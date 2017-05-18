نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 محافظة القاهرة

نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة القاهرة 2017

مصريات – اخبار التعليم تكتبها يسرا الحسيني: اعتمد السيد محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 لجميع المناطق التعليمية للمدارس والادارات التعليمية بالقاهرة وذلك للعام الدراسي 2016-2017 خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عن اصدار واعتماد نتيجة الصف السادس الابتدائى بحضور وكيل أول وزارة التربية والتعليم في القاهرة وذلك للاعلان عن نتائج الابتدائية 2017 لكافة مدارس بالقاهرة على مستوى المحافظة.

وصرحت ادارة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بأن نسبة النجاح في نتيجة السادس الابتدائي 2017 في محافظة القاهرة وصلت الى حوالي 91% وهي أعلى من نسب الأعوام الماضية، وحدث تاخر باعلان نتائج الطلاب رغم مضي عدة ايام على الامتحانات، مما ادى الى بعض التأخير في التصحيح، الا انه اشار بان القاهرة ستكون من اوائل المحافظات التي ستعلن نتيجة الابتدائية بعد محافظة الجيزة التي اصدرتها قبل يومين وكنا قد نشرنا خبر سابق يتضمن رابط الحصول على نتيجة الابتدائية بالجيزة.

يمكن الاطلاع على نتيجة ابتدائية القاهرة الترم الثاني 2017 من هنا: http://www.cairogovresults.com

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نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 محافظة القاهرة الترم الثانى

18/05/2017 1514 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1514 comments
  1. مروان سيد 18/05/2017 01:38 -

    عايز اعرف نتيجتى اسمى مروان سيد رقم الجلوس 58579 ومدرستى اسمها منشيه جبريل محافظه القاهره الترم الثانى الصف السادس

  2. يوسف محمود احمد محمد 17/05/2017 22:50 -

    رقم الجلوس 181230

  3. محمدعبدالله محمد علي 17/05/2017 21:13 -

    محمدعبدالله محمد علي
    نتيجه امتحانات الصف السادس
    رقم الجلوس 27947

  4. روان وائلا عبدلله محمد 17/05/2017 09:44 -

    اريد نتيجة الصف ا لسادس الابتدائى 2017 محافظة القليوبيه مركز شبين القناطر ورقم الجلبوس 41431 مدرسة طحورياالابتدائى لو سمحتم اه وىترم الثانى

  5. خالدهانىاحمد 16/05/2017 17:40 -

    محافظة القاهرة الصف السادس رقم الجلوس 115571

  7. محمد حسن 11/02/2017 08:51 -

    112627
    مدرسة الجيل الحر
    عزبة النخل

  8. اسماءمرسى 03/02/2017 14:42 -

    اريد درجة الامتحان بالصف السادس بالقاهرة رقم الجلوس 22496

  9. فادى اشرف فهيم 28/01/2017 03:59 -

    فادى اشرف فهيم
    رقم الجلوس ٣٦١١٥
    محافظه القاهره

  10. محمود حمدى 27/01/2017 20:12 -

    محمود حمدى محمد
    الدقهليه

  11. منه رضا محمود محمد بركات 24/01/2017 11:49 -

    الاسم منه رضا محمود محمد بركات المدرسه المجمع رقم الجلوس 77534

  13. جنة محمود محمد محمد عباس 14/01/2017 21:06 -

    نتيجة العربي

  14. سعد 31/07/2016 08:23 -

    الرجاء نتيجه الدور الثاني الصف السادس الابتدائي رقم الجلوس21024

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