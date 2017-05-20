نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 الترم الثانى آخر العام الآن

نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 الترم الثانى

مصريات – كتبت روان عيد: اوشكت الادارات التعليمية في الغالبية العظمى من المحافظات المصرية، على انجاز كافة الاعمال المتعلقة بامتحانات الشهادة الاعدادية اخر السنة الدراسية 2017، ولم يتبق إلا البعض القليل من المحافظات التي لم تنتهي بعد من تصحيح ورصد الدرجات حتى الان.

إلا ان مصادر في الوزارة صرحت بان هذه المحافظات المتأخرة في اعلان النتيجة، ستقوم بذلك في غضون اليومين القادمين، وذلك حتى تستطيع الحاق نتيجة امتحانات الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي 2017 للترمين الاول والثاني بقاعدة بيانات وزارة التربية والتعليم، وتهيئة المدارس والمعلمين للامتحانات الثانوية العامة.

وينتظر ان تصدر نتيجة الاعدادية بمحافظة القاهرة والجيزة والاسكندرية خلال يومين فقط.

كما صدرت تعليمات لجميع المناطق التعليمية في محافظة كفر الشيخ ، محافظة القليوبية ، محافظة الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، مرسى مطروح ، شمال سيناء و العريش ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، محافظة القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، المنوفية ، البحيرة، محافظة اسيوط ، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، محافظة البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، واخيراً محافظة الفيوم، بأن تعلن كل المدارس نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم اخر العام الترم الثاني قبل بداية امتحانات الثانوية العامة بوقت كاف، حتى يتسنى لطلاب الشهادة الاعدادية التقدم الى تنسيق الثانوية وصدور نتيجة التنسيق للقبول بالثانوية العامة او معاهد الثانوية الصناعية الفنية وغيرها.



تحديث نتائج ثالثة اعدادى 2017 الترم الثانى

سيستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية 2017 الفصل الثانى برقم الجلوس للحصول عليها بالاسم عبر الضغط على هذا اللينك: http://portal.moe.gov.eg/natiga_preparatory

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