نتيجة الصف السادس الابتدائى الازهرى 2017 نتائج الازهر الشريف

نتيجة الصف السادس الابتدائى الازهرى 2017

مصريات – كتبت نهى درويش – المكتب الاعلامي لقطاع المعاهد الازهرية: تنفرد مصريات باعلان نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية الازهرية للعام 2017 الترم الثانى لكافة محافظات مصر:

محافظة القاهرة، محافظة الجيزة ، القليوبية، الاقصر ، اسوان، المنيا ، محافظة الاسكندرية ، محافظة قنا ، البحيرة ،كفر الشيخ ، الغربية ، الشرقية،الدقهلية ، المنوفية ، دمياط ، الفيوم ،محافظة مرسى مطروح ، الوادي الجديد ، محافظة الاسماعيلية ، السويس ، اسيوط ، سوهاج ، البحر الاحمر ،شمال سيناء و العريش ، جنوب سيناء ،بورسعيد ، بني سويف ، محافظة سوهاج.

ومن المقرر ان يتم اعتماد نتائج الشهادة الابتدائية الازهرية هذا الاسبوع من الشيخ احمد الطيب وبعدها يمكن للطلبة معرفة نتيجة ابتدائية الازهر الشريف من موقع الازهر الشريف التعليمي لعرض نتائج الامتحانات ٢٠١٧ بالاسم ورقم الجلوس.

هذا وكانت نتائج الامتحانات الابتدائية في العام المنصرم كما يلي:

تم احتساب والاعلان عن نسب النجاح في نتيجة الصف السادس الازهري والتي بلغت 69,63%، حيث تقدم للامتحانات 181,353 ألف طالب وطالبة تخلف منهم 1621 ألفاً وأدى الامتحان 179,732 ألف، نجح منهم 125,15 ألف، بينما رسب منهم 56.201 يدخلون امتحانات الدور الثانى.

اما بالنسبة لاوائل نتيجة الصف السادس الابتدائى على معاهد الازهر فقد جاءت محافظة دمياط في المركز الأول بنسبة النجاح بها 82,72% وتلتها مباشرة محافظة القاهرة في المركز الثانى حيث بلغت نسبة النجاح 82,15%، واخيرا محافظة الوادى الجديد المركز الثالث حيث بلغت نسبة النجاح 82,13%.

للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهري واسماء اوائل نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية اضغط الآن على الرابط التالي: http://www.alazhar.gov.eg/Learn/student/results/pri6_1st.aspx

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