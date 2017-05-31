نتيجة شهادة الصف الثالث الاعدادى محافظة البحر الاحمر 2017

نتيجة الصف الثالث الاعدادى البحر الاحمر

مصريات – الغردقة – كتبت نسرين فكري: سيقوم السيد المحافظ باعتماد نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية بالبحر الاحمر الخاصة بجميع مناطق المحافظة وذلك لكافة طالبات وطلاب الادارات التعليمية في مدينة الغردقة، سفاجا، رأس غارب، حلايب وشلاتين.

كما ستقوم مديرية التربية والتعليم، وكما هو متعارف عليه في آخر كل عام دراسي، تكريم البنات والشباب الذين تفوقوا في نتيجة الصف الثالث الاعدادى لسنة 2017 من سائر مدارس البحر الاحمر.

كذلك سيقرر الحد الادنى للقبول بالثانوي العام والثانويات الفنية والصناعية مباشرة بعد ظهور النتيجة، وبناءً على نسبة النجاح والمجاميع حسب نتائج الامتحانات.

هذا ويمكن الاستعلام عن نتيجة اعدادية البحر الاحمر 2017 فور رفعها على الانترنت بوقت لاحق اليوم، واتاحتها لجميع الطالبات والطلاب برقم الجلوس على موقع نتائج الامتحانات بالمديرية والتابع الى وزارة التربية والتعليم بالضغط هنا: http://www.redsea.gov.eg

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