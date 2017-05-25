نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة السويس

مصريات – السويس – كتبت اية صابر: بعد ان انهى تلاميذ الشهادة الابتدائية امتحاناتهم، لجميع المواد المقررة في اختبارات آخر العام الدراسي 2017 ،طمأنت مديرية التربية والتعليم بالسويس، اولياء امور، وطلاب المرحلة الابتدائية التعليم الاساسي، حول نتائج الصف السادس الابتدائى، بعد الشكاوى العديدة من صعوبة اسئلة بعض الامتحانات.

وقال مسئول في الكنترول، انه بعد تصحيح العينة العشوائية من اوراق اجابات السادس الابتدائى بالمحافظة، لاختبارات الترم الثانى آخر العام، تقرر ان يتم توزيع درجات الاسئلة الصعبة على باقي الاسئلة، وهو ما سيؤثر ايجابا في نسب النجاح، حسب نتائج الشهادة الابتدائية الصف السادس بالسويس.

ويعتمد المحافظ نتيجة الامتحانات لتلاميذ السادس الابتدائي الشهادة الابتدائية بالسويس للعام الدراسي 2016 – 2017 قبل بدء اعمال اختبارات الثانوية العامة.

تحديث صدور نتيجة الشهادة الابتدائية بالسويس الترم الثانى 2017



يستطيع جميع تلاميذ الصف السادس من مدارس حي السويس و الجناين و عتاقة و الاربعين و فيصل مشاهدة ومعرفة نتائج الشهادة الابتدائية 2017 بالسويس برقم الجلوس و بالاسم من خلال الرابط التالي التابع الى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة و وزارة التربية والتعليم: http://www.suez.gov.eg

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة السويس 2017 برقم الجلوس