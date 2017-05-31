نتيجة الصف السادس الابتدائى الازهرى 2017 نتائج الازهر الشريف

نتيجة الصف السادس الابتدائى الازهرى 2017
مصريات – كتبت نهى درويش – المكتب الاعلامي لقطاع المعاهد الازهرية: تنفرد مصريات باعلان نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية الازهرية للعام 2017 الترم الثانى لكافة محافظات مصر:
محافظة القاهرة، محافظة الجيزة ، القليوبية، الاقصر ، اسوان، المنيا ، محافظة الاسكندرية ، محافظة قنا ، البحيرة ،كفر الشيخ ، الغربية ، الشرقية،الدقهلية ، المنوفية ، دمياط ، الفيوم ،محافظة مرسى مطروح ، الوادي الجديد ، محافظة الاسماعيلية ، السويس ، اسيوط ، سوهاج ، البحر الاحمر ،شمال سيناء و العريش ، جنوب سيناء ،بورسعيد ، بني سويف ، محافظة سوهاج.
ومن المقرر ان يتم اعتماد نتائج الشهادة الابتدائية الازهرية هذا الاسبوع من الشيخ احمد الطيب وبعدها يمكن للطلبة معرفة نتيجة ابتدائية الازهر الشريف من موقع الازهر الشريف التعليمي لعرض نتائج الامتحانات ٢٠١٧ بالاسم ورقم الجلوس.
هذا وكانت نتائج الامتحانات الابتدائية في العام المنصرم كما يلي:
تم احتساب والاعلان عن نسب النجاح في نتيجة الصف السادس الازهري والتي بلغت 69,63%، حيث تقدم للامتحانات 181,353 ألف طالب وطالبة تخلف منهم 1621 ألفاً وأدى الامتحان 179,732 ألف، نجح منهم 125,15 ألف، بينما رسب منهم 56.201 يدخلون امتحانات الدور الثانى.
اما بالنسبة لاوائل نتيجة الصف السادس الابتدائى على معاهد الازهر فقد جاءت محافظة دمياط في المركز الأول بنسبة النجاح بها 82,72% وتلتها مباشرة محافظة القاهرة في المركز الثانى حيث بلغت نسبة النجاح 82,15%، واخيرا محافظة الوادى الجديد المركز الثالث حيث بلغت نسبة النجاح 82,13%.
للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهري واسماء اوائل نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية اضغط الآن على الرابط التالي: http://www.alazhar.gov.eg/Learn/student/results/pri6_1st.aspx
يوسيف محمد احمد مناع احمد
رقم الجلوس 114367
عايزه النتيجه 44603
معاذ مسعد سيد محمد
معهد الجمعية الشرعية النموذج الازهرى بالمعتمدية
رقم الجلوس /100373
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمى أحمد فتحي السيد الجمل محافظة الشرقية رقم الجلوس 27802
الاسم سمية ايمن 1391333 مدرسة مسجد الصالحين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحيه ارجو من سيادتكم شهادة الطالب محمد حماده الدمنهوري الصف السادس الابتدائي الازهري 125316وشكر لحسن تعاونكم معنا
اريدمعرفه نتيجتي رقم الجلوس ٣٢٢٧٩
انا عايز نتيجة الامتحان بتاعتى رقم جلوسى 102059
اريد ان اعرف نتيجة الابتدائية الازهرية لمحافظة القليوبية
السلام عليكم ممكن اتعرف عن النتيجه
السلام علبكم ورحمة الله وبركاتة ممكن اعرف النتيجة بتعتى
انا عايز اعرف النتيجة النهائية من خلال الرابط
انا عايز اعرف النتيجة
انا اسمي محمد جمال محمد علي الصباحي
ممكن نتيجه الامتحان الصف السادس الازهرى الابتدائى رقم الجلوس 145340
عايز نتيجتي ورقم الجلوس 161894
رقم الجلوس 161894
153812
معهد اخناواى الازهر الشريف
محافظة الغربية
اريد معرفة النتيجة الصف السادس الابتدائى رقم الجلوس 10839
ممكن نتيجة الامتحان
انا عايز نتيجة الامتحان بتاعتى رقم جلوسى 93820