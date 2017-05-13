نتيجة الصف الثاني الابتدائي 2017

نتيجة الصف الثاني الابتدائي الترم الاول والثاني 2017 نتائج ثانية ابتدائي

نتيجة الصف الثانى الابتدائى

لكل اولياء الامور والتلاميذ يمكنهم الان معرفة نتيجة الصف الثاني الابتدائي الترم الاول نصف العام او الثاني الخاصة بامتحانات اخر العام السنة الدراسية 2016 – 2017 بعد ان انتهى المعلمين في المدارس من تصحيح واعتماد نتيجة الثاني الابتدائي ليتفرغوا بعد ذلك لمراجعة نتائج الشهادات الابتدائية ونتيجة الشهادة الاعدادية حسب تعليمات مسئولي الادارات التعليمية محافظة بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم، القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، المنوفية ، البحيرة ،  اسوان ، اسيوط ، سوهاج ، شمال سيناء ، جنوب سيناء، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية.

ويتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية للصفوف الاولى ماقبل الشهادة اي الصف السادس بالمدارس مباشرة، غير انه تقوم بعض المدارس بعرض نتيجة الصف الاول، الصف الثاني الابتدائي، الصف الثالث الابتدائي، الصف الرابع، الخامس على مواقعها الخاصة بكل مدرسة،

اما لمتابعة و ومعرفة نتائج الصف الثاني الابتدائي بارقام الجلوس في الحالات التي تتم اتاحتها على النت  اضغط على رابط موقع وزارة التربية والتعليم ادناه وقم بكتابة رقم الجلوس بعد اختيار محافظتك.

لمشاهدة نتيجة ثانية ابتدائي عند ظهورها اضغط على هذا الرابط >>> http://portal.moe.gov.eg/natiga_prim

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نتيجة الصف الثانى الابتدائى 2017 نتائج ثانية ابتدائى برقم الجلوس

13/05/2017 1494 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , ,
1494 comments
  1. خالد شعبان عابدين 19/07/2017 20:57 -

    عاوز نتيجة
    الابتدائية

  3. رحمه عماد حمدي الناقوري 10/06/2017 13:44 -

    مدرسة الرملة الابتدائية

  5. معتز تويج 04/06/2017 10:36 -

    مايا معتز حسن تويج
    مدرسة أم خلف الأساسية
    جنوب بورسعيد

  6. سلمي وليد أبو عبيده 31/05/2017 16:41 -

    سلمي وليد ابوعبيده مدرسه النصر للغات مصر الجديده رقم الجلوس 672 الصف الثاني الإبتدائي

  7. عبدالله عمار 25/05/2017 16:17 -

    الصف الثاني الابتدائي الاورمان الخاصه بالفيوم عربي رقم الجلوس 403

  9. احمد علي 23/05/2017 21:41 -

    نتيجة الصف الثاني الابتدائي رقم الجلوس 420 مدرسة جمال عبد الناصر

  10. سلمى سيد محمد 23/05/2017 21:01 -

    رقم الجلوس 256مدرسة الكهرباء بالدواجن بحدائق حلوان

  11. مصطفي 23/05/2017 14:55 -

    الاسم شرين ىمحمود امين رقم الجلوس 242

  12. اية الله نبيل احمد شفيع محمد 23/05/2017 05:20 -

    ايةالله نبيل احمد شفيع محمد
    الصف الثانى الابتدائى
    مدرسه السويس التجريبيه للغات
    ادارة الزاويه الحمراء
    رقم الجلوس 246
    الرقم القومى30802230105883

  13. ملاك ميشيل منير انور 23/05/2017 01:12 -

    ملاك ميشيل منير رقم الجلوس ٥٥ مدرسة امون الخاصة الزمالك

  14. محمد طه 21/05/2017 22:37 -

    نتيجه الصف الثانى الابتدائيه مدرسه حافظ ابراهيم الابتدائيه
    الاسم/ بيومى شعبان بيومى على رقم الجلوس 2009 ارجو الافادة و شكرآ

  15. ابو عبدو 21/05/2017 19:00 -

    عبد الرحمن بدر الدين رقم الجلوس 464الصف الثالث الابتدائي

  16. ابو عبدو 21/05/2017 18:59 -

    عبد الرحمن بدر الدين مدرسه براعم الايمان الصف الثالث الابتدائي

  17. دينا عاطف 21/05/2017 17:29 -

    دينا عاطف السيد
    رقم الجلوس 244 الصف التانى الابتدائى

  18. سامح حسين 21/05/2017 16:37 -

    احمد سامح حسين رقم الجلوس ٤ مدرسه احمد شوقي التجريبيه ١٥ مايو

  19. احمد مصطفي صابر 21/05/2017 11:16 -

    مني مصطفى صابر محمد
    رقم الجلوس 25
    مدرسة عبدالرحمن بن عوف الابتدائية
    محافظة القاهرة

  20. احمد مصطفي صابر 21/05/2017 11:13 -

    احمد مصطفى صابر محمد
    رقم الجلوس 555
    مدرسة عبدالرحمن بن عوف الابتدائية
    محافظة القاهرة

  21. منه لله محمد محمود محمد مصطفي 20/05/2017 23:47 -

    منه لله محمد محمود محمد مصطفي
    مدرسه المستقبل الرسميه
    337
    الصف الثاني الابتدائي

  22. ابوسلمى 20/05/2017 18:28 -

    فارس محمد محروس عبد السلام مدرسة عبد الرحمن ابن عوف رقم الجلوس 165

  23. سلمي مدحت احمد 20/05/2017 10:42 -

    نتيجة الصف الثاني الابتدائي بمدرسه الخصوص الرسيمه لغات رقم الجلوس 165

  24. عمر سامي محمد ابراهيم عبده 19/05/2017 23:40 -

    مدرسه الفريق علي جاد الرسميه لغات
    اسم التلميذ عمر سامي محمد
    رقم الجلوس 185
    رقم اللجنه 5
    الفصل 2\1

  25. Ahmedwageh 19/05/2017 21:28 -

    ممكن اعرف نتيجه سنه تانيه ابتدائي ظهرت ولا لسه

  26. عمر ايمن 19/05/2017 18:37 -

    الأسم عمر ايمن
    المدرسه الشرفاء الخاصه
    رقم الجلوس 59
    الصف الثاني الأبتدائي

  27. عمر ايمن 19/05/2017 18:36 -

    الأسم عمر ايمن
    المدرسه الشرفاء الخاصه
    رقم الجلوس 59

  28. رويدا ماهر 19/05/2017 17:17 -

    2065 الاسم مصطفي ماهر عبد الغني مدرسة النجاح الخاصة بالوراق

  29. Esraa Amr 19/05/2017 11:52 -

    احمد ايمن حنفي 7000 مدرسة الخلفاء الصف الثاني الابتدائي ادارة القاهرة محافظة القاهرة

  30. Mahmoud Soliman 19/05/2017 08:55 -

    سما محمود سليمان حسن
    مدرسة الأورمان الخاصه بالوراق
    الصف الثاني الابتدائى
    رقم الجلوس ١٤٣

  31. مريم طه 19/05/2017 01:14 -

    الاسم مريم طه عبد الجليل رقم الجلوس ١٠٩ ولكم جزيل الشكر والتقدير

  32. جومانا عصام فؤاد 18/05/2017 21:57 -

    نتيجة الصف الثاني الابتدائي مدرسة كرداسه الرسميه للغات

  33. روضه احمد علي حسن 18/05/2017 18:15 -

    روضه احمد علي حسن٣٥١ /تجريبي/وشكرا علي مجهودك الكريم وكل سنه وانتم بخير

  34. ريتا مايكل ماجدى 18/05/2017 17:45 -

    نتيجة تانى ابتدئى تلعت ولاو لسه هتطلع هتطلع امتا الاسم ريتا مايكل ماجدى رقم الجلوس 300

  35. سمير 18/05/2017 17:29 -

    نتيجة ثانى ابتدائى رقم الجلوس 212

  36. الاوركيدا البيضاء 18/05/2017 14:10 -

    اية عزت محمد دسوقى رقم الجلوس 352

  37. دانيال رمزى جرجس 17/05/2017 20:05 -

    دانيال رمزى جرجس مدرسه على الخطيب التجربيه للغات رقم الجلوس 434

  38. روضة الجنه 17/05/2017 15:28 -

    رضا

    زياد منتصر حسين عرابى
    محافظة سوهاج

    مدرسة المجمع بسفلاق

  39. روضة الجنه 17/05/2017 15:25 -

    زياد منتصر حسين عرابى مدرسة المجمع محافظة سوهاج بسفلاق رقم جلوس ٣٦

  40. زيادايهاب عبد الرحمن 17/05/2017 14:04 -

    معرفة نتيجة الصف الثاني الابتدائية
    رقم الجلوس 226

  41. ريحانه الجنه 17/05/2017 04:40 -

    يوسف محمد مدحت عبد الحكيم الصف الثانى الابتدائى. ١١٢ مدرسه تبارك الخاصه ادارة الوراق الجيزة
    مريم محمد مدحت عبد الحكيم الصف الخامس الابتدائى
    ٦٢٦ إدارة الوراق الجيزة مدرسة تبارك الخاصه

  42. كريم حسن 15/05/2017 23:19 -

    الاسم/ جومانا محمد جمال الدين محمد
    المدرسة/منارة الخطيب الخاصة
    رقم الجلوس/272

  44. امنيه 15/05/2017 15:57 -

    انس محمد على محمد فتحى
    182
    مدرسة الشهيد كمال طعمة الرسمية للغات
    6 اكتوبر
    الصف الثانى اﻻبتدائى

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