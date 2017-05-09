نتائج الصف السادس الابتدائى 2017 الفصل الدراسي الثانى

نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 الترم الثانى

مصريات – كتبت اية الحلواني: بسبب قدوم شهر رمضان المبارك يفترض ان يصبح هذا العام هو الاسرع في اعلان النتيجة حيث قامت الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم والمديريات في المناطق التعليمية بالانتهاء من تصحيح اوراق امتحانات الشهادة الابتدائية الترم الثانى 2017 في نفس الوقت الذي مازال فيه طلاب الشهادتين الاعدادية والثانوية مستمرين في تقديم الامتحانات حسب الجدول الذي اوصت به وزارة التربية والتعليم.

  وتظهر بعدها نتيجة الشهادة الابتدائية مباشرة اي نتائج جميع طلاب الصف السادس الابتدائي 2017 الترم الدراسي الثانى،  وكذلك المجموع الكلي للترمين الاول و الترم الثاني فيصدر اخر العام على الانترنت بعد قيام وزير التربية والتعليم باعتمادها.

ويتم تجميع نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية 2017 الترم الثانى لجميع المدارس من محافظات القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، المنوفية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، مطروح ، شمال سيناء و العريش ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

للتسهيل على الطلبة معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائى للعام الدراسي 2016 – 2017 للفصل الدراسي الثانى دون الذهاب الى المدرسة وسيتم وضع كل محافظة فور توفرها عبر موقع نتائج الامتحانات في وزارة التربية والتعليم.

اما فيما يخص ظهور نتائج الصف السادس الابتدائى 2017 في بقية المحافظات فيمكنك متابعتها عبر الروابط الموجودة في القسم المخصص بالاعلى.

حاليا بالنسبة لطلبة المحافظات التي ظهرت فيها نتيجة الابتدائية برقم الجلوس الخاص وجرى نشرها على النت لكل طالب في الادارة التعليمية التابع لها يمكن معرفتها بالرابط: اضغط هنا للدخول الى موقع نتيجة الشهادة الابتدائية

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نتيجة الصف السادس الابتدائى الترم الثانى 2017 آخر العام هنا

09/05/2017 1464 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , , ,
1464 comments
  3. احمد ابراهيم حسن الدسوقى 24/05/2017 11:34 -

    انا عايز النتيجة ورقم الجلوس 52932

  4. اسراء مالك اسمر السهو 22/05/2017 21:47 -

    نتائج الامتحان الترم الثاني 2017
    في الجيزه

  5. نهال اشرف شعبان احمد الفقى 22/05/2017 18:02 -

    رقم الجلوس 41405 محافظة البحيره

  6. seham 22/05/2017 14:57 -

    انس حسام انور عبد العزيز -رقم الجلوس 70054-محافظة القلوبية -ادارة القناطر الخيريه -مدرسة باسوس الجديده

  7. حبيبة حمدى محمد بكر 22/05/2017 12:21 -

    حبيبة حمدى محمد بكر البحيرة 1046مدرسة السلام

  8. اية محمد عبد العظيم محمد 22/05/2017 08:50 -

    رقم الجلوس 4357

  9. احمد رامي عبده حسن علي 18/05/2017 12:26 -

    نتيجه الصف السادس

  10. منة الله محمود حلمى متولى 16/05/2017 19:29 -

    ايد اعرف نتيجة امتحانات الابتدائية ورقم الجلوس82317

  11. رضوى أيمن مرزوق السعداوى 15/05/2017 14:42 -

    رضوى أيمن مرزوق السعداوى
    رقم الجلوس 10055

  12. حنين احمد كامل فؤاد 25/07/2016 18:59 -

    عايزة اعرف نتيجتى مدرسة بدر الاسلام الخاصة شرق مدينة نصر

  14. محمود حسام 06/06/2016 11:48 -

    .انا عايز النتيجه ورقم الجلوس(56436)

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