نتيجة الصف السادس الابتدائى الترم الثانى 2017 آخر العام هنا

نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 الترم الثانى
مصريات – كتبت اية الحلواني: بسبب قدوم شهر رمضان المبارك يفترض ان يصبح هذا العام هو الاسرع في اعلان النتيجة حيث قامت الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم والمديريات في المناطق التعليمية بالانتهاء من تصحيح اوراق امتحانات الشهادة الابتدائية الترم الثانى 2017 في نفس الوقت الذي مازال فيه طلاب الشهادتين الاعدادية والثانوية مستمرين في تقديم الامتحانات حسب الجدول الذي اوصت به وزارة التربية والتعليم.
وتظهر بعدها نتيجة الشهادة الابتدائية مباشرة اي نتائج جميع طلاب الصف السادس الابتدائي 2017 الترم الدراسي الثانى، وكذلك المجموع الكلي للترمين الاول و الترم الثاني فيصدر اخر العام على الانترنت بعد قيام وزير التربية والتعليم باعتمادها.
ويتم تجميع نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية 2017 الترم الثانى لجميع المدارس من محافظات القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، المنوفية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، مطروح ، شمال سيناء و العريش ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.
للتسهيل على الطلبة معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائى للعام الدراسي 2016 – 2017 للفصل الدراسي الثانى دون الذهاب الى المدرسة وسيتم وضع كل محافظة فور توفرها عبر موقع نتائج الامتحانات في وزارة التربية والتعليم.
اما فيما يخص ظهور نتائج الصف السادس الابتدائى 2017 في بقية المحافظات فيمكنك متابعتها عبر الروابط الموجودة في القسم المخصص بالاعلى.
حاليا بالنسبة لطلبة المحافظات التي ظهرت فيها نتيجة الابتدائية برقم الجلوس الخاص وجرى نشرها على النت لكل طالب في الادارة التعليمية التابع لها يمكن معرفتها بالرابط: اضغط هنا للدخول الى موقع نتيجة الشهادة الابتدائية
عايزة اعرف نتيجتى مدرسة بدر الاسلام الخاصة شرق مدينة نصر
الترم الثاي
.انا عايز النتيجه ورقم الجلوس(56436)
رقم الجلوس 73920
حامد عصمت محمود
مجدى محمد مجدى سيد
السادس الابتدائى
برجاء النتيجه
انا عايزه نتيجة مريم محمد صالح
رقم الجلوس /81704
ارجوا ان اعرف الشهادة وانا من محافظة الدقهلية وهذا رقم الجلوس 12821
الاسم \سهيلة تامر سويدان رقم الجلوس 545
انا مصطفي السيد رمضان حسين رقم الجلوس 11828 محافظة المنوفيه
اريد المجموع للصف السادس الابتدائى ورقم الجلوس6966 بمحافظه الدقهليه
اريد معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية اسيوط بنات رقم الجلوس43073
بسنت سعد مركز الصف مدرسة الاقواز رقم الجلوس 110385
اريد الشهاده 144478وهذا هو رقم الجلوس
مريم سمير محمد على شبكه الدقهليه برق العز 81821
نتيجةالابتدائيه الازهريه رقم الجلوس 147164
اريد النتيجه رقم الجلوس 081721
اسمى شهاب سيد صلاح الدين احمد رقم الجلوس 156082معهد دينى صفط العرفه بنى سويف
يوسف عبدالستار عبدالرحيم حمد محافظة مطروح الحمام 562
مدرسة علي مصطفي مشرفة راقم الجلوس 12486
رقم الجلوس 7676 مدر سة محلة منوف الاعدادية بنات
عاوزه اعرف نتيجة ايه اشرف هاشم ابو العالى\\رقم الجلوس 50867\محافظة المنوفيه
27886 محافظة الشرقية
رقم الجلوس 6457 /مدرسه ابو بكر الصديق الجناين السويس الصف السادس الابتدائي
عايزه النتيجة علشان عايزه افرح العيله والاصدقاء الصف السادس الابتدائى محافظة الاقصر رقم جلوسى 11932
متى سوف تظهر الشهاده للصف السادس اظهر بالغربيه
رقم الجلوس هو76
رقم الجلوس 8798 محافظة السويس مدرسة قاسم امين
اريد النتيجة رقم الجلوس 130932 لمحافظة الاسكندرية لنهاية المرحلة الابتدائية 2015 للصف السادس الابتدائي /بمدرسة جمال زين الدين /الازهر الشريف في مجمع الامدارس
اريد النتيجة ورقم الجلوس 18815
اريد النتيجة ورقم الجلوس 18810
محافظه دمياط
مدرسه مهرشان 2
اني من محافظة كركوك اريد نتيجة الامتحانات 152385048
رقم جلوس 7658 مرسة اسماء بنت ابو بكر
رقم الجلوس 21999 محافظه دمياط مدرسه السادات
الإسم : عمر عبدالله حزين عبدالعاطى الشهادة الإبتدائية مدرسة شهداء الثورة مركز قوص محافظة قنا :رقم الجلوس 44427
بمحافظه المنيا
معرفه نتيجه ايمان الدسوقي رجب الدسوقي محمود برقم الجلوس 14515
اريد ان اعرف نتيجة الصف السادس الترم الثانى محافظة دمياط رقم الجلوس 10634 مدرسة الشهيد هاشم هاشم سليم