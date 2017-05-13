نتيجة الصف الثانى الثانوى الازهرى 2017 نتائج علمي ادبي

نتيجة الصف الثانى الثانوى الازهرى
مصريات – الازهر الشريف – كتبت ريم شكري: اعتمدت غالبية المعاهد الازهرية على مستوى جمهوية مصر العربية، نتائج الصف الثاني والصف الاول الثانوي الازهري لجميع الاقسام سواء علمي ادبي او الدراسات الاسلامية الخاصة بالفصل الدراسي الثانى وتشمل كذلك نتيجة الثاني الثانوي الازهري 2017 لمعاهد بنين و بنات، وهناك جهود من ادارة تكنوليا المعلومات في المناطق التعليمية لرفع واستكمال قاعدة البيانات الخاصة بالطلاب على موقع الازهر التعليمي لاضافة نتيجة الصف الثانى الثانوى لمعاهد الازهر الثانوية الترم الاول والترم الثاني عليه ويمكن مراجعة المعهد ايضا للحصول على الدرجات بشكل مفصل لجميع المواد الشرعية والعلمية والادبية واللغات الاجنبية التي يدرسها الطالب .
وسوف يمتحن الطلاب الذين تخلفوا عن امتحانات الترم الاول في المنهج كاملا بالفصل الدراسي الثاني، اما الراسبين فيمكنهم تعديل مجموعهم في نتيجة الصف الثاني الثانوي بالترم الثاني وفي حالة حصولهم على الحد الادنى للنجاح يحتسبوا كناجح بالمادة .
وللاطلاع على نتائج الامتحانات في الثانوية الازهرية كافة الصفوف او مزيد من الاخبار على موقع الازهر التعليمي لجميع طلبة الازهر في محافظة: القاهرة ، الاسكندرية ، الجيزة ، القليوبية ، مطروح ، الوادي الجديد ، اسوان ، الاقصر ، قنا ، المنيا ، بني سويف ، اسيوط ، سوهاج الفيوم ، دمياط ، شمال سيناء ، جنوب سيناء البحر الاحمر ، الدقهلية ، الشرقية ، الغربية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، الاسماعيلية ، بورسعيد ، السويس.
تحديث نتيجة معاهد الثانوية الازهرية الصف الاول و الصف الثاني:
للحصول على نتيجة الاول الثانوى ازهري عبر موقع نتائج الازهر الشريف التعليمي بحالة رفع النتائج اليوم وجعلها متاحة على الانترنت اضغط على هذا الرابط الان >>> http://www.alazhar.gov.eg/learn/student/results
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لو سمحت انا عايزة اعرف نتيجتي . اسمي هند عاطف محمد علي
محافظة الاسماعيليه . معهد فتيات نور الاسلام الاعدادي الثانوي
رقم الجلوس.420 . الصف الثاني الثانوي الازهري
امتا بس هتظهر النتيجه
الصف الثاني الثانوى ازهرى رقم الجلوس 526
محمد زغلول قنديل أحمد ناصف
معهد الثانوية الازهرية كفرالشيخ
رقم الجلوس 672 (الصف الثاني الثانوي )
محمد نور
قنا
مدرسه الثانويه الأزهر بنين
325
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممكن تسعدون على الحصول على نتيجتى الصف الأول الثانوى الادبى ترم ثانى محافظة قنا رقم الجلوس 49
معهد خاتم المرسلين الازهري بالجيزه
رقم الجلوس :1054
الاسم :محمد عبد اللطيف سليم
تانيه ثانوي ادبي رقم جلوس 101 معهد سنجرج المنيا ملوي سنجرج
انا اريد موقع النتيجه
رقم الجلوس 101المنيا ملوي معهد سنجرج
639 الصف الثاني الثانوي معهد فتيات طهطا – سوهاج
اعرف نتيجتي
على عادل على سلطان
رقم الجلوس”209
معهد مزاتا الشيخ جبر ..غرب..
اريد النتيجه ؟؟؟؟؟
معهد حوش عيس البحيره بنين
ياسين عبد المنجي عبد الحكيم محافظة المنيا مركز العدوة
المعهد فؤاد محى الدين
رقم الجلوس 2121
معهد بنين شبراخيت
الجلوس 464
اريد النتيجة فقط
معهد فتيات طنبشا المنوفيه 2ث علمى رقم الجلوس 66
الصف الثاني الثانوي معهد فتيات شبرا الخيمة الازهري رقم الجلوس 307
معهد بنين الناصريه بالشرقيه
رقم الجلوس 159
انا اريد النتيجه
2ثانوي ادبي
ااسلام اشرف
معهد المنصوره
رقم الجلوس407
الصف الثاني الثانوي محافظة الجيزة مدينة البدرشين رقم الجلوس ٧٠٣ قسم أدبي بنين
ياريت تخلصونا بسرعة بقا عشان التوتر هيموتنى
معهد ابوشلبي بالشرقيه رقم الجلوس 156356