نتيجة الصف السادس الابتدائى على موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الصف السادس 2017 وزارة التربية والتعليم

نتيجة الصف السادس الابتدائى موقع وزارة التربية والتعليم

مصريات – كتبت نورهان عبد المنعم: تواصل مديريات وزارة التربية والتعليم في محافظات مصر المختلفة في متابعة ورصد اوراق الامتحانات الخاصة بتلاميذ الشهادة الابتدائية لاخر العام الدراسي الجاري 2017، وذلك نظراً لمرور اكثر من اسبوع على انتهاء الامتحانات، وسيجري اعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2016-2017 وذلك لكل مدارس المرحلة الابتدائية، حسب توجيهات ادارة امتحانات وزارة التربية والتعليم بسرعة اتمام التصحيح واتاحة نتيجة الابتدائية على موقع مديرية التربية والتعليم لكل محافظة واذا تعذر ذلك يتم نشر نتائج الصف السادس الابتدائى  على موقع الوزارة الرسمي.

نتائج الصف السادس الابتدائى 2017 من موقع وزارة التربية والتعليم في مصر

موقع نتيجة الصف السادس الابتدائي وزارة التربية والتعليم 2017

وأوضح مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، بان غالبية المحافظات قد انتهت فعليا من عملية التصحيح، وبعض المحافظات قامت بعرض نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 من مواقع المحافظة مثل محافظتي الجيزة ومحافظة القاهرة ومحافظة الاسكندرية، التي كانت الاسرع وانتهت من تصحيح نتيجة الابتدائية خلال بضعة ايام فقط، في الحين تخلفت محافظات الصعيد مثل اسيوط ومحافظة سوهاج و بني سويف و قنا و اسوان عموما لن تتاخر نتائج الشهادة الابتدائية عن الظهور وستظهر تباعاً في مدن وريف مصر لمحافظة الدقهلية ، الشرقية ، المنوفية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، مرسى مطروح، شمال سيناء ، مدينة العريش ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ، السويس حلوان ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية، دمياط ، الفيوم.

لمعرفة نتيجة الشهادة الابتدائية من موقع وزارة التربية والتعليم اضغط هنا >>> natiga-primary-elementary

تنبيه: لو ظهر لك صفحة اعلانات يجب ان تقوم بالضغط على الزر الاصفر الواقع على شمال او يمين الصفحة ثم تتابع بعد ذلك باختيار محافظتك ومن ثم ادخال رقم الجلوس.

اما بالنسبة لنتائج الابتدائي في المحافظات غير المدرجة على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي فقد وفرنا روابط خاصة تجدوها على الروابط في الاسفل او في قسم نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 في الاعلى

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نتيجة الصف السادس الابتدائى على موقع وزارة التربية والتعليم

18/05/2017 1218 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , ,
1218 comments
  1. عبدالرحمن محمد فؤاد 06/02/2017 17:22 -

    انا اسمى عبدالرحمن محمد فؤاد منطلب سكن فى الشيخ حسين رقم الجلوس 52742

  2. اسامه محمد 31/01/2017 18:50 -

    نتيجة الصف السادس بالمحلة

  3. اسامه محمد 31/01/2017 18:44 -

    نتيجه الشهادةالابتدايئة رقم الجلوس /21361

  4. يوسف عبد الرحمن عبد اللطيف 30/01/2017 21:54 -

    محافظه الغربيه المحله الكبري مدرسهالجمهوريه رقم جلوس 30464

  5. رواء محمد البشير الشربنى احمد 29/01/2017 11:53 -

    عايزة النتيجة

  6. مريم أحمد علي 26/01/2017 14:55 -

    اريد نتيجة مريم أحمد علي

  8. بانسيه محمد 18/01/2017 19:07 -

    اسمي بانسيه محمدفرغل من محافظه سوهاج من مدرسه الشيخ يوسف للتعليم الاساسي رقم الجلوس:28005
    في الصف السادس

  9. علي رعد مزعل ثجيل 28/05/2016 18:46 -

    رقم الامتحان 221610106018

  10. عبدالرحمن السعيد طلعت على السعدنى 23/05/2016 11:52 -

    اريد معرفه نتيجه هذا الرقم الخاص بالشهادة الابتدائيه رقم الجلوس هو 25682

  11. هند السيد يوسف محمد الالفى 26/01/2016 11:49 -

    اريد نتيجة الامتحان لصف السادس بمحافظة الدقهلية ميت الفرماوى

  12. عمادصبحى ناشد 25/01/2016 17:51 -

    اريد نتيجة الصف السادس الابتدائى

  13. احمد جيل عبد العال 23/01/2016 23:05 -

    اريد نتيجه الامتحان مدرسه الحناوي الابتدائيه المشتركه

  14. ابراهيم عبدالوهاب ثابت على 10/07/2015 02:37 -

     مدرسة مدينة فارس  بلفيوم

  15. كيرلس اشرف رزق 17/06/2015 10:52 -

    اريد اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائى 86673

  16. عادل ابو النور 10/06/2015 19:32 -

    عايز اعرف نتيجه الطالبه سلوى ابو النور عايد معهد نجع العرب الابتدائى الازهرى

  17. كرار ابوذر خلف 07/06/2015 21:27 -

    اريد نتيجة الصف السادس الابتدائي سمي كرار ابوذر خلف

  18. عبدالحميد 05/06/2015 16:33 -

    انا اسمي عبدالحميد زغلول ابو حسن سكن شارع احمدعرابي رقم الجلوس 1473

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