نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة دمياط 2017

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة دمياط

مصريات – دمياط – كتبت سلوى عزت امين: كما هو متوقع وحسب مصادر متطلعة في اروقة المديرية وخلال اليوم او غداً سوف يتمكن طلبة الشهادة الاعدادية في مدن وقرى محافظة دمياط من فارسكور ، عزبة البرج ، رأس البر ، ميت ابو غالب ، الروضة ، السرو ، فارسكور ، كفر العرب من معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 في جميع المدارس.

وذلك عند اعتمادها من قبل السيد المحافظ بعد تصديق مديرية وزراة التربية والتعليم.

وايضا سوف تكون نتائج الامتحانات لتلاميذ الثالث الاعدادى بمحافظة دمياط للعام الدراسي 2017 برقم الجلوس وبالدرجات، والمجموع العام للترمين، وهو ما يؤهل لدخول تنسيق الثانوية العامة والذي من المزمع ان يقر الحد الادنى للدرجات له، خلال اسبوع بعد صدور النتيجة رسمياً، وذلك اعتماداً على متوسط المجاميع واستيعاب المدارس للعدد المناسب من الطلاب.

وللراغبين في الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول والثانى 2017 بدمياط عليه فقط كتابة رقم الجلوس في الفورم المخصص، ومن ثم اختيار الادارة حسب مدينته وسوف تظهر له النتائج بالاسم فور مصادقة محافظ دمياط عليها وذلك بالضغط هنا: http://www.domyat.gov.eg

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نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 محافظة دمياط بالاسم والرقم

31/05/2017 535 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , ,
535 comments
  1. عبد الرحمن ابو يمني هلال 30/05/2017 18:36 -

    رقم الجلوس١١٤٦٨الاسم
    عبد الرحمن الحسيني فارس
    نتيجة الشهاده الاعداديه

  2. خالد رمضان 06/02/2017 18:00 -

    أريد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط مدرسة محمد عبد العال العيوطى بأولاد خلف

  4. سحر زيدان زيدان محمد الحادق 12/02/2016 20:10 -

    سحر زيدان الحادقرقم الجلوس1961

  5. شاهر حماده محمود بسيبس 07/02/2016 16:45 -

    نتيجه اعدادي مدرسه محمود الشربيني

  6. وحيد وليد طلعت ابو حجازى 09/08/2015 13:12 -

    232 اريد معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط عزبة البرج

  7. ابو احمد محمدمعيزة 08/06/2015 14:42 -

    انا احمد محمد صبرى معيزة بالشهادة الاعدادية الازهرية اريد ان اعرف النتيجة

  8. محمد سعد رجب 06/06/2015 22:55 -

    اريد نتيجة رقم جلوس 16025 مدرسة العوامر للتعليم الاساسي كفر البطيخ

  9. محمد الغريب العانوس 04/06/2015 14:17 -

    اريد نتيجة الصف السادس الابتدائى ورقم الجلوس 11.41

  10. هاجر مجدى 04/06/2015 14:15 -

    انا عايزة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط مدرسة كفر سعد البلد الاعدادية بنات

  11. انتي عمري 04/06/2015 01:31 -

     نتيجه مدرسه الخياطه الاعداديه المشتركه 
    الا سم هاجر علا ء محمد يوسف 
    رقم الجلوس 1178

  12. شيماء السعيد ذكرت 03/06/2015 22:18 -

    اريد معرفة نتجتى ورقم الجلوس17171

  13. اسراء محمد انور عبد السلام 03/06/2015 17:57 -

    انا  من مدرسة الايمان الاسلامية الخاصة رقم جلوسي ٦٤١٧

  14. محمد عماد 03/06/2015 15:19 -

    الاسم اية خليل محسن فهيد
    المدرسة مسعد الباز الاعدادية
    رقم الجلوس 6732

  15. محمد علي علي الله ابوزيد 03/06/2015 14:26 -

    اريد نتيجه الصف الثالث الاعدادي رقم الجلوس 13265 محافظه دمياط مديريه السرو مدرسه دياب مبروك ع.م

  16. مني معتمد محمد عبدالمقصود اللاوندي 03/06/2015 14:23 -

    محافظه دمياط مدرسه دياب مبروك مديريه السرو رقم جلوس 13220

  17. تسنيم صلاح عبد الحميد 03/06/2015 10:32 -

    عاوزه نتيجة الشهادة الاعدادية 
    تسنيم صلاح عبد الحميد
    رقم الجلوس 11239
    مدرسة نصحى الشرباصى 
    الوسطانى دمياط

  18. ياسمين عادل الكستمونى 03/06/2015 08:37 -

    انا اريد نتيجة الشهاده الاعداديه لمدرسه الخياطه المشتركه دمياط رقم الجلوس 1209

  19. حنين احمد محمد العجيري 03/06/2015 08:21 -

    مدرسة شبانة الاعدادية. 
    رقم الجلوس.    10296

  20. حنين احمد محمد العجيري 03/06/2015 08:18 -

    رقم الجلوس. 10296 نتيجة الشهادة الاعدادية

  21. عبد العظيم اشرف عبد العظيم 03/06/2015 02:20 -

    اريد درجاتى                                                                                                  رقم 70709                                                                                                مدرسه الشهيد احمد عوضين    محافظ دمياط                                                                                             

  22. عماد عصام لطفى الجلاد 03/06/2015 01:16 -

    اريد نتيجتى مدرسة النصر الاعدادية بنين بدمياط
    2261

  23. سارة عصام السيد بلبول 02/06/2015 22:41 -

    اريد درجاتى…
    مدرسه المنتزة الاعداديه بنات
    بدمياط
    رقم الجلوس1964

  24. سارة عصام السيد بلبول 02/06/2015 22:39 -

    اريد درجاتى ..
    مدرسه المنتزة اعداديه بنات 
    بدمياط
    الشهاده الاعداديه 

  25. عبدالرحمن سعد محمد حلمى 02/06/2015 21:04 -

    عايزة اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادى رقم الجلوس 4949

  26. محمد محمود مصطفى الوصيف عبد العاطى 02/06/2015 19:14 -

    محافظه دمياط مركز الزرقا ارجو الرد

  27. مهند السيدمحمدشرابي 02/06/2015 18:24 -

    نتيجه الشهاده الاعداديه بمحافظه دمياط
    رقم الجلوس 8083

  28. امير طلعت طلعت الحسينى بدير 31/05/2015 11:15 -

    امير طلعت بديرمحافظة دمياط رقم الجلوس18102 مدرسة كفر سعد البلد الاعدادية بنين

  29. فاطمة احمد على مقلد 17/02/2015 18:40 -

    ممكن نتيجة الصف الثالث الاعدادى مدرسة

  30. بسمه عبد العليم السيد عبد العليم 05/02/2015 11:34 -

    اريد نتيجتي ورقم الجلوس 4182 مدرسه بنت الشاطي الاعداديه بنات بدمياط 

  31. بسمة خالد التمامي 03/02/2015 20:53 -

    انا عايز النتيجة بمحافظة دمياط

  32. ندى وحيد محمد كامل عشرة 03/02/2015 15:49 -

    أريد معرفة النتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول بمدينة الروضة ورقم الجلوس
    غ8829 بمدرسة الروضة الاعدادية المشتركة 

  33. ميرنا وائل السيد الطواهي 03/02/2015 03:52 -

    انا عايز اعرف نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه بدمياط رقم الجلوس 3168

  34. يمنى حسام الدين 02/02/2015 15:49 -

    مدرسه كفر المنازله للتعليم الاساسى
    رقم الجلوس20318

  35. دنيا زغلول ذكى الشرقاوى 02/02/2015 13:19 -

    انا اريد معرفة نتيجتى من مدرسة شهداء البصارطة رقم الجلوس:10080

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