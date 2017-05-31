نتيجة الصف الثالث الاعدادى بالمنيا



مصريات – المنيا – كتبت اسماء رجب: يعتمد السيد محافظ المنيا اليوم نتيجة الشهادة الاعددية للتعليم الاساسي، وذلك لسائر المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة لاخر العام الفصل الدراسي الثانى.



وبعد صدور نتائج الصف الثالث الاعدادى بالمنيا، سيتم تحديد مواعيد امتحانات الدور الثاني للراسبين، والذين لم يوفقهم الحظ في الدور الاول، مع العلم بان نسبة النجاح في المحافظة لا تقل عن المتوسط مقارنة بباقي المحافظات والادارات التعليمية.



كذلك يحتل عدداً من ابناء المحافظة المراكز الاولى على مستوى الجمهورية وفي كل عام تقريباً، وللشهادات الابتدائية والاعدادية والثانوية العامة والفنية.

من جهتها ستقوم مديرية التربية والتعليم بالمنيا بمكافأة المتفوقين في نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2017 من جميع قرى وانحاء المحافظة مثل مطاي سمالوط بني مزار ابو قرقاص وغيرها.

كما سيتم توزيع الهدايا للناجحين واوائل نتائج الشهادة الاعدادية التي تخصصها لهم وزارة التربية والتعليم.

ويستطيع الطلبة الذين ادوا امتحانات الدور الاول للشهادة الاعدادية 2017 مشاهدة النتيجة فور قيام مديرية وزارة التربية والتعليم في المنيا بنشرها على الموقع الرسمي برقم الجلوس لكل طالبة وطالب، ويمكن الوصول اليه عبر الرابط التالي: http://www.minia.gov.eg

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نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالمنيا 2017 مطاي سمالوط بني مزار