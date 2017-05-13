نتيجة الصف الثانى الاعدادى الازهرى 2017 نتائج اخر العام

نتيجة الصف الثانى الاعدادى الازهرى
مصريات – الازهر الشريف – كتبت اسراء مدبولي: يمكن لطلبة المعاهد الاعدادية الازهرية في مختلف انحاء جمهورية مصر العربية، وبعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الترم الثاني اخر العام، معرفة نتيجة الصف الثانى الاعدادى الازهرية، ودرجات المواد التي ادوا اختباراتها في نصف العام الفصل الدراسي الاول والترم الثاني اخر العام 2017 من خلال مراجعة شئون الطلبة في المعهد، او من خلال رابط موقع نتائج الازهر المبين ادناه بحالة نشرها على الانترنت.
ويذكر ان نسبة النجاح الخاصة كما تبين من نتيجة الصف الاول الاعدادي الازهرى والصف الثاني عام 2017 مرتفعة عن الاعوام السابقة وبالنسبة لمن تخلفوا عن اداء امتحانات الترم الاول فسوف يؤدوها مع اختبارات اخر العام ولكن سوف يكون بالمنهج كاملا.
ومن المتوقع ان تظهر نتائج الاعدادية الازهرية الصف الثاني بكل محافظة بتوقيت مختلف كما في محافظة القاهرة ، اسيوط ، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم , الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، المنوفية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، مطروح ، شمال سيناء ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج.
تابعوا نتائج الصف الثاني الاعدادي الازهري على موقع الازهر للنتائج وكذلك اخبار التعليم الخاصة بالازهر الشريف من موقع الازهر التعليمي على الرابط التالي >>> alazhar.gov.eg/learn/student/results
اريد نتيجة الطالبه نورهان نتعي حرب مهني رقم20 الصف الثاني اﻻعدادي اﻻزهري بنات الدور الثاني
اريد نتأئج الثاني متوسط
عايز نتيجه الصف الثاني الاعدادي الازهري معهد بنين كوم حماده رقم الجلوس 106
ساره محمد عبدالرحمن رقم الجلوس 44محافظه الشرقيه ممكن النتيجه
اريد النتيجة رقم الجلوس 231
ومن المنصورة واريد النتيجة
عوزه اشوف النتيجه بتاعتي تانيه اعدادي ورقم الجلوس بتاعي 82
رزق اشرف السيد بمحافظة الدقهلة الترم الثاني ٢٠١٧ نجحت ولحمدلله رب العالمين ورقم الجلوس ٣٧١ @371 ولتمنا التوفيق لقول الطلبة
رزق اشرف السيد رقم الجلوس ٣٧١
انا عاوز النتيجه دروري مدرسه جزيره محمد الاعدادي با لجيزه للصف الثاني الاعدادي رقم الجلوس 319
الاسم : ايه صالح محمد
رقم الجلوس :٢٠١٠
الصف الثاني الاعدادي
نتيجة الصف الثانى الاعدادى الازهرى
رحمة محمود احمد سليم
رقم قومي
٣٠١٠٩٢٠٠١٠٠٨٠٤
انا اسمي عصام رفعت عياد
مدرسه الاقباط الاعداديه بنين بنقاده
رقم جلوسي.١٤٣
أحمد عبد المنصف صادق الزعيم رقم الجلوس 165 معهد برج البرلس اعدادي بنين (كفر الشيخ)
اسمي
ايمان شريف حسن الشربيني
رقم الجلوس
٦٢
الثاني الاعدادي
النتيجه لو سمحت
إسمي طارق علي صالح صالح
رقم الجلوس 124
عاوز أعرف النتيجة
انا اسمي محمود محمد جابر
من سوهاج
مركز جرجا
عايز اعرف النتيجه
سنه اولا اعددي
وداه رقم الجلوس
145
محمد محمد حامد الشاذلي
رقم الجلوس 29
محافظه كفر الشيخ
مركز مطوبس
أنا ايه الشريف رجب أريد نتيجه الصف الثاني الاعدادي رقم الجلوس 87
عايز اعرف النتيجه
انا اسمى ضحى محمد عاوزة نتيجة الصف الثانى الاعدادى معهد فتيات صباح
انا ايه محمد عبده العدوى في الصف الثاني الإعدادي رقم الجلوس 35
نجحت
نتيجة اولي ثانوي بنات من الاقصر ارمنت اسمي ازهار حسان رقم الجلوس 45
نتيجة الصف الثاني الاعدادى الدقهليه ميت عيش رقم الجلوس ٥٠ باسم محمود السعبد السيد محمد
انا محمد احمد عبد الجليل من محافظة الاقصر اريد نتيجة الصف الثانى الاعدادى الازهرى رقم الجلوس77
اريد نتيجتي الصف الاول الاعدادي الازهري الاقصر مركذ اسنا رقم الجلوس22
الاسم/رافت السيد عبد السميع ناصف
الصف /الثاني الاعدادي
رقم الجلوس/١٢٩
رافت السيد