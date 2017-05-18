نتيجة الصف السادس الابتدائى موقع وزارة التربية والتعليم

مصريات – كتبت نورهان عبد المنعم: تواصل مديريات وزارة التربية والتعليم في محافظات مصر المختلفة في متابعة ورصد اوراق الامتحانات الخاصة بتلاميذ الشهادة الابتدائية لاخر العام الدراسي الجاري 2017، وذلك نظراً لمرور اكثر من اسبوع على انتهاء الامتحانات، وسيجري اعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2016-2017 وذلك لكل مدارس المرحلة الابتدائية، حسب توجيهات ادارة امتحانات وزارة التربية والتعليم بسرعة اتمام التصحيح واتاحة نتيجة الابتدائية على موقع مديرية التربية والتعليم لكل محافظة واذا تعذر ذلك يتم نشر نتائج الصف السادس الابتدائى على موقع الوزارة الرسمي.

وأوضح مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، بان غالبية المحافظات قد انتهت فعليا من عملية التصحيح، وبعض المحافظات قامت بعرض نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 من مواقع المحافظة مثل محافظتي الجيزة ومحافظة القاهرة ومحافظة الاسكندرية، التي كانت الاسرع وانتهت من تصحيح نتيجة الابتدائية خلال بضعة ايام فقط، في الحين تخلفت محافظات الصعيد مثل اسيوط ومحافظة سوهاج و بني سويف و قنا و اسوان عموما لن تتاخر نتائج الشهادة الابتدائية عن الظهور وستظهر تباعاً في مدن وريف مصر لمحافظة الدقهلية ، الشرقية ، المنوفية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، مرسى مطروح، شمال سيناء ، مدينة العريش ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ، السويس حلوان ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية، دمياط ، الفيوم.

لمعرفة نتيجة الشهادة الابتدائية من موقع وزارة التربية والتعليم اضغط هنا >>> natiga-primary-elementary

تنبيه: لو ظهر لك صفحة اعلانات يجب ان تقوم بالضغط على الزر الاصفر الواقع على شمال او يمين الصفحة ثم تتابع بعد ذلك باختيار محافظتك ومن ثم ادخال رقم الجلوس.

اما بالنسبة لنتائج الابتدائي في المحافظات غير المدرجة على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي فقد وفرنا روابط خاصة تجدوها على الروابط في الاسفل او في قسم نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 في الاعلى

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نتيجة الصف السادس الابتدائى على موقع وزارة التربية والتعليم