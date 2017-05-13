نتيجة الصف الثانى الابتدائى

لكل اولياء الامور والتلاميذ يمكنهم الان معرفة نتيجة الصف الثاني الابتدائي الترم الاول نصف العام او الثاني الخاصة بامتحانات اخر العام السنة الدراسية 2016 – 2017 بعد ان انتهى المعلمين في المدارس من تصحيح واعتماد نتيجة الثاني الابتدائي ليتفرغوا بعد ذلك لمراجعة نتائج الشهادات الابتدائية ونتيجة الشهادة الاعدادية حسب تعليمات مسئولي الادارات التعليمية محافظة بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم، القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، المنوفية ، البحيرة ، اسوان ، اسيوط ، سوهاج ، شمال سيناء ، جنوب سيناء، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية.

ويتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية للصفوف الاولى ماقبل الشهادة اي الصف السادس بالمدارس مباشرة، غير انه تقوم بعض المدارس بعرض نتيجة الصف الاول، الصف الثاني الابتدائي، الصف الثالث الابتدائي، الصف الرابع، الخامس على مواقعها الخاصة بكل مدرسة،

اما لمتابعة و ومعرفة نتائج الصف الثاني الابتدائي بارقام الجلوس في الحالات التي تتم اتاحتها على النت اضغط على رابط موقع وزارة التربية والتعليم ادناه وقم بكتابة رقم الجلوس بعد اختيار محافظتك.

لمشاهدة نتيجة ثانية ابتدائي عند ظهورها اضغط على هذا الرابط >>> http://portal.moe.gov.eg/natiga_prim

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نتيجة الصف الثانى الابتدائى 2017 نتائج ثانية ابتدائى برقم الجلوس