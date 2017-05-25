نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 محافظة السويس

نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة السويس

مصريات – السويس – كتبت اية صابر: بعد ان انهى تلاميذ الشهادة الابتدائية امتحاناتهم، لجميع المواد المقررة في اختبارات آخر العام الدراسي 2017 ،طمأنت مديرية التربية والتعليم بالسويس، اولياء امور، وطلاب المرحلة الابتدائية التعليم الاساسي، حول نتائج الصف السادس الابتدائى، بعد الشكاوى العديدة من صعوبة اسئلة بعض الامتحانات.

وقال مسئول في الكنترول، انه بعد تصحيح العينة العشوائية من اوراق اجابات السادس الابتدائى بالمحافظة، لاختبارات الترم الثانى آخر العام، تقرر ان يتم توزيع درجات الاسئلة الصعبة على باقي الاسئلة، وهو ما سيؤثر ايجابا في نسب النجاح، حسب نتائج الشهادة الابتدائية الصف السادس بالسويس.

ويعتمد المحافظ نتيجة الامتحانات لتلاميذ السادس الابتدائي الشهادة الابتدائية بالسويس للعام الدراسي 2016 – 2017 قبل بدء اعمال اختبارات الثانوية العامة.

تحديث صدور نتيجة الشهادة الابتدائية بالسويس الترم الثانى 2017

يستطيع جميع تلاميذ الصف السادس من مدارس حي السويس و الجناين و عتاقة و الاربعين و فيصل مشاهدة ومعرفة نتائج الشهادة الابتدائية 2017 بالسويس برقم الجلوس و بالاسم من خلال الرابط التالي التابع الى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة و وزارة التربية والتعليم: http://www.suez.gov.eg

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نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة السويس 2017 برقم الجلوس

25/05/2017 370 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , , ,
370 comments
  1. احمد محمد علي عبد الرحمن 15/02/2017 11:07 -

    عايز نتيجة الصف السادس برقم الجلوس8687

  2. احمد محمد علي عبد الرحمن 15/02/2017 11:06 -

    عايز اعرف النتيجة الترم الاول لو سمحت

  3. سامر سعد غانم العطار 04/02/2017 09:19 -

    مدرسة ابؤ عبيدة ابن الجراح رقم الجلوس

  4. ناصر اشرف مصطفي علي 12/06/2016 14:53 -

    رقم الجلوس ٢٣١٣. مدرسة سعد بن معاذ

  5. محمد عصام 11/06/2016 18:21 -

    عاوز اعرف النتيجه مدرسه الجمهوريه رقم الجلوس
    1661

  6. مريم محمد سعد زكى 11/06/2016 13:02 -

    عايزه اعرف نتيحه رقم الحلوس ده ١٦٩٨

  7. ندى عمر عبد الستار محمد 07/02/2016 18:18 -

    عيزة اعرف نتيجة الصف الابتدائى السادس مدرسة الواسطى الابتداى بنات 376

  8. اريد نتيجة الطالبة سما محمد حسن محمود محمد دسوقى برقم جلوس 9158 مدرسة قاسم امين 28/01/2016 19:32 -

    اريد ان اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائى مدرسة قاسم امين الابتدائية برقم جلوس 9158

  9. مريم حسام الدين محمود عبد المنعم 21/06/2015 16:27 -

    مريم حسام الدين محمود عبد المنعم 6063

  10. الاء مجدى دسوقى 12/06/2015 19:34 -

    اريد نتيجتى معهد ذو النورين النموذجى الازهرى بالسويس رقم جلوسى 2002

  11. روان جمال بكر بكر عبد الفتاح 11/06/2015 17:24 -

    مدرسة المستقبل النموذجى 

  12. اسراء شحاتة على 08/06/2015 15:41 -

    اريد معرفة النتيجة 9066

  13. هبة الله حسن خليل سعيد 08/06/2015 10:09 -

    اولا:-  نشكركم على المجهود الذي تبذلونة 
    ثانيا:- نريد ترتيبهما علي مستوى المدرسة وعلي مستوي المحافظة لو تكرمتوا وجزاكم الله خيرا …

  14. اسراء شحاتة على 05/06/2015 23:54 -

    مدرسة محمد متولى الشعرواى محافظة السويس  رقم الجلوس 9066

  15. Samah 05/06/2015 19:27 -

    عبد الله إبراهيم سعد. مدرسة الجهاد الخاصه السويس. رقم الجلوس 5911

  16. منة اللة خليل علي خليل 05/06/2015 16:16 -

    مدرسة سعد بن معاذ
    محافظة السويس
    رقم الجلوس(2410)

  17. احمد عمرو محمود عبدالعزيز 05/06/2015 06:10 -

    عايز اعرف نتيجة العام الدراسي الثاني.                                                  المدرسة / اللغات الاسلا مية. 
    رقم الجلوس/ ١١٤٤٢

  18. مؤمن صلاح عبد المحسن سيد احمد 04/06/2015 23:07 -

    مؤمن صلاح عبد المحسن مدرسه الشهيد ابراهيم سليمان 245

  19. ماركو طلعت 04/06/2015 18:48 -

    أريد معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة السويس رقم جلوس10680

  20. سالم احمد 04/06/2015 17:23 -

    الاسم /سالم احمد غريب مدرسة/ السادات الابتدائيه /رقم الجلوس/ 4142

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