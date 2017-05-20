نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة بنى سويف بوابة التعليم 2017

نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة بنى سويف

مصريات – بني سويف – كتبت فاتن خليل: منذ عدة ايام فقط انتهت اختبارات اخر العام 2017، ومع هذا ترى الطلاب والطالبات في عجلة من امرهم، وينتظرون صدور النتيجة بفارغ الصبر.

ويصادق محافظ بني سويف على نتيجة الصف السادس الابتدائي لتلاميذ مديرية التربية والتعليم في جميع انحاء بني سويف اليوم او غداً، وذلك بعد ان ارسلت اليه الاوراق النهائية والكشوف الخاصة بتصحيح الامتحانات وتدقيقها.

حيث بلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الابتدائية لطلاب محافظة بني سويف 72.5% وجاءت إدارة بني سويف التعليمية في المركز الأول بنسبة 79%.

صرحت بذلك وكيل وزارة التربية والتعليم مديرية محافظة بنى سويف، وأضافت: ان إدارة اهناسيا جاءت في المركز الثاني في نتائج الصف السادس الابتدائي بني سويف ثم ناصر والفشن 73% وببا والواسطي وأخيراً سمسطا وذلك حسب درجات نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 ببني سويف.

وأشارت الى انه سيتم اضافة نتيجة الشهادة الابتدائية الصف السادس الترم الثانى على الانترنت من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بني سويف بعد الانتهاء من مراجعتها وتوزيعها بالمدارس.

وستتم اتاحة معرفة نتيجة ابتدائية بني سويف من موقع مديرية وزارة التربية والتعليم، والاستعلام عنها برقم الجلوس من هنا: http://www.benisuef.gov.eg

او عبر موقع بوابة التعليم ببنى سويف على الرابط التالي: http://www.bns-edu.com/B6.aspx

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