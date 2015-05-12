نتيجة الصف الثاني الابتدائي 2017

نتيجة الصف الثاني الابتدائي الترم الاول والثاني 2017 نتائج ثانية ابتدائي

نتيجة الصف الثانى الابتدائى

لكل اولياء الامور والتلاميذ يمكنهم الان معرفة نتيجة الصف الثاني الابتدائي الترم الاول نصف العام او الثاني الخاصة بامتحانات اخر العام السنة الدراسية 2016 – 2017 بعد ان انتهى المعلمين في المدارس من تصحيح واعتماد نتيجة الثاني الابتدائي ليتفرغوا بعد ذلك لمراجعة نتائج الشهادات الابتدائية ونتيجة الشهادة الاعدادية حسب تعليمات مسئولي الادارات التعليمية محافظة بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم، القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، المنوفية ، البحيرة ،  اسوان ، اسيوط ، سوهاج ، شمال سيناء ، جنوب سيناء، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية.

ويتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية للصفوف الاولى ماقبل الشهادة اي الصف السادس بالمدارس مباشرة، غير انه تقوم بعض المدارس بعرض نتيجة الصف الاول، الصف الثاني الابتدائي، الصف الثالث الابتدائي، الصف الرابع، الخامس على مواقعها الخاصة بكل مدرسة،

اما لمتابعة و ومعرفة نتائج الصف الثاني الابتدائي بارقام الجلوس في الحالات التي تتم اتاحتها على النت  اضغط على رابط موقع وزارة التربية والتعليم ادناه وقم بكتابة رقم الجلوس بعد اختيار محافظتك.

لمشاهدة نتيجة ثانية ابتدائي عند ظهورها اضغط على هذا الرابط >>> http://portal.moe.gov.eg/natiga_prim

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة الصف الثانى الابتدائى 2017 نتائج ثانية ابتدائى برقم الجلوس

12/05/2015 1399 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , ,
1399 comments
  1. بوسى الضوى 26/01/2017 00:49 -

    اريد اعرف نتيجة الصف الثانى الابتدائى تجريبى التمر الاول 2017
    جاسر اسامة سمير رقم الجلوس 731

  3. أسماء مصطفى على 25/01/2017 17:24 -

    الصف الثانى الابتدائى
    رقم الجلوس 2007

  4. اثار 25/01/2017 13:52 -

    عايزة لو سامحتوا بسرعه بعد اذنكم
    نتيجه تانيه ابتدائى الترم الاول
    رقم الجلوس ٤٥١

  5. احمد السيد ابو المجد 24/01/2017 18:59 -

    اسم بنتي امنيه رقم الجلوس 92 محافظه قنا

  7. فاطمة ايمن كمال عبده 22/01/2017 22:42 -

    انافاطمة ايمن كمال عبدة محافظة القاهرة اريد معرفة نتيجتي رقم جلوسي 270 مدرسة المحمدية التجريبية لغات منطقة الدرب الاحمر

  8. ملك باسم بسيونى 22/01/2017 15:19 -

    اريد اعرف نتيجه الصف الثانى الابتدائى رقم الجلوس 408

  9. وليد جمال 19/01/2017 22:12 -

    اريد ان اعرف نتيجة الصف الثانى الابتدائي لمدرسة عباس العقاد با 15 مايو رقم الجلوس 318

  10. محمد ايمن عيسي حسن محمد 19/01/2017 19:58 -

    عايز اعرف النتيجة الصف الثاني الابتدائي محافظة القليوبية مدرسة عمرمكرم لرقم الجلوس 515

  11. احمد ابراهيم عبدالحميد الخولي 19/01/2017 13:31 -

    لو سمحت ممكن النتيجه للصف الثاني الابتدائي
    رقم الجلوس 82
    الاسم اسماء احمد ابراهيم الخولي

  12. سيف تامر السيد شلبي العبد 17/01/2017 22:11 -

    نتيجة الصف الثاني الابتدائي رقم الجلوس 35 الاسم سيف تامر السيد شلبي العبد

  13. سيف تامر السيد شلبي العبد 17/01/2017 22:08 -

    نتيجة الصف الثاني الابتدائي رقم جلوس 35

  14. محمد حسنى 15/01/2017 00:42 -

    عاوز اعرف نتيجه امتحانات الصف الثاني الابتدائي مدرسه الرواد العامريه الاسم جنى محمد حسني رقم الجلوس 150

  15. مصطفي محمود 14/01/2017 18:30 -

    محمد مصطفى محمود إسماعيل ثانيه ابتدائي رقم جلوسي 106 ياريت اعرف النتيجه بعد اذنكم

  16. احمد ابراهيم فتحي حسان 13/01/2017 13:44 -

    اريد اعرف نتيجة رقم الجلوس 204 الصف الثالث

  17. كريم ابراهيم فتحي حسان 13/01/2017 13:42 -

    اريد اعرف نتيجة رقم الجلوس 444

  18. فرح هشام صبحى ذكى السيد 13/01/2017 02:24 -

    معرفه نتيحه ثانيه ابتدائى مدرسه على ابن ابى طالب طنطا ترعه الشيتى فرح هشام صبحى ذكى السيد رقم جلوس 321

  19. احمد تامر محمد ابراهيم الشعرا 12/01/2017 14:53 -

    انا عايزه نتيجه 2 ابتدائى مدرسه مجمع اوليله ميت غمر ورقم الجلوس 147

  20. ملك باسم بسيونى 11/01/2017 20:27 -

    لو سمحتم ممكن نتيجه الصف الثانى الابتدائى تجريبى عربى رقم جلوس 408

  21. احمدحسام الحداد 11/01/2017 15:12 -

    اريد معرفة نتيجة الصف الثانى الابتداءي محاقظة البحبرة مدرسة منية سلامة الابتدائيه

    رقم جلوس٢١٠

  22. مريم محسن 11/01/2017 14:14 -

    اريد ان اعرف نتيجة الصف الثانى
    رقم الجلوس 56
    الاسم مريم محسن ابراهيم
    محافظة المنيا مدرسة الجمهورية

  23. سما ادهم معوض عبد انبى دسوقى 11/01/2017 01:55 -

    اسم الطالب سما ادهم معوض عبد النبى دسوقى الصف الاول ثانى ابتدائى مدرسة عثمان بن عفان رقم الجلوس 1054

  24. ملك باسم بسيونى 10/01/2017 01:32 -

    لو سمحتم اريد معرفه نتيجه الصف الثانى الابتدائى لرقم جلوس 408

  25. على الناقص 09/01/2017 16:22 -

    نتجة ابنى بالصف الثانى الابتدائى النموزجى الازهرى لمدينة الشروق رقم الجلوس هو 143

  26. ملك باسم بسيونى 09/01/2017 14:46 -

    لو سمحتم نتيجه تانيه ابتدائى رقم الجلوس 408

  27. ملك باسم بسيونى 09/01/2017 13:17 -

    لو سمحتم اريد معرفه نتيجه الصف التانى الابتدائى رقم الجلوس 409

  28. على الناقص 08/01/2017 20:28 -

    أريد نتيجه ابنى الصف الثانى الابتدائى مدرسة النموزجية بمدينة الشروق رقم الجلوس 143

  29. منة الله محمود سرحان نسيم 08/01/2017 16:50 -

    ارجو معرفه نتيجة الصف الثاني الابتدائي الترم الاول مع الشكر رقم الجلوس ٤٩٥

  30. جنى عمر 06/01/2017 21:16 -

    أريد نتيجة الصف الثانى الإبتدائى. رقم الجلوس 130

  31. وائل عبد الرحيم كامل 05/01/2017 14:30 -

    الاسم / حبيبه وائل عبد الرحيم كامل رقم الجلوس/249 محافظة /قنا مدراسة السلام بالحصوايه

  33. ردينه محمود عباس 31/05/2016 12:52 -

    ردينه محمود عباس  رقم جلوسي 311 مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بمجاورة 13 بمدينة 15 مايو 

  34. عبد الرحمن محمد سيد امام 27/05/2016 06:14 -

    نتيجة تانيه ابتدائى

  37. على محمد احمد منصور 16/05/2016 21:05 -

    معرفة النتيجة برقم 443

  38. جني السيد صلاح الدين عبد القادر 16/05/2016 15:50 -

    جنى السيد صلاح الدين عبد القادر    نتيجة الصف الثانى البتدائى 2016

    مدرسة السادات حديق القبة     محافظة القاهرة   
    رقم جلوس 202  

  39. ملك رضاسعد عبد العاطى 15/05/2016 23:27 -

    اريد معرفة نتيجة الصف الثانى الابتدائى البداله مدرسة الحسينى عبد الملك رقم الجلوس 221

  40. ريتاج ابراهيم على حجاج 10/05/2016 08:22 -

    اريد النتيجه وشكرا

  41. احمد محمود انور 24/01/2016 22:49 -

    لو تكرمتم نتيجه تانيه ابتدائي اعرفها ازاي رقم الجلوس 777

  42. محمود السيد محمود منصور 24/01/2016 15:52 -

    اريد ان اعرف نتيجة امتحان الصف الثاني الابتدائي الترم الاول لرقم الجلوس  هذا   264

  43. ميار اشرف محمديسن سنجر 22/01/2016 20:22 -

    انا اريد نتيجه الصف الثانى الابتدائيه

    انارقم جلوسى 474

  44. حنين عرفه عبد الحفيظ 22/01/2016 11:49 -

    نتيجة الصف الثانى الابتدائى رقم الجلو
    س هو 365 مدرسة القادسيه الابتدائيه

  45. جنى نور عبدالرءوف عيسى 21/01/2016 15:52 -

    اريد نتيجة الصف الثانى الابتدائى

  46. مصطفى على احمد محمد 20/01/2016 13:17 -

    مطلوب نتيجه مصطفى على احمد محمد  رقم الجلوس٣٥١مدرسه طهنشا الابتدائه بنين رقم واحد

  47. shimoo.shimoo34@yahoo.com 19/01/2016 02:14 -

    عاوزه اعرف نتيجة الترم الاول للصف الثانى الابتدائى

  48. جني رافت عشري موسي 19/01/2016 02:06 -

    عايز اعرف نتيجة الصف الثاني الابتدائي رقم الجلوس 
    285

  49. اشواق 18/01/2016 14:15 -

    اريد ان اعرف نتيجتى الصف الثانى الاعدادى رقم جلوسى 114

أضف تعليقاً