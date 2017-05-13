نتيجة الصف الثانى الثانوى الازهرى

مصريات – الازهر الشريف – كتبت ريم شكري: اعتمدت غالبية المعاهد الازهرية على مستوى جمهوية مصر العربية، نتائج الصف الثاني والصف الاول الثانوي الازهري لجميع الاقسام سواء علمي ادبي او الدراسات الاسلامية الخاصة بالفصل الدراسي الثانى وتشمل كذلك نتيجة الثاني الثانوي الازهري 2017 لمعاهد بنين و بنات، وهناك جهود من ادارة تكنوليا المعلومات في المناطق التعليمية لرفع واستكمال قاعدة البيانات الخاصة بالطلاب على موقع الازهر التعليمي لاضافة نتيجة الصف الثانى الثانوى لمعاهد الازهر الثانوية الترم الاول والترم الثاني عليه ويمكن مراجعة المعهد ايضا للحصول على الدرجات بشكل مفصل لجميع المواد الشرعية والعلمية والادبية واللغات الاجنبية التي يدرسها الطالب .

وسوف يمتحن الطلاب الذين تخلفوا عن امتحانات الترم الاول في المنهج كاملا بالفصل الدراسي الثاني، اما الراسبين فيمكنهم تعديل مجموعهم في نتيجة الصف الثاني الثانوي بالترم الثاني وفي حالة حصولهم على الحد الادنى للنجاح يحتسبوا كناجح بالمادة .

وللاطلاع على نتائج الامتحانات في الثانوية الازهرية كافة الصفوف او مزيد من الاخبار على موقع الازهر التعليمي لجميع طلبة الازهر في محافظة: القاهرة ، الاسكندرية ، الجيزة ، القليوبية ، مطروح ، الوادي الجديد ، اسوان ، الاقصر ، قنا ، المنيا ، بني سويف ، اسيوط ، سوهاج الفيوم ، دمياط ، شمال سيناء ، جنوب سيناء البحر الاحمر ، الدقهلية ، الشرقية ، الغربية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، الاسماعيلية ، بورسعيد ، السويس.

تحديث نتيجة معاهد الثانوية الازهرية الصف الاول و الصف الثاني:

للحصول على نتيجة الاول الثانوى ازهري عبر موقع نتائج الازهر الشريف التعليمي بحالة رفع النتائج اليوم وجعلها متاحة على الانترنت اضغط على هذا الرابط الان >>> http://www.alazhar.gov.eg/learn/student/results

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نتيجة الصف الثانى الثانوى الازهرى 2017 نتائج علمي ادبي