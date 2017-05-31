نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 محافظة البحر الاحمر

نتيجة الصف الثالث الاعدادى البحر الاحمر

مصريات – الغردقة – كتبت نسرين فكري: سيقوم السيد المحافظ باعتماد نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية بالبحر الاحمر الخاصة بجميع مناطق المحافظة وذلك لكافة طالبات وطلاب الادارات التعليمية في مدينة الغردقة، سفاجا، رأس غارب، حلايب وشلاتين.

كما ستقوم مديرية التربية والتعليم، وكما هو متعارف عليه في آخر كل عام دراسي، تكريم البنات والشباب الذين تفوقوا في نتيجة الصف الثالث الاعدادى لسنة 2017 من سائر مدارس البحر الاحمر.

كذلك سيقرر الحد الادنى للقبول بالثانوي العام والثانويات الفنية والصناعية مباشرة بعد ظهور النتيجة، وبناءً على نسبة النجاح والمجاميع حسب نتائج الامتحانات.

هذا ويمكن الاستعلام عن نتيجة اعدادية البحر الاحمر 2017 فور رفعها على الانترنت بوقت لاحق اليوم، واتاحتها لجميع الطالبات والطلاب برقم الجلوس على موقع نتائج الامتحانات بالمديرية والتابع الى وزارة التربية والتعليم بالضغط هنا: http://www.redsea.gov.eg

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نتيجة شهادة الصف الثالث الاعدادى محافظة البحر الاحمر 2017

31/05/2017 91 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , ,
91 comments
  2. ندا السيد حميد عثمان 05/06/2015 21:38 -

    رقم الجلوس 612 مدرسة السادات الاعدادى رأس غارب

  3. فهمي ايمن فهمي بكير 01/06/2014 20:58 -

    عاوز العرف نتجتي وبسرعه رقم الجلوس(2171) والمدرسه الاحياء للتعليم الاساسي

  4. فهمي ايمن فهمي بكير 01/06/2014 20:52 -

    عاوز اعرف نتيجتي وبسرعه ورقم الجلوس( 2171) والمدرسه الاحياء للتعليم الاساسي بالغردقه

  5. عبد الرحمن عباس احمد حسن على 09/06/2013 01:02 -

    ممكن ترسلولى النتيجة على الاميل دة ( رقم الجلوس 1557 )

  6. إيمان منصور محمد 08/06/2013 10:43 -

    الف مبرووووووووك لفصل 3/3جميع الفصل

  7. عادل ابراهيم سيد قناوى 06/06/2013 13:11 -

    ياريت تبعتو النتيجه على الايميل ده

  8. إيمان منصورمحمدعبدالرحيم 06/06/2013 09:49 -

    أناعايزة نتيجتى دلوقتى حالا لأنى انتوا بجد خلتوها Over يعنى جميع المحافظات ظهرت عداسفاجا ولوظهرت ابعتولى على ايميل
    إيمي
    ورقم جلوسى 4423
    &مع جزيل الشكر&
    5/6/2013

  9. مياده شاذلي محمد عوض 05/06/2013 19:29 -

    عايزه اعرف نتيجه الشهاده الاعداديه بالبحر الاحمر مدرسه جمال عبد الناصر رقم الجلوس 1287

  10. ميادة شاذلي محمد عوض 02/06/2013 19:03 -

    انا مياده شاذلي محمد من محافظه البحر الاحمر في مدرسه جمال عبدالناصر رقم الجلوس 1287

  12. محمودمحمد محمودعبدالرحيم 06/02/2013 13:39 -

    مدرسة الاحياء

  13. دعاء غريب ابراهيم احمد 06/02/2013 11:12 -

    انا عايزه اعرف نتيجتى بسرعه ؤانا من البحر الاحمر فى سفاجا

  14. mostafa osama 05/02/2013 23:49 -

    3779 الغردقة مدرسة الجيل الصاعد

  15. احمدرفعت محمدمحمد 05/02/2013 22:37 -

    اريد نتيجة الاعدادية رقم الجلوس2310

  16. mohamed ali 05/02/2013 15:41 -

    رقم جلوسى 2029 ياريت تبعتولى النتيجه على ايميلى

  17. بسنت 05/02/2013 13:55 -

    عبد الرحمن عبد الحكيم مدرسة محمد فريد 3451

  18. بسنت 05/02/2013 13:55 -

    عبد الرحمن عبد الحكيم مدرسة محمد فريد 3451

  19. محمد بسام أحمد محمد 02/02/2013 19:27 -

    مدرسة الأحياء الأعدادية

  20. وفاء عبدة سعدى يوسف 28/01/2013 18:01 -

    مدرسة الزعفرانة للتعليم الاساسي
    ورقم جلوسي 
    2189
    ولسيادتكم جزيل الشكر
    مقدمة لكم ابو فتحى الزعفرانى

  21. صديق محمد على صديق 25/01/2013 15:36 -

    راس غارب                                                                                                     بعد اذنكم ممكن حد يبعتلى النتيجة على الايميل بتاعى                                         انا من مدرسة خور رحمى الاعدادية 

  22. منار ابراهيم 25/06/2012 01:11 -

    اناجايبة 375 مدرسة شبراويش الاعدادية بنات

  23. بوسى ابو الحسن نصرالدين 24/06/2012 00:05 -

    انا بوسى ابوالحسن نصرالدين ابعاتولىالنتيجةعلى الايميل دة والرقم

    1945

  24. ديانا عماد لورنس عجايبى 11/06/2012 23:29 -

    نتيجة الطالبة / ديانا عماد لورنس عجايبى بالصف الثالث الاعدادى بمحافظة البحر الاحمر مدرسة سعد زغلول ورقم الجلوس 3965

  25. محمود خالد محمود 11/06/2012 18:55 -

    ممكن نتيجه البحر الاحمر مدينه القصير مدرسه السلام الاعدادي رقم الجلوس 1750

  26. سحر محمود سليمان 11/06/2012 18:20 -

    ممكن اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية بالغردقة ورقم الجلوس هو3606

  27. عرفه مصطفى احمد عماره 11/06/2012 16:19 -

    ابانوب سمير جايب 173.50 والتقدير دون المستوى مبروك النجاح

  28. عرفه مصطفى احمد عماره 11/06/2012 16:18 -

    يا جماعه ده بعض الناتيج اللى عرفت اجبها احمد وحيد جايب 226.50
    حلو مبروك النجاح والتقدير جيد جدا

  29. ملكه الرومنسيه 11/06/2012 15:29 -

    اريد نتيجه الصف الثالث بالبحر الاحمر بالقصير

  30. ياسر رجب 11/06/2012 02:11 -

    رقم جلوسى1767بمدينة القصير2012 ^_* <3

  31. ميرفت محمد 10/06/2012 12:49 -

    عايز النتيجة بتاعتي بليز رقم جلوسي 4542

  32. مادونا على محمد 10/06/2012 00:58 -

    انا مقيمه فى الغردقه

  33. مادونا على محمد 10/06/2012 00:57 -

    ممكن بعد ازنكم اعرف نتيجة الامتحان انا مادونا على محمد رقم الجلوس 4217 مدرسة النهضه الابتدايه

  34. احمد وحيد 09/06/2012 16:08 -

    ياناس انا عايز اعرف النتيجه بتاعتى 
    رقم الجلوس بتاعى اهوة   3704

  35. أنا فى ثا نية ثا نوى 09/06/2012 01:02 -

    يا جدعان فى الثانوى هتعملو ايه

  36. محمد علاء 08/06/2012 22:01 -

    انا عاوز النتيجة بسرعة بالبحر الاحمر القصير مدرسة جمال عبد الناصر

  37. محمد سيد ابو عبيد احمد 08/06/2012 21:02 -

    رقم جلوسى 1827بمدينة القصير2012

  38. ابانوب سمير سعد 08/06/2012 17:14 -

    ممكن مشكورين اعرف نتيجتى فى الاعداديه اسمى ابانوب سمير سعدبقطر مدرسه الميناء الاعداديه بالغردقه محافظه البحر الاحمر رقم جلوسى 3236 ولكم جزيل الشكر

  39. احمدعبدالكريم محمد ابراهيم 08/06/2012 00:06 -

    نتيجة الصف الثالث الاعدادى بسفاجا البحر الاحمر ورقم جلوسى هو2341

  40. ولاء شكري منسي 07/06/2012 18:00 -

    انا عايزة اعرف امتى حتظهر النتيجة انا من القصير فى مدرسة جمال عبدالناصر

  41. سلمي عبيد 07/06/2012 02:52 -

    عايزه اعرف نتيجه الثالث الاعدادي البحر الاحمر رأس غارب مدرسه علي ابن أبي طالب الاعداديه رقم جلوسي ٢٣١١

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