نتائج الصف السادس الابتدائى 2017 محافظة بني سويف

نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة بنى سويف

مصريات – بني سويف – كتبت فاتن خليل: منذ عدة ايام فقط انتهت اختبارات اخر العام 2017، ومع هذا ترى الطلاب والطالبات في عجلة من امرهم، وينتظرون صدور النتيجة بفارغ الصبر.

ويصادق محافظ بني سويف على نتيجة الصف السادس الابتدائي لتلاميذ مديرية التربية والتعليم في جميع انحاء بني سويف اليوم او غداً، وذلك بعد ان ارسلت اليه الاوراق النهائية والكشوف الخاصة بتصحيح الامتحانات وتدقيقها.

حيث بلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الابتدائية لطلاب محافظة بني سويف 72.5% وجاءت إدارة بني سويف التعليمية في المركز الأول بنسبة 79%.

صرحت بذلك وكيل وزارة التربية والتعليم مديرية محافظة بنى سويف، وأضافت: ان إدارة اهناسيا جاءت في المركز الثاني في نتائج الصف السادس الابتدائي بني سويف ثم ناصر  والفشن 73% وببا والواسطي  وأخيراً سمسطا وذلك حسب درجات نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 ببني سويف.

وأشارت الى انه سيتم اضافة نتيجة الشهادة الابتدائية الصف السادس الترم الثانى على الانترنت من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بني سويف بعد الانتهاء من مراجعتها وتوزيعها بالمدارس.

وستتم اتاحة معرفة نتيجة ابتدائية بني سويف من موقع مديرية وزارة التربية والتعليم، والاستعلام عنها برقم الجلوس من هنا: http://www.benisuef.gov.eg

او عبر موقع بوابة التعليم ببنى سويف على الرابط التالي: http://www.bns-edu.com/B6.aspx

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نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة بنى سويف بوابة التعليم 2017

20/05/2017 550 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , , , ,
550 comments
  1. Shabbat Ahmed 16/05/2017 15:07 -

    اريد معرفة النتيجة للصف السادس الابتدائي
    احمد وحيد جمعه رقم الجلوس 3361

  2. يارب غيرك مليش 11/02/2017 22:03 -

    عمر مختارحسين
    رقم الجلوس:٠٢٠١٦٢
    مدرسة د/يوسف إسماعيل الابتدائية بالامنيوم

  3. حسين علي محمد محمد 27/01/2017 08:53 -

    حسين علي محمد محمد
    رقم الجلوس:٣٩٦٦٦
    محافظة بني سويف
    الرجاء الرد سريعا

  4. نورهان راضى عوض 25/01/2017 15:44 -

    لو سمحتوا النتيجه اداره الواسطى 6669

  5. عبدالله المايسترو 25/05/2016 18:03 -

    عايز نتيجه رقم الجلوس ده 41903

  6. مصطفى محمد كامل على 23/05/2016 12:52 -

    مصطفى محمد كامل على
    رقم الجلوس 45198
    ادارة سمسطا التعليميه

  8. محمد احمد جوده 10/08/2015 16:01 -

    محافظه بني سويف ارجو نتيجه الدور التاني للصف السادس الابتدائي رقم الجلوس 5825

  9. محمد احمد جوده 10/08/2015 15:59 -

    الصف السادس الابتدائي

    رقم الجلوس 5825

  10. بدوي علي بدوي جوده 14/06/2015 00:19 -

    اريد شهاددة الصف السادس الابتدائى محافظة
    بني سويف

  12. عبداللة خالد 31/05/2015 21:07 -

    « نتيجة الصف السادس الابتدائى الترم الثانى 2015 آخر العام لمحافظة بني سويف

  13. محمدوائل عبدالسميع 31/05/2015 14:05 -

    اريد نتيجة الصف السادس الابتدائي بمدرسة اشليم المشتركه بالمنوفيه رقم الجلوس 44977

  14. اميرة اشرف قطب سيد الدين 30/05/2015 01:03 -

    نتيجة اميرة اشرف قطب سيد الدين رقم الجلوس 41305

  15. ريهام عصام مصطفى محمد 29/05/2015 17:55 -

    اريد نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة بنى سويف مركز الواسطى ورقم الجلوس 8143

  16. يوسف محمود احمد محمود سالم 29/05/2015 17:38 -

    اريد معرفة نتيجة مدرسة محمد عثمان جلال 2 الوسطى قرية ونا

  17. شهد شعبان صديق 29/05/2015 14:49 -

    اريد النتيجه شهد شعبان صديق قم الجلوس 8382

  18. عبدالله رجب صابر جمعه 29/05/2015 12:07 -

    اريد معرفة نتيجة منيل موسي الابتدائية المشتركة رقم جلوس 36470

  19. عبدالله رجب صابر جمعه 29/05/2015 12:01 -

    اريد معرفة نتيجة مدرسة منيل الموسي الابتدائية مركز ببا

  20. نورة محمد حابر عبدالحميد 29/05/2015 10:58 -

    نورة محمد حابر عبدالحميد مدرسة الشهيد يحية جلال وتنهي الصف السادس الابتدائي

  21. محمد احمد جوده عبدالعال 29/05/2015 08:28 -

    اريد معرفه النتيجه رقم الجلوس22979

    مدرسة طوسن اسلام الصف السادس الابتدائية
    وشكرا

  22. عبد الخالق عاشور مبروك سيد 29/05/2015 00:02 -

    رقم الجلوس733
    لجنه2
    مدرسه اليعقوبي بابويط

  23. عبد الخالق عاشور مبروك سيد 29/05/2015 00:00 -

    رقم الجلوس 733
    الصف السادس الابتدائي
    بني سويف الواسطي ابويط
    مدرسه اليعقوبي بابويط

  24. محمد مصطفي عبد المجيد عبد النبي 28/05/2015 22:18 -

    اريد معرفه النتيجه  محافظه بني سويف م  سمسطا قفطان الشرقيه محمد مصطفي عبد المجيد  عبد النبي

  26. HOSAM AHMED 28/05/2015 19:35 -

    انا من مدرسة جمال عبد الناصر وعايز النتيجة ورقم الجلوس 14930

  27. يوسف شعبان فتحى 28/05/2015 18:28 -

    رقم جلوسى 17178 اريد معرفة نتيجتى من بنى سويف

  29. دنيا محمد محمد سيد 28/05/2015 15:18 -

    اريد معرفة نتيجة الصف السادس مدرسة الازهرى بنات 

  31. ساره على احمد 28/05/2015 12:59 -

    عايزة نتيجة رقم جلوس 23664

  32. محمود على حسن محمد 28/05/2015 12:37 -

    الشهادة الابتدائية محافظة بنى سويف لمحمود على حسن محمد

  33. اميرة رجب جمعة السيد 27/05/2015 16:29 -

    عايز اعرف نتيجة ابنتي اميرة رجب جمعة السيد جاد رقم الجلوس 43116

  34. ندى 27/05/2015 16:16 -

    الاسم/ندى ايمن محمد عبدالحليم

    (رقم الجلوس)/ 12548

  35. محمد رجب 27/05/2015 14:34 -

    انا اريد مشاهدة النتيجة الخاصة بالصف السادس الابتدائى الخاصة بمدرسة الدعوة الاسلامية بالفشن

  36. شيماء خليفه عبدالفتاح سليم 27/05/2015 14:09 -

    43215 مدرسة محمود فهمي الابتدائيه الجديده ببني سويف

  37. شروق هلال 27/05/2015 13:47 -

    اريد معرفة الشهادة الابتدائية محافظة اهناسيا رقم الجلوس 26219

  38. حنان طارق 27/05/2015 00:43 -

    نتيجه ريناد ايهاب حسن رقم الجلوس 25331 بمدرسة الدعوه الاسلاميه بنى سويف

  39. امنينه قرنى احمد انور 26/05/2015 21:03 -

    الصف السادس محافظة بنى سويف مركز الفش مدرسة الشقر الابدية

  40. عبد الرحمن حسنى عبد العظيم 26/05/2015 20:22 -

    مدرسة النزهة الابتدائية بمركز الفشن محافظة بنى سويف

  41. عبد الرحمن حسنى عبد العظيم 26/05/2015 20:20 -

    رقم جلوس عبد الرحمن حسنى عبد العظيم         45640

  42. عبد الرحمن احمد فاروق 26/05/2015 19:19 -

    اريد معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني بمحافظة بني سويف

  43. حسام عمرو عبد التواب عبد الكريم 26/05/2015 15:18 -

    انا اريد معرفه درجتي رقم الجلوس16305

  44. خالد جلال احمد حداد 26/05/2015 13:57 -

    عايزة اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائية باسم خالد جلال احمد حداد مدرسة شجرة الدر

  45. فارس احمد نجم 26/05/2015 04:12 -

    عاوز نتيجة الصف السادس انا من المنوفيه 

  46. محمود 25/05/2015 14:57 -

    اريد نتيجة الصف السادس الابتدائي وانا من محافظة بني سويف رقم جلوسي 10219

  47. محمد احمد عوض 25/05/2015 14:06 -

    انا اريد النتيجة رقم الجلوس 47136

  48. اسراء ماهر 25/05/2015 13:19 -

    اريد النتيجة فورا بنى سويف رقم الجلوس 46548

  49. إلاء عيد سيد يسن 25/05/2015 11:33 -

    إلاء عيد سيد ياسين رقم جلوس 13444

  50. نورهان سعيد سعيد 25/05/2015 07:26 -

    اريد معرفة النتيجة مدرسة فاطمة الزهراء رقم الجلوس 20997

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