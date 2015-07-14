نتيجة الصف الثالث الثانوى 2017 نتائج الشهادة الثانوية العامة

نتيجة الصف الثالث الثانوى 2017
مصريات – كتبت تقى مرعي:
اصبح من المعلوم لغالبية الطلاب واولياء امورهم بأن وزارة التربية والتعليم قطاع كنترول امتحانات الثانوية العامة 2017 قد انتهى من جميع اعمال نتائج الصف الثالث الثانوى بالاسم لكافة الطلبة من الشعبتين العلمي والادبي.
واضاف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم ان هناك تعليمات صدرت بشأن نتيجة الثانوية العامة 2017 تقضي باتخاذ كافة التدابير لمنع تسريب النتيجة من الكنترولات قبل اعلانها بشكل رسمي في الموعد والوقت المقرر اليوم.
يذكر بان المؤشرات الاولية تدل على ان الامتحانات كانت بمستوى الطالب المتوسط في معظم المواد المقررة على طلاب الصف الثالث الثانوى اخر العام الدراسي 2017 مما يعني ضمنياً انه لن يكون هناك ما يسمى اضافة درجات رأفة المتبعة عادة في حالات تدني نسب النجاح في هذه المادة او تلك، وذلك لرفع نسب النجاح هذا العام عن الاعوام السابقة.
كما تشير التصريحات التي صدرت عن وزراة التربية والتعليم إلى أن نسبة النجاح في نتائج امتحانات الصف الثالث الثانوى العام مرتفعة عن الاعوام السابقة وما يميزها كان هو التشديد بالمراجعة والتدقيق طبقا لتعليمات وزير التربية والتعليم.
هذا وسيجري اعلان اسماء اوائل الثانوية العامة 2017 في مؤتمر صحفي يعقده وزير التربية والتعليم صباح اليوم الثلاثاء وسنقوم بدورنا بنشر صور واسماء الاوائل على صفحات موقع مصريات فور الاعلان عنها.
ومن المنتظر ان يعلن عن نتيجة الثانوية العامة 2017 لكافة الطلاب بالاسم يوم غد الاربعاء عبر المدارس في كافة المحافظات المصرية، كما يمكن معرفتها برقم الجلوس بعد عصر اليوم الثلاثاء على موقع وزارة التربية والتعليم ويمكن متابعتها بالضغط على هذا اللينك >> http://thanwya.moe.gov.eg
710988
احمد عماد محمد على 315
6476
نتيجة ثالث ثنوي
ارجو معرفة النتيجه
اريد نتيجة الثانوية العامة
جزاكم الله خيرا
نتيجة الثانوية في الاسماعيلية
اللي عايز النتيجة يكتب رقم الجلوس
بيانات الطالب
رقم الجلوس:417298
الاسم رباعيا:اسراء محمد عزات موسى دياب
المدرسة:عباس حلمى الثانوية بنات
الادارة التعليمية:العجمى
عدد مواد الرسوب :0
حالة الطالب :ناجح
نوعية التعليم :طلاب
الشعبة :الشعبة الأدبية
الدرجات
اللغة العربية :74.5
اللغة الاجنبية الاولى :46
اللغة الاجنبية الثانية :39
مجموع الرياضيات البحتةغير مقرر
التاريخ :54
الجغرافيا :59
الفلسفة والمنطق:58
علم النفس والاجتماع :56
الاقتصاد والاحصاء:38.5
الكيمياء :غير مقرر
الاحياء :غير مقرر
الجيولوجيا وعلوم البيئة :غير مقرر
الرياضيات 2 :غير مقرر
الفيزياء :غير مقرر
مجموع الدرجات :386.5
النسبة المئوية :94.27%
مواد اخرى
التربية الدينية :19
التربية الوطنية :22
الترتيب
الجمهورية:8305
الادارة التعليمية:68
المدرسة:30
رقم الجلوس:350875
الاسم رباعيا:ياسمين ماهر جابر ابو اليزيد عيد
المدرسة:ايزيس الثانوية بنات
الادارة التعليمية:شرق الأسكندرية
عدد مواد الرسوب :0
حالة الطالب :ناجح
نوعية التعليم :طلاب
الشعبة :الشعبة الأدبية
الدرجات
اللغة العربية :64
اللغة الاجنبية الاولى :40
اللغة الاجنبية الثانية :27
مجموع الرياضيات البحتةغير مقرر
التاريخ :46
الجغرافيا :45
الفلسفة والمنطق:50
علم النفس والاجتماع :44
الاقتصاد والاحصاء:28
الكيمياء :غير مقرر
الاحياء :غير مقرر
الجيولوجيا وعلوم البيئة :غير مقرر
الرياضيات 2 :غير مقرر
الفيزياء :غير مقرر
مجموع الدرجات :316
النسبة المئوية :77.07%
مواد اخرى
التربية الدينية :18
التربية الوطنية :17
الترتيب
الجمهورية:94436
الادارة التعليمية:2134
المدرسة:163
بيانات الطالب
رقم الجلوس:350875
الاسم رباعيا:ياسمين ماهر جابر ابو اليزيد عيد
المدرسة:ايزيس الثانوية بنات
الادارة التعليمية:شرق الأسكندرية
عدد مواد الرسوب :0
حالة الطالب :ناجح
نوعية التعليم :طلاب
الشعبة :الشعبة الأدبية
الدرجات
اللغة العربية :64
اللغة الاجنبية الاولى :40
اللغة الاجنبية الثانية :27
مجموع الرياضيات البحتةغير مقرر
التاريخ :46
الجغرافيا :45
الفلسفة والمنطق:50
علم النفس والاجتماع :44
الاقتصاد والاحصاء:28
الكيمياء :غير مقرر
الاحياء :غير مقرر
الجيولوجيا وعلوم البيئة :غير مقرر
الرياضيات 2 :غير مقرر
الفيزياء :غير مقرر
مجموع الدرجات :316
النسبة المئوية :77.07%
مواد اخرى
التربية الدينية :18
التربية الوطنية :17
الترتيب
الجمهورية:94436
الادارة التعليمية:2134
المدرسة:163
اريد معرفه نتيجه الثانويه العامه و رقم الجلوس هو 354184
اريد النتيجة350875
اريد نتيجة الثانوية العامة
شكرا
اداره المطريه
عايزين نطمن نزلت ولا لسه
نريد معرفة نتيجة امتحان الثانوية
عاوز اعرف نتيجه اسراء محمد رقم الجلوس 417298
اريد نتيجة التانوية العامة
اريد نتيجة الثانوية العامة
ريد نتيجة الثانوية العامة
اريد معرفة نتيجة الثانوية العامة
عايز اعرف النتيجة
عاوز النتيجة
شكرا
تمنياتى لكم بالتوفيق
نشكركم
عايزة نتيجة دينا حمادة صبحى عبد البر مدرسة سراى القبة الثانوية بنات
معرفة النتيجة
النتيجة
اريد معرفه نتيجه اشرف طارق محمد ابراهيم على سعد اداره العامريه بالاسكندريه
اريد نتيجة الثانوية العامة