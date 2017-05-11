نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة الجيزة 2017

مصريات – الجيزة – كتبت رجاء حمدي: رغم الجهود المضنية، التي تقوم بها سلطات المحافظة، لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بها، وذلك بتوجيه من الحكومة ووزارة التربية والتعليم، إلا ان وقوع محافظة الجيزة ضمن مناطق القاهرة الكبرى، يتسبب لمدارسها بالارتباك في مواعيد الامتحانات والجداول، وايضا كبر مساحتها والعدد الهائل من التلاميذ التابعين لها، حيث تعتبر الجيزة من اكبر الادارات التعليمية في الجمهورية، وذلك بعدد مدارس مرحلة الابتدائية، وعدد التلاميذ في كل الصفوف، ابتداءً من الصف الاول والصف الثاني والصف الثالث والصف الرابع والصف الخامس، وبالطبع حتى الصف السادس، خاصة هذا العام 2017.

ولكن ومع كل ماسبق، يتم الانتهاء الآن من اعمال نتائج الصف السادس الابتدائي للسنة الدارسية 2016-2017 بمحافظة الجيزة آخر العام، وتعتمد ايضا نتيجة الابتدائية مدارس مديرية التربية والتعليم من الاستاذ وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الجيزة، بعد مراجعة نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2017 الترم الثانى، من الادارات التعليمية المسئولة عن كل المناطق التابعة لها بعد تصحيح نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 بالجيزة.

ويمكن لكل الطلاب رؤية ومعرفة نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 بمحافظة الجيزة وذلك بعد ان اعلنت اليوم بالاسم او برقم الجلوس بالدخول الى هذا الموقع وكتابة رقم الجلوس >>> لمعرفة نتيجة ابتدائية الجيزة الترم الثانى إضغط هنا

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نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 محافظة الجيزة برقم الجلوس بالاسم