نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2017

مصريات – ينهي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي في كافة الادارات التعليمية بمحافظات مصر المختلفة من اداء امتحانات الفصل الدراسي الثانى – 2017 وذلك بناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم التي اوصت بسرعة الانتهاء من الامتحانات لكل المدارس الابتدائية بما فيها مدارس الابتدائية الازهرية ( الصف الاول، الثاني ، الثالث ، الرابع، الخامس الابتدائي الازهري والعام ) وذلك نظراً للتفرغ لامتحانات الشهادة الابتدائية التي بدأت منذ يومين فقط.

هذا وسيتم اعتماد نتيجة الصف الرابع الابتدائي لعام 2017 لكل صفوف المرحلة الترم الاول منتصف العام لجميع المدارس الحكومية و الخاصة و اللغات في الاسبوع الثاني من شهر يناير 2017 وسوف تظهر نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 الصف الرابع بالنسبة لمحافظات القاهرة و محافظة الاسكندرية بعد غيرها من المحافظات : الدقهلية ، الشرقية ـ الغربية ، اسوان ، اسيوط ، سوهاج ، شمال سيناء ، جنوب سيناء، المنوفية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد، قنا ، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد.

ويختلف اعلان نتيجة رابعة ابتدائي امتحانات الفصل الدراسي الاول نصف العام والترم الثاني اخر العام سنة 2017 لظهور نتائج الصف الرابع الابتدائي من مدرسة لاخرى حيث يجري الاستعلام عنها من خلال ادارات المدراس مباشرة وليس بارقام الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم ولكن يمكن متابعة موعد ظهورها لاحقاً ومكان نشرها للحصول على النتيجة برقم الجلوس بالضغط على الرابط التالي: http://moe.gov.eg/natiga_primary-elementary

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نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2017 برقم الجلوس نتائج رابعة إبتدائي