيبة الخاصة ببندر دمنهور وأحمد عزت عبدالمنعم بمدرسة مصطفي كامل الاعدادية بالدلنجات وآية محمد راشد حامد بمدرسة عبدالعزيز مخيون الاعدادية بنات بأبوحمص وكريستينا ماهر حليم بمدرسة التعاون الجديدة بنات بدمنهور.
تحديث الترم الثانى آخر العام 2017 نتائج الاعدادية بالبحيرة
سيمكن الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة الترم الثانى 2017 وذلك برقم الجلوس ويحصل الطلاب بموجبها على كشف بالدرجات والمجموع بالاسم، بالضغط على هذا الرابط: http://www.doe.gov.eg
ملاحظة: بداية لو ظهر لك صفحة اعلانات سوف تجد عداد في الاعلى انتظر ثواني ثم اضغط على زر تخطي الاعلان .. اما بعد دخولك للموقع فيجب ان تقوم بتحميل كشف نتائج الاعدادية في البحيرة وذلك حسب الادارة التعليمية التي تتبع لها.
أريد أن أعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادى الترم الاول رقم الجلوس 85760 بمركز بدر لسنة 2017
انا عوزة الشهادة بتعتى من فضلكم رقم الجلوس25515 انا من محافظة البحيرة
عايز اعرف نتيجتى رقم الجلوس 80424 بمحافظة الغربية
الدور الثانى
نتيجه الشهاده الاعداديه الصف التالت الاعدادى
اريد ان اعرف النتيجه
الاسم \ايمان حسن جمعه بكر
رقم الجلوس \ 223722
معهد فتيات ابو حمص البحيره
اريد معرفه نتيجه الاعداديه مدرسه العباسي المشتركه مركز الدلنجات بحيره الطالبه ايمان ابراهيم صبحي محمد شاهين
اريد معرفه نتيجة الاعداديه لطالبه ايمان ابراهيم صبحي محمد شاهين
اريد معرفه نتيجة ايمان ابراهيم صبحي محمد شاهين الاعداديه
رقم الجلوس 79524 شهادة الصف الثالث الاعدادي
نتيجة الشهادة الاعدادية الاؤلى 2015 رقم الجلؤس 1259
محافظة البحيرة رقم الجلوس 59864
اريد معرفة نتيجة اية توفيق مصطفي النجار
الرجاء نتيجه الصف الثالث الاعدادي
انا مركز ابو المطامير رقم جلوس 70596
اريد النتيجة الاعدادية للصف الثالث الاعدادى محافظة البحيرة
65373ده رقم جلوسى وعايزه اعرف النتيجه مدرسة وادى النطرون الاعدادية بنات
بعد اذنكو انا عايز اعرف نتيجتي انا وصحبي من البحيره ورقم جلوسي انا عمرو صلاح عبد السلام 66197 ورقم جلوس صحبي سعيد عيد السيد 66167 طمنونا في اسرع وقت لو سمعتو
انا من محافظة البحيرة من المحمودية (مدرسة اللاعدادية بنين)ربنا معانا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كل عام وانتم بخير
نتيجه ابني ثالث اعدادي رقم الجلوس 2619 عبد الرحمن مدحت فايد اداره دمنهور التعليميه مدرسه قباء الخاصه
عايز اعرف الشهاده الاعداديه البحيره ورقم جلوسى 37016
انا عايزة اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة البحيرة مدرسة عزبة عمر
اريد معرفه نتيجه الصف الثالت اﻻعدادي لرقم الجلوس ده 58478 مدرسه احمد ابراهيم دميس اﻻعداديه مركز الرحمانيه البحيره
اريد اعرف درجاتي
رقم الجلوس 3092 الاسم محمود مصطفى محمود محمد التراس محافظة البحيرة بدمنهور مدرسة عبد المنعم رياض
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عايز نتيجة الصف الثالث الاسكندرية مدرسة كلية الزراعة رقم الجلوس 45059
لو ممكن اعرف النتيجة محافظة البحيرة مدرسه الشيخ محمد رفعت الاعدادية المشتركة شكراً
ارجو معرفه النتيجة مدرسه الشيخ محمد رفعت الاعدادية المشتركة
انا أخوية فى 3 اعدادى عايزة اعرف جايب كام رقم الجلوس 99984 الاسم يوسف ياسر معروف محافظة الاسكندرية
اريد نتيجة الشهاده الاعدادية بالبحيرة برقم الجلوس 75862
انا اخويا في 3 اعدادى عايزين نعرف نتيجتة
يرجو التعرف علي النتيجه الان
1667 مدرسة الدمينات ابوالمطامير البحيره
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ادكو _ البحيرة
ارجو النتيجه بسرعه رقم الجلوس 51252
الاسم /عمرو محمد عطاالله محمد مدرسة السادسةعشر الاعداديه المشتركه رقم الجلوس 51252
اسلام خميس عبد المجيد سعد رقم الجلوس 23033 محافظة البحيره
خالد محمد عبد المنعم رقم الجلوس 45745 مدرسه الوكيل كفرالدوار
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اريد معرفه الشهاده الاعداديه للطالبه ياسمين رضا عيد السيد ابو ريشه مدرسه ماجده الصيرفي الاعداديه بنات بمركز ايتاي البارود محافظه البحيره رقم الجلوس 27602
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