نتيجة الصف الثالث الثانوى 2017

نتائج الصف الثالث الثانوى 2017

نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2017 نتيجة الصف الثالث الثانوى

مصريات – كتبت تقى مرعي:

اصبح من المعلوم لغالبية الطلاب واولياء امورهم بأن وزارة التربية والتعليم قطاع كنترول امتحانات الثانوية العامة 2017 قد انتهى من جميع اعمال نتائج الصف الثالث الثانوى بالاسم لكافة الطلبة من الشعبتين العلمي والادبي.

واضاف  مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم ان هناك تعليمات صدرت بشأن نتيجة الثانوية العامة 2017 تقضي باتخاذ كافة التدابير لمنع تسريب النتيجة من الكنترولات قبل اعلانها بشكل رسمي في الموعد والوقت المقرر اليوم.

يذكر بان المؤشرات الاولية تدل على ان الامتحانات كانت بمستوى الطالب المتوسط في معظم المواد المقررة على طلاب الصف الثالث الثانوى اخر العام الدراسي 2017 مما يعني ضمنياً انه لن يكون هناك ما يسمى اضافة درجات رأفة المتبعة عادة في حالات تدني نسب النجاح في هذه المادة او تلك، وذلك لرفع نسب النجاح هذا العام عن الاعوام السابقة.

كما تشير التصريحات التي صدرت عن وزراة التربية والتعليم إلى أن نسبة النجاح في نتائج امتحانات الصف الثالث الثانوى العام مرتفعة عن الاعوام السابقة وما يميزها كان هو التشديد بالمراجعة والتدقيق طبقا لتعليمات وزير التربية والتعليم.

هذا وسيجري اعلان اسماء اوائل الثانوية العامة 2017 في مؤتمر صحفي يعقده وزير التربية والتعليم صباح اليوم الثلاثاء وسنقوم بدورنا بنشر صور واسماء الاوائل على صفحات موقع مصريات فور الاعلان عنها.

ومن المنتظر ان يعلن عن نتيجة الثانوية العامة 2017 لكافة الطلاب بالاسم يوم غد الاربعاء عبر المدارس في كافة المحافظات المصرية، كما يمكن معرفتها برقم الجلوس بعد عصر اليوم الثلاثاء على موقع وزارة التربية والتعليم ويمكن متابعتها بالضغط على هذا اللينك >> http://thanwya.moe.gov.eg

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نتيجة الصف الثالث الثانوى 2017 نتائج الشهادة الثانوية العامة

14/07/2015 633 تعليق نتيجة الثانوية العامة , , , , , , , , , , , , , , ,
633 comments
  2. احمد عماد محمد على 05/06/2017 16:29 -

    احمد عماد محمد على 315

  3. مولئ مخيه النعماني 27/10/2016 19:28 -

    6476
    نتيجة ثالث ثنوي

  4. محمد حسين جمال الدين 30/07/2016 20:50 -

    ارجو معرفة النتيجه

  5. محمد محمود حنفى 30/07/2016 18:27 -

    اريد نتيجة الثانوية العامة

  7. محمد صابر حسن علي 24/07/2016 21:11 -

    نتيجة الثانوية في الاسماعيلية

  8. محمد محي 24/07/2016 21:01 -

    اللي عايز النتيجة يكتب رقم الجلوس

  9. محمد محي 24/07/2016 20:59 -

    بيانات الطالب
    رقم الجلوس:417298
    الاسم رباعيا:اسراء محمد عزات موسى دياب
    المدرسة:عباس حلمى الثانوية بنات
    الادارة التعليمية:العجمى
    عدد مواد الرسوب :0
    حالة الطالب :ناجح
    نوعية التعليم :طلاب
    الشعبة :الشعبة الأدبية
    الدرجات
    اللغة العربية :74.5
    اللغة الاجنبية الاولى :46
    اللغة الاجنبية الثانية :39
    مجموع الرياضيات البحتةغير مقرر
    التاريخ :54
    الجغرافيا :59
    الفلسفة والمنطق:58
    علم النفس والاجتماع :56
    الاقتصاد والاحصاء:38.5
    الكيمياء :غير مقرر
    الاحياء :غير مقرر
    الجيولوجيا وعلوم البيئة :غير مقرر
    الرياضيات 2 :غير مقرر
    الفيزياء :غير مقرر
    مجموع الدرجات :386.5
    النسبة المئوية :94.27%
    مواد اخرى
    التربية الدينية :19
    التربية الوطنية :22
    الترتيب
    الجمهورية:8305
    الادارة التعليمية:68
    المدرسة:30

  10. lpl] lpd 24/07/2016 20:58 -

    رقم الجلوس:350875
    الاسم رباعيا:ياسمين ماهر جابر ابو اليزيد عيد
    المدرسة:ايزيس الثانوية بنات
    الادارة التعليمية:شرق الأسكندرية
    عدد مواد الرسوب :0
    حالة الطالب :ناجح
    نوعية التعليم :طلاب
    الشعبة :الشعبة الأدبية
    الدرجات
    اللغة العربية :64
    اللغة الاجنبية الاولى :40
    اللغة الاجنبية الثانية :27
    مجموع الرياضيات البحتةغير مقرر
    التاريخ :46
    الجغرافيا :45
    الفلسفة والمنطق:50
    علم النفس والاجتماع :44
    الاقتصاد والاحصاء:28
    الكيمياء :غير مقرر
    الاحياء :غير مقرر
    الجيولوجيا وعلوم البيئة :غير مقرر
    الرياضيات 2 :غير مقرر
    الفيزياء :غير مقرر
    مجموع الدرجات :316
    النسبة المئوية :77.07%
    مواد اخرى
    التربية الدينية :18
    التربية الوطنية :17
    الترتيب
    الجمهورية:94436
    الادارة التعليمية:2134
    المدرسة:163

  11. lpl] lpd 24/07/2016 20:56 -

    بيانات الطالب
    رقم الجلوس:350875
    الاسم رباعيا:ياسمين ماهر جابر ابو اليزيد عيد
    المدرسة:ايزيس الثانوية بنات
    الادارة التعليمية:شرق الأسكندرية
    عدد مواد الرسوب :0
    حالة الطالب :ناجح
    نوعية التعليم :طلاب
    الشعبة :الشعبة الأدبية
    الدرجات
    اللغة العربية :64
    اللغة الاجنبية الاولى :40
    اللغة الاجنبية الثانية :27
    مجموع الرياضيات البحتةغير مقرر
    التاريخ :46
    الجغرافيا :45
    الفلسفة والمنطق:50
    علم النفس والاجتماع :44
    الاقتصاد والاحصاء:28
    الكيمياء :غير مقرر
    الاحياء :غير مقرر
    الجيولوجيا وعلوم البيئة :غير مقرر
    الرياضيات 2 :غير مقرر
    الفيزياء :غير مقرر
    مجموع الدرجات :316
    النسبة المئوية :77.07%
    مواد اخرى
    التربية الدينية :18
    التربية الوطنية :17
    الترتيب
    الجمهورية:94436
    الادارة التعليمية:2134
    المدرسة:163

  12. ندا جمال علي النجار 24/07/2016 19:18 -

    اريد معرفه نتيجه الثانويه العامه و رقم الجلوس هو 354184

  17. مصطفي محمود عبد القادر 22/07/2016 21:26 -

    عايزين نطمن نزلت ولا لسه

  18. عبد الرحمن سيد بدوى حماد 22/07/2016 15:48 -

    نريد معرفة نتيجة امتحان الثانوية

  19. شروق ندا كريم 21/07/2016 03:16 -

    عاوز اعرف نتيجه اسراء محمد رقم الجلوس 417298

  20. عبدالغفارمحمد 20/07/2016 19:00 -

    اريد نتيجة التانوية العامة

  21. محمد رضا خليفة 12/07/2016 13:22 -

    اريد نتيجة الثانوية العامة

  22. محمد رضا خليفة 12/07/2016 13:02 -

    ريد نتيجة الثانوية العامة

  23. بيتر نبيل رزق عوض جرجس 11/07/2016 14:39 -

    اريد معرفة نتيجة الثانوية العامة

  24. بيتر نبيل رزق عوض جرجس 11/07/2016 14:38 -

    عايز اعرف النتيجة

  25. ميرنا وليد محمد يوسف عمارة 24/07/2015 22:19 -

    عاوز النتيجة

  27. علياء مصطفى محمد متولى الشاعر 17/07/2015 08:36 -

    تمنياتى لكم بالتوفيق

  28. علياء مصطفى محمد متولى الشاعر 17/07/2015 08:35 -

    نشكركم

  29. دينا حمادة صبحى عبد البر 16/07/2015 02:19 -

    عايزة نتيجة دينا حمادة صبحى عبد البر مدرسة سراى القبة الثانوية بنات

  31. ايهاب احمد حمدى المحمدى حافظ 15/07/2015 02:37 -

    النتيجة

  32. اشرف طارق محمد ابراهيم على سعد 15/07/2015 00:29 -

    اريد معرفه نتيجه اشرف طارق محمد ابراهيم على سعد اداره العامريه بالاسكندريه

  33. عمر علاءمحمود يسن 14/07/2015 17:10 -

    اريد نتيجة الثانوية العامة

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