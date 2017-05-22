نتيجة شهادة الصف الثالث الاعدادى محافظة القاهرة 2017

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة القاهرة

مصريات – القاهرة – كتبت روان شلبي: اخيراً وبعد انتظار لم يطل كثيراً، فمنذ انتهاء الامتحانات والشروع بتصحيح وتدقيق اوراق الطلاب من قبل عدد كبير من المعلمين والمشرفين على اختبارات الشهادة الاعدادية لم يمض سوى ايام معدودة.

هذا واعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن موعد اعلان نتائج الاعدادية للفصل الدراسي الثانى آخر العام، وبانها ستصدر فور مصادقة سيادة المحافظ عليها اليوم او غداً.

وكان تلاميذ الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة، قد أدوا آخر الامتحانات منذ وقت قصير نسبياً، غير ان عمليات التصحيح تم انجازها بسرعة، ويصار الان الى اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة بعد التصديق عليها من قبل المحافظ، وتجدون الرابط في نهاية هذا الخبر.



وتم رصد الدرجات تمهيداً لإعلان نتيجة اعدادية القاهرة لكافة مدارس الادارات التعليمية بالمحافظة، منذ نهاية الأسبوع الماضي.



وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة قد تفقد لجان مدارس البهية البرهانية الاعدادية بنات، والجمعية الإسلامية الاعدادية بنين، والمحمدية الاعدادية بنين، حيث اطمأن على سير الامتحانات وخلوها من أي شكاوي لوضعها بالاعتبار في نتائج الصف الثالث الاعدادي بجميع المراكز التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة.



وتباينت آراء التلاميذ حول مستوى الامتحان، ووردت شكاوي من أبناء المدارس الحكومية عن خروج بعض الاسئلة عن المألوف في حين أبدى تلاميذ التجريبيات سعادتهم بامتحان اللغة الانجليزية.

قال التلاميذ: أحمد عادل ومحمد عمرو ومحمد محمود من مدرسة العزة الاعدادية ان وجدوا صعوبة في الاجابة على السؤال السادس الخاص باستخدام الكلمة المعطاة مع الجملة المكتوبة أمامها “Rewrite” خاصة النقطة رقم 2 التي طلبت استخدام inorderto مع الجملة.

أضاف مصطفي حسني وأحمد عادل ومحمد خالد وأحمد حاتم ان اسئلة القصة لم تأت مألوفة ولم نقم بالتدرب عليها مثل السؤال الرابع الذي يستفسر عن سبب تسامح بلدة savicinzo مع البروفيسور وفريقه وكذلك السؤال الخامس الذي يطلب إكمال العبارة.

تحديث نتائج امتحانات آخر العام الدراسي 2017 بمحافظة القاهرة



ستظهر نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة ويمكن الاستعلام عنها ومعرفتها بدرجات المواد بادخال رقم الجلوس بعد الضغط هنا: http://cairomoe.info/natiga

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نتيجة شهادة الصف الثالث الاعدادى محافظة القاهرة 2017