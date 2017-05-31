نتيجة شهادة الصف الثالث الاعدادى محافظة البحر الاحمر 2017

نتيجة الصف الثالث الاعدادى البحر الاحمر
مصريات – الغردقة – كتبت نسرين فكري: سيقوم السيد المحافظ باعتماد نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية بالبحر الاحمر الخاصة بجميع مناطق المحافظة وذلك لكافة طالبات وطلاب الادارات التعليمية في مدينة الغردقة، سفاجا، رأس غارب، حلايب وشلاتين.
كما ستقوم مديرية التربية والتعليم، وكما هو متعارف عليه في آخر كل عام دراسي، تكريم البنات والشباب الذين تفوقوا في نتيجة الصف الثالث الاعدادى لسنة 2017 من سائر مدارس البحر الاحمر.
كذلك سيقرر الحد الادنى للقبول بالثانوي العام والثانويات الفنية والصناعية مباشرة بعد ظهور النتيجة، وبناءً على نسبة النجاح والمجاميع حسب نتائج الامتحانات.
هذا ويمكن الاستعلام عن نتيجة اعدادية البحر الاحمر 2017 فور رفعها على الانترنت بوقت لاحق اليوم، واتاحتها لجميع الطالبات والطلاب برقم الجلوس على موقع نتائج الامتحانات بالمديرية والتابع الى وزارة التربية والتعليم بالضغط هنا: http://www.redsea.gov.eg
مطلوب النتيجة
رقم الجلوس 612 مدرسة السادات الاعدادى رأس غارب
عاوز العرف نتجتي وبسرعه رقم الجلوس(2171) والمدرسه الاحياء للتعليم الاساسي
عاوز اعرف نتيجتي وبسرعه ورقم الجلوس( 2171) والمدرسه الاحياء للتعليم الاساسي بالغردقه
ممكن ترسلولى النتيجة على الاميل دة ( رقم الجلوس 1557 )
الف مبرووووووووك لفصل 3/3جميع الفصل
ياريت تبعتو النتيجه على الايميل ده
أناعايزة نتيجتى دلوقتى حالا لأنى انتوا بجد خلتوها Over يعنى جميع المحافظات ظهرت عداسفاجا ولوظهرت ابعتولى على ايميل
إيمي
ورقم جلوسى 4423
&مع جزيل الشكر&
5/6/2013
عايزه اعرف نتيجه الشهاده الاعداديه بالبحر الاحمر مدرسه جمال عبد الناصر رقم الجلوس 1287
انا مياده شاذلي محمد من محافظه البحر الاحمر في مدرسه جمال عبدالناصر رقم الجلوس 1287
الف مبرووووووووك
مدرسة الاحياء
انا عايزه اعرف نتيجتى بسرعه ؤانا من البحر الاحمر فى سفاجا
3779 الغردقة مدرسة الجيل الصاعد
اريد نتيجة الاعدادية رقم الجلوس2310
رقم جلوسى 2029 ياريت تبعتولى النتيجه على ايميلى
عبد الرحمن عبد الحكيم مدرسة محمد فريد 3451
عبد الرحمن عبد الحكيم مدرسة محمد فريد 3451
مدرسة الأحياء الأعدادية
مدرسة الزعفرانة للتعليم الاساسي
ورقم جلوسي
2189
ولسيادتكم جزيل الشكر
مقدمة لكم ابو فتحى الزعفرانى
راس غارب بعد اذنكم ممكن حد يبعتلى النتيجة على الايميل بتاعى انا من مدرسة خور رحمى الاعدادية
اناجايبة 375 مدرسة شبراويش الاعدادية بنات
انا بوسى ابوالحسن نصرالدين ابعاتولىالنتيجةعلى الايميل دة والرقم
1945
نتيجة الطالبة / ديانا عماد لورنس عجايبى بالصف الثالث الاعدادى بمحافظة البحر الاحمر مدرسة سعد زغلول ورقم الجلوس 3965
ممكن نتيجه البحر الاحمر مدينه القصير مدرسه السلام الاعدادي رقم الجلوس 1750
ممكن اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية بالغردقة ورقم الجلوس هو3606
ابانوب سمير جايب 173.50 والتقدير دون المستوى مبروك النجاح
يا جماعه ده بعض الناتيج اللى عرفت اجبها احمد وحيد جايب 226.50
حلو مبروك النجاح والتقدير جيد جدا
اريد نتيجه الصف الثالث بالبحر الاحمر بالقصير
رقم جلوسى1767بمدينة القصير2012 ^_* <3
عايز النتيجة بتاعتي بليز رقم جلوسي 4542
انا مقيمه فى الغردقه
ممكن بعد ازنكم اعرف نتيجة الامتحان انا مادونا على محمد رقم الجلوس 4217 مدرسة النهضه الابتدايه
ياناس انا عايز اعرف النتيجه بتاعتى
رقم الجلوس بتاعى اهوة 3704
يا جدعان فى الثانوى هتعملو ايه
انا عاوز النتيجة بسرعة بالبحر الاحمر القصير مدرسة جمال عبد الناصر
رقم جلوسى 1827بمدينة القصير2012
ممكن مشكورين اعرف نتيجتى فى الاعداديه اسمى ابانوب سمير سعدبقطر مدرسه الميناء الاعداديه بالغردقه محافظه البحر الاحمر رقم جلوسى 3236 ولكم جزيل الشكر
نتيجة الصف الثالث الاعدادى بسفاجا البحر الاحمر ورقم جلوسى هو2341
انا عايزة اعرف امتى حتظهر النتيجة انا من القصير فى مدرسة جمال عبدالناصر
عايزه اعرف نتيجه الثالث الاعدادي البحر الاحمر رأس غارب مدرسه علي ابن أبي طالب الاعداديه رقم جلوسي ٢٣١١