نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالمنيا 2017 مطاي سمالوط بني مزار

نتيجة الصف الثالث الاعدادى بالمنيا
مصريات – المنيا – كتبت اسماء رجب: يعتمد السيد محافظ المنيا اليوم نتيجة الشهادة الاعددية للتعليم الاساسي، وذلك لسائر المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة لاخر العام الفصل الدراسي الثانى.
وبعد صدور نتائج الصف الثالث الاعدادى بالمنيا، سيتم تحديد مواعيد امتحانات الدور الثاني للراسبين، والذين لم يوفقهم الحظ في الدور الاول، مع العلم بان نسبة النجاح في المحافظة لا تقل عن المتوسط مقارنة بباقي المحافظات والادارات التعليمية.
كذلك يحتل عدداً من ابناء المحافظة المراكز الاولى على مستوى الجمهورية وفي كل عام تقريباً، وللشهادات الابتدائية والاعدادية والثانوية العامة والفنية.
من جهتها ستقوم مديرية التربية والتعليم بالمنيا بمكافأة المتفوقين في نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2017 من جميع قرى وانحاء المحافظة مثل مطاي سمالوط بني مزار ابو قرقاص وغيرها.
كما سيتم توزيع الهدايا للناجحين واوائل نتائج الشهادة الاعدادية التي تخصصها لهم وزارة التربية والتعليم.
ويستطيع الطلبة الذين ادوا امتحانات الدور الاول للشهادة الاعدادية 2017 مشاهدة النتيجة فور قيام مديرية وزارة التربية والتعليم في المنيا بنشرها على الموقع الرسمي برقم الجلوس لكل طالبة وطالب، ويمكن الوصول اليه عبر الرابط التالي: http://www.minia.gov.eg
مدرسه عثمان بن عفان بني مزار
لوسمحت الرقم الجلوس16087
شهادة ثاني اعدادي
لو سمحت عايز النتيجة رقم الجلوس هو 21912
انا اسمى هدى خالد ايوب عبده سيد
محافظه المنيا
رقم جلوسى 49653
ارجوكم
اريد اعرف نتيجه الشهاده الابتدائيه هل هى ظهرت ولا لسه
رقم الجلوس 31893
نتيجه الترم الثانى للصف الثالث الاعدادى مدرسه الشيخ مصطفى عبد الرازق بنات بقريه ابوجرج رقم الجلوس 16921
الاسم منه الله حجازى احمد
النتيجة ظهرة ولالسه
نتيجة الصف الثالث الاعدادي المنيا مدرسة بردنوها الاعدادية بنين
ورقم الجلوس 32715
مركز بني مزار
الف مبروك للناجحين
انا عايزة درجاتى رقم جلوسى 15500 محافظه المنيه مركز بنى مزار
اريد اعرف النتيجة رقم جلوسي 35555
عايز اعرف النتيجة بسرعة لو سمحتم رقم الجلوس 10560
اريد النتيجة
انا كريم مدرسه المحرص الاعداديه رقم 80700 عايز اعرف النتيجه
عايز اعرف نتيجتى ورقم الجلوس32246 بمركز مطاى ابوان ولكم جزيل الشكر والتقدير
عايز اعرف درجاتى ورقم جاوسي 32246 ويا ريت تبعتوها بسرعه (^^^)
السلام عليكم
من فضلكم عايز نتيجة الشهادة الاعدادية للطالب محمد خليفة برقم جلوس 20668
انا عايزة اعرف نتيجتى بسرعة
36293 المنيا
انا عايز أعرف نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا {بني مزار او مركز مغاغة }
رقم جلوسي {11316}
و {11308}
عايز اعرف درجاتى ورقم جلوسى 18157
انا من محافظه المنيا رقم جلوسى 55138 عايز اعرف النتيجه بالدرجات
انا عايز اشوف الشهادة الاعدادية انا من سمالوط مدرسة عمر بن الخطاب
انا عايز اطلع من اعدادية
اريد ان اعرف نتيجتى
رقم الجلوس 245500 الشهاده الاعداديه الازهريه من بني مزار
من فضلكم عايز اعرف نتيجه الشهاده الاعداديه مركز بني مزار رقم جلوسي
22828
عايز اعرف نتيجه الشهاده الاعداديه مركز بني مزار
لو سمحت نتيجة الترم الثانى للشهادة الاعدادية مدرسة العوايسة الاعدادية المشتركة رقم الجلوس 34258
عاوز نتيجة تالتة اعدادي مدرسة منبال الاعدادية مركز مطاى محافظة المنيا الأسم محمود نادي عبد العزيز رقم الجلوس31519
انا عايز اشوف نتيجة الامتحانات علشان انا مش عارف النتيجة
يا إدارة الموقع الكرام بالله عليكم ابعتولي النتيجة باسرع وقت أنا تابع لإدارة بني مزار التعليمية
وده رقم جلوسي 23977
رقم الجلوس 6301 معرفه النتيجه ببورسعيد
نتيجة امتحان الطالب”بدر محمد فتح الله”رقم الجلوس”20608″
محافظة المنيا .مركز بنى مزار…مدرسة منشأة جلال الاعدادية
الاسم شهاب ضاحي علي رقم الجلوس 53229 مركز المنيا طوه مدرسة عبد الجابر محمد علي
عايزه نتيجتي المنيا:كفر المنصوره الاعداديه
رقم الجلوس.50170
اريد ان اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية
ارجو معرفة نتيجة الامتحانات للصف الثالث الاعدادى اخر العام لمركز مطاى بالمنيا
رقم الجاوس 29605