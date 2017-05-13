نتيجة الصف الثانى الثانوى الازهرى

نتائج الصف الثانى الثانوى الازهرى 2017 برقم الجلوس ادبي علمي الثانوية الازهرية

نتيجة الصف الثاني الثانوي الازهري ادبي علمي 2017

مصريات – الازهر الشريف – كتبت ريم شكري: اعتمدت غالبية المعاهد الازهرية على مستوى جمهوية مصر العربية، نتائج الصف الثاني والصف الاول الثانوي الازهري لجميع الاقسام سواء علمي ادبي او الدراسات الاسلامية الخاصة بالفصل الدراسي الثانى وتشمل كذلك نتيجة الثاني الثانوي الازهري 2017 لمعاهد بنين و بنات، وهناك جهود من ادارة تكنوليا المعلومات في المناطق التعليمية لرفع واستكمال قاعدة البيانات الخاصة بالطلاب على موقع الازهر التعليمي لاضافة نتيجة الصف الثانى الثانوى لمعاهد الازهر الثانوية الترم الاول والترم الثاني عليه ويمكن مراجعة المعهد ايضا للحصول على الدرجات بشكل مفصل لجميع المواد الشرعية والعلمية والادبية واللغات الاجنبية التي يدرسها الطالب .

وسوف يمتحن الطلاب الذين تخلفوا عن امتحانات الترم الاول في المنهج كاملا بالفصل الدراسي الثاني، اما الراسبين فيمكنهم تعديل مجموعهم في نتيجة الصف الثاني الثانوي بالترم الثاني وفي حالة حصولهم على الحد الادنى للنجاح يحتسبوا كناجح بالمادة .

وللاطلاع على نتائج الامتحانات في الثانوية الازهرية كافة الصفوف او مزيد من الاخبار على موقع الازهر التعليمي لجميع طلبة الازهر في محافظة: القاهرة  ، الاسكندرية ، الجيزة ، القليوبية ، مطروح ، الوادي الجديد ، اسوان ، الاقصر ، قنا ، المنيا ، بني سويف ، اسيوط ، سوهاج الفيوم ، دمياط ، شمال سيناء ، جنوب سيناء  البحر الاحمر ، الدقهلية ، الشرقية ، الغربية ، البحيرة ، كفر الشيخ  ، الاسماعيلية ، بورسعيد ، السويس.

تحديث نتيجة معاهد الثانوية الازهرية الصف الاول و الصف الثاني:

للحصول على نتيجة الاول الثانوى ازهري عبر موقع نتائج الازهر الشريف التعليمي بحالة رفع النتائج اليوم وجعلها متاحة على الانترنت اضغط على هذا الرابط الان >>> http://www.alazhar.gov.eg/learn/student/results

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة الصف الثانى الثانوى الازهرى 2017 نتائج علمي ادبي

13/05/2017 175 تعليق نتائج الازهر الشريف 2017 , , , , , , , , , , ,
175 comments
  2. هند عاطف 27/05/2017 01:53 -

    لو سمحت انا عايزة اعرف نتيجتي . اسمي هند عاطف محمد علي
    محافظة الاسماعيليه . معهد فتيات نور الاسلام الاعدادي الثانوي
    رقم الجلوس.420 . الصف الثاني الثانوي الازهري

  4. ريهام محمود 24/05/2017 15:56 -

    الصف الثاني الثانوى ازهرى رقم الجلوس 526

  5. محمد زغلول قنديل أحمد ناصف 23/05/2017 19:58 -

    محمد زغلول قنديل أحمد ناصف
    معهد الثانوية الازهرية كفرالشيخ
    رقم الجلوس 672 (الصف الثاني الثانوي )

  6. محمد نور صدقي 324 قنا مدرسه الأزهر الثانويه بنين 23/05/2017 13:07 -

    محمد نور
    قنا
    مدرسه الثانويه الأزهر بنين
    325

  7. احمد محمد محروص على سليم 23/05/2017 00:11 -

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممكن تسعدون على الحصول على نتيجتى الصف الأول الثانوى الادبى ترم ثانى محافظة قنا رقم الجلوس 49

  8. محمد عبد اللطيف سليم 22/05/2017 03:17 -

    معهد خاتم المرسلين الازهري بالجيزه
    رقم الجلوس :1054
    الاسم :محمد عبد اللطيف سليم

  9. Alihassan 20/05/2017 09:43 -

    تانيه ثانوي ادبي رقم جلوس 101 معهد سنجرج المنيا ملوي سنجرج

  11. Alihassan 16/05/2017 17:27 -

    رقم الجلوس 101المنيا ملوي معهد سنجرج

  12. خلود عابدين عبد الحفيظ 15/05/2017 18:37 -

    639 الصف الثاني الثانوي معهد فتيات طهطا – سوهاج
    اعرف نتيجتي

  13. على عادل على 15/05/2017 14:32 -

    على عادل على سلطان
    رقم الجلوس”209
    معهد مزاتا الشيخ جبر ..غرب..
    اريد النتيجه ؟؟؟؟؟

  15. ياسين عبد المنجي عبد الحكيم 15/05/2017 10:42 -

    ياسين عبد المنجي عبد الحكيم محافظة المنيا مركز العدوة

  16. رمضام 14/05/2017 15:17 -

    المعهد فؤاد محى الدين
    رقم الجلوس 2121

  17. محمود الشرقاوى 12/05/2017 10:42 -

    معهد بنين شبراخيت
    الجلوس 464
    اريد النتيجة فقط

  18. دعاء طارق 12/05/2017 08:28 -

    معهد فتيات طنبشا المنوفيه 2ث علمى رقم الجلوس 66

  19. الاء كمال ابو ضيف 01/02/2017 03:43 -

    الصف الثاني الثانوي معهد فتيات شبرا الخيمة الازهري رقم الجلوس 307

  20. اسلام توفيق عبدالله محمد 31/01/2017 01:29 -

    معهد بنين الناصريه بالشرقيه
    رقم الجلوس 159

  22. eslam 19/01/2017 14:27 -

    ااسلام اشرف
    معهد المنصوره
    رقم الجلوس407

  23. عمرو محمد مهدي عبد الجواد 27/07/2016 02:59 -

    الصف الثاني الثانوي محافظة الجيزة مدينة البدرشين رقم الجلوس ٧٠٣ قسم أدبي بنين

  24. الاء رضوان 16/07/2016 02:27 -

    ياريت تخلصونا بسرعة بقا عشان التوتر هيموتنى

  25. عبدالرحمن السيد محمود 08/07/2016 16:55 -

    معهد ابوشلبي بالشرقيه رقم الجلوس 156356

أضف تعليقاً