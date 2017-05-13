نتائج الصف الثاني الاعدادى 2017 بالاسم

نتيجة الصف الثاني الاعدادى 2017 نتائج ثانية اعدادي برقم الجلوس بالاسم

نتيجة الصف الثانى الاعدادى 2017

مصريات – كتبت شيماء محسن: يعلن في المدارس وعلى مواقع الانترنت لبعض مديريات التربية والتعليم في المحافظات الاسبوع القادم نتائج امتحانات الاعدادية اخر العام 2017 الفصل الدراسي الثانى وسوف يتم رفع قواعد البيانات التي تحتوي على نتيجة امتحانات الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس لجميع صفوف الثانى الاعدادى اللغات والمهنية والرياضية والمدارس الحكومية، عند الانتهاء من التصحيح، وربما  يحدث بعض التاخير في التصحيح وتأجل رصد الدرجات لعدة ايام.

بدورنا في موقع مصريات سنقوم باعلامكم عبر هذه الصفحة التي تم تخصصيها لرصد ظهور نتائج الصف الثاني الاعدادي لكافة محافظات مصر، وسنرفق روابط النتائج لكل ادارة تعليمية بحالة اتاحتها على مواقع مديريات وزارة التربية والتعليم، كما يمكنكم التشارك باي معلومات عن مواعيد ظهور النتيجة في محافظتك ومدرستك، او مساعدة بعضكم البعض، عبر ترك تعليق توضح به المدينة او الادارة التعليمية التي تتبع لها، وكذلك رقم الجلوس بالاسم في الخانة المخصصة لكتابة الاسم.

 ويمكنكم مشاهدة نتيجة الصف الاول الاعدادى والثاني من هنا عبر الروابط في الاسفل لاي محافظة وذلك فور اعتماد نتيجة ثانية اعدادي لكل محافظة اي : القاهرة , محافظة الدقهلية ، محافظة الاسكندرية ، محافظة الشرقية ، محافظة المنوفية ، البحيرة ، مطروح ، شمال سيناء و العريش ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، اسيوط ، كفر الشيخ ، محافظة القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، محافظة الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم.

للاطلاع على نتيجة ثانية اعدادي 2017 برقم الجلوس فور اعتمادها على الانترنت اضغط هنا

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة الصف الثانى الاعدادى 2017 برقم الجلوس نتائج اخر العام

13/05/2017 2446 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , , , , ,
2446 comments
  1. تقي سيد محمد محمود 19/05/2017 02:47 -

    تقي سيد محمد محمود في مدرسه محمد سلامه الاعداديه بنات بمحافظه الجيزه
    رقم الجلوس1131

  2. هديرعلي حامد حمد 19/05/2017 01:18 -

    مدرسة دار المسلم الاعدادي محافظة الجيزه بولاق الدكرور

  3. حاتم علي احمد السيد 18/05/2017 18:50 -

    لو سمحت انا اسمي حاتم علي احمد السيد
    محافظة اسيوط مدرسه الشيخ جابر الاعدادية
    رقم الجلوس 252

  4. عبد الرحمن 18/05/2017 15:24 -

    انا عبدالرحمن شعبان انور / الصف الثاني الاعدادي /رقم الجلوس 671

  5. ساره عوض 18/05/2017 14:58 -

    الاسم ساره عوض علي محمد
    الصف الثاني الاعدادي
    رقم الجلوس 350
    محافظة قنا

  6. عبدالرحمن عوف عباس 18/05/2017 13:57 -

    انا عبدالرحمن عوف عباس
    من:محافظة أسوان في مدرسة عنيبه الاعداديه الرياضيه الصف:الثاني الإعدادي
    رقم الجلوس :217

  7. محمد ابراهيم عبد الغنى 18/05/2017 12:15 -

    احمد محمد ابراهيم عبد الغنى – الصف الثانى الاعدادى – مدرسة منارة الكرداسى -محافظة القليوبية

  8. عبدالرحمن احمد يحيي البو العلا 18/05/2017 11:15 -

    نتيجة الصف الثاني الاعدادي

  9. حمدى محمود حمدى سليمان 18/05/2017 11:11 -

    انا اسمى حمدى محمود حمدى سليمان فى مدرسة متولى الشعراوى محافظة المنيا مطاى

  10. امنيه ممدوح عيد 18/05/2017 10:40 -

    مدرسه سقاره الاعداديه محافظه الجيزه رقم الجلوس53

  11. فاطمه شعبان جارحي احمد محمد جارحي 17/05/2017 20:50 -

    انا اسمي فاطمه شعبان جارحي احمد
    في مدرسه الحريه الاعداديه بنات
    في محافظه القليوبيه
    رقم الجلوس .1170

  12. فادى 17/05/2017 20:28 -

    انا أسمى فادى رمضان محمد رفاعى فى مدرسه محمد البرادعي فى الاسكندريه رقم جلوسى ١٣٨٠

  13. اميرة عماد السيد عبد الحميد 17/05/2017 14:16 -

    اميرة عماد السيد عبد الحميد رقم الجلوس .39 مدرسة الخلفاء اللراشدين محافظة القليوبية

  14. اميرة عماد السيد عبد الحميد 17/05/2017 14:07 -

    الاسم اميرة عماد السيد عبد الحميد رقم الجلوس 39 المدرسة الخلفاء الراشدين

  15. محمود الباسل فتحي 16/05/2017 22:52 -

    مدرسة الحريزات الغربية بنين المنشاه محافظة سوهاج رقم الجلوس 648

  16. شهد اسامه محمد عبدالهادى 16/05/2017 22:29 -

    انا اسمى شهد اسامه محمد عبدالهادى من مدرسة الشهيد داود عزيز فرج بالاعداديه المشتركه فى محافظة القليوبيه

  17. سيف علي ابراهيم علي 16/05/2017 22:18 -

    انا سيف علي ابراهيم علي من محافظة كفر الشيخ مدرسة لمجمع التعليم الاساسي انا عايز النتيجة بتاعتي وته رقم الجلوس 236

  18. Khokha de ana 16/05/2017 22:07 -

    ,الاسم/ندا يحيى احمد محمود
    المدرسه/الحريه الاعداديه بنات
    محافظه القاهره مدينه النهضه
    رقم الجلوس/1491

  19. عبد الرحمن احمد 16/05/2017 15:47 -

    الاسم:عبدالرحمن احمد اسماعيل
    الصف :الثاني الاعدادي
    رقم الجلوس :1257
    المحافظة :القليوبية
    المدرسة :احمد شوقي الاعدادية بنين

  20. طيفة ساحرة 16/05/2017 12:10 -

    اسمي اية محسن عبد القادر مدرسة الشهيد زياد بكير اعدادية بنات محافظة الجيزة الصف التاني الاعدادي رقم الجلوس 2111

  21. مياده محمد علي محمود 16/05/2017 11:46 -

    الاسم : مياده محمد علي محمود
    الصف : الثاني الاعدادي
    من محافظة اسيوط
    رقم الجلوس : 287

  22. مياده محمد علي محمود 16/05/2017 11:33 -

    مياده محمدعلي محمود , في مدرسه البربا الاعداديه بنات محافظة اسيوط
    رقم الجلوس 287

  23. عبدالله عصام السيد 16/05/2017 01:34 -

    انا عبدالله عصام السيد محمود في معهد حلميه الذيتون النموذجي

    رقم الجلوس\371

  24. suhaila mahmoud 16/05/2017 00:24 -

    الاسم:سهيله محمود احمد محمدين
    المدرسه:ناصر الاعداديه بنات بسوهاج
    رقم الجلوس:226
    الصف:التاني الاعدادي

  25. يوسف محمد شعبان 15/05/2017 23:38 -

    معرفة نتيجة الصف الثانى الاعدادى
    1339

  26. باهى مسعد ابوزيد عياد 15/05/2017 22:59 -

    باهى مسعد ابوزيد عياد مدرسه الجزيره الفرس الاعداديه رقم الجلوس 316
    محافظه كفر الشيخ

  27. حلمي جميل حلمي جورجي 15/05/2017 21:56 -

    انا اسمي حلمي جميل حلمي جورجي في مدرسة محمد متولي الشعراوي ع.بنين بمحافظة القليوبية رقم الجلوس 1154

  28. طارق احمد 15/05/2017 21:54 -

    باسل طارق احمد عبدالمعطي مدرسة الخلفاء الراشدين بنين حدائق حلوان القاهرة رقم الجلوس 1093

  29. رنا ايهاب محمد 15/05/2017 19:32 -

    انا اسمي رنا ايهاب محمد ابراهيم حامد
    ميت الحلوج مدرسة ميت الحلوج
    رقم جلوسي 363

  30. محمد سيد 15/05/2017 18:13 -

    شيماء سيد محمد احمد رقم الجلوس 314 محافظة الفيوم مدرسة عبد الله بهنس

  31. سهيله طارق أحمد يوسف محمد زهران 15/05/2017 17:16 -

    رقم الجلوس 211 محافظه الشرقيه

  32. اسماعيل محمد محمود النادي 15/05/2017 14:27 -

    اسماعيل محمد محمود النادي
    رقم الجلوس 512
    المدرسه السلام التعليم الاساس
    اداره شمال

  33. يوسف صافى 15/05/2017 13:06 -

    انا يوسف صافى شرفات من محافظة مطروح الصف الثانى الاعدادى رقم الجلوس 188 فى مدرسه عثمان ابن عفان الاعداديه بنين

  34. ‪Mostafa Ahmed atiya‬‏ 15/05/2017 08:09 -

    ان مصطفى احمد عطية من محافظة المنيا رقم الجلوس 210

  35. بتول المحاميد 14/05/2017 22:54 -

    بتول اياد محمد المحاميد
    رقم الجلوس 10613
    محافظة الاسكندرية
    مديرية برج العرب التعليمية
    مدرسة سوزان مبارك -مصر الحرية بنات
    الصف الثاني الاعدادي

  36. نورهان نتعي حرب مهني 14/05/2017 19:54 -

    أريد اعرف نتيحة الطالبه نورهان نتعي حرب مهني الصف الثاني الاعدادي الارهري اسيوط ديروط رقم جلوس 64

  37. عمرو الدبركى 14/05/2017 19:41 -

    محتاج نتيجة الصف الثانى الاعدادى محافظة الغربية
    رقم الجلوس 237

  38. محمد حسام 14/05/2017 18:49 -

    اسمى محمد حسام محمد حسن شهاب رقم جلوسى304

  39. ايمان محمد الحيله 14/05/2017 18:04 -

    نتيجة الصف الثانى الاعدادى
    الغربيه رقم الجلوس240

  40. ايمان محمد الحيله 14/05/2017 18:03 -

    نتيجة الصف الثانى الاعدادى
    مدرسة الاعدادى بنات صالحجر
    محافظة الغربيه
    رقم الجلوس 240

  41. احمد سيد محمد السيد علي 14/05/2017 15:13 -

    معرفه نتيجه الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني
    احمد سيد محمد السيد
    رقم جلوس871
    مدرسه ابطوجه الإعدادية بني مزار المنيا

  42. زياد جمال 14/05/2017 14:32 -

    لو سمحت عايز نتيجة الصف الثاني الاعدادي مدرسة المجمع التعليمي رقم الجلوس 720 محافظة الاسماعيلية
    الاسم زياد جمال سعيد

  43. يوسف محمد احمد حمدان 14/05/2017 14:03 -

    اسم:يوسف محمد احمد حمدان

    رقم الجلوس:2038

    محافظة:القاهرة

    المدرسة:عبير الاسلام الخاصة

  45. محمد مصطفى محمد جمعة 14/05/2017 12:51 -

    انا اسمى محمد مصطفى جمعة فى محافظة المنوفية فى مدرسة هابى اسكول الخاصة الصف الثانى الاعدادى
    رقم الجلوس:٦٤٨

  46. محمد مصطفى محمد جمعة 14/05/2017 12:49 -

    انا اسمى محمد مصطفى محمد جمعة فى مدرسة هابى اسكول الخاصة فى محافظة المنوفية
    رقم الجلوس:٦٤٨

أضف تعليقاً