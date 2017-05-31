نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة بنى سويف الترم الثانى 2017

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة بنى سويف
مصريات – بني سويف – كتبت ايناس امين: فور اعتماد السيد المحافظ لنتائج امتحانات الشهادة الاعدادية لمدارس المحافظة للفصل الدراسي الثانى، والمصادقة عليها بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم ببنى سويف وعدد غفير من المشرفين على العملية التعليمية فيها.
ومن المنتظر ان يقام حفل لتكريم يقيمه المحافظ للمتفوقين والاوائل على مستوى المحافظة، كما سيجري تقديم الشهادات والهدايا، تشجيعاً للطلبة على تفوقهم في هذه المرحلة، وبحضور اهالي الطالبات والطلاب.
هذا ويستطيع طلبة مدن وقرى الادارات التعليمية في كل من: الواسطى ، مدينة ناصر ، اهناسيا ، ببا ، سمسطا ، الفشن، معرفة نتيجة الاعدادية ببني سويف 2017 برقم الجلوس وتسلم النتيجة للطلاب بالاسم بالتقدير العام والمجموع الكلي.
وبعد اختيار الادارة التعليمية من رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم لمحافظة بني سويف التي تتبع لها حسب مكان مدرستك سوف تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية بنى سويف بالدرجات من موقع بوابة بني سويف التعليمية وزارة التربية والتعليم بالضغط هنا: http://www.bns-edu.com/E3.aspx
أنا سمر خلف محمد محمد عايزه النتيجه لو سمحتوا
رقم الجلوس34295
يا جماعة انا عايز نتيجه الرقم ده 43663
اناعبدالرحمن عادل محمد عبدالوهاب عايز اعرف النتيجه انا من بنى سويف مركز ببا مرسه واصف غالى رقم الجلوس 30779
انا اسلام محمدعلى محمد عبدالوهاب محافظه بنى سويف ببا عايز النتيجه الرقم 30053 الحديثه بنين
انا عايز نتيجة رقم الجلوس ده 154919
عزيزى انا عاوز اعرف النتيجه بمحافظة بنى سويف بمركز ناصر بمدرسة كفر الجزيره الاعداديه المشتركه رقم جلوسى 9598
ياجماعه عايز النتيجة بتاعت الرقم ده بعد ازنكم 12450
لو سمحت انا عايز الشهادة رقم الجلوس 227103
lمحمدامين عبدالقادرعلى/مدرسة واصف غالى/رقم الجلوس /27484/نتيجة الشهاده الاعداديه ببا بنى سويف
رقم الجلوس 16194
نتيجة الاعدادى بنى سويف مدرسة الأقباط
رقم الجلوس 111344
انا من مدرسه الشهيد عبدالرحمن البنا@من
اريد ان اعرف النتيجه
عايزين نعرف النتيجه و رقم الجلوس 12438 مدرسه ام المؤمنين الاعداديه بنات ببني سويف
رقم الجلوس 11991 عايزه النتيجه لو سمحتوااا
اريد معرفة النتيجة ورقم الجلوس هو 8933 إدارة ناصر , مدرسة بهبشين ع بنين 1
انا عايز النتيجة والرقم 38011
انا أحمد امبابي محمد انا عايز اعرف النتيجه انا من بني سويف مركز ببا مدرسة ببا الحديثه الاعدادية بنين رقم الجلوس (27010