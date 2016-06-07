نتيجة شهادة الصف الثالث الاعدادى 2017 بالاسم، برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الاعدادى بالاسم
مصريات – كتبت اريج يعقوب: يستطيع الطلبة معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 اي نتائج امتحانات الثالث الاعدادى الترم الثانى اخر العام الخاصة بجميع محافظات مصر قبلي او بحري.
وتظهر نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 لكافة الادارات التعليمية بالاسم بعد ادخال رقم الجلوس في مدارس الجمهورية مع المجموع الكلي للترم الاول والثاني.
كما يتم تحديد النسبة المئوية للتلاميذ حسب مجموع الشهادة الاعدادية بالاسم وذلك لدخول تنسيق الثانوية العامة للعام 2017 – 2018.
وذلك بناء على نتيجة تنسيق الشهادة الاعدادية هذا العام لدخول الثانوية العامة او الثانوية الفنية المهنية في العام الدراسي القادم 2018 في كل من المحافظات التالية : القاهرة , الدقهلية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، محافظة قنا ، مطروح ، العريش ، شمال سيناء ، البحر الاحمر ، الاسكندرية ، الشرقية ، المنوفية ، محافظة البحيرة ، كفر الشيخ ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم ، محافظة القليوبية ، محافظة الغربية ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ، السويس.
وتظهر نتائج الاعدادية بكل محافظة حسب الاسم مع اوائل نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم لسنة 2017 ولا يوجد حتى الان اسماء الاوائل على مستوى الجمهورية لاختلاف موعد الامتحانات للشهادة الاعدادية من ادارة تعليمية لاخرى.
تحديث نتائج الاعدادية الفصل الدراسي الثانى 2017
ومع ذلك يمكن الان متابعة نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بالاسم ورقم جلوس حسب موعد ظهورها وبالتدريج لكل محافظة بالضغظ على اللينك القصير هذا >>> http://portal.moe.gov.eg/Pages/natiga_preparatory
علياء مامون محافظه قنا اريد ان اعرف نتيجتي رقم الجلوس 29749
ندي احمد عبدالله مدرسه الربوه ابني بيتك
هشام كمال قاسم قايد رقم الجلوس11149
ممكن الدرجات بتاعت رقم الجلوس 25052 الفيوم
أحمد أشرف محروس عبدالمجيد مدرسة/رحاب الأيمان – المرج
7293 رقم الجلوس عايز أعرف النتيجة
انا عاوز الشهادة الصف الثالث الاعدادي
عايز اعرف النتيجه
الاعداديه
النتيجة
اريد.نتيجة بدور احمدمحمدالمغربي
رقم الجلوس74956
نتيجة الصف ثالث اعدادي
اريد ان اشوف النتيجه
الصف الثالث الاعدادى منازل مدرسة حافظ ابراهيم كفر الباشا
١٤٩٤٨
3اعدادي و رقم الجلوس 5800 غرب شبرا الخيمة
امتة النتيجة
اريد نتائج الثالتة اعدادي هاهو الرقم 6515
ماهي النتائج التالت إلاعدادي
انا عاوز الشهادة
شهاده الصف 3 الاعدادي 40285رقم الجلوس
402853 3اعدادي مجمع السلام غرب شبرا الخيمه