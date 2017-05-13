نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2017 برقم الجلوس نتائج رابعة إبتدائي

نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2017
مصريات – ينهي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي في كافة الادارات التعليمية بمحافظات مصر المختلفة من اداء امتحانات الفصل الدراسي الثانى – 2017 وذلك بناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم التي اوصت بسرعة الانتهاء من الامتحانات لكل المدارس الابتدائية بما فيها مدارس الابتدائية الازهرية ( الصف الاول، الثاني ، الثالث ، الرابع، الخامس الابتدائي الازهري والعام ) وذلك نظراً للتفرغ لامتحانات الشهادة الابتدائية التي بدأت منذ يومين فقط.
هذا وسيتم اعتماد نتيجة الصف الرابع الابتدائي لعام 2017 لكل صفوف المرحلة الترم الاول منتصف العام لجميع المدارس الحكومية و الخاصة و اللغات في الاسبوع الثاني من شهر يناير 2017 وسوف تظهر نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 الصف الرابع بالنسبة لمحافظات القاهرة و محافظة الاسكندرية بعد غيرها من المحافظات : الدقهلية ، الشرقية ـ الغربية ، اسوان ، اسيوط ، سوهاج ، شمال سيناء ، جنوب سيناء، المنوفية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد، قنا ، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد.
ويختلف اعلان نتيجة رابعة ابتدائي امتحانات الفصل الدراسي الاول نصف العام والترم الثاني اخر العام سنة 2017 لظهور نتائج الصف الرابع الابتدائي من مدرسة لاخرى حيث يجري الاستعلام عنها من خلال ادارات المدراس مباشرة وليس بارقام الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم ولكن يمكن متابعة موعد ظهورها لاحقاً ومكان نشرها للحصول على النتيجة برقم الجلوس بالضغط على الرابط التالي: http://moe.gov.eg/natiga_primary-elementary
لو سمحت عاوزه نتيجه رقم جلوس 38 و39 مدرسه الساحل الابتداءيه الصف الرابع 2017 دور تاتى ارجو الرد
اجوك عايز النتيجة ضرورى لحسن اصقت اسم المدرسة الابتدائى بنات رقم الجلوس 431
رقم الجلوس 703 القاهرة إدارة حدائق القبة مدرسة النقراشي الرسمية للغات الصف الرابع الابتدائي أحمد جهاد محمد عبودي
مريم محمد سعيد رمضان
رقم الجلوس : ٤٦٥٦
لو سمحت انا عايز اشواف نتيجة رابع ابتدائي محافظة اسوان اسم المدرسه محمد ابرهيم فضل في نجع الجمع رقم الجلوس 148 بس مش عايز اكتر من كده
لو سمحت عوز اعرف نتيجة الشهادة الابتدائية الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني لعام 2017 محافظة لاسكندريه لاسم حبيبه محمد أحمد حسن
سندس وليد محمود أحمد
محافظة الجيزة
مدرسة الأمل بالشيخ زايد
رقم الجلوس 113 الصف الرابع الإبتدائى
نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثانى بسملة محمود محمود يمنى بمحافظة مطروح مدرسة الحرية رقم جلوس410
ممكن نتيجة الصف الثالث الابتدائي
مهند محمود مسعد الشحات
رقم الجلوس ٤٩٩
مدرسة الواحة الخاصة لغات بالمقطم الهضبة الوسطى
القاهرة
ممكن نتيجة الصف الرابع الابتدائي
ميس محمود مسعد الشحات
رقم الجلوس ٦٠٧
مدرسة الواحة الخاصة لغات بالمقطم الهضبة الوسطى
القاهرة
الاسم: رجاء توفيق احمد علي
رقم الجلوس:638
المدرسة: القاهرة الجديدة
الصف: الرابع الابتدائي
محافظة: القاهرة
لو سمحت عايزة نتيجة رابعة ابتدائي مدرسة المحسمة الجديدة رقم الجلوس 324 والاسم محمد عاطف محمد
عبدالله محمود حنفى ورقم الجلوس 8372 مدرسة الإيمان
لوسمحت عاوزة نتيجة الصف الرابع والثاني بنات غدير احمد يونس وملك احمد يونس مدرسة النصر الأهلية
لو سمحتو عايز نتيجة الصف الرابع الابتدائى
مدرسة عمار ابن ياسر
المقطم
محافظة القاهرة
رقم الجلوس: 4346
لو سمحت عايز نتيجة الصف الرابع الابتدائي مدرسة نور البيان قاسم محمدعبدالعزيزرغفان
نتيجه الصف الرابع مدرسه منشيه جبريل غرب المغادي
انا زياد نصر فراج مدرسة دار الهدي ال
مصطفي أحمد محمد عباس محافظة سوهاج رقم الجلوس 647
اباهيم هاني ابراهيم الدسوقي رقم الجلوس 592 مدرسة احمد عرابي الابتدائية بنين – هرية رزنة -الزقازيق -محافظة الشرقية
لو سمحت عايزه نتيجه رابعه ابتدائي محافظه السويس مدرسه مصعب ابن عمير الاسم محمد جمال محمد السيد