نتيجة رابعة ابتدائي - الصف الرابع الابتدائي 2017

نتائج الصف الرابع الابتدائى 2017 نتيجة رابعة ابتدائي

نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2017

مصريات – ينهي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي في كافة الادارات التعليمية بمحافظات مصر المختلفة من اداء امتحانات الفصل الدراسي الثانى – 2017 وذلك بناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم التي اوصت بسرعة الانتهاء من الامتحانات لكل المدارس الابتدائية بما فيها مدارس الابتدائية الازهرية ( الصف الاول، الثاني ، الثالث ، الرابع، الخامس الابتدائي الازهري والعام ) وذلك نظراً للتفرغ لامتحانات الشهادة الابتدائية التي بدأت منذ يومين فقط.

هذا وسيتم اعتماد نتيجة الصف الرابع الابتدائي لعام 2017 لكل صفوف المرحلة الترم الاول منتصف العام  لجميع المدارس الحكومية و الخاصة و اللغات في الاسبوع الثاني من شهر يناير 2017 وسوف تظهر نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 الصف الرابع بالنسبة لمحافظات القاهرة و محافظة الاسكندرية بعد غيرها من المحافظات : الدقهلية ،  الشرقية ـ الغربية ، اسوان ، اسيوط ، سوهاج ، شمال سيناء ، جنوب سيناء، المنوفية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد، قنا ، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد.

ويختلف اعلان نتيجة رابعة ابتدائي امتحانات الفصل الدراسي الاول نصف العام والترم الثاني اخر العام سنة 2017 لظهور نتائج الصف الرابع الابتدائي من مدرسة لاخرى حيث يجري الاستعلام عنها من خلال ادارات المدراس مباشرة وليس بارقام الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم ولكن يمكن متابعة موعد ظهورها لاحقاً ومكان نشرها للحصول على النتيجة برقم الجلوس بالضغط على الرابط التالي: http://moe.gov.eg/natiga_primary-elementary

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نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2017 برقم الجلوس نتائج رابعة إبتدائي

13/05/2017 2030 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , ,
2030 comments
  1. ابراهيم خلف 19/05/2017 07:45 -

    امانى ابراهيم خلف مدرسه عمر ابن الخطاب الابتدائيه واعدادى بنات ادارة المعصرة حلوان القاهرة رقم الجلوس 325

  2. عبد الحليم محمود حافظ 19/05/2017 02:23 -

    عبد الحليم محمود حافظ احمد
    الصف الرابع مدرسه محمد سيد طنطاوى ازهرى فى التجمع الخامس
    رقم الجلوس 627

  3. عمرو هانى احمد فتوح 19/05/2017 01:50 -

    رمسيس محافظة الجيزة

  4. محمد علي ابراهيم 19/05/2017 00:15 -

    منة الله محمد علي أحمد مدرسة السلام عربي بمحافظة الأقصر
    الصف الرابع الابتدائي
    عاوز اعرف النتيجة النهائية

  5. ايهاب عبدالمنعم مختار احمد 18/05/2017 19:20 -

    نتيجه امتحانات الصف الرابع الابتدائى محافظه سوهاج مركز اخميم مدرسه نجع اولاد يحيى
    ايهاب عبدالمنعم مختار احمد
    رقم جلوس 403

  6. يوسف رضا 18/05/2017 16:12 -

    رقم جلوسي113 عايز اعرف الدرجة الان

  7. شروق محمد عبدالله 18/05/2017 14:56 -

    نتيجة الصف الرابع الابتدائي رقم جلوس 914 بمحافظة القاهره

  9. شروق انور عبد العزيز 18/05/2017 11:57 -

    الصف الرابع الابتدائى

  10. أشرف عزت حسن 18/05/2017 06:53 -

    انا احمد رقم جلوسي 344 محافظة المنيا مركز مغاغة مدرسة شارونة الابتدائية رقم4 عايز اعرف النتيجه
    الصف الرابع الابتدائى

  11. هايدي طارق 18/05/2017 02:11 -

    ارجو معرفة النتجة الصف الرابع الابتدائي مدرسة المستقبل للغات التجربيي رقم الجلوس ٤٧٩

  12. Sayed ramze 18/05/2017 01:24 -

    رقم الجلوس 712 محمد السيد رمذي السيد حسن الشرقاوي
    عاوز اعرف النتيجة في نبروة

  13. جني محمد.حسن خليل ابراهيم 17/05/2017 21:42 -

    انا اسمي جني محمد حسن خليل إبراهيم عايزه اعرف درجات انا في الصف الرابع في مدرسه القديس جرجس بنات في الضاهر رقم جلوسي 410

  14. مصطفى رجب فتحى احمد 17/05/2017 20:38 -

    نتيجة الصف الرابع الابتدائى الازهرى سوهاج البلينا منشاة برديس

  15. معاذ عماد السيد عبد الحميد 17/05/2017 14:12 -

    معاذ عماد السيد عبد الحميد رقم الجلوس 213 مدرسة براعم الستقبل

  16. جني محمد عدلي 17/05/2017 11:59 -

    اسمي جني محمد عايزة اعرف نتيجة انا في مدرسة المعادي الجديدة لللغات

  17. ذباد محمد بوسف 17/05/2017 05:01 -

    نتيجة الصف الرابع الابتدائى مدرسة النجوم اسم الطالب ذياد محمد يوسف رقم الجلوس 506

  18. مديحه متولي علي محمود 17/05/2017 03:25 -

    اريد النتيجه لو سمحت

  19. وائل القدوسى 16/05/2017 21:07 -

    عيز اعرف نتيجه الطالب أحمد ياسر صابر متولى رقم الجلوس 18 مدرسه كفور الرمل الابتدائيه

  20. محمد اشرف سعد 16/05/2017 15:15 -

    رقم الجلوس هو1741 مدرسة ميت عقبة الابتدائية المشتركة ادارة العجوزة التعليمية

  21. ميرنا يحيى ابراهيم منير 16/05/2017 14:47 -

    رقم الجلوس 150 الصف الرابع الابتدائى مدرسه الخليليه السويس

  22. مريم ماهر مكرم 16/05/2017 13:08 -

    مدرسة النيل الابتدائيه ف٢

  23. mahmoud Alsayd 16/05/2017 11:31 -

    عايز اعرف نتيجه محمد رجب علي سالم محافظه البحريه

  24. ندي علاء مصطفي 15/05/2017 22:56 -

    اسمي ندي علاء مصطفي عايزه اعرف النتيجه الصف الرابع رقم جلوسي ٩٦٤ مدرسه المعادي الشرقيه

  25. محمد محمود فوزي 15/05/2017 20:09 -

    عوز اعرف نتيجه الصف الربع الابتدائى تبع مدرسه محمد متولي الشعراوي شبرا الخيمه اول رقم الجلوس 353 الاسم محمد محمود فوزي

  26. توتا توتا 15/05/2017 14:51 -

    اروي عماد الدين بن سلام الدالي رقم الجلوس444 محافظة قنا

  28. توتا توتا 15/05/2017 14:38 -

    اروي عماد الدين بن سلام الدالي رقم الجلوس4444 محافظة قنا

  29. waled 15/05/2017 13:31 -

    بسملة هاني ابراهيم سعيد على عرفة
    مدرسة الرسمية المتميزة للغات
    رقم الجلوس 3

  30. waled 15/05/2017 13:29 -

    يحيي هاني ابراهيم سعيد على عرفة
    مدرسة المتميزة للغات المنوفية
    رقم الجلوس 117

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