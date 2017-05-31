نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 بالمنيا

نتيجة الصف الثالث الاعدادى بالمنيا

مصريات – المنيا – كتبت اسماء رجب: يعتمد السيد محافظ المنيا اليوم نتيجة الشهادة الاعددية للتعليم الاساسي، وذلك لسائر المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة لاخر العام  الفصل الدراسي الثانى.

وبعد صدور نتائج الصف الثالث الاعدادى بالمنيا، سيتم تحديد مواعيد امتحانات الدور الثاني للراسبين، والذين لم يوفقهم الحظ في الدور الاول، مع العلم بان نسبة النجاح في المحافظة لا تقل عن المتوسط مقارنة بباقي المحافظات والادارات التعليمية.

كذلك يحتل عدداً من ابناء المحافظة المراكز الاولى على مستوى الجمهورية وفي كل عام تقريباً، وللشهادات الابتدائية والاعدادية والثانوية العامة والفنية.

من جهتها ستقوم مديرية التربية والتعليم بالمنيا بمكافأة المتفوقين في نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2017 من جميع قرى وانحاء المحافظة مثل مطاي سمالوط بني مزار ابو قرقاص وغيرها.

كما سيتم توزيع الهدايا للناجحين واوائل نتائج الشهادة الاعدادية التي تخصصها لهم وزارة التربية والتعليم.

ويستطيع الطلبة الذين ادوا امتحانات الدور الاول للشهادة الاعدادية 2017 مشاهدة النتيجة فور قيام مديرية وزارة التربية والتعليم في المنيا بنشرها على الموقع الرسمي برقم الجلوس لكل طالبة وطالب، ويمكن الوصول اليه عبر الرابط التالي: http://www.minia.gov.eg

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نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالمنيا 2017 مطاي سمالوط بني مزار

31/05/2017 391 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , ,
391 comments
  1. عبدالله حسن محمد حسن 09/02/2016 15:16 -

    مدرسه عثمان بن عفان بني مزار

  2. عبدالله حسن محمد حسن 09/02/2016 15:16 -

    لوسمحت الرقم الجلوس16087

  4. shs 03/06/2014 11:21 -

    لو سمحت عايز النتيجة رقم الجلوس هو 21912

  5. دودو دودو 28/05/2014 03:32 -

    انا اسمى هدى خالد ايوب عبده سيد
    محافظه المنيا
    رقم جلوسى 49653
    ارجوكم

  6. رنا رضا عبد الرحمن 24/05/2014 13:47 -

    اريد اعرف نتيجه الشهاده الابتدائيه هل هى ظهرت ولا لسه

  7. اسماء شعبان عاشور عبد العزيز 07/06/2013 19:20 -

    رقم الجلوس 31893

  8. منه الله حجازى احمد 07/06/2013 18:22 -

    نتيجه الترم الثانى للصف الثالث الاعدادى مدرسه الشيخ مصطفى عبد الرازق بنات بقريه ابوجرج رقم الجلوس 16921  
    الاسم منه الله حجازى احمد 

  10. amr 05/06/2013 10:26 -

    نتيجة الصف الثالث الاعدادي المنيا مدرسة بردنوها الاعدادية بنين
    ورقم الجلوس 32715

  11. محمود محمد محمد لملوم 04/06/2013 13:12 -

    مركز بني مزار

  12. احمد شعبان ابراهيم عبد العزيز 06/02/2013 14:50 -

    الف مبروك للناجحين

  13. داليا عبد الرحمن محمد عبد الحليم 05/02/2013 20:08 -

    انا عايزة درجاتى رقم جلوسى 15500  محافظه المنيه مركز بنى مزار

  14. نورهان شريف خليفة 05/02/2013 19:15 -

    اريد اعرف النتيجة رقم جلوسي 35555

  15. محمد محمد 05/02/2013 18:44 -

    عايز اعرف النتيجة بسرعة لو سمحتم رقم الجلوس 10560

  17. كريم احمد عبد القادر 03/02/2013 20:58 -

    انا كريم مدرسه المحرص الاعداديه رقم 80700 عايز اعرف النتيجه

  18. عبدالرحمن محمودمحمدمحمد 02/02/2013 17:14 -

    عايز اعرف نتيجتى ورقم الجلوس32246 بمركز مطاى ابوان ولكم جزيل الشكر والتقدير

  19. عبدالرحمن محمودمحمدمحمد 02/02/2013 17:11 -

    عايز اعرف درجاتى ورقم جاوسي 32246 ويا ريت تبعتوها بسرعه (^^^)

  20. محمود خليفة الباسل 01/02/2013 23:54 -

    السلام عليكم
    من فضلكم عايز نتيجة الشهادة الاعدادية للطالب محمد خليفة برقم جلوس 20668

  21. اية محمد اسماعيل مراد 01/02/2013 15:16 -

    انا عايزة اعرف نتيجتى بسرعة

  23. عبدالعزيز علي محمد علي 01/02/2013 10:09 -

    انا عايز أعرف نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا {بني مزار او مركز مغاغة }
    رقم جلوسي {11316}
    و {11308}

  24. محمد فؤاد محمود عبدالعظيم 31/01/2013 21:19 -

    عايز اعرف درجاتى ورقم جلوسى 18157

  25. احمد حسين محمد ابراهيم 30/01/2013 22:10 -

    انا من محافظه المنيا رقم جلوسى 55138 عايز اعرف النتيجه بالدرجات

  26. ملاك فريد شحاتة 27/01/2013 23:55 -

    انا عايز اشوف الشهادة الاعدادية انا من سمالوط مدرسة عمر بن الخطاب

  27. مصطفى احمد 31/10/2012 22:37 -

    انا عايز اطلع من اعدادية

  28. سحرحسين محمدمحمد 30/08/2012 22:11 -

    اريد ان اعرف نتيجتى

  29. كريمان محمد انور 16/07/2012 04:02 -

    رقم الجلوس 245500 الشهاده الاعداديه الازهريه من بني مزار

  30. ساح محمد خالد 13/07/2012 19:55 -

    من فضلكم عايز اعرف نتيجه الشهاده الاعداديه مركز بني مزار رقم جلوسي
    22828

  31. ساح محمد خالد 13/07/2012 18:41 -

    عايز اعرف نتيجه الشهاده الاعداديه مركز بني مزار

  32. طارق عبدالله احمد على 16/06/2012 14:41 -

    لو سمحت نتيجة الترم الثانى للشهادة الاعدادية مدرسة العوايسة الاعدادية المشتركة رقم الجلوس 34258

  33. ahmedelturky 14/06/2012 13:24 -

    عاوز نتيجة تالتة اعدادي مدرسة منبال الاعدادية مركز مطاى محافظة المنيا الأسم محمود نادي عبد العزيز رقم الجلوس31519

  34. رضا عيد 14/06/2012 01:00 -

    انا عايز اشوف نتيجة الامتحانات علشان انا مش عارف النتيجة

  35. اسامه أحمد رفعت 10/06/2012 09:40 -

    يا إدارة الموقع الكرام بالله عليكم ابعتولي النتيجة باسرع وقت أنا تابع لإدارة بني مزار التعليمية
    وده رقم جلوسي 23977

  36. محمود سمير السيد شلبى 09/06/2012 18:17 -

    رقم الجلوس 6301 معرفه النتيجه ببورسعيد

  37. كرم الجيلانى 09/06/2012 12:24 -

    نتيجة امتحان الطالب”بدر محمد فتح الله”رقم الجلوس”20608″
    محافظة المنيا .مركز بنى مزار…مدرسة منشأة جلال الاعدادية

  38. شهاب ضاحي علي 08/06/2012 21:08 -

    الاسم شهاب ضاحي علي رقم الجلوس 53229 مركز المنيا طوه مدرسة عبد الجابر محمد علي

  39. محمد خلف نجيب محمد 08/06/2012 19:51 -

    عايزه نتيجتي المنيا:كفر المنصوره الاعداديه
    رقم الجلوس.50170

  40. امينة خلف قاسم حسن 08/06/2012 17:08 -

    اريد ان اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية

  41. محمد حسن اسماعيل 07/06/2012 20:30 -

    ارجو معرفة نتيجة الامتحانات للصف الثالث الاعدادى اخر العام لمركز مطاى بالمنيا
    رقم الجاوس 29605

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