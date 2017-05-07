نتيجة الصف الخامس الابتدائى 2017 برقم الجلوس نتائج خامسة ابتدائى

نتيجة الصف الخامس الابتدائى 2017
مصريات – كتبت اسماء احمد الحسيني: انهى تلاميذ المرحلة الابتدائية، من كافة الصفوف الانتقالية امتحاناتهم منذ ايام قليلة، وذلك في معظم محافظات الجمهورية.
وفيما يلي، ولجميع طلبة وتلاميذ الابتدائية، البنين والبنات، في المدارس الحكومية، واللغات، والخاصة، سوف يجري اعلان نتائج الصف الخامس لامتحانات الفصل الدراسي الثاني اي الترم الثاني، على الرابط الموجود بالاسفل بالاسم او برقم الجلوس، وذلك بحالة توفرها على شبكة الانترنت واتاحتها من قبل وزارة التربية والتعليم او المدارس ومديريات التربية المعنية، مع العلم بان غالبية المدارس توفر النتيجة لطلابها وطالباتها في المدرسة فقط، وذلك يشمل نتائج امتحانات سنة خامسة ابتدائي اي الصف الخامس الابتدائي بالترم الاول و الترم الثاني 2016-2017 بالاسم فقط وليس برقم الجلوس.
وتتضمن نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 للصف الخامس جميع مدارس مصر وكل محافظات الوجه القبلي والبحري والعاصمة وهي محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة، محافظة القليوبية – محافظة الاسكندرية – محافظة الدقهلية – الشرقية – الغربية – محافظة البحيرة – محافظة كفر الشيخ – الفيوم – مرسى مطروح – الوادي الجديد- اسوان – الاقصر – قنا – بني سويف – سوهاج – اسيوط – بورسعيد – الاسماعيلية – السويس- والبحر الاحمر – شمال سيناء العريش و جنوب سيناء.
ملاحظة : سيتم وضع الروابط لكل محافظة تباعاً عند عرض نتيجة خامسة ابتدائي 2017 برقم الجلوس على الانترنت.
حاليا يمكن متابعة نتيجة الخامس الابتدائي عبر الرابط هذا: http://moe.gov.eg/natiga_primary-elementary
اريد معرفه نتيجه خامسه ابتدائي مدرسه ابو هول الابتدائية
محمود محمد احمد عبد الرازق اريد النتيجه رقم الجلوس 274
اريد معرفة نتيجة الصف الخامس الابتدائي رقم الجلوس 922 بمدرسة نبع العلم الخاصة
انا عايز اعرف النتيجه بتاعت الصف الخامس الابتدائي ظهرت
اريد اعرف النتيجه الصف الخامس الابتدائى رقم الجلوس 376
اريد ان اعرف نتيجه ساره سعيد فرج رقم الجلوس673
اريد النتيجة رقم الجلوس
ادارخ اجا 550
اريد النتيجة الصف الخامس رقم الجلوس 524
النتائج
اريد معرفة نتيجة الصف الخامس الابتدائي رقم الجلوس 82 بمدرسة ال نجم الدين
السلام عليكم
انا اريد ان اعرف نتيجة الصف الخامس الابتدائي بمدرسة مصر المستقبل التجريبية للغات بالعباسية اداره الوايلي
رقم الجلوس 208897 والاسم : ريم محمد إبراهيم الدسوقي
و شكرا
اريد النتيجة رقم الجلوس 529
درجات اخر العام الدرسى 2017الصف الخامس مدرسة الشيخ ضرغام الابتدائية