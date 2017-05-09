نتيجة الصف السادس الابتدائى الترم الثانى 2017 آخر العام هنا

نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 الترم الثانى

مصريات – كتبت اية الحلواني: بسبب قدوم شهر رمضان المبارك يفترض ان يصبح هذا العام هو الاسرع في اعلان النتيجة حيث قامت الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم والمديريات في المناطق التعليمية بالانتهاء من تصحيح اوراق امتحانات الشهادة الابتدائية الترم الثانى 2017 في نفس الوقت الذي مازال فيه طلاب الشهادتين الاعدادية والثانوية مستمرين في تقديم الامتحانات حسب الجدول الذي اوصت به وزارة التربية والتعليم.



وتظهر بعدها نتيجة الشهادة الابتدائية مباشرة اي نتائج جميع طلاب الصف السادس الابتدائي 2017 الترم الدراسي الثانى، وكذلك المجموع الكلي للترمين الاول و الترم الثاني فيصدر اخر العام على الانترنت بعد قيام وزير التربية والتعليم باعتمادها.

ويتم تجميع نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية 2017 الترم الثانى لجميع المدارس من محافظات القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، المنوفية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، مطروح ، شمال سيناء و العريش ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.



للتسهيل على الطلبة معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائى للعام الدراسي 2016 – 2017 للفصل الدراسي الثانى دون الذهاب الى المدرسة وسيتم وضع كل محافظة فور توفرها عبر موقع نتائج الامتحانات في وزارة التربية والتعليم.

اما فيما يخص ظهور نتائج الصف السادس الابتدائى 2017 في بقية المحافظات فيمكنك متابعتها عبر الروابط الموجودة في القسم المخصص بالاعلى.



حاليا بالنسبة لطلبة المحافظات التي ظهرت فيها نتيجة الابتدائية برقم الجلوس الخاص وجرى نشرها على النت لكل طالب في الادارة التعليمية التابع لها يمكن معرفتها بالرابط: اضغط هنا للدخول الى موقع نتيجة الشهادة الابتدائية

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