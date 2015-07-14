نتيجة الصف الثالث الثانوى 2017 نتائج الشهادة الثانوية العامة

نتيجة الصف الثالث الثانوى 2017

مصريات – كتبت تقى مرعي:

اصبح من المعلوم لغالبية الطلاب واولياء امورهم بأن وزارة التربية والتعليم قطاع كنترول امتحانات الثانوية العامة 2017 قد انتهى من جميع اعمال نتائج الصف الثالث الثانوى بالاسم لكافة الطلبة من الشعبتين العلمي والادبي.

واضاف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم ان هناك تعليمات صدرت بشأن نتيجة الثانوية العامة 2017 تقضي باتخاذ كافة التدابير لمنع تسريب النتيجة من الكنترولات قبل اعلانها بشكل رسمي في الموعد والوقت المقرر اليوم.



يذكر بان المؤشرات الاولية تدل على ان الامتحانات كانت بمستوى الطالب المتوسط في معظم المواد المقررة على طلاب الصف الثالث الثانوى اخر العام الدراسي 2017 مما يعني ضمنياً انه لن يكون هناك ما يسمى اضافة درجات رأفة المتبعة عادة في حالات تدني نسب النجاح في هذه المادة او تلك، وذلك لرفع نسب النجاح هذا العام عن الاعوام السابقة.

كما تشير التصريحات التي صدرت عن وزراة التربية والتعليم إلى أن نسبة النجاح في نتائج امتحانات الصف الثالث الثانوى العام مرتفعة عن الاعوام السابقة وما يميزها كان هو التشديد بالمراجعة والتدقيق طبقا لتعليمات وزير التربية والتعليم.

هذا وسيجري اعلان اسماء اوائل الثانوية العامة 2017 في مؤتمر صحفي يعقده وزير التربية والتعليم صباح اليوم الثلاثاء وسنقوم بدورنا بنشر صور واسماء الاوائل على صفحات موقع مصريات فور الاعلان عنها.

ومن المنتظر ان يعلن عن نتيجة الثانوية العامة 2017 لكافة الطلاب بالاسم يوم غد الاربعاء عبر المدارس في كافة المحافظات المصرية، كما يمكن معرفتها برقم الجلوس بعد عصر اليوم الثلاثاء على موقع وزارة التربية والتعليم ويمكن متابعتها بالضغط على هذا اللينك >> http://thanwya.moe.gov.eg

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