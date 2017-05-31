نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 محافظة دمياط بالاسم والرقم

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة دمياط
مصريات – دمياط – كتبت سلوى عزت امين: كما هو متوقع وحسب مصادر متطلعة في اروقة المديرية وخلال اليوم او غداً سوف يتمكن طلبة الشهادة الاعدادية في مدن وقرى محافظة دمياط من فارسكور ، عزبة البرج ، رأس البر ، ميت ابو غالب ، الروضة ، السرو ، فارسكور ، كفر العرب من معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 في جميع المدارس.
وذلك عند اعتمادها من قبل السيد المحافظ بعد تصديق مديرية وزراة التربية والتعليم.
وايضا سوف تكون نتائج الامتحانات لتلاميذ الثالث الاعدادى بمحافظة دمياط للعام الدراسي 2017 برقم الجلوس وبالدرجات، والمجموع العام للترمين، وهو ما يؤهل لدخول تنسيق الثانوية العامة والذي من المزمع ان يقر الحد الادنى للدرجات له، خلال اسبوع بعد صدور النتيجة رسمياً، وذلك اعتماداً على متوسط المجاميع واستيعاب المدارس للعدد المناسب من الطلاب.
وللراغبين في الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول والثانى 2017 بدمياط عليه فقط كتابة رقم الجلوس في الفورم المخصص، ومن ثم اختيار الادارة حسب مدينته وسوف تظهر له النتائج بالاسم فور مصادقة محافظ دمياط عليها وذلك بالضغط هنا: http://www.domyat.gov.eg
رقم الجلوس١١٤٦٨الاسم
عبد الرحمن الحسيني فارس
نتيجة الشهاده الاعداديه
أريد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط مدرسة محمد عبد العال العيوطى بأولاد خلف
رقم الجلوس 1064
سحر زيدان الحادقرقم الجلوس1961
نتيجه اعدادي مدرسه محمود الشربيني
232 اريد معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط عزبة البرج
انا احمد محمد صبرى معيزة بالشهادة الاعدادية الازهرية اريد ان اعرف النتيجة
اريد نتيجة رقم جلوس 16025 مدرسة العوامر للتعليم الاساسي كفر البطيخ
اريد نتيجة الصف السادس الابتدائى ورقم الجلوس 11.41
انا عايزة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط مدرسة كفر سعد البلد الاعدادية بنات
نتيجه مدرسه الخياطه الاعداديه المشتركه
الا سم هاجر علا ء محمد يوسف
رقم الجلوس 1178
اريد معرفة نتجتى ورقم الجلوس17171
انا من مدرسة الايمان الاسلامية الخاصة رقم جلوسي ٦٤١٧
الاسم اية خليل محسن فهيد
المدرسة مسعد الباز الاعدادية
رقم الجلوس 6732
اريد نتيجه الصف الثالث الاعدادي رقم الجلوس 13265 محافظه دمياط مديريه السرو مدرسه دياب مبروك ع.م
محافظه دمياط مدرسه دياب مبروك مديريه السرو رقم جلوس 13220
عاوزه نتيجة الشهادة الاعدادية
تسنيم صلاح عبد الحميد
رقم الجلوس 11239
مدرسة نصحى الشرباصى
الوسطانى دمياط
انا اريد نتيجة الشهاده الاعداديه لمدرسه الخياطه المشتركه دمياط رقم الجلوس 1209
مدرسة شبانة الاعدادية.
رقم الجلوس. 10296
رقم الجلوس. 10296 نتيجة الشهادة الاعدادية
اريد درجاتى رقم 70709 مدرسه الشهيد احمد عوضين محافظ دمياط
اريد نتيجتى مدرسة النصر الاعدادية بنين بدمياط
2261
اريد درجاتى…
مدرسه المنتزة الاعداديه بنات
بدمياط
رقم الجلوس1964
اريد درجاتى ..
مدرسه المنتزة اعداديه بنات
بدمياط
الشهاده الاعداديه
عايزة اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادى رقم الجلوس 4949
محافظه دمياط مركز الزرقا ارجو الرد
نتيجه الشهاده الاعداديه بمحافظه دمياط
رقم الجلوس 8083
امير طلعت بديرمحافظة دمياط رقم الجلوس18102 مدرسة كفر سعد البلد الاعدادية بنين
ممكن نتيجة الصف الثالث الاعدادى مدرسة
اريد نتيجتي ورقم الجلوس 4182 مدرسه بنت الشاطي الاعداديه بنات بدمياط
انا عايز النتيجة بمحافظة دمياط
أريد معرفة النتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول بمدينة الروضة ورقم الجلوس
غ8829 بمدرسة الروضة الاعدادية المشتركة
انا عايز اعرف نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه بدمياط رقم الجلوس 3168
مدرسه كفر المنازله للتعليم الاساسى
رقم الجلوس20318
انا اريد معرفة نتيجتى من مدرسة شهداء البصارطة رقم الجلوس:10080