نتائج الصف الثالث الثانوى 2017

نتيجة الصف الثالث الثانوى 2017

مصريات – كتبت تقى مرعي: اصبح من المعلوم لغالبية الطلاب واولياء امورهم، بأن وزارة التربية والتعليم قطاع كنترول امتحانات الثانوية العامة 2017 قد انتهى من جميع اعمال نتائج الصف الثالث الثانوى بالاسم لكافة الطلبة من الشعبتين العلمي والادبي.

واضاف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم ان هناك تعليمات صدرت بشأن نتيجة الثانوية العامة 2017 تقضي باتخاذ كافة التدابير لمنع تسريب النتيجة من الكنترولات قبل اعلانها بشكل رسمي، في الموعد والوقت المقرر اليوم.

يذكر بان المؤشرات الاولية تدل على ان الامتحانات المقررة على طلاب الصف الثالث الثانوى اخر العام الدراسي 2017 كانت بمستوى الطالب المتوسط باستثناء الفيزياء والكيمياء واللغة الإنجليزية التي اشتكى غالبية الطلاب من صعوبتها، مما يعني ضمنياً انه قد يكون هناك ما يسمى اضافة درجات رأفة المتبعة عادة في حالات تدني نسب النجاح في هذه المادة او تلك، وذلك لرفع نسب النجاح هذا العام عن الاعوام السابقة.

نتائج الصف الثالث الثانوى 2017 نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية العامة

نتيجة شهادة الصف الثالث الثانوى 2017

كما تشير التصريحات التي صدرت عن وزراة التربية والتعليم إلى أن نسبة النجاح في نتائج امتحانات الصف الثالث الثانوى العام مرتفعة عن الاعوام السابقة وما يميزها كان هو التشديد بالمراجعة والتدقيق طبقا لتعليمات وزير التربية والتعليم.

هذا وسيجري اعلان اسماء اوائل الثانوية العامة 2017 في مؤتمر صحفي يعقده وزير التربية والتعليم صباح يوم اعلان النتيجة، وسنقوم بدورنا بنشر صور واسماء الاوائل على صفحات موقع مصريات فور الاعلان عنها.

ومن المنتظر ان يعلن عن نتيجة الثانوية العامة 2017 لكافة الطلاب بالاسم قبل يوم 17 يوليو عبر المدارس في كافة المحافظات المصرية، كما يمكن معرفتها برقم الجلوس بعد عصر اليوم اليوم نفسه على موقع وزارة التربية والتعليم ويمكن متابعتها بالضغط على هذا اللينك >> http://thanwya.moe.gov.eg

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نتيجة الصف الثالث الثانوى 2017 نتائج الشهادة الثانوية العامة

11/07/2017 640 تعليق نتيجة الثانوية العامة , , , , , , , , , , , , , ,
640 comments
  2. محمد جمال محمود عبد ربه 13/07/2017 04:51 -

    عاوز نتيجة محمد جمال محمود عبد ربه
    الفرنسيسكان الثانوية بنين أسيوط
    علمي

  3. محمد جمال محمود عبد ربه 13/07/2017 04:48 -

    نسألكم الله التوفيق

  4. مارينا 12/07/2017 22:27 -

    عايزة نتيجة كيرمينا اسحق صبحي

  5. امينه سيد كمال عثمان 12/07/2017 15:24 -

    نتيجة الثانويه العامه

  8. محمد وجدى محمد محمد ابراهيم 12/07/2017 13:23 -

    مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بالسويس بنين

  9. منى مصطفى كامل 12/07/2017 12:59 -

    885078 بعد اذنكم النتيجه

  10. عمرو حبيب 12/07/2017 11:05 -

    عاوز النتيجه …
    رقم الجلوس 103830
    الاسم :عمرو احمد محمد محمود حبيب

  12. علاء يحيا بحر علي حسن 12/07/2017 09:02 -

    ٨٠٨٤٨٥ ادبي
    علاء يحيا بحر علي حسن

  14. علاء رابح 12/07/2017 06:49 -

    اريد النتيجة
    الاسم شيماء علاء على بيومى
    رقم الجلوس 258639
    المدرسة ابو زهرة
    ادارة النزهه

  15. ايمان 12/07/2017 01:58 -

    انا عايزه اعرف نتجتي رقم الجلوس 318204

  17. هايدي حسن امين عبد الرحيم 12/07/2017 00:41 -

    نتيجه الثانويه العامه2017 رقم الجلوس 769622

  18. سيف الدين عماد اسماعيل حسن حسن 12/07/2017 00:29 -

    انا عايز اعرف النتيجة

    رقم الجلوس :322866

  19. سيف الدين عماد 12/07/2017 00:26 -

    انا عايز اعرف النتيجة

    رقم الجلوس :322866

  21. سيف الدين عماد 12/07/2017 00:21 -

    انا عايز اعرف النتيجة

  22. حسين محمد الشاذلي 11/07/2017 22:45 -

    حسين محمد الشاذلي 559376

  23. ببيله عيد امام علي ابو سعده 11/07/2017 21:43 -

    اريد نتيجة الثانوية العامة

  25. سارة ايمن مصطفى البسيونى الديب 10/07/2017 21:50 -

    اريد الاطمئنان على النتيجة

  27. احمد عماد محمد على 05/06/2017 16:29 -

    احمد عماد محمد على 315

  28. مولئ مخيه النعماني 27/10/2016 19:28 -

    6476
    نتيجة ثالث ثنوي

  29. محمد حسين جمال الدين 30/07/2016 20:50 -

    ارجو معرفة النتيجه

  30. محمد محمود حنفى 30/07/2016 18:27 -

    اريد نتيجة الثانوية العامة

  32. محمد صابر حسن علي 24/07/2016 21:11 -

    نتيجة الثانوية في الاسماعيلية

  33. محمد محي 24/07/2016 21:01 -

    اللي عايز النتيجة يكتب رقم الجلوس

  34. محمد محي 24/07/2016 20:59 -

    بيانات الطالب
    رقم الجلوس:417298
    الاسم رباعيا:اسراء محمد عزات موسى دياب
    المدرسة:عباس حلمى الثانوية بنات
    الادارة التعليمية:العجمى
    عدد مواد الرسوب :0
    حالة الطالب :ناجح
    نوعية التعليم :طلاب
    الشعبة :الشعبة الأدبية
    الدرجات
    اللغة العربية :74.5
    اللغة الاجنبية الاولى :46
    اللغة الاجنبية الثانية :39
    مجموع الرياضيات البحتةغير مقرر
    التاريخ :54
    الجغرافيا :59
    الفلسفة والمنطق:58
    علم النفس والاجتماع :56
    الاقتصاد والاحصاء:38.5
    الكيمياء :غير مقرر
    الاحياء :غير مقرر
    الجيولوجيا وعلوم البيئة :غير مقرر
    الرياضيات 2 :غير مقرر
    الفيزياء :غير مقرر
    مجموع الدرجات :386.5
    النسبة المئوية :94.27%
    مواد اخرى
    التربية الدينية :19
    التربية الوطنية :22
    الترتيب
    الجمهورية:8305
    الادارة التعليمية:68
    المدرسة:30

  35. lpl] lpd 24/07/2016 20:58 -

    رقم الجلوس:350875
    الاسم رباعيا:ياسمين ماهر جابر ابو اليزيد عيد
    المدرسة:ايزيس الثانوية بنات
    الادارة التعليمية:شرق الأسكندرية
    عدد مواد الرسوب :0
    حالة الطالب :ناجح
    نوعية التعليم :طلاب
    الشعبة :الشعبة الأدبية
    الدرجات
    اللغة العربية :64
    اللغة الاجنبية الاولى :40
    اللغة الاجنبية الثانية :27
    مجموع الرياضيات البحتةغير مقرر
    التاريخ :46
    الجغرافيا :45
    الفلسفة والمنطق:50
    علم النفس والاجتماع :44
    الاقتصاد والاحصاء:28
    الكيمياء :غير مقرر
    الاحياء :غير مقرر
    الجيولوجيا وعلوم البيئة :غير مقرر
    الرياضيات 2 :غير مقرر
    الفيزياء :غير مقرر
    مجموع الدرجات :316
    النسبة المئوية :77.07%
    مواد اخرى
    التربية الدينية :18
    التربية الوطنية :17
    الترتيب
    الجمهورية:94436
    الادارة التعليمية:2134
    المدرسة:163

  36. lpl] lpd 24/07/2016 20:56 -

    بيانات الطالب
    رقم الجلوس:350875
    الاسم رباعيا:ياسمين ماهر جابر ابو اليزيد عيد
    المدرسة:ايزيس الثانوية بنات
    الادارة التعليمية:شرق الأسكندرية
    عدد مواد الرسوب :0
    حالة الطالب :ناجح
    نوعية التعليم :طلاب
    الشعبة :الشعبة الأدبية
    الدرجات
    اللغة العربية :64
    اللغة الاجنبية الاولى :40
    اللغة الاجنبية الثانية :27
    مجموع الرياضيات البحتةغير مقرر
    التاريخ :46
    الجغرافيا :45
    الفلسفة والمنطق:50
    علم النفس والاجتماع :44
    الاقتصاد والاحصاء:28
    الكيمياء :غير مقرر
    الاحياء :غير مقرر
    الجيولوجيا وعلوم البيئة :غير مقرر
    الرياضيات 2 :غير مقرر
    الفيزياء :غير مقرر
    مجموع الدرجات :316
    النسبة المئوية :77.07%
    مواد اخرى
    التربية الدينية :18
    التربية الوطنية :17
    الترتيب
    الجمهورية:94436
    الادارة التعليمية:2134
    المدرسة:163

  37. ندا جمال علي النجار 24/07/2016 19:18 -

    اريد معرفه نتيجه الثانويه العامه و رقم الجلوس هو 354184

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