نتيجة شهادة الصف الثالث الاعدادى محافظة القاهرة 2017

نتيجة الصف الثالث محافظة القاهرة 2017

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة القاهرة

مصريات – القاهرة – كتبت روان شلبي: اخيراً وبعد انتظار لم يطل كثيراً، فمنذ انتهاء الامتحانات والشروع بتصحيح وتدقيق اوراق الطلاب من قبل عدد كبير من المعلمين والمشرفين على اختبارات الشهادة الاعدادية لم يمض سوى ايام معدودة.

هذا واعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن موعد اعلان نتائج الاعدادية للفصل الدراسي الثانى آخر العام، وبانها ستصدر فور مصادقة سيادة المحافظ عليها اليوم او غداً.

وكان تلاميذ الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة، قد أدوا آخر الامتحانات منذ وقت قصير نسبياً، غير ان عمليات التصحيح تم انجازها بسرعة، ويصار الان الى اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة بعد التصديق عليها من قبل المحافظ، وتجدون الرابط في نهاية هذا الخبر.

وتم رصد الدرجات تمهيداً لإعلان نتيجة اعدادية القاهرة لكافة مدارس الادارات التعليمية بالمحافظة، منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة قد تفقد لجان مدارس البهية البرهانية الاعدادية بنات، والجمعية الإسلامية الاعدادية بنين، والمحمدية الاعدادية بنين، حيث اطمأن على سير الامتحانات وخلوها من أي شكاوي لوضعها بالاعتبار في نتائج الصف الثالث الاعدادي بجميع المراكز التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة.

وتباينت آراء التلاميذ حول مستوى الامتحان، ووردت شكاوي من أبناء المدارس الحكومية عن خروج بعض الاسئلة عن المألوف في حين أبدى تلاميذ التجريبيات سعادتهم بامتحان اللغة الانجليزية.

  • قال التلاميذ: أحمد عادل ومحمد عمرو ومحمد محمود من مدرسة العزة الاعدادية ان وجدوا صعوبة في الاجابة على السؤال السادس الخاص باستخدام الكلمة المعطاة مع الجملة المكتوبة أمامها “Rewrite” خاصة النقطة رقم 2 التي طلبت استخدام inorderto مع الجملة.
  • أضاف مصطفي حسني وأحمد عادل ومحمد خالد وأحمد حاتم ان اسئلة القصة لم تأت مألوفة ولم نقم بالتدرب عليها مثل السؤال الرابع الذي يستفسر عن سبب تسامح بلدة savicinzo مع البروفيسور وفريقه وكذلك السؤال الخامس الذي يطلب إكمال العبارة.

تحديث نتائج امتحانات آخر العام الدراسي 2017 بمحافظة القاهرة

ستظهر نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة ويمكن الاستعلام عنها ومعرفتها بدرجات المواد بادخال رقم الجلوس بعد الضغط هنا: http://cairomoe.info/natiga

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نتيجة شهادة الصف الثالث الاعدادى محافظة القاهرة 2017

22/05/2017 380 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , , ,
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  1. ناردين فيكتور صبحى 05/06/2015 16:41 -

    نتيجة الشهادة الاعدادية ادارة الساحل التعليمية القاهرة

  2. إيهاب محمد محمد محمود احمد 03/06/2015 09:10 -

    أريد أن أعرف نتيجة الشهادة الاعدادية لي أخي 

  3. إيهاب محمد محمد محمود احمد 03/06/2015 09:08 -

    النجاح أهم شيء في الوجود 

  4. محمود جمال عبود 30/05/2015 23:04 -

    انا عايز اعرف النتيجة بتعتي رقم الجلوس 30856

  5. السيد خالد السيد الكردى 30/05/2015 22:55 -

    نتيجه الصف الثالث الاعدادى بمدرسه مودرن اسكول الحلميه لعام 2015 رقم الجلوس 502373

  6. طارق عبد السلام 29/05/2015 22:41 -

    مدرسة الخلفاء بادارة المعصرة 364068

  7. محمد احمد حسن عبد الرحمن 29/05/2015 01:40 -

    انا عيز اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية

  8. محمد احمد حسن عبد الرحمن 29/05/2015 01:40 -

    انا. عيز عرف نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

  10. فاطمه حسن ميرغني حسن محمد 27/05/2015 15:55 -

    3اعدادي محافظه الغربيه رقم الجلوس 153551ارجو الرد

  11. اسمى نورهان على سليمان على الخولى 27/05/2015 00:31 -

    رقم الجلوس:-3504
    المدرسة:-محمد الخولي الابتدائية. .

  12. رضوى احمد ابراهيم احمد نعمان 26/05/2015 18:34 -

    انا عايزه اعرف النتيجه لو سمحت علشن اطمن

  13. اسماءصلاح 19/04/2015 22:43 -

    اناكمان عايز اشوف الشهاده

  14. صابرين علي عبد الباقي علي 24/02/2015 17:36 -

    انا اسمي صا برين على عبد الباقى فى مدرسة بنت الشاطىء ب دمياط

  15. محمد احمدمحمدجمعه 21/02/2015 22:58 -

    برجاء إخطارنا بنتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم أول مدرسه مصطفي كامل الاعداديه بنين الدويقه رقم الجلوس 4752

  16. وليد محمد نجيب على خليل 14/02/2015 13:50 -

    رقم الجلوس للصف الثانى اعدادى الترم الاول رقم الجلوس372

  18. احمدانور توفيق خليل 04/02/2015 12:07 -

    رقم الجلوس 43552 محافظة القاهرة ادارة شبر الخيمه

  19. كريم.اشرف.ابوزيد.الشحات 04/02/2015 10:05 -

    انا.عايز.اعرف.نتيجةالصف الثالث الإعدادي ترم أول
    مدرسة.ابو.بكر.الصديق.محافظة.القليوبية.رقم.الجلوس42220

  20. علاء الخطيب 03/02/2015 17:20 -

    انا عايز اعرف نتيجة دمياط ظهرت ولا لسة

  21. محمد كيلانى 02/02/2015 21:00 -

    نتيجة الشهدة الاعدادية رقم الجلوس 20067

  22. محمد حسن جلال علي 01/02/2015 21:36 -

    رقم الجلوس30080 محافظة المنيا مركز مطاي

  23. اميره سعد جمال عثمان عيسي 01/02/2015 17:39 -

    اريد معرفه نتيجتي 3اعدادي الترم الاول ورقم الجلوس 21113

  24. اميره سعد جمال عثمان عيسي 01/02/2015 17:39 -

    اريد معرفه نتجتي رقم جلوسي 21113محافظه كفرالشيخ مركز قلين مدرسه الغنيمي الاعداديه نتيجه 3اعدادي

  25. اية اشرف شعبان 01/02/2015 17:17 -

    نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول رقم الجلوس
    485242

  26. محمد اشرف كمال 01/02/2015 15:32 -

    انا من القاهره عايز اشوف النتيجه
    اسم المدرسه مدرسه نامول للتعليم الاساسى
    رقم الجلوس13239

  27. احمد محمد السيد محمد محمود 31/01/2015 18:20 -

    مدرسة سعد زغلول بالشرقية

  28. النتيجة 31/01/2015 17:35 -

     الصف الثالث العدادى اسمى احمد حامد سعيد عزام رقم الجلوس 54310 من الفربية

  29. بدرالصباح عثمان جعفر صديق 31/01/2015 16:54 -

    مدرسة المعادي الاعداديه بنات رقم الجلوس 537770

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