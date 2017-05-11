نتائج الصف السادس الابتدائي 2017 محافظة الجيزة

نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة الجيزة 2017

مصريات – الجيزة – كتبت رجاء حمدي: رغم الجهود المضنية، التي تقوم بها سلطات المحافظة، لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بها، وذلك بتوجيه من الحكومة ووزارة التربية والتعليم، إلا ان وقوع محافظة الجيزة ضمن مناطق القاهرة الكبرى، يتسبب لمدارسها بالارتباك في مواعيد الامتحانات والجداول، وايضا كبر مساحتها والعدد الهائل من التلاميذ التابعين لها، حيث تعتبر الجيزة من اكبر الادارات التعليمية في الجمهورية، وذلك بعدد مدارس مرحلة الابتدائية، وعدد التلاميذ في كل الصفوف، ابتداءً من الصف الاول والصف الثاني والصف الثالث والصف الرابع والصف الخامس، وبالطبع حتى الصف السادس، خاصة هذا العام 2017.

ولكن ومع كل ماسبق، يتم الانتهاء الآن من اعمال نتائج الصف السادس الابتدائي للسنة الدارسية 2016-2017 بمحافظة الجيزة آخر العام، وتعتمد ايضا نتيجة الابتدائية مدارس مديرية التربية والتعليم من الاستاذ وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الجيزة، بعد مراجعة نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2017 الترم الثانى، من الادارات التعليمية المسئولة عن كل المناطق التابعة لها بعد تصحيح نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 بالجيزة.

ويمكن لكل الطلاب رؤية ومعرفة نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 بمحافظة الجيزة وذلك بعد ان اعلنت اليوم بالاسم او برقم الجلوس بالدخول الى هذا الموقع وكتابة رقم الجلوس >>> لمعرفة نتيجة ابتدائية الجيزة الترم الثانى إضغط هنا

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نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 محافظة الجيزة برقم الجلوس بالاسم

11/05/2017 1219 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , , , , ,
1219 comments
  1. علياء على عطيه عبد الغنى 24/01/2017 20:39 -

    مدرسة كفر حجازى الابتدائيه منشأة القناطر الجيزه

  2. اسراء محمد محمد محمود محمد سالم 23/01/2017 10:47 -

    ان شاء الله هتنزل يوم الاربعاء بس انا عايزة اعرفها رقم الجلوس 132108

  3. سعيد عصام عبدالجواد سيد أحمد جاد 27/01/2016 20:35 -

    انا عايز اعرف نتيجه الصف السادس الابتدائى بمحافظة الجيزة رقم الجلوس 141123

  4. محمد احمد عجميى على 26/01/2016 23:22 -

    لو سمحت انا عايزة اعرف النتيجة من ادارة العجمى التعليمية الاسكندريه رقم التعليمية الاسكندريه رقم الجلوس39824 مدرسه عثمان بن عفان باسم محمد احمد عجميى على

  5. عبدالرحمن السيد على 25/01/2016 15:32 -

    اريد معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة الجيزة رقم الجلوس  41754

  6. امنية احمد محموداحمد محمود النمر 20/01/2016 19:57 -

    اريد معرفة نتيجة الامتحان 
    مدرسة الشهيد باسم محسن فاروق
    رقم الجلوس 181167

  7. محمود احمد عواد 09/01/2016 06:48 -

    اريد معرفة نتيجة الصف الخامس مدرسة طة حسين محافظة الجيزة

  8. شهد احمد حسن عبد الرحمن النتيجة 10/08/2015 09:04 -

    انا عيزة النتيجة بسرعة

  9. يوسف احمد ابراهيم عبد المطلب عبد المجيد احمد حجازى سالم محمد سالم 19/06/2015 00:29 -

    محافظة الجيزة مدرسة حسام الدين الحديثة انا عايز اعرف نتيجة رقم الجلوس 17609

  10. خالد حسين جمعة 13/06/2015 15:10 -

    معهد الشيخ عليان عمار – قرية أبو صير – مركز البدرشين محافظة الجيزة – إدارة العمرانية التعليمية – برجاء إرسال نتيجة التلميذ/خالد حسين جمعة – رقم الجلوس 106536 ولكم جزيل الشكر

  11. خالد حسين جمعة 13/06/2015 15:05 -

    برجاء إرسال نتيجة خالد حسين جمعة
    رقم الجلوس 106536 – ولكم جزيل الشكر

  12. روان عمار ابراهيم طيبي 08/06/2015 15:23 -

    ارجو معرفة درجاتي رقم الجلوس60348

  13. محمد عمران محمد عمران مهران 01/06/2015 15:13 -

    اسمى محمد عمران محمد عمران مهران رقم الجلوس 20464

  14. اسماء محمد حسين 26/05/2015 22:18 -

    اريد معرفة نتيجة ابنتى الشهادة الابتدائية الترم الثانى 2015 مدرسة الساوى الابتدائية المنيا العدوة

  15. رو دينا محمد سليمان 24/05/2015 14:37 -

    نتيجة الشهادة الابتدائية رقم الجلوس 133924

  16. اصالة هاشم سيد هاشم 24/05/2015 13:04 -

    انا عايزة اعرف النتيجة
    المدرسة بشتيل البتدائية 
    المحافظة الجيزة 
    رقم الجلوس 37654

  17. سهيله سعيد محمد 23/05/2015 20:57 -

    انا عايزة اعرف نتيجة الترم الثانى فى الشهادة الابتدائية بالجيزة رقم الجلوس 20518

  18. كاراس عماد جرجس غبريال 23/05/2015 19:30 -

    كاراس عماد جرجس غبريال المدرسه عمر بن الخطاب الخاصه بمزغونه 
    رقم الجلوس 79227

  19. زياد فهد عبدالعال 22/05/2015 15:04 -

    القاهره مدرسة القناه لغات   55068

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