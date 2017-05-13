نتيجة الصف الثانى الاعدادى 2017

مصريات – كتبت شيماء محسن: يعلن في المدارس وعلى مواقع الانترنت لبعض مديريات التربية والتعليم في المحافظات الاسبوع القادم نتائج امتحانات الاعدادية اخر العام 2017 الفصل الدراسي الثانى.

هذا وسوف يتم رفع قواعد البيانات التي تحتوي على نتيجة امتحانات الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس لجميع صفوف الثانى الاعدادى اللغات والمهنية والرياضية والمدارس الحكومية، عند الانتهاء من التصحيح، وربما يحدث بعض التاخير في التصحيح وتأجل رصد الدرجات لعدة ايام.

بدورنا في موقع مصريات سنقوم باعلامكم عبر هذه الصفحة التي تم تخصصيها لرصد ظهور نتائج الصف الثاني الاعدادي لكافة محافظات مصر، وسنرفق روابط النتائج لكل ادارة تعليمية بحالة اتاحتها على مواقع مديريات وزارة التربية والتعليم، كما يمكنكم التشارك باي معلومات عن مواعيد ظهور النتيجة في محافظتك ومدرستك، او مساعدة بعضكم البعض، عبر ترك تعليق توضح به المدينة او الادارة التعليمية التي تتبع لها، وكذلك رقم الجلوس بالاسم في الخانة المخصصة لكتابة الاسم.

ويمكنكم مشاهدة نتيجة الصف الاول الاعدادى والثاني من هنا عبر الروابط في الاسفل لاي محافظة وذلك فور اعتماد نتيجة ثانية اعدادي لكل محافظة اي : القاهرة , محافظة الدقهلية ، محافظة الاسكندرية ، محافظة الشرقية ، محافظة المنوفية ، البحيرة ، مطروح ، شمال سيناء و العريش ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، اسيوط ، كفر الشيخ ، محافظة القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، محافظة الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم.

للاطلاع على نتيجة ثانية اعدادي 2017 برقم الجلوس فور اعتمادها على الانترنت اضغط هنا

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نتيجة الصف الثانى الاعدادى 2017 برقم الجلوس نتائج اخر العام