نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 محافظة البحيرة بالاسم

نتيجة الصف الثالث الاعدادى بمحافظة البحيرة

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة البحيرة

مصريات – البحيرة – كتبت ميار عثمان: مثلهم في ذلك كمثل الغالبية العظمى من الطالبات والطلاب، فبمجرد ان تنتهي الامتحانات يسارعون الى محاولة معرفة النتيجة رغم انقضاء ايام قليلة لن تكون كافية الانجاز النتيجة من قبل القائمون في قطاع الامتحانات من معلمين ومعلمات، لما يتطلبه ذلك من جهد ووقت.

هذا ويعتمد السيد محافظ البحيرة نتيجة الشهادة الاعدادية العامة بالبحيرة الترم الثانى 2017 والشهادة الاعدادية المهنية والابتدائية العامة.

حيث لم تظهر نتائج الاعدادية لمديرية محافظة البحيرة حتى لحظة كتابة هذا الخبر، وعلل مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بالبحيرة ذلك بسبب تأخر عملية التصحيح في المدارس الذي ترافق في فترة الامتحانات.

نتائج الصف الثالث الاعدادي محافظة البحيرة برقم الجلوس 2017

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم برقم الجلوس محافظة البحيرة 2017 – 2018

وكانت قد بلغت نسبة النجاح  67.42% وجاءت في المركز الأول باوائل نتائج الصف الثالث الاعدادى بالبحيرة في اخر العام الماضي:

  • رنا أحمد القاضي بمدرسة الحديثة الاعدادية بنات ببندر دمنهور بمجموع 5..296

وحصلت 5 طالبات على المركز الثاني في اعدادية البحيرة بمجموع 295.5 وهن:

  • ميرنا أيمن أحمد غزال بمدرسة الصفوة الخاصة للغات ببندر دمنهور ،أميرة الحسيني منصور علوان بمدرسة الصفوة أيضا. وسارة سامي حسن قطيط بمدرسة ادكو الاعدادية الجديدة للبنات وآية محمد كمال عيسي بمدرسة ماجدة الصيرفي الاعدادية بنات بايتاي البارود وايمان على توفيق حجازي بمدرسة أمليط الاعدادية الجديدة بنات بايتاي البارود.

وحصل 5 طلاب وطالبات على المركز السابع بمجموع 295 درجة وهم:

  • مي مصطفي زكي الأقدامي بمدرسة أبوحمص الاعدادية الجديدة بنات بأبوحمص وأحمد عيد عبدالسلام الحفناوي بمدرسة طيبة الخاصة ببندر دمنهور وأحمد عزت عبدالمنعم بمدرسة مصطفي كامل الاعدادية بالدلنجات وآية محمد راشد حامد بمدرسة عبدالعزيز مخيون الاعدادية بنات بأبوحمص وكريستينا ماهر حليم بمدرسة التعاون الجديدة بنات بدمنهور.

تحديث الترم الثانى آخر العام 2017 نتائج الاعدادية بالبحيرة

سيمكن الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة الترم الثانى 2017 وذلك برقم الجلوس ويحصل الطلاب بموجبها على كشف بالدرجات والمجموع بالاسم، بالضغط على هذا الرابط: http://www.doe.gov.eg

ملاحظة: بداية لو ظهر لك صفحة اعلانات سوف تجد عداد في الاعلى انتظر ثواني ثم اضغط على زر تخطي الاعلان .. اما بعد دخولك للموقع فيجب ان تقوم بتحميل كشف نتائج الاعدادية في البحيرة وذلك حسب الادارة التعليمية التي تتبع لها.

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نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 محافظة البحيرة بالاسم

22/05/2017 449 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , ,
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  1. خالد قدري 06/02/2017 19:13 -

    أريد أن أعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادى الترم الاول رقم الجلوس 85760 بمركز بدر لسنة 2017

  2. حسناء محمد علوانى بساط 30/01/2017 15:45 -

    انا عوزة الشهادة بتعتى من فضلكم رقم الجلوس25515 انا من محافظة البحيرة

  3. احمد محمد احمد ابوعيشة 05/08/2016 17:27 -

    عايز اعرف نتيجتى رقم الجلوس 80424 بمحافظة الغربية
    الدور الثانى

  4. منر 16/08/2015 13:31 -

    نتيجه الشهاده الاعداديه الصف التالت الاعدادى  

  5. محمد محمود اسماعيل العليمي 01/07/2015 14:39 -

    اريد ان اعرف النتيجه

  6. ايمان حسن 21/06/2015 19:30 -

    الاسم \ايمان حسن جمعه بكر 
    رقم الجلوس \ 223722
    معهد فتيات ابو حمص البحيره

  7. عادل صبحي محمد شاهين 15/06/2015 01:00 -

    اريد معرفه نتيجه الاعداديه مدرسه العباسي المشتركه مركز الدلنجات بحيره الطالبه ايمان ابراهيم صبحي محمد شاهين

  8. عادل صبحي محمد شاهين 15/06/2015 00:57 -

    اريد معرفه نتيجة الاعداديه لطالبه ايمان ابراهيم صبحي محمد شاهين

  9. عادل صبحي محمد شاهين 15/06/2015 00:55 -

    اريد  معرفه نتيجة ايمان ابراهيم صبحي محمد شاهين الاعداديه

  10. ايه رمضان محمد شعبان هرموش 09/06/2015 21:22 -

    رقم الجلوس 79524 شهادة الصف الثالث الاعدادي

  11. احمد جمال احمد الشيخ 09/06/2015 15:32 -

    نتيجة الشهادة الاعدادية الاؤلى 2015 رقم الجلؤس 1259

  12. رحمة كامل 09/06/2015 14:59 -

    محافظة البحيرة رقم الجلوس 59864

  13. اية توفيق مصطفي النجار 09/06/2015 03:43 -

    اريد معرفة نتيجة اية توفيق مصطفي النجار

  14. هبه محمود عبداللطيف 08/06/2015 10:33 -

    الرجاء نتيجه الصف الثالث الاعدادي

  15. احمد اشرف بدوي 07/06/2015 18:38 -

    انا مركز ابو المطامير رقم جلوس 70596

  16. حسام محمد عبد المنعم 05/06/2015 21:58 -

    اريد النتيجة الاعدادية للصف الثالث الاعدادى محافظة البحيرة

  17. شروق رضا على عبدالله مناع 04/06/2015 15:01 -

    65373ده رقم جلوسى وعايزه اعرف النتيجه مدرسة وادى النطرون الاعدادية بنات

  18. عمرو صلاح عبد السلام 04/06/2015 10:21 -

    بعد اذنكو انا عايز اعرف نتيجتي انا وصحبي من البحيره ورقم جلوسي انا عمرو صلاح عبد السلام 66197 ورقم جلوس صحبي سعيد عيد السيد 66167 طمنونا في اسرع وقت لو سمعتو

  19. على عبدالرحمن على طه 01/06/2015 15:25 -

    انا من محافظة البحيرة من المحمودية (مدرسة اللاعدادية بنين)ربنا معانا.

  20. عبد الرحمن مدحت سعد فايد 01/06/2015 14:36 -

                      السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كل عام وانتم بخير 
    نتيجه ابني ثالث اعدادي  رقم الجلوس 2619  عبد الرحمن مدحت فايد اداره دمنهور التعليميه مدرسه قباء الخاصه

  21. احمد محمود مسعود 01/06/2015 11:29 -

    عايز اعرف الشهاده الاعداديه البحيره ورقم جلوسى 37016

  22. دالياء محمد خليل علي خليل 31/05/2015 19:45 -

    انا عايزة اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة البحيرة مدرسة عزبة عمر

  23. شعبان 30/05/2015 00:19 -

    اريد معرفه نتيجه الصف الثالت اﻻعدادي لرقم الجلوس ده 58478 مدرسه احمد ابراهيم دميس اﻻعداديه مركز الرحمانيه البحيره

  24. محمد مجدى محمد سلمان 28/05/2015 18:43 -

    اريد اعرف درجاتي 

  25. محمود مصطفى محمود محمد التراس 28/05/2015 18:00 -

    رقم الجلوس 3092 الاسم محمود مصطفى محمود محمد التراس محافظة البحيرة بدمنهور مدرسة عبد المنعم رياض

  26. منه الله محمد سمير محمد 27/05/2015 15:21 -

    اريد معرفه النتيجه الاعداديه

  27. محمود سعد الباز 27/05/2015 15:20 -

    عايز نتيجة الصف الثالث الاسكندرية مدرسة كلية الزراعة رقم الجلوس 45059

  28. فاطمه محمد عبدالغني محمد حبكه 27/05/2015 14:03 -

    لو ممكن اعرف النتيجة محافظة البحيرة مدرسه الشيخ محمد رفعت الاعدادية المشتركة شكراً

  29. فاطمه محمد عبدالغني محمد حبكه 27/05/2015 13:58 -

    ارجو معرفه النتيجة مدرسه الشيخ محمد رفعت الاعدادية المشتركة

  30. كنزى أحمد على 27/05/2015 13:23 -

    انا أخوية فى 3 اعدادى عايزة اعرف جايب كام رقم الجلوس 99984 الاسم يوسف ياسر معروف محافظة الاسكندرية

  31. ندى سمير الحشاش 27/05/2015 13:10 -

    اريد نتيجة الشهاده الاعدادية بالبحيرة برقم الجلوس 75862

  32. روان ابو الدهب 23/05/2015 18:41 -

    انا اخويا في 3 اعدادى عايزين نعرف نتيجتة

  33. ناجي سلطان ناجي 11/02/2015 23:15 -

    يرجو التعرف علي النتيجه الان

  34. ناجي سلطان ناجي 11/02/2015 23:07 -

    1667 مدرسة الدمينات ابوالمطامير البحيره

  35. عبد الله خميس فوزى السد 10/02/2015 20:35 -

    رقم الجلوس 79121
    ادكو _ البحيرة

  36. عمرو محمد عطاالله محمد 09/02/2015 13:59 -

    ارجو النتيجه بسرعه رقم الجلوس 51252

  37. عمرو محمد عطاالله محمد 09/02/2015 13:56 -

     الاسم /عمرو محمد عطاالله محمد مدرسة السادسةعشر الاعداديه المشتركه رقم الجلوس 51252

  38. ا سلام خميس عبدالمجيد سعد 06/02/2015 18:37 -

    اسلام خميس عبد المجيد سعد رقم الجلوس 23033 محافظة البحيره

  39. خالد محمد عبد المنعم 06/02/2015 17:11 -

    خالد محمد عبد المنعم   رقم الجلوس 45745 مدرسه الوكيل كفرالدوار

  40. جيهان عبد الناصر عوض حسن 05/02/2015 20:08 -

    مدرسه ابو الفضل الاعداديه الاسم جيهان عبد الناصر عوض حسن دمنهو التعليميه بحيره

  41. shereenreda eid 05/02/2015 15:26 -

    اريد معرفه الشهاده الاعداديه للطالبه ياسمين رضا عيد السيد ابو ريشه مدرسه ماجده الصيرفي الاعداديه بنات مركز ايتاي البارود محافظه البحيره رقم الجلوس 27602

  42. shereenreda eid 05/02/2015 15:22 -

    اريد معرفه الشهاده الاعداديه للطالبه ياسمين رضا عيد السيد ابو ريشه مدرسه ماجده الصيرفي الاعداديه بنات بمركز ايتاي البارود محافظه البحيره رقم الجلوس 27602

  43. محمد سعد احمد ابو الحارث 05/02/2015 13:09 -

    اريد معرفه درجات الشهادة الاعداديه برقم الجلوس 58734

  44. نرمين على احمد عبد النبى 05/02/2015 12:59 -

    عوزة اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادى

  45. عبدالعزيز عبدالشافي سعد 05/02/2015 11:37 -

    عايز اعرف نتيجه الشهاده الاعداديه ورقم الجلوس 53638 محافظه البحيره

  46. هالة ذكى فتحى جاد 05/02/2015 10:10 -

    اريد النتيجة رقم الجلو 379 فى مدرسة التعاون الجديدة الاعدادية بنات

  47. ماهر ماهر مطر 05/02/2015 00:10 -

    عايز اعرف نتيجتى ورقم جلوسى 63384 بمحافظة البحيرة

  48. ahmedalaam 05/02/2015 00:06 -

    نتيجه اﻻعداديه الخاصه ب اﻻء محمد محروس حرب رقم الجلوس 48500

  49. ahmedalaam 05/02/2015 00:00 -

    نتيجه الشهاده اﻻعداديه ل اﻻء محمد محروس حرب رقم الجلوس 48500

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