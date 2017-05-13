نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2017 برقم الجلوس نتائج رابعة إبتدائي

نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2017
مصريات – ينهي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي في كافة الادارات التعليمية بمحافظات مصر المختلفة من اداء امتحانات الفصل الدراسي الثانى – 2017 وذلك بناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم التي اوصت بسرعة الانتهاء من الامتحانات لكل المدارس الابتدائية بما فيها مدارس الابتدائية الازهرية ( الصف الاول، الثاني ، الثالث ، الرابع، الخامس الابتدائي الازهري والعام ) وذلك نظراً للتفرغ لامتحانات الشهادة الابتدائية التي بدأت منذ يومين فقط.
هذا وسيتم اعتماد نتيجة الصف الرابع الابتدائي لعام 2017 لكل صفوف المرحلة الترم الاول منتصف العام لجميع المدارس الحكومية و الخاصة و اللغات في الاسبوع الثاني من شهر يناير 2017 وسوف تظهر نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 الصف الرابع بالنسبة لمحافظات القاهرة و محافظة الاسكندرية بعد غيرها من المحافظات : الدقهلية ، الشرقية ـ الغربية ، اسوان ، اسيوط ، سوهاج ، شمال سيناء ، جنوب سيناء، المنوفية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد، قنا ، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد.
ويختلف اعلان نتيجة رابعة ابتدائي امتحانات الفصل الدراسي الاول نصف العام والترم الثاني اخر العام سنة 2017 لظهور نتائج الصف الرابع الابتدائي من مدرسة لاخرى حيث يجري الاستعلام عنها من خلال ادارات المدراس مباشرة وليس بارقام الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم ولكن يمكن متابعة موعد ظهورها لاحقاً ومكان نشرها للحصول على النتيجة برقم الجلوس بالضغط على الرابط التالي: http://moe.gov.eg/natiga_primary-elementary
امانى ابراهيم خلف مدرسه عمر ابن الخطاب الابتدائيه واعدادى بنات ادارة المعصرة حلوان القاهرة رقم الجلوس 325
عبد الحليم محمود حافظ احمد
الصف الرابع مدرسه محمد سيد طنطاوى ازهرى فى التجمع الخامس
رقم الجلوس 627
رمسيس محافظة الجيزة
منة الله محمد علي أحمد مدرسة السلام عربي بمحافظة الأقصر
الصف الرابع الابتدائي
عاوز اعرف النتيجة النهائية
نتيجه امتحانات الصف الرابع الابتدائى محافظه سوهاج مركز اخميم مدرسه نجع اولاد يحيى
ايهاب عبدالمنعم مختار احمد
رقم جلوس 403
رقم جلوسي113 عايز اعرف الدرجة الان
نتيجة الصف الرابع الابتدائي رقم جلوس 914 بمحافظة القاهره
ماهي نتيجة رقم الجلوس 460 ؟
الصف الرابع الابتدائى
انا احمد رقم جلوسي 344 محافظة المنيا مركز مغاغة مدرسة شارونة الابتدائية رقم4 عايز اعرف النتيجه
الصف الرابع الابتدائى
ارجو معرفة النتجة الصف الرابع الابتدائي مدرسة المستقبل للغات التجربيي رقم الجلوس ٤٧٩
رقم الجلوس 712 محمد السيد رمذي السيد حسن الشرقاوي
عاوز اعرف النتيجة في نبروة
انا اسمي جني محمد حسن خليل إبراهيم عايزه اعرف درجات انا في الصف الرابع في مدرسه القديس جرجس بنات في الضاهر رقم جلوسي 410
نتيجة الصف الرابع الابتدائى الازهرى سوهاج البلينا منشاة برديس
معاذ عماد السيد عبد الحميد رقم الجلوس 213 مدرسة براعم الستقبل
اسمي جني محمد عايزة اعرف نتيجة انا في مدرسة المعادي الجديدة لللغات
نتيجة الصف الرابع الابتدائى مدرسة النجوم اسم الطالب ذياد محمد يوسف رقم الجلوس 506
اريد النتيجه لو سمحت
عيز اعرف نتيجه الطالب أحمد ياسر صابر متولى رقم الجلوس 18 مدرسه كفور الرمل الابتدائيه
رقم الجلوس هو1741 مدرسة ميت عقبة الابتدائية المشتركة ادارة العجوزة التعليمية
رقم الجلوس 150 الصف الرابع الابتدائى مدرسه الخليليه السويس
مدرسة النيل الابتدائيه ف٢
عايز اعرف نتيجه محمد رجب علي سالم محافظه البحريه
اسمي ندي علاء مصطفي عايزه اعرف النتيجه الصف الرابع رقم جلوسي ٩٦٤ مدرسه المعادي الشرقيه
عوز اعرف نتيجه الصف الربع الابتدائى تبع مدرسه محمد متولي الشعراوي شبرا الخيمه اول رقم الجلوس 353 الاسم محمد محمود فوزي
اروي عماد الدين بن سلام الدالي رقم الجلوس444 محافظة قنا
رقم الجلوس 154 من محافظة قنا
اروي عماد الدين بن سلام الدالي رقم الجلوس4444 محافظة قنا
بسملة هاني ابراهيم سعيد على عرفة
مدرسة الرسمية المتميزة للغات
رقم الجلوس 3
يحيي هاني ابراهيم سعيد على عرفة
مدرسة المتميزة للغات المنوفية
رقم الجلوس 117