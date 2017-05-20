نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة بنى سويف بوابة التعليم 2017

نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة بنى سويف
مصريات – بني سويف – كتبت فاتن خليل: منذ عدة ايام فقط انتهت اختبارات اخر العام 2017، ومع هذا ترى الطلاب والطالبات في عجلة من امرهم، وينتظرون صدور النتيجة بفارغ الصبر.
ويصادق محافظ بني سويف على نتيجة الصف السادس الابتدائي لتلاميذ مديرية التربية والتعليم في جميع انحاء بني سويف اليوم او غداً، وذلك بعد ان ارسلت اليه الاوراق النهائية والكشوف الخاصة بتصحيح الامتحانات وتدقيقها.
حيث بلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الابتدائية لطلاب محافظة بني سويف 72.5% وجاءت إدارة بني سويف التعليمية في المركز الأول بنسبة 79%.
صرحت بذلك وكيل وزارة التربية والتعليم مديرية محافظة بنى سويف، وأضافت: ان إدارة اهناسيا جاءت في المركز الثاني في نتائج الصف السادس الابتدائي بني سويف ثم ناصر والفشن 73% وببا والواسطي وأخيراً سمسطا وذلك حسب درجات نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 ببني سويف.
وأشارت الى انه سيتم اضافة نتيجة الشهادة الابتدائية الصف السادس الترم الثانى على الانترنت من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بني سويف بعد الانتهاء من مراجعتها وتوزيعها بالمدارس.
وستتم اتاحة معرفة نتيجة ابتدائية بني سويف من موقع مديرية وزارة التربية والتعليم، والاستعلام عنها برقم الجلوس من هنا: http://www.benisuef.gov.eg
او عبر موقع بوابة التعليم ببنى سويف على الرابط التالي: http://www.bns-edu.com/B6.aspx
اريد معرفة النتيجة للصف السادس الابتدائي
احمد وحيد جمعه رقم الجلوس 3361
عمر مختارحسين
رقم الجلوس:٠٢٠١٦٢
مدرسة د/يوسف إسماعيل الابتدائية بالامنيوم
حسين علي محمد محمد
رقم الجلوس:٣٩٦٦٦
محافظة بني سويف
الرجاء الرد سريعا
لو سمحتوا النتيجه اداره الواسطى 6669
عايز نتيجه رقم الجلوس ده 41903
مصطفى محمد كامل على
رقم الجلوس 45198
ادارة سمسطا التعليميه
رقم الجلوس ٤٩٦
محافظه بني سويف ارجو نتيجه الدور التاني للصف السادس الابتدائي رقم الجلوس 5825
الصف السادس الابتدائي
رقم الجلوس 5825
اريد شهاددة الصف السادس الابتدائى محافظة
بني سويف
نتيجة مدرسة علي مبارك
« نتيجة الصف السادس الابتدائى الترم الثانى 2015 آخر العام لمحافظة بني سويف
اريد نتيجة الصف السادس الابتدائي بمدرسة اشليم المشتركه بالمنوفيه رقم الجلوس 44977
نتيجة اميرة اشرف قطب سيد الدين رقم الجلوس 41305
اريد نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة بنى سويف مركز الواسطى ورقم الجلوس 8143
اريد معرفة نتيجة مدرسة محمد عثمان جلال 2 الوسطى قرية ونا
اريد النتيجه شهد شعبان صديق قم الجلوس 8382
اريد معرفة نتيجة منيل موسي الابتدائية المشتركة رقم جلوس 36470
اريد معرفة نتيجة مدرسة منيل الموسي الابتدائية مركز ببا
نورة محمد حابر عبدالحميد مدرسة الشهيد يحية جلال وتنهي الصف السادس الابتدائي
اريد معرفه النتيجه رقم الجلوس22979
مدرسة طوسن اسلام الصف السادس الابتدائية
وشكرا
رقم الجلوس733
لجنه2
مدرسه اليعقوبي بابويط
رقم الجلوس 733
الصف السادس الابتدائي
بني سويف الواسطي ابويط
مدرسه اليعقوبي بابويط
اريد معرفه النتيجه محافظه بني سويف م سمسطا قفطان الشرقيه محمد مصطفي عبد المجيد عبد النبي
رقم الجلوس56141
انا من مدرسة جمال عبد الناصر وعايز النتيجة ورقم الجلوس 14930
رقم جلوسى 17178 اريد معرفة نتيجتى من بنى سويف
رقم الجلوس 25654
اريد معرفة نتيجة الصف السادس مدرسة الازهرى بنات
رقم الجلوس 14438
عايزة نتيجة رقم جلوس 23664
الشهادة الابتدائية محافظة بنى سويف لمحمود على حسن محمد
عايز اعرف نتيجة ابنتي اميرة رجب جمعة السيد جاد رقم الجلوس 43116
الاسم/ندى ايمن محمد عبدالحليم
(رقم الجلوس)/ 12548
انا اريد مشاهدة النتيجة الخاصة بالصف السادس الابتدائى الخاصة بمدرسة الدعوة الاسلامية بالفشن
43215 مدرسة محمود فهمي الابتدائيه الجديده ببني سويف
اريد معرفة الشهادة الابتدائية محافظة اهناسيا رقم الجلوس 26219
نتيجه ريناد ايهاب حسن رقم الجلوس 25331 بمدرسة الدعوه الاسلاميه بنى سويف
الصف السادس محافظة بنى سويف مركز الفش مدرسة الشقر الابدية
مدرسة النزهة الابتدائية بمركز الفشن محافظة بنى سويف
رقم جلوس عبد الرحمن حسنى عبد العظيم 45640
اريد معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني بمحافظة بني سويف
انا اريد معرفه درجتي رقم الجلوس16305
عايزة اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائية باسم خالد جلال احمد حداد مدرسة شجرة الدر
عاوز نتيجة الصف السادس انا من المنوفيه
اريد نتيجة الصف السادس الابتدائي وانا من محافظة بني سويف رقم جلوسي 10219
انا اريد النتيجة رقم الجلوس 47136
اريد النتيجة فورا بنى سويف رقم الجلوس 46548
إلاء عيد سيد ياسين رقم جلوس 13444
اريد معرفة النتيجة مدرسة فاطمة الزهراء رقم الجلوس 20997