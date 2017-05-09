نتائج الصف السادس الابتدائى 2017 الفصل الدراسي الثانى

نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 الترم الثانى

مصريات – كتبت اية الحلواني: بسبب قدوم شهر رمضان المبارك يفترض ان يصبح هذا العام هو الاسرع في اعلان النتيجة حيث قامت الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم والمديريات في المناطق التعليمية بالانتهاء من تصحيح اوراق امتحانات الشهادة الابتدائية الترم الثانى 2017 في نفس الوقت الذي مازال فيه طلاب الشهادتين الاعدادية والثانوية مستمرين في تقديم الامتحانات حسب الجدول الذي اوصت به وزارة التربية والتعليم.

  وتظهر بعدها نتيجة الشهادة الابتدائية مباشرة اي نتائج جميع طلاب الصف السادس الابتدائي 2017 الترم الدراسي الثانى،  وكذلك المجموع الكلي للترمين الاول و الترم الثاني فيصدر اخر العام على الانترنت بعد قيام وزير التربية والتعليم باعتمادها.

ويتم تجميع نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية 2017 الترم الثانى لجميع المدارس من محافظات القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، المنوفية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، مطروح ، شمال سيناء و العريش ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

للتسهيل على الطلبة معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائى للعام الدراسي 2016 – 2017 للفصل الدراسي الثانى دون الذهاب الى المدرسة وسيتم وضع كل محافظة فور توفرها عبر موقع نتائج الامتحانات في وزارة التربية والتعليم.

اما فيما يخص ظهور نتائج الصف السادس الابتدائى 2017 في بقية المحافظات فيمكنك متابعتها عبر الروابط الموجودة في القسم المخصص بالاعلى.

حاليا بالنسبة لطلبة المحافظات التي ظهرت فيها نتيجة الابتدائية برقم الجلوس الخاص وجرى نشرها على النت لكل طالب في الادارة التعليمية التابع لها يمكن معرفتها بالرابط: اضغط هنا للدخول الى موقع نتيجة الشهادة الابتدائية

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نتيجة الصف السادس الابتدائى الترم الثانى 2017 آخر العام هنا

09/05/2017 1488 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , , ,
1488 comments
  1. حنين احمد كامل فؤاد 25/07/2016 18:59 -

    عايزة اعرف نتيجتى مدرسة بدر الاسلام الخاصة شرق مدينة نصر

  3. محمود حسام 06/06/2016 11:48 -

    .انا عايز النتيجه ورقم الجلوس(56436)

  5. نتيجة الصف السادس محافظة سوهاج 02/06/2016 20:49 -

    حامد عصمت محمود

  6. مجدى محمد مجدى 03/09/2015 20:50 -

    مجدى محمد مجدى سيد 
    السادس الابتدائى 
    برجاء النتيجه

  7. مريم صالح 21/07/2015 20:06 -

    انا عايزه نتيجة مريم محمد صالح 
    رقم الجلوس /81704

  8. ديانا نوح تاج 03/07/2015 23:17 -

    ارجوا ان اعرف الشهادة وانا من محافظة الدقهلية وهذا رقم الجلوس 12821

  9. سهيلة تامر سويدان 01/07/2015 15:41 -

    الاسم \سهيلة تامر سويدان   رقم الجلوس 545

  10. مصطفي السيد رمضان حسين 20/06/2015 17:12 -

    انا مصطفي السيد رمضان حسين رقم الجلوس 11828 محافظة المنوفيه

  11. احمد عبدالسلام احمد عبد العزيز خريبه 17/06/2015 14:31 -

    اريد المجموع للصف السادس الابتدائى ورقم الجلوس6966 بمحافظه الدقهليه

  12. هاجر عوض محمد عطا 14/06/2015 20:39 -

    اريد معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية اسيوط بنات رقم الجلوس43073

  13. بسنت سعد 13/06/2015 00:12 -

    بسنت سعد مركز الصف مدرسة الاقواز رقم الجلوس 110385

  14. عمار هاني 11/06/2015 22:30 -

    اريد الشهاده 144478وهذا هو رقم الجلوس

  15. مريم سمير محمد على شبكه 11/06/2015 19:37 -

    مريم سمير محمد على شبكه الدقهليه برق العز 81821

  16. mohamedaly 11/06/2015 11:21 -

    نتيجةالابتدائيه الازهريه       رقم الجلوس   147164

  17. زهره الكاميليا 10/06/2015 20:52 -

    اريد النتيجه رقم الجلوس 081721

  18. ياسر صلاح 10/06/2015 13:00 -

    اسمى شهاب سيد صلاح الدين احمد رقم الجلوس 156082معهد دينى صفط العرفه بنى سويف

  19. عبدالستار 09/06/2015 08:55 -

    يوسف عبدالستار عبدالرحيم حمد محافظة مطروح  الحمام 562

  20. يوسف صلاح سالم مصطفي 05/06/2015 11:11 -

    مدرسة علي مصطفي مشرفة راقم الجلوس 12486

  21. دنيا محمود المنشاوي 04/06/2015 17:04 -

    رقم الجلوس 7676 مدر سة محلة منوف الاعدادية بنات

  22. ايه 04/06/2015 09:22 -

    عاوزه اعرف نتيجة ايه اشرف هاشم ابو العالى\\رقم الجلوس 50867\محافظة المنوفيه

  24. تورا السيد عبد العزيز السيد 03/06/2015 22:35 -

    رقم الجلوس 6457   /مدرسه ابو بكر الصديق  الجناين السويس  الصف  السادس الابتدائي

  25. سعاد منير 03/06/2015 22:16 -

    عايزه النتيجة علشان عايزه افرح العيله والاصدقاء الصف السادس الابتدائى محافظة الاقصر رقم جلوسى 11932

  26. سليمان السيد رداد 03/06/2015 21:59 -

    متى سوف تظهر الشهاده للصف السادس اظهر بالغربيه
    رقم الجلوس هو76

  27. على بدوى على بدوى 03/06/2015 17:01 -

    رقم الجلوس 8798 محافظة السويس مدرسة قاسم امين

  28. سيف الدين احمد محمد حبيب 03/06/2015 13:08 -

    اريد النتيجة رقم الجلوس 130932 لمحافظة الاسكندرية لنهاية المرحلة الابتدائية 2015 للصف السادس الابتدائي /بمدرسة جمال زين الدين /الازهر الشريف في مجمع الامدارس 

  29. رجب خلاوي رجب 03/06/2015 10:29 -

    اريد النتيجة ورقم الجلوس 18815

  30. رجب خلاوي رجب 03/06/2015 10:23 -

    اريد النتيجة ورقم الجلوس 18810

  31. عبدالله السيد عبد الله احمد سليمان البريشي 02/06/2015 17:11 -

    محافظه دمياط
    مدرسه مهرشان 2

  32. نور احسان علي 01/06/2015 13:20 -

    اني من محافظة كركوك اريد نتيجة الامتحانات   152385048

  33. عمرو عادل محمدمحمد العدوى 01/06/2015 12:23 -

    رقم جلوس 7658 مرسة اسماء بنت ابو بكر

  34. محمود اسعد السعيد السرطاسى 01/06/2015 02:49 -

    رقم الجلوس 21999 محافظه دمياط مدرسه السادات

  35. عمر عبدالله حزين عبدالعاطى 31/05/2015 21:50 -

    الإسم : عمر عبدالله حزين عبدالعاطى الشهادة الإبتدائية مدرسة شهداء الثورة مركز قوص محافظة قنا :رقم الجلوس  44427

  37. ايمان الدسوقي رجب الدسوقي محمود 31/05/2015 14:25 -

     معرفه نتيجه ايمان الدسوقي رجب الدسوقي محمود برقم الجلوس 14515

  38. محمد السيد شفيق السيد الجربان 31/05/2015 12:30 -

    اريد ان اعرف نتيجة الصف السادس الترم الثانى محافظة دمياط رقم الجلوس 10634 مدرسة الشهيد هاشم هاشم سليم

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