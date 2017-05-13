نتيجة الصف الثانى الاعدادى الازهرى 2017 نتائج اخر العام

نتيجة الصف الثانى الاعدادى الازهرى

مصريات – الازهر الشريف – كتبت اسراء مدبولي: يمكن لطلبة المعاهد الاعدادية الازهرية في مختلف انحاء جمهورية مصر العربية، وبعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الترم الثاني اخر العام، معرفة نتيجة الصف الثانى الاعدادى الازهرية، ودرجات المواد التي ادوا اختباراتها في نصف العام الفصل الدراسي الاول والترم الثاني اخر العام 2017 من خلال مراجعة شئون الطلبة في المعهد، او من خلال رابط موقع نتائج الازهر المبين ادناه بحالة نشرها على الانترنت.



ويذكر ان نسبة النجاح الخاصة كما تبين من نتيجة الصف الاول الاعدادي الازهرى والصف الثاني عام 2017 مرتفعة عن الاعوام السابقة وبالنسبة لمن تخلفوا عن اداء امتحانات الترم الاول فسوف يؤدوها مع اختبارات اخر العام ولكن سوف يكون بالمنهج كاملا.

ومن المتوقع ان تظهر نتائج الاعدادية الازهرية الصف الثاني بكل محافظة بتوقيت مختلف كما في محافظة القاهرة ، اسيوط ، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم , الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، المنوفية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، مطروح ، شمال سيناء ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج.

تابعوا نتائج الصف الثاني الاعدادي الازهري على موقع الازهر للنتائج وكذلك اخبار التعليم الخاصة بالازهر الشريف من موقع الازهر التعليمي على الرابط التالي >>> alazhar.gov.eg/learn/student/results

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