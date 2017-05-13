نتيجة الصف الثانى الاعدادى الازهرى

نتائج الصف الثاني الاعدادي الازهري 2017

نتيجة الصف الثاني الاعدادي الازهري 2017

مصريات – الازهر الشريف – كتبت اسراء مدبولي: يمكن لطلبة المعاهد الاعدادية الازهرية في مختلف انحاء جمهورية مصر العربية، وبعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الترم الثاني اخر العام، معرفة نتيجة الصف الثانى الاعدادى الازهرية، ودرجات المواد التي ادوا اختباراتها في نصف العام الفصل الدراسي الاول والترم الثاني اخر العام 2017 من خلال مراجعة شئون الطلبة في المعهد، او من خلال رابط موقع نتائج الازهر المبين ادناه بحالة نشرها على الانترنت.

ويذكر ان نسبة النجاح الخاصة كما تبين من نتيجة الصف الاول الاعدادي الازهرى والصف الثاني عام 2017 مرتفعة عن الاعوام السابقة وبالنسبة لمن تخلفوا عن اداء امتحانات الترم الاول فسوف يؤدوها مع اختبارات اخر العام ولكن سوف يكون بالمنهج كاملا.

ومن المتوقع ان تظهر نتائج الاعدادية الازهرية الصف الثاني بكل محافظة بتوقيت مختلف كما في محافظة القاهرة ، اسيوط ، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم , الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، المنوفية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، مطروح ، شمال سيناء ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج.

تابعوا نتائج الصف الثاني الاعدادي الازهري على موقع الازهر للنتائج وكذلك اخبار التعليم الخاصة بالازهر الشريف من موقع الازهر التعليمي على الرابط التالي >>> alazhar.gov.eg/learn/student/results

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نتيجة الصف الثانى الاعدادى الازهرى 2017 نتائج اخر العام

13/05/2017 480 تعليق نتائج الازهر الشريف 2017 , , , , , , , , , , , , , , , ,
480 comments
  1. نورهان نتعي حرب مهني 22/07/2017 10:57 -

    اريد نتيجة الطالبه نورهان نتعي حرب مهني رقم20 الصف الثاني اﻻعدادي اﻻزهري بنات الدور الثاني

  3. مروان اشرف هاشم القاضي 05/06/2017 14:16 -

    عايز نتيجه الصف الثاني الاعدادي الازهري معهد بنين كوم حماده رقم الجلوس 106

  4. dahab 04/06/2017 21:00 -

    ساره محمد عبدالرحمن رقم الجلوس 44محافظه الشرقيه ممكن النتيجه

  5. عمرو ياسر 01/06/2017 14:19 -

    اريد النتيجة رقم الجلوس 231

  6. عمرو ياسر 01/06/2017 14:17 -

    ومن المنصورة واريد النتيجة

  7. ناديه محمد شوقس الطوخي 31/05/2017 05:43 -

    عوزه اشوف النتيجه بتاعتي تانيه اعدادي ورقم الجلوس بتاعي 82

  8. رزق اشرف السيد 27/05/2017 13:31 -

    رزق اشرف السيد بمحافظة الدقهلة الترم الثاني ٢٠١٧ نجحت ولحمدلله رب العالمين ورقم الجلوس ٣٧١ @371 ولتمنا التوفيق لقول الطلبة

  9. رزق اشرف السيد 27/05/2017 13:23 -

    رزق اشرف السيد رقم الجلوس ٣٧١

  10. جلال فارس جلال 22/05/2017 21:41 -

    انا عاوز النتيجه دروري مدرسه جزيره محمد الاعدادي با لجيزه للصف الثاني الاعدادي رقم الجلوس 319

  11. ايه صالح 22/05/2017 15:28 -

    الاسم : ايه صالح محمد
    رقم الجلوس :٢٠١٠
    الصف الثاني الاعدادي

  12. رحمة محمود احمد سليم 21/05/2017 20:20 -

    نتيجة الصف الثانى الاعدادى الازهرى

  13. رحمة محمود احمد سليم 21/05/2017 19:57 -

    رحمة محمود احمد سليم

    رقم قومي

    ٣٠١٠٩٢٠٠١٠٠٨٠٤

  14. عصام رفعت عياد 20/05/2017 21:21 -

    انا اسمي عصام رفعت عياد
    مدرسه الاقباط الاعداديه بنين بنقاده
    رقم جلوسي.١٤٣

  15. محمد 20/05/2017 19:26 -

    أحمد عبد المنصف صادق الزعيم رقم الجلوس 165 معهد برج البرلس اعدادي بنين (كفر الشيخ)

  16. ايمان شريف 20/05/2017 15:42 -

    اسمي
    ايمان شريف حسن الشربيني
    رقم الجلوس
    ٦٢
    الثاني الاعدادي
    النتيجه لو سمحت

  17. طارق علي صالح صالح 20/05/2017 11:40 -

    إسمي طارق علي صالح صالح
    رقم الجلوس 124
    عاوز أعرف النتيجة

  18. محمود محمد جابر 19/05/2017 21:34 -

    انا اسمي محمود محمد جابر
    من سوهاج
    مركز جرجا
    عايز اعرف النتيجه
    سنه اولا اعددي
    وداه رقم الجلوس
    145

  19. عبدالله المرشدي 18/05/2017 23:06 -

    محمد محمد حامد الشاذلي
    رقم الجلوس 29
    محافظه كفر الشيخ
    مركز مطوبس

  20. Aya Elshrief 18/05/2017 22:46 -

    أنا ايه الشريف رجب أريد نتيجه الصف الثاني الاعدادي رقم الجلوس 87

  21. طارق احمد عباس عمر 18/05/2017 21:28 -

    عايز اعرف النتيجه

  22. ضحى 18/05/2017 19:50 -

    انا اسمى ضحى محمد عاوزة نتيجة الصف الثانى الاعدادى معهد فتيات صباح

  23. Aya ayamohamed 17/05/2017 09:34 -

    انا ايه محمد عبده العدوى في الصف الثاني الإعدادي رقم الجلوس 35

  25. ازهار 16/05/2017 14:04 -

    نتيجة اولي ثانوي بنات من الاقصر ارمنت اسمي ازهار حسان رقم الجلوس 45

  26. محمود السعيد 15/05/2017 00:35 -

    نتيجة الصف الثاني الاعدادى الدقهليه ميت عيش رقم الجلوس ٥٠ باسم محمود السعبد السيد محمد

  27. محمد احمد عبدالجليل سعد 14/05/2017 19:15 -

    انا محمد احمد عبد الجليل من محافظة الاقصر اريد نتيجة الصف الثانى الاعدادى الازهرى رقم الجلوس77

  28. محمد متولي حسن 13/05/2017 10:17 -

    اريد نتيجتي الصف الاول الاعدادي الازهري الاقصر مركذ اسنا رقم الجلوس22

  29. رافت السيد عبد ااسميع ناصف 28/08/2016 11:02 -

    الاسم/رافت السيد عبد السميع ناصف
    الصف /الثاني الاعدادي
    رقم الجلوس/١٢٩

  30. رافت السيد عبد ااسميع ناصف 28/08/2016 10:52 -

    رافت السيد

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