نتيجة الصف الثانى الابتدائى 2017 نتائج ثانية ابتدائى برقم الجلوس

نتيجة الصف الثانى الابتدائى
لكل اولياء الامور والتلاميذ يمكنهم الان معرفة نتيجة الصف الثاني الابتدائي الترم الاول نصف العام او الثاني الخاصة بامتحانات اخر العام السنة الدراسية 2016 – 2017 بعد ان انتهى المعلمين في المدارس من تصحيح واعتماد نتيجة الثاني الابتدائي ليتفرغوا بعد ذلك لمراجعة نتائج الشهادات الابتدائية ونتيجة الشهادة الاعدادية حسب تعليمات مسئولي الادارات التعليمية محافظة بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم، القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، المنوفية ، البحيرة ، اسوان ، اسيوط ، سوهاج ، شمال سيناء ، جنوب سيناء، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية.
ويتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية للصفوف الاولى ماقبل الشهادة اي الصف السادس بالمدارس مباشرة، غير انه تقوم بعض المدارس بعرض نتيجة الصف الاول، الصف الثاني الابتدائي، الصف الثالث الابتدائي، الصف الرابع، الخامس على مواقعها الخاصة بكل مدرسة،
اما لمتابعة و ومعرفة نتائج الصف الثاني الابتدائي بارقام الجلوس في الحالات التي تتم اتاحتها على النت اضغط على رابط موقع وزارة التربية والتعليم ادناه وقم بكتابة رقم الجلوس بعد اختيار محافظتك.
لمشاهدة نتيجة ثانية ابتدائي عند ظهورها اضغط على هذا الرابط >>> http://portal.moe.gov.eg/natiga_prim
اريد اعرف نتيجة الصف الثانى الابتدائى تجريبى التمر الاول 2017
جاسر اسامة سمير رقم الجلوس 731
نتيجه تانيه ابتدائي
الصف الثانى الابتدائى
رقم الجلوس 2007
عايزة لو سامحتوا بسرعه بعد اذنكم
نتيجه تانيه ابتدائى الترم الاول
رقم الجلوس ٤٥١
اسم بنتي امنيه رقم الجلوس 92 محافظه قنا
اشكركم علي النتيجه
انافاطمة ايمن كمال عبدة محافظة القاهرة اريد معرفة نتيجتي رقم جلوسي 270 مدرسة المحمدية التجريبية لغات منطقة الدرب الاحمر
اريد اعرف نتيجه الصف الثانى الابتدائى رقم الجلوس 408
اريد ان اعرف نتيجة الصف الثانى الابتدائي لمدرسة عباس العقاد با 15 مايو رقم الجلوس 318
عايز اعرف النتيجة الصف الثاني الابتدائي محافظة القليوبية مدرسة عمرمكرم لرقم الجلوس 515
لو سمحت ممكن النتيجه للصف الثاني الابتدائي
رقم الجلوس 82
الاسم اسماء احمد ابراهيم الخولي
نتيجة الصف الثاني الابتدائي رقم الجلوس 35 الاسم سيف تامر السيد شلبي العبد
نتيجة الصف الثاني الابتدائي رقم جلوس 35
عاوز اعرف نتيجه امتحانات الصف الثاني الابتدائي مدرسه الرواد العامريه الاسم جنى محمد حسني رقم الجلوس 150
محمد مصطفى محمود إسماعيل ثانيه ابتدائي رقم جلوسي 106 ياريت اعرف النتيجه بعد اذنكم
اريد اعرف نتيجة رقم الجلوس 204 الصف الثالث
اريد اعرف نتيجة رقم الجلوس 444
معرفه نتيحه ثانيه ابتدائى مدرسه على ابن ابى طالب طنطا ترعه الشيتى فرح هشام صبحى ذكى السيد رقم جلوس 321
انا عايزه نتيجه 2 ابتدائى مدرسه مجمع اوليله ميت غمر ورقم الجلوس 147
لو سمحتم ممكن نتيجه الصف الثانى الابتدائى تجريبى عربى رقم جلوس 408
اريد معرفة نتيجة الصف الثانى الابتداءي محاقظة البحبرة مدرسة منية سلامة الابتدائيه
رقم جلوس٢١٠
اريد ان اعرف نتيجة الصف الثانى
رقم الجلوس 56
الاسم مريم محسن ابراهيم
محافظة المنيا مدرسة الجمهورية
اسم الطالب سما ادهم معوض عبد النبى دسوقى الصف الاول ثانى ابتدائى مدرسة عثمان بن عفان رقم الجلوس 1054
لو سمحتم اريد معرفه نتيجه الصف الثانى الابتدائى لرقم جلوس 408
نتجة ابنى بالصف الثانى الابتدائى النموزجى الازهرى لمدينة الشروق رقم الجلوس هو 143
لو سمحتم نتيجه تانيه ابتدائى رقم الجلوس 408
لو سمحتم اريد معرفه نتيجه الصف التانى الابتدائى رقم الجلوس 409
أريد نتيجه ابنى الصف الثانى الابتدائى مدرسة النموزجية بمدينة الشروق رقم الجلوس 143
ارجو معرفه نتيجة الصف الثاني الابتدائي الترم الاول مع الشكر رقم الجلوس ٤٩٥
أريد نتيجة الصف الثانى الإبتدائى. رقم الجلوس 130
الاسم / حبيبه وائل عبد الرحيم كامل رقم الجلوس/249 محافظة /قنا مدراسة السلام بالحصوايه
yousef ahmed
ردينه محمود عباس رقم جلوسي 311 مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بمجاورة 13 بمدينة 15 مايو
نتيجة تانيه ابتدائى
معرفه النتيجه
مدرسة علي مشر فة
معرفة النتيجة برقم 443
جنى السيد صلاح الدين عبد القادر نتيجة الصف الثانى البتدائى 2016
مدرسة السادات حديق القبة محافظة القاهرة
رقم جلوس 202
اريد معرفة نتيجة الصف الثانى الابتدائى البداله مدرسة الحسينى عبد الملك رقم الجلوس 221
اريد النتيجه وشكرا
لو تكرمتم نتيجه تانيه ابتدائي اعرفها ازاي رقم الجلوس 777
اريد ان اعرف نتيجة امتحان الصف الثاني الابتدائي الترم الاول لرقم الجلوس هذا 264
انا اريد نتيجه الصف الثانى الابتدائيه
انارقم جلوسى 474
نتيجة الصف الثانى الابتدائى رقم الجلو
س هو 365 مدرسة القادسيه الابتدائيه
اريد نتيجة الصف الثانى الابتدائى
مطلوب نتيجه مصطفى على احمد محمد رقم الجلوس٣٥١مدرسه طهنشا الابتدائه بنين رقم واحد
عاوزه اعرف نتيجة الترم الاول للصف الثانى الابتدائى
عايز اعرف نتيجة الصف الثاني الابتدائي رقم الجلوس
285
اريد ان اعرف نتيجتى الصف الثانى الاعدادى رقم جلوسى 114