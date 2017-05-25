نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة السويس 2017 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة السويس
مصريات – السويس – كتبت اية صابر: بعد ان انهى تلاميذ الشهادة الابتدائية امتحاناتهم، لجميع المواد المقررة في اختبارات آخر العام الدراسي 2017 ،طمأنت مديرية التربية والتعليم بالسويس، اولياء امور، وطلاب المرحلة الابتدائية التعليم الاساسي، حول نتائج الصف السادس الابتدائى، بعد الشكاوى العديدة من صعوبة اسئلة بعض الامتحانات.
وقال مسئول في الكنترول، انه بعد تصحيح العينة العشوائية من اوراق اجابات السادس الابتدائى بالمحافظة، لاختبارات الترم الثانى آخر العام، تقرر ان يتم توزيع درجات الاسئلة الصعبة على باقي الاسئلة، وهو ما سيؤثر ايجابا في نسب النجاح، حسب نتائج الشهادة الابتدائية الصف السادس بالسويس.
ويعتمد المحافظ نتيجة الامتحانات لتلاميذ السادس الابتدائي الشهادة الابتدائية بالسويس للعام الدراسي 2016 – 2017 قبل بدء اعمال اختبارات الثانوية العامة.
تحديث صدور نتيجة الشهادة الابتدائية بالسويس الترم الثانى 2017
يستطيع جميع تلاميذ الصف السادس من مدارس حي السويس و الجناين و عتاقة و الاربعين و فيصل مشاهدة ومعرفة نتائج الشهادة الابتدائية 2017 بالسويس برقم الجلوس و بالاسم من خلال الرابط التالي التابع الى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة و وزارة التربية والتعليم: http://www.suez.gov.eg
عايز نتيجة الصف السادس برقم الجلوس8687
عايز اعرف النتيجة الترم الاول لو سمحت
مدرسة ابؤ عبيدة ابن الجراح رقم الجلوس
رقم الجلوس ٢٣١٣. مدرسة سعد بن معاذ
عاوز اعرف النتيجه مدرسه الجمهوريه رقم الجلوس
1661
عايزه اعرف نتيحه رقم الحلوس ده ١٦٩٨
عيزة اعرف نتيجة الصف الابتدائى السادس مدرسة الواسطى الابتداى بنات 376
اريد ان اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائى مدرسة قاسم امين الابتدائية برقم جلوس 9158
مريم حسام الدين محمود عبد المنعم 6063
اريد نتيجتى معهد ذو النورين النموذجى الازهرى بالسويس رقم جلوسى 2002
مدرسة المستقبل النموذجى
اريد معرفة النتيجة 9066
اولا:- نشكركم على المجهود الذي تبذلونة
ثانيا:- نريد ترتيبهما علي مستوى المدرسة وعلي مستوي المحافظة لو تكرمتوا وجزاكم الله خيرا …
مدرسة محمد متولى الشعرواى محافظة السويس رقم الجلوس 9066
عبد الله إبراهيم سعد. مدرسة الجهاد الخاصه السويس. رقم الجلوس 5911
مدرسة سعد بن معاذ
محافظة السويس
رقم الجلوس(2410)
عايز اعرف نتيجة العام الدراسي الثاني. المدرسة / اللغات الاسلا مية.
رقم الجلوس/ ١١٤٤٢
مؤمن صلاح عبد المحسن مدرسه الشهيد ابراهيم سليمان 245
أريد معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة السويس رقم جلوس10680
الاسم /سالم احمد غريب مدرسة/ السادات الابتدائيه /رقم الجلوس/ 4142