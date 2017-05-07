نتيجة الصف الخامس الابتدائى 2017



مصريات – كتبت اسماء احمد الحسيني: انهى تلاميذ المرحلة الابتدائية، من كافة الصفوف الانتقالية امتحاناتهم منذ ايام قليلة، وذلك في معظم محافظات الجمهورية.

وفيما يلي، ولجميع طلبة وتلاميذ الابتدائية، البنين والبنات، في المدارس الحكومية، واللغات، والخاصة، سوف يجري اعلان نتائج الصف الخامس لامتحانات الفصل الدراسي الثاني اي الترم الثاني، على الرابط الموجود بالاسفل بالاسم او برقم الجلوس، وذلك بحالة توفرها على شبكة الانترنت واتاحتها من قبل وزارة التربية والتعليم او المدارس ومديريات التربية المعنية، مع العلم بان غالبية المدارس توفر النتيجة لطلابها وطالباتها في المدرسة فقط، وذلك يشمل نتائج امتحانات سنة خامسة ابتدائي اي الصف الخامس الابتدائي بالترم الاول و الترم الثاني 2016-2017 بالاسم فقط وليس برقم الجلوس.



وتتضمن نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 للصف الخامس جميع مدارس مصر وكل محافظات الوجه القبلي والبحري والعاصمة وهي محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة، محافظة القليوبية – محافظة الاسكندرية – محافظة الدقهلية – الشرقية – الغربية – محافظة البحيرة – محافظة كفر الشيخ – الفيوم – مرسى مطروح – الوادي الجديد- اسوان – الاقصر – قنا – بني سويف – سوهاج – اسيوط – بورسعيد – الاسماعيلية – السويس- والبحر الاحمر – شمال سيناء العريش و جنوب سيناء.

ملاحظة : سيتم وضع الروابط لكل محافظة تباعاً عند عرض نتيجة خامسة ابتدائي 2017 برقم الجلوس على الانترنت.

حاليا يمكن متابعة نتيجة الخامس الابتدائي عبر الرابط هذا: http://moe.gov.eg/natiga_primary-elementary

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نتيجة الصف الخامس الابتدائى 2017 برقم الجلوس نتائج خامسة ابتدائى