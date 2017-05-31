نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة دمياط

مصريات – دمياط – كتبت سلوى عزت امين: كما هو متوقع وحسب مصادر متطلعة في اروقة المديرية وخلال اليوم او غداً سوف يتمكن طلبة الشهادة الاعدادية في مدن وقرى محافظة دمياط من فارسكور ، عزبة البرج ، رأس البر ، ميت ابو غالب ، الروضة ، السرو ، فارسكور ، كفر العرب من معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 في جميع المدارس.

وذلك عند اعتمادها من قبل السيد المحافظ بعد تصديق مديرية وزراة التربية والتعليم.

وايضا سوف تكون نتائج الامتحانات لتلاميذ الثالث الاعدادى بمحافظة دمياط للعام الدراسي 2017 برقم الجلوس وبالدرجات، والمجموع العام للترمين، وهو ما يؤهل لدخول تنسيق الثانوية العامة والذي من المزمع ان يقر الحد الادنى للدرجات له، خلال اسبوع بعد صدور النتيجة رسمياً، وذلك اعتماداً على متوسط المجاميع واستيعاب المدارس للعدد المناسب من الطلاب.

وللراغبين في الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول والثانى 2017 بدمياط عليه فقط كتابة رقم الجلوس في الفورم المخصص، ومن ثم اختيار الادارة حسب مدينته وسوف تظهر له النتائج بالاسم فور مصادقة محافظ دمياط عليها وذلك بالضغط هنا: http://www.domyat.gov.eg

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نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 محافظة دمياط بالاسم والرقم