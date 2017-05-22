نتيجة شهادة الصف الثالث الاعدادى محافظة القاهرة 2017

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة القاهرة
مصريات – القاهرة – كتبت روان شلبي: اخيراً وبعد انتظار لم يطل كثيراً، فمنذ انتهاء الامتحانات والشروع بتصحيح وتدقيق اوراق الطلاب من قبل عدد كبير من المعلمين والمشرفين على اختبارات الشهادة الاعدادية لم يمض سوى ايام معدودة.
هذا واعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن موعد اعلان نتائج الاعدادية للفصل الدراسي الثانى آخر العام، وبانها ستصدر فور مصادقة سيادة المحافظ عليها اليوم او غداً.
وكان تلاميذ الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة، قد أدوا آخر الامتحانات منذ وقت قصير نسبياً، غير ان عمليات التصحيح تم انجازها بسرعة، ويصار الان الى اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة بعد التصديق عليها من قبل المحافظ، وتجدون الرابط في نهاية هذا الخبر.
وتم رصد الدرجات تمهيداً لإعلان نتيجة اعدادية القاهرة لكافة مدارس الادارات التعليمية بالمحافظة، منذ نهاية الأسبوع الماضي.
وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة قد تفقد لجان مدارس البهية البرهانية الاعدادية بنات، والجمعية الإسلامية الاعدادية بنين، والمحمدية الاعدادية بنين، حيث اطمأن على سير الامتحانات وخلوها من أي شكاوي لوضعها بالاعتبار في نتائج الصف الثالث الاعدادي بجميع المراكز التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة.
وتباينت آراء التلاميذ حول مستوى الامتحان، ووردت شكاوي من أبناء المدارس الحكومية عن خروج بعض الاسئلة عن المألوف في حين أبدى تلاميذ التجريبيات سعادتهم بامتحان اللغة الانجليزية.
- قال التلاميذ: أحمد عادل ومحمد عمرو ومحمد محمود من مدرسة العزة الاعدادية ان وجدوا صعوبة في الاجابة على السؤال السادس الخاص باستخدام الكلمة المعطاة مع الجملة المكتوبة أمامها “Rewrite” خاصة النقطة رقم 2 التي طلبت استخدام inorderto مع الجملة.
- أضاف مصطفي حسني وأحمد عادل ومحمد خالد وأحمد حاتم ان اسئلة القصة لم تأت مألوفة ولم نقم بالتدرب عليها مثل السؤال الرابع الذي يستفسر عن سبب تسامح بلدة savicinzo مع البروفيسور وفريقه وكذلك السؤال الخامس الذي يطلب إكمال العبارة.
تحديث نتائج امتحانات آخر العام الدراسي 2017 بمحافظة القاهرة
ستظهر نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة ويمكن الاستعلام عنها ومعرفتها بدرجات المواد بادخال رقم الجلوس بعد الضغط هنا: http://cairomoe.info/natiga
نتيجة الشهادة الاعدادية ادارة الساحل التعليمية القاهرة
أريد أن أعرف نتيجة الشهادة الاعدادية لي أخي
النجاح أهم شيء في الوجود
انا عايز اعرف النتيجة بتعتي رقم الجلوس 30856
نتيجه الصف الثالث الاعدادى بمدرسه مودرن اسكول الحلميه لعام 2015 رقم الجلوس 502373
مدرسة الخلفاء بادارة المعصرة 364068
انا عيز اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية
انا. عيز عرف نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة
مودرن سكول الزهراء 501838
3اعدادي محافظه الغربيه رقم الجلوس 153551ارجو الرد
رقم الجلوس:-3504
المدرسة:-محمد الخولي الابتدائية. .
انا عايزه اعرف النتيجه لو سمحت علشن اطمن
اناكمان عايز اشوف الشهاده
انا اسمي صا برين على عبد الباقى فى مدرسة بنت الشاطىء ب دمياط
برجاء إخطارنا بنتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم أول مدرسه مصطفي كامل الاعداديه بنين الدويقه رقم الجلوس 4752
رقم الجلوس للصف الثانى اعدادى الترم الاول رقم الجلوس372
التيسير الخاصة 455687
رقم الجلوس 43552 محافظة القاهرة ادارة شبر الخيمه
انا.عايز.اعرف.نتيجةالصف الثالث الإعدادي ترم أول
مدرسة.ابو.بكر.الصديق.محافظة.القليوبية.رقم.الجلوس42220
انا عايز اعرف نتيجة دمياط ظهرت ولا لسة
نتيجة الشهدة الاعدادية رقم الجلوس 20067
رقم الجلوس30080 محافظة المنيا مركز مطاي
اريد معرفه نتيجتي 3اعدادي الترم الاول ورقم الجلوس 21113
اريد معرفه نتجتي رقم جلوسي 21113محافظه كفرالشيخ مركز قلين مدرسه الغنيمي الاعداديه نتيجه 3اعدادي
نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول رقم الجلوس
485242
انا من القاهره عايز اشوف النتيجه
اسم المدرسه مدرسه نامول للتعليم الاساسى
رقم الجلوس13239
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الصف الثالث العدادى اسمى احمد حامد سعيد عزام رقم الجلوس 54310 من الفربية
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