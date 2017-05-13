نتيجة الصف الثانى الاعدادى 2017 برقم الجلوس نتائج اخر العام

نتيجة الصف الثانى الاعدادى 2017
مصريات – كتبت شيماء محسن: يعلن في المدارس وعلى مواقع الانترنت لبعض مديريات التربية والتعليم في المحافظات الاسبوع القادم نتائج امتحانات الاعدادية اخر العام 2017 الفصل الدراسي الثانى وسوف يتم رفع قواعد البيانات التي تحتوي على نتيجة امتحانات الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس لجميع صفوف الثانى الاعدادى اللغات والمهنية والرياضية والمدارس الحكومية، عند الانتهاء من التصحيح، وربما يحدث بعض التاخير في التصحيح وتأجل رصد الدرجات لعدة ايام.
بدورنا في موقع مصريات سنقوم باعلامكم عبر هذه الصفحة التي تم تخصصيها لرصد ظهور نتائج الصف الثاني الاعدادي لكافة محافظات مصر، وسنرفق روابط النتائج لكل ادارة تعليمية بحالة اتاحتها على مواقع مديريات وزارة التربية والتعليم، كما يمكنكم التشارك باي معلومات عن مواعيد ظهور النتيجة في محافظتك ومدرستك، او مساعدة بعضكم البعض، عبر ترك تعليق توضح به المدينة او الادارة التعليمية التي تتبع لها، وكذلك رقم الجلوس بالاسم في الخانة المخصصة لكتابة الاسم.
ويمكنكم مشاهدة نتيجة الصف الاول الاعدادى والثاني من هنا عبر الروابط في الاسفل لاي محافظة وذلك فور اعتماد نتيجة ثانية اعدادي لكل محافظة اي : القاهرة , محافظة الدقهلية ، محافظة الاسكندرية ، محافظة الشرقية ، محافظة المنوفية ، البحيرة ، مطروح ، شمال سيناء و العريش ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، اسيوط ، كفر الشيخ ، محافظة القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، محافظة الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم.
للاطلاع على نتيجة ثانية اعدادي 2017 برقم الجلوس فور اعتمادها على الانترنت اضغط هنا
تقي سيد محمد محمود في مدرسه محمد سلامه الاعداديه بنات بمحافظه الجيزه
رقم الجلوس1131
مدرسة دار المسلم الاعدادي محافظة الجيزه بولاق الدكرور
لو سمحت انا اسمي حاتم علي احمد السيد
محافظة اسيوط مدرسه الشيخ جابر الاعدادية
رقم الجلوس 252
انا عبدالرحمن شعبان انور / الصف الثاني الاعدادي /رقم الجلوس 671
الاسم ساره عوض علي محمد
الصف الثاني الاعدادي
رقم الجلوس 350
محافظة قنا
انا عبدالرحمن عوف عباس
من:محافظة أسوان في مدرسة عنيبه الاعداديه الرياضيه الصف:الثاني الإعدادي
رقم الجلوس :217
احمد محمد ابراهيم عبد الغنى – الصف الثانى الاعدادى – مدرسة منارة الكرداسى -محافظة القليوبية
نتيجة الصف الثاني الاعدادي
انا اسمى حمدى محمود حمدى سليمان فى مدرسة متولى الشعراوى محافظة المنيا مطاى
مدرسه سقاره الاعداديه محافظه الجيزه رقم الجلوس53
انا اسمي فاطمه شعبان جارحي احمد
في مدرسه الحريه الاعداديه بنات
في محافظه القليوبيه
رقم الجلوس .1170
انا أسمى فادى رمضان محمد رفاعى فى مدرسه محمد البرادعي فى الاسكندريه رقم جلوسى ١٣٨٠
اميرة عماد السيد عبد الحميد رقم الجلوس .39 مدرسة الخلفاء اللراشدين محافظة القليوبية
الاسم اميرة عماد السيد عبد الحميد رقم الجلوس 39 المدرسة الخلفاء الراشدين
مدرسة الحريزات الغربية بنين المنشاه محافظة سوهاج رقم الجلوس 648
انا اسمى شهد اسامه محمد عبدالهادى من مدرسة الشهيد داود عزيز فرج بالاعداديه المشتركه فى محافظة القليوبيه
انا سيف علي ابراهيم علي من محافظة كفر الشيخ مدرسة لمجمع التعليم الاساسي انا عايز النتيجة بتاعتي وته رقم الجلوس 236
,الاسم/ندا يحيى احمد محمود
المدرسه/الحريه الاعداديه بنات
محافظه القاهره مدينه النهضه
رقم الجلوس/1491
الاسم:عبدالرحمن احمد اسماعيل
الصف :الثاني الاعدادي
رقم الجلوس :1257
المحافظة :القليوبية
المدرسة :احمد شوقي الاعدادية بنين
اسمي اية محسن عبد القادر مدرسة الشهيد زياد بكير اعدادية بنات محافظة الجيزة الصف التاني الاعدادي رقم الجلوس 2111
الاسم : مياده محمد علي محمود
الصف : الثاني الاعدادي
من محافظة اسيوط
رقم الجلوس : 287
مياده محمدعلي محمود , في مدرسه البربا الاعداديه بنات محافظة اسيوط
رقم الجلوس 287
انا عبدالله عصام السيد محمود في معهد حلميه الذيتون النموذجي
رقم الجلوس\371
الاسم:سهيله محمود احمد محمدين
المدرسه:ناصر الاعداديه بنات بسوهاج
رقم الجلوس:226
الصف:التاني الاعدادي
معرفة نتيجة الصف الثانى الاعدادى
1339
باهى مسعد ابوزيد عياد مدرسه الجزيره الفرس الاعداديه رقم الجلوس 316
محافظه كفر الشيخ
انا اسمي حلمي جميل حلمي جورجي في مدرسة محمد متولي الشعراوي ع.بنين بمحافظة القليوبية رقم الجلوس 1154
باسل طارق احمد عبدالمعطي مدرسة الخلفاء الراشدين بنين حدائق حلوان القاهرة رقم الجلوس 1093
انا اسمي رنا ايهاب محمد ابراهيم حامد
ميت الحلوج مدرسة ميت الحلوج
رقم جلوسي 363
شيماء سيد محمد احمد رقم الجلوس 314 محافظة الفيوم مدرسة عبد الله بهنس
رقم الجلوس 211 محافظه الشرقيه
اسماعيل محمد محمود النادي
رقم الجلوس 512
المدرسه السلام التعليم الاساس
اداره شمال
انا يوسف صافى شرفات من محافظة مطروح الصف الثانى الاعدادى رقم الجلوس 188 فى مدرسه عثمان ابن عفان الاعداديه بنين
ان مصطفى احمد عطية من محافظة المنيا رقم الجلوس 210
بتول اياد محمد المحاميد
رقم الجلوس 10613
محافظة الاسكندرية
مديرية برج العرب التعليمية
مدرسة سوزان مبارك -مصر الحرية بنات
الصف الثاني الاعدادي
أريد اعرف نتيحة الطالبه نورهان نتعي حرب مهني الصف الثاني الاعدادي الارهري اسيوط ديروط رقم جلوس 64
محتاج نتيجة الصف الثانى الاعدادى محافظة الغربية
رقم الجلوس 237
اسمى محمد حسام محمد حسن شهاب رقم جلوسى304
نتيجة الصف الثانى الاعدادى
الغربيه رقم الجلوس240
نتيجة الصف الثانى الاعدادى
مدرسة الاعدادى بنات صالحجر
محافظة الغربيه
رقم الجلوس 240
معرفه نتيجه الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني
احمد سيد محمد السيد
رقم جلوس871
مدرسه ابطوجه الإعدادية بني مزار المنيا
لو سمحت عايز نتيجة الصف الثاني الاعدادي مدرسة المجمع التعليمي رقم الجلوس 720 محافظة الاسماعيلية
الاسم زياد جمال سعيد
اسم:يوسف محمد احمد حمدان
رقم الجلوس:2038
محافظة:القاهرة
المدرسة:عبير الاسلام الخاصة
النتيجة
انا اسمى محمد مصطفى جمعة فى محافظة المنوفية فى مدرسة هابى اسكول الخاصة الصف الثانى الاعدادى
رقم الجلوس:٦٤٨
انا اسمى محمد مصطفى محمد جمعة فى مدرسة هابى اسكول الخاصة فى محافظة المنوفية
رقم الجلوس:٦٤٨