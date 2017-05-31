نتائج الصف السادس الابتدائى الازهرى 2017

نتيجة الصف السادس الابتدائى الازهرى 2017

مصريات – كتبت نهى درويش – المكتب الاعلامي لقطاع المعاهد الازهرية: تنفرد مصريات باعلان نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية الازهرية للعام 2017 الترم الثانى لكافة محافظات مصر:
محافظة القاهرة، محافظة الجيزة ، القليوبية، الاقصر ، اسوان، المنيا ، محافظة الاسكندرية ، محافظة قنا ، البحيرة ،كفر الشيخ ، الغربية ، الشرقية،الدقهلية ، المنوفية ، دمياط ، الفيوم ،محافظة مرسى مطروح ، الوادي الجديد ، محافظة الاسماعيلية ، السويس ، اسيوط ، سوهاج ، البحر الاحمر ،شمال سيناء و العريش ، جنوب سيناء ،بورسعيد ، بني سويف ، محافظة سوهاج.

ومن المقرر ان يتم اعتماد نتائج الشهادة الابتدائية الازهرية هذا الاسبوع من الشيخ احمد الطيب وبعدها يمكن للطلبة معرفة نتيجة ابتدائية الازهر الشريف من موقع الازهر الشريف التعليمي لعرض نتائج الامتحانات ٢٠١٧ بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الابتدائية الصف السادس الابتدائي الازهري 2017

نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهري 2017 موقع نتائج الازهر الشريف

هذا وكانت نتائج الامتحانات الابتدائية في العام المنصرم كما يلي:

تم احتساب والاعلان عن نسب النجاح في نتيجة الصف السادس الازهري والتي بلغت  69,63%، حيث تقدم للامتحانات 181,353 ألف طالب وطالبة تخلف منهم 1621 ألفاً وأدى الامتحان 179,732 ألف، نجح منهم 125,15 ألف، بينما رسب منهم 56.201 يدخلون امتحانات الدور الثانى.

اما بالنسبة لاوائل نتيجة الصف السادس الابتدائى على معاهد الازهر فقد جاءت محافظة دمياط في المركز الأول بنسبة النجاح بها 82,72% وتلتها مباشرة محافظة القاهرة في المركز الثانى حيث بلغت نسبة النجاح 82,15%، واخيرا محافظة الوادى الجديد المركز الثالث حيث بلغت نسبة النجاح 82,13%.

للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهري واسماء اوائل نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية اضغط الآن على الرابط التالي: http://www.alazhar.gov.eg/Learn/student/results/pri6_1st.aspx

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نتيجة الصف السادس الابتدائى الازهرى 2017 نتائج الازهر الشريف

31/05/2017 1371 تعليق نتائج الازهر الشريف 2017 , , , , , , , , , , , , , ,
1371 comments
  1. apdalahredah 09/08/2017 21:20 -

    يوسيف محمد احمد مناع احمد
    رقم الجلوس 114367

  2. مرفت امين محمد داود 08/06/2017 11:03 -

    عايزه النتيجه 44603

  3. Mosaad sayed 04/06/2017 20:01 -

    معاذ مسعد سيد محمد
    معهد الجمعية الشرعية النموذج الازهرى بالمعتمدية
    رقم الجلوس /100373

  4. احمد فتحى السيد الجمل 03/06/2017 23:59 -

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمى أحمد فتحي السيد الجمل محافظة الشرقية رقم الجلوس 27802

  5. عمر صابر 03/06/2017 15:30 -

    الاسم سمية ايمن 1391333 مدرسة مسجد الصالحين

  6. محمد حماده 03/06/2017 12:45 -

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحيه ارجو من سيادتكم شهادة الطالب محمد حماده الدمنهوري الصف السادس الابتدائي الازهري 125316وشكر لحسن تعاونكم معنا

  7. فاطمه خالد عزت عبد الحميد 09/02/2017 11:59 -

    اريدمعرفه نتيجتي رقم الجلوس ٣٢٢٧٩

  8. مصطفي مهدي علي عبد العال 27/01/2017 21:11 -

    انا عايز نتيجة الامتحان بتاعتى رقم جلوسى 102059

  9. عبدالرحمن احمد 19/08/2016 15:30 -

    اريد ان اعرف نتيجة الابتدائية الازهرية لمحافظة القليوبية

  10. اسر كمال الدين محمد 17/08/2016 11:14 -

    السلام عليكم ممكن اتعرف عن النتيجه

  11. عبدالرحمن عباس جبراحمد 09/08/2016 19:04 -

    السلام علبكم ورحمة الله وبركاتة ممكن اعرف النتيجة بتعتى

  12. محمد جمال محمد علي الصباحي 08/08/2016 03:49 -

    انا عايز اعرف النتيجة النهائية من خلال الرابط

  13. محمد جمال محمد علي الصباحي 08/08/2016 03:47 -

    انا عايز اعرف النتيجة

  14. محمد جمال محمد علي الصباحي 08/08/2016 03:47 -

    انا اسمي محمد جمال محمد علي الصباحي

  15. جينا حمدى عبد الظاهر محمد 30/07/2016 19:54 -

    ممكن نتيجه الامتحان الصف السادس الازهرى الابتدائى رقم الجلوس 145340

  16. عمر احمد محمد 28/06/2016 07:26 -

    عايز نتيجتي ورقم الجلوس 161894

  18. فاطمة الزهراء محمود عاطف الخطيب 31/05/2016 01:48 -

    153812
    معهد اخناواى الازهر الشريف
    محافظة الغربية

  19. عبد الرحمن جمال احمد عبد الفتاح الشويحى 10/02/2016 16:09 -

    اريد معرفة  النتيجة الصف السادس الابتدائى رقم الجلوس 10839

  20. احمد حسن احمد حسن 20/01/2016 16:26 -

    ممكن نتيجة الامتحان

  21. احمد حسن احمد حسن 20/01/2016 16:25 -

    انا عايز نتيجة الامتحان بتاعتى رقم جلوسى 93820

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