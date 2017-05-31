نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة بنى سويف

مصريات – بني سويف – كتبت ايناس امين: فور اعتماد السيد المحافظ لنتائج امتحانات الشهادة الاعدادية لمدارس المحافظة للفصل الدراسي الثانى، والمصادقة عليها بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم ببنى سويف وعدد غفير من المشرفين على العملية التعليمية فيها.

ومن المنتظر ان يقام حفل لتكريم يقيمه المحافظ للمتفوقين والاوائل على مستوى المحافظة، كما سيجري تقديم الشهادات والهدايا، تشجيعاً للطلبة على تفوقهم في هذه المرحلة، وبحضور اهالي الطالبات والطلاب.

هذا ويستطيع طلبة مدن وقرى الادارات التعليمية في كل من: الواسطى ، مدينة ناصر ، اهناسيا ، ببا ، سمسطا ، الفشن، معرفة نتيجة الاعدادية ببني سويف 2017 برقم الجلوس وتسلم النتيجة للطلاب بالاسم بالتقدير العام والمجموع الكلي.

وبعد اختيار الادارة التعليمية من رابط موقع بوابة مديرية التربية والتعليم لمحافظة بني سويف التي تتبع لها حسب مكان مدرستك سوف تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية بنى سويف بالدرجات من موقع بوابة بني سويف التعليمية وزارة التربية والتعليم بالضغط هنا: http://www.bns-edu.com/E3.aspx

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نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة بنى سويف الترم الثانى 2017