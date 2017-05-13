نتيجة رابعة ابتدائي - الصف الرابع الابتدائي 2017

نتائج الصف الرابع الابتدائى 2017 نتيجة رابعة ابتدائي

نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2017

مصريات – ينهي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي في كافة الادارات التعليمية بمحافظات مصر المختلفة من اداء امتحانات الفصل الدراسي الثانى – 2017 وذلك بناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم التي اوصت بسرعة الانتهاء من الامتحانات لكل المدارس الابتدائية بما فيها مدارس الابتدائية الازهرية ( الصف الاول، الثاني ، الثالث ، الرابع، الخامس الابتدائي الازهري والعام ) وذلك نظراً للتفرغ لامتحانات الشهادة الابتدائية التي بدأت منذ يومين فقط.

هذا وسيتم اعتماد نتيجة الصف الرابع الابتدائي لعام 2017 لكل صفوف المرحلة الترم الاول منتصف العام  لجميع المدارس الحكومية و الخاصة و اللغات في الاسبوع الثاني من شهر يناير 2017 وسوف تظهر نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 الصف الرابع بالنسبة لمحافظات القاهرة و محافظة الاسكندرية بعد غيرها من المحافظات : الدقهلية ،  الشرقية ـ الغربية ، اسوان ، اسيوط ، سوهاج ، شمال سيناء ، جنوب سيناء، المنوفية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد، قنا ، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد.

ويختلف اعلان نتيجة رابعة ابتدائي امتحانات الفصل الدراسي الاول نصف العام والترم الثاني اخر العام سنة 2017 لظهور نتائج الصف الرابع الابتدائي من مدرسة لاخرى حيث يجري الاستعلام عنها من خلال ادارات المدراس مباشرة وليس بارقام الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم ولكن يمكن متابعة موعد ظهورها لاحقاً ومكان نشرها للحصول على النتيجة برقم الجلوس بالضغط على الرابط التالي: http://moe.gov.eg/natiga_primary-elementary

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2017 برقم الجلوس نتائج رابعة إبتدائي

13/05/2017 2071 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , ,
2071 comments
  1. شذى محمد 20/07/2017 00:13 -

    لو سمحت عاوزه نتيجه رقم جلوس 38 و39 مدرسه الساحل الابتداءيه الصف الرابع 2017 دور تاتى ارجو الرد

  2. رحاب عبد الناصر حماد 10/06/2017 12:19 -

    اجوك عايز النتيجة ضرورى لحسن اصقت اسم المدرسة الابتدائى بنات رقم الجلوس 431

  3. أحمد جهاد محمد عبودي 03/06/2017 02:36 -

    رقم الجلوس 703 القاهرة إدارة حدائق القبة مدرسة النقراشي الرسمية للغات الصف الرابع الابتدائي أحمد جهاد محمد عبودي

  4. Mohamed said 02/06/2017 20:36 -

    مريم محمد سعيد رمضان
    رقم الجلوس : ٤٦٥٦

  5. يسرا ابو العباس 02/06/2017 16:09 -

    لو سمحت انا عايز اشواف نتيجة رابع ابتدائي محافظة اسوان اسم المدرسه محمد ابرهيم فضل في نجع الجمع رقم الجلوس 148 بس مش عايز اكتر من كده

  6. حبيبه محمد أحمد حسن 02/06/2017 00:30 -

    لو سمحت عوز اعرف نتيجة الشهادة الابتدائية الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني لعام 2017 محافظة لاسكندريه لاسم حبيبه محمد أحمد حسن

  7. وليد محمود أحمد 29/05/2017 08:23 -

    سندس وليد محمود أحمد
    محافظة الجيزة
    مدرسة الأمل بالشيخ زايد
    رقم الجلوس 113 الصف الرابع الإبتدائى

  8. بسملة محمود محمود يمنى 28/05/2017 09:21 -

    نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثانى بسملة محمود محمود يمنى بمحافظة مطروح مدرسة الحرية رقم جلوس410

  9. سلمى محمود 27/05/2017 03:09 -

    ممكن نتيجة الصف الثالث الابتدائي
    مهند محمود مسعد الشحات
    رقم الجلوس ٤٩٩
    مدرسة الواحة الخاصة لغات بالمقطم الهضبة الوسطى
    القاهرة

  10. سلمى محمود 27/05/2017 03:07 -

    ممكن نتيجة الصف الرابع الابتدائي
    ميس محمود مسعد الشحات
    رقم الجلوس ٦٠٧
    مدرسة الواحة الخاصة لغات بالمقطم الهضبة الوسطى
    القاهرة

  11. رجاء توفيق احمد علي 27/05/2017 01:22 -

    الاسم: رجاء توفيق احمد علي
    رقم الجلوس:638
    المدرسة: القاهرة الجديدة
    الصف: الرابع الابتدائي
    محافظة: القاهرة

  12. هند عاطف 27/05/2017 01:12 -

    لو سمحت عايزة نتيجة رابعة ابتدائي مدرسة المحسمة الجديدة رقم الجلوس 324 والاسم محمد عاطف محمد

  13. محمد مصطفى محمد 26/05/2017 15:34 -

    عبدالله محمود حنفى ورقم الجلوس 8372 مدرسة الإيمان

  14. غدير احمد يونس محمد ابو بكر 26/05/2017 00:13 -

    لوسمحت عاوزة نتيجة الصف الرابع والثاني بنات غدير احمد يونس وملك احمد يونس مدرسة النصر الأهلية

  15. مريم علاء عبد الحميد حسنين 25/05/2017 22:38 -

    لو سمحتو عايز نتيجة الصف الرابع الابتدائى
    مدرسة عمار ابن ياسر
    المقطم
    محافظة القاهرة
    رقم الجلوس: 4346

  16. قاسم محمدعبدالعزيزرغفان 25/05/2017 10:18 -

    لو سمحت عايز نتيجة الصف الرابع الابتدائي مدرسة نور البيان قاسم محمدعبدالعزيزرغفان

  17. ابراهيم محمد ابراهيم محمد 25/05/2017 03:41 -

    نتيجه الصف الرابع مدرسه منشيه جبريل غرب المغادي

  18. زياد ناصر فراج 24/05/2017 18:40 -

    انا زياد نصر فراج مدرسة دار الهدي ال

  19. مصطفي أحمد محمد عباس 23/05/2017 13:45 -

    مصطفي أحمد محمد عباس محافظة سوهاج رقم الجلوس 647

  20. هاني الدسوقي 23/05/2017 13:04 -

    اباهيم هاني ابراهيم الدسوقي رقم الجلوس 592 مدرسة احمد عرابي الابتدائية بنين – هرية رزنة -الزقازيق -محافظة الشرقية

  21. خالد جمال محمد 22/05/2017 23:55 -

    لو سمحت عايزه نتيجه رابعه ابتدائي محافظه السويس مدرسه مصعب ابن عمير الاسم محمد جمال محمد السيد

أضف تعليقاً