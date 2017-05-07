نتائج الصف الخامس الابتدائى 2017

نتيجة الصف الخامس الابتدائى 2017

مصريات – كتبت اسماء احمد الحسيني: انهى تلاميذ المرحلة الابتدائية، من كافة الصفوف الانتقالية امتحاناتهم منذ ايام قليلة، وذلك في معظم محافظات الجمهورية.

وفيما يلي، ولجميع طلبة وتلاميذ الابتدائية، البنين والبنات، في المدارس الحكومية، واللغات، والخاصة، سوف يجري اعلان نتائج الصف الخامس لامتحانات الفصل الدراسي الثاني اي الترم الثاني، على الرابط الموجود بالاسفل بالاسم او برقم الجلوس، وذلك بحالة توفرها على شبكة الانترنت واتاحتها من قبل وزارة التربية والتعليم او المدارس ومديريات التربية المعنية، مع العلم بان غالبية المدارس توفر النتيجة لطلابها وطالباتها في المدرسة فقط، وذلك يشمل نتائج امتحانات سنة خامسة ابتدائي اي الصف الخامس الابتدائي بالترم الاول و الترم الثاني 2016-2017 بالاسم فقط وليس برقم الجلوس.

وتتضمن نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 للصف الخامس جميع مدارس مصر وكل محافظات الوجه القبلي والبحري والعاصمة وهي محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة، محافظة القليوبية – محافظة الاسكندرية – محافظة الدقهلية – الشرقية – الغربية – محافظة البحيرة – محافظة كفر الشيخ – الفيوم – مرسى مطروح – الوادي الجديد- اسوان – الاقصر – قنا – بني سويف – سوهاج – اسيوط – بورسعيد – الاسماعيلية – السويس- والبحر الاحمر – شمال سيناء العريش و جنوب سيناء.

ملاحظة : سيتم وضع الروابط لكل محافظة تباعاً عند عرض نتيجة خامسة ابتدائي 2017 برقم الجلوس على الانترنت.

حاليا يمكن متابعة نتيجة الخامس الابتدائي عبر الرابط هذا: http://moe.gov.eg/natiga_primary-elementary

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نتيجة الصف الخامس الابتدائى 2017 برقم الجلوس نتائج خامسة ابتدائى

07/05/2017 2563 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , , , , ,
2563 comments
  1. هاجر مصطفى احمد ابوهوايل 19/05/2017 05:00 -

    اريد معرفه نتيجه خامسه ابتدائي مدرسه ابو هول الابتدائية

  2. محمود محمد احمد عبد الرازق 19/05/2017 00:06 -

    محمود محمد احمد عبد الرازق اريد النتيجه رقم الجلوس 274

  3. نورهان عادل 18/05/2017 23:27 -

    اريد معرفة نتيجة الصف الخامس الابتدائي رقم الجلوس 922 بمدرسة نبع العلم الخاصة

  4. احمد رستم 18/05/2017 20:42 -

    انا عايز اعرف النتيجه بتاعت الصف الخامس الابتدائي ظهرت

  5. حنين حسام محمد ابراهيم شاهين 18/05/2017 19:07 -

    اريد اعرف النتيجه الصف الخامس الابتدائى رقم الجلوس 376

  6. فاطمه تركي 18/05/2017 12:09 -

    اريد ان اعرف نتيجه ساره سعيد فرج رقم الجلوس673

  7. عمر عبد السلام 18/05/2017 12:06 -

    اريد النتيجة رقم الجلوس
    ادارخ اجا 550

  8. شريف نبيل محمود 18/05/2017 03:24 -

    اريد النتيجة الصف الخامس رقم الجلوس 524

  10. هند عبد الهادي يحيى 17/05/2017 18:26 -

    اريد معرفة نتيجة الصف الخامس الابتدائي رقم الجلوس 82 بمدرسة ال نجم الدين

  11. محمد إبراهيم الدسوقي 17/05/2017 17:45 -

    السلام عليكم
    انا اريد ان اعرف نتيجة الصف الخامس الابتدائي بمدرسة مصر المستقبل التجريبية للغات بالعباسية اداره الوايلي
    رقم الجلوس 208897 والاسم : ريم محمد إبراهيم الدسوقي
    و شكرا

  12. مروات محمد سيد 17/05/2017 15:02 -

    اريد النتيجة رقم الجلوس 529

  13. منى ناصر محمد رجب 17/05/2017 14:45 -

    درجات اخر العام الدرسى 2017الصف الخامس مدرسة الشيخ ضرغام الابتدائية

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