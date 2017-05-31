نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 ببنى سويف

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة بنى سويف

مصريات – بني سويف – كتبت ايناس امين: فور اعتماد السيد المحافظ لنتائج امتحانات الشهادة الاعدادية لمدارس المحافظة للفصل الدراسي الثانى، والمصادقة عليها بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم ببنى سويف وعدد غفير من المشرفين على العملية التعليمية فيها.

بوابة نتائج الصف الثالث الاعدادي محافظة بني سويف الترم الثانى بالاسم برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة بني سويف 2017 الترم الثاني

ومن المنتظر ان يقام حفل لتكريم يقيمه المحافظ للمتفوقين والاوائل على مستوى المحافظة، كما سيجري تقديم الشهادات والهدايا، تشجيعاً للطلبة على تفوقهم في هذه المرحلة، وبحضور اهالي الطالبات والطلاب.

هذا ويستطيع طلبة مدن وقرى الادارات التعليمية في كل من: الواسطى ، مدينة ناصر ، اهناسيا ، ببا ، سمسطا ، الفشن، معرفة نتيجة الاعدادية ببني سويف 2017 برقم الجلوس وتسلم النتيجة للطلاب بالاسم بالتقدير العام والمجموع الكلي.

وبعد اختيار الادارة التعليمية من رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم لمحافظة بني سويف التي تتبع لها حسب مكان مدرستك سوف تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية بنى سويف بالدرجات من موقع بوابة بني سويف التعليمية وزارة التربية والتعليم بالضغط هنا: http://www.bns-edu.com/E3.aspx

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نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة بنى سويف الترم الثانى 2017

31/05/2017 617 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , , ,
617 comments
  1. Samar Khalf Mohamed 26/05/2017 10:12 -

    أنا سمر خلف محمد محمد عايزه النتيجه لو سمحتوا
    رقم الجلوس34295

  2. Ahmed Hassan 03/02/2017 22:59 -

    يا جماعة انا عايز نتيجه الرقم ده 43663

  3. عبدالرحمن عادل محمد عبدالوهاب 03/02/2017 20:42 -

    اناعبدالرحمن عادل محمد عبدالوهاب عايز اعرف النتيجه انا من بنى سويف مركز ببا مرسه واصف غالى رقم الجلوس 30779

  4. اسلام محمد على محمد عبدالوهاب 03/02/2017 20:37 -

    انا اسلام محمدعلى محمد عبدالوهاب محافظه بنى سويف ببا عايز النتيجه الرقم 30053 الحديثه بنين

  5. مريم جابر مكرم اسعد 02/02/2017 17:38 -

    انا عايز نتيجة رقم الجلوس ده 154919

  6. مصطفى محمد هاشم حافظ 02/02/2017 13:36 -

    عزيزى انا عاوز اعرف النتيجه بمحافظة بنى سويف بمركز ناصر بمدرسة كفر الجزيره الاعداديه المشتركه رقم جلوسى 9598

  7. مريان عادل حبيب 13/07/2015 12:04 -

    ياجماعه عايز النتيجة بتاعت الرقم ده بعد ازنكم 12450

  8. ياسو 14/06/2015 23:04 -

    لو سمحت انا عايز الشهادة رقم الجلوس 227103

  9. محمدامين عبدالقادرعلى 31/05/2015 23:02 -

    lمحمدامين عبدالقادرعلى/مدرسة واصف غالى/رقم الجلوس /27484/نتيجة الشهاده الاعداديه ببا بنى سويف

  11. شادى عادل عزت 31/05/2015 18:36 -

    نتيجة الاعدادى بنى سويف مدرسة الأقباط 
    رقم الجلوس 111344

  12. احمد محمدعويس كامل الزلقى 31/05/2015 13:53 -

    انا من مدرسه الشهيد عبدالرحمن البنا@من
    اريد ان اعرف النتيجه

  13. فاطمه الزهراء محمد يعقوب 31/05/2015 13:37 -

    عايزين نعرف النتيجه و رقم الجلوس 12438 مدرسه ام المؤمنين الاعداديه بنات ببني سويف

  14. مصطفي السيد مصطفي الكومي 31/05/2015 13:18 -

    رقم الجلوس 11991 عايزه النتيجه لو سمحتوااا

  15. معتصم سيد شعبان قرنى 31/05/2015 12:42 -

    اريد معرفة النتيجة ورقم الجلوس هو 8933 إدارة ناصر , مدرسة بهبشين ع بنين 1

  16. سهام فؤاد عبد الحميد محمد 31/05/2015 00:05 -

    انا عايز النتيجة والرقم  38011

  17. احمد امبابي محمد 30/05/2015 23:31 -

    انا أحمد امبابي محمد انا عايز اعرف النتيجه انا من بني سويف مركز ببا مدرسة ببا الحديثه  الاعدادية  بنين رقم الجلوس  (27010

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