نتيجة الصف الثانى الابتدائى 2017 نتائج ثانية ابتدائى برقم الجلوس

نتيجة الصف الثانى الابتدائى
لكل اولياء الامور والتلاميذ يمكنهم الان معرفة نتيجة الصف الثاني الابتدائي الترم الاول نصف العام او الثاني الخاصة بامتحانات اخر العام السنة الدراسية 2016 – 2017 بعد ان انتهى المعلمين في المدارس من تصحيح واعتماد نتيجة الثاني الابتدائي ليتفرغوا بعد ذلك لمراجعة نتائج الشهادات الابتدائية ونتيجة الشهادة الاعدادية حسب تعليمات مسئولي الادارات التعليمية محافظة بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم، القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، المنوفية ، البحيرة ، اسوان ، اسيوط ، سوهاج ، شمال سيناء ، جنوب سيناء، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية.
ويتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية للصفوف الاولى ماقبل الشهادة اي الصف السادس بالمدارس مباشرة، غير انه تقوم بعض المدارس بعرض نتيجة الصف الاول، الصف الثاني الابتدائي، الصف الثالث الابتدائي، الصف الرابع، الخامس على مواقعها الخاصة بكل مدرسة،
اما لمتابعة و ومعرفة نتائج الصف الثاني الابتدائي بارقام الجلوس في الحالات التي تتم اتاحتها على النت اضغط على رابط موقع وزارة التربية والتعليم ادناه وقم بكتابة رقم الجلوس بعد اختيار محافظتك.
لمشاهدة نتيجة ثانية ابتدائي عند ظهورها اضغط على هذا الرابط >>> http://portal.moe.gov.eg/natiga_prim
عاوز نتيجة
الابتدائية
انا نجحت
مدرسة الرملة الابتدائية
مدرسة الزهور
مايا معتز حسن تويج
مدرسة أم خلف الأساسية
جنوب بورسعيد
سلمي وليد ابوعبيده مدرسه النصر للغات مصر الجديده رقم الجلوس 672 الصف الثاني الإبتدائي
الصف الثاني الابتدائي الاورمان الخاصه بالفيوم عربي رقم الجلوس 403
هل النتيجة ظهرت
نتيجة الصف الثاني الابتدائي رقم الجلوس 420 مدرسة جمال عبد الناصر
رقم الجلوس 256مدرسة الكهرباء بالدواجن بحدائق حلوان
الاسم شرين ىمحمود امين رقم الجلوس 242
ايةالله نبيل احمد شفيع محمد
الصف الثانى الابتدائى
مدرسه السويس التجريبيه للغات
ادارة الزاويه الحمراء
رقم الجلوس 246
الرقم القومى30802230105883
ملاك ميشيل منير رقم الجلوس ٥٥ مدرسة امون الخاصة الزمالك
نتيجه الصف الثانى الابتدائيه مدرسه حافظ ابراهيم الابتدائيه
الاسم/ بيومى شعبان بيومى على رقم الجلوس 2009 ارجو الافادة و شكرآ
عبد الرحمن بدر الدين رقم الجلوس 464الصف الثالث الابتدائي
عبد الرحمن بدر الدين مدرسه براعم الايمان الصف الثالث الابتدائي
دينا عاطف السيد
رقم الجلوس 244 الصف التانى الابتدائى
احمد سامح حسين رقم الجلوس ٤ مدرسه احمد شوقي التجريبيه ١٥ مايو
مني مصطفى صابر محمد
رقم الجلوس 25
مدرسة عبدالرحمن بن عوف الابتدائية
محافظة القاهرة
احمد مصطفى صابر محمد
رقم الجلوس 555
مدرسة عبدالرحمن بن عوف الابتدائية
محافظة القاهرة
منه لله محمد محمود محمد مصطفي
مدرسه المستقبل الرسميه
337
الصف الثاني الابتدائي
فارس محمد محروس عبد السلام مدرسة عبد الرحمن ابن عوف رقم الجلوس 165
نتيجة الصف الثاني الابتدائي بمدرسه الخصوص الرسيمه لغات رقم الجلوس 165
مدرسه الفريق علي جاد الرسميه لغات
اسم التلميذ عمر سامي محمد
رقم الجلوس 185
رقم اللجنه 5
الفصل 2\1
ممكن اعرف نتيجه سنه تانيه ابتدائي ظهرت ولا لسه
الأسم عمر ايمن
المدرسه الشرفاء الخاصه
رقم الجلوس 59
الصف الثاني الأبتدائي
الأسم عمر ايمن
المدرسه الشرفاء الخاصه
رقم الجلوس 59
2065 الاسم مصطفي ماهر عبد الغني مدرسة النجاح الخاصة بالوراق
احمد ايمن حنفي 7000 مدرسة الخلفاء الصف الثاني الابتدائي ادارة القاهرة محافظة القاهرة
سما محمود سليمان حسن
مدرسة الأورمان الخاصه بالوراق
الصف الثاني الابتدائى
رقم الجلوس ١٤٣
الاسم مريم طه عبد الجليل رقم الجلوس ١٠٩ ولكم جزيل الشكر والتقدير
نتيجة الصف الثاني الابتدائي مدرسة كرداسه الرسميه للغات
روضه احمد علي حسن٣٥١ /تجريبي/وشكرا علي مجهودك الكريم وكل سنه وانتم بخير
نتيجة تانى ابتدئى تلعت ولاو لسه هتطلع هتطلع امتا الاسم ريتا مايكل ماجدى رقم الجلوس 300
نتيجة ثانى ابتدائى رقم الجلوس 212
اية عزت محمد دسوقى رقم الجلوس 352
دانيال رمزى جرجس مدرسه على الخطيب التجربيه للغات رقم الجلوس 434
رضا
زياد منتصر حسين عرابى
محافظة سوهاج
مدرسة المجمع بسفلاق
زياد منتصر حسين عرابى مدرسة المجمع محافظة سوهاج بسفلاق رقم جلوس ٣٦
معرفة نتيجة الصف الثاني الابتدائية
رقم الجلوس 226
يوسف محمد مدحت عبد الحكيم الصف الثانى الابتدائى. ١١٢ مدرسه تبارك الخاصه ادارة الوراق الجيزة
مريم محمد مدحت عبد الحكيم الصف الخامس الابتدائى
٦٢٦ إدارة الوراق الجيزة مدرسة تبارك الخاصه
الاسم/ جومانا محمد جمال الدين محمد
المدرسة/منارة الخطيب الخاصة
رقم الجلوس/272
نتيجه سنه ثالثه
انس محمد على محمد فتحى
182
مدرسة الشهيد كمال طعمة الرسمية للغات
6 اكتوبر
الصف الثانى اﻻبتدائى