نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 بالدرجات والمجموع هنا الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017

مصريات – كتبت اسماء العمري: مع نهاية العام الدراسي، وبعد ان انتهيت من تقديم امتحاناتك في جميع المواد، وحسب الجداول المقررة لكل مديرية تعليمية، تستطيع الآن معرفة نتائج الشهادة الابتدائية 2017 مباشرة، لك ولاصحابك، وذلك بعد اعتمادها رسمياً من وزارة التربية والتعليم كما هو معتاد.

وتجدر الاشارة، الى ان النتائج لن تظهر بكل المحافظات بنفس الوقت، فكما هو متوقعاُ، فان نتيجة السادس الابتدائي 2017 لن تتأخر بالمحافظات الكبرى مثل محافظة القاهرة و الاسكندرية و الجيزة، في الحين الذي تتاخر به عادة، في محافظات اخرى مثل محافظة الدقهلية و المنوفية و الفيوم و دمياط ومحافظة كفر الشيخ ومحافظة الشرقية و الغربية و قنا و المنيا و اسيوط وسوهاج ومحافظة القليوبية و بورسعيد و الاسماعيلية والسويس ومحافظة البحيرة ومحافظتي شمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح وغيرها من المحافظات الاخرى.

وينتظر ان تعلن في وقت لاحق بمجرد انتهاء تصحيح نتائج امتحانات الصف السادس للترم الدراسي الثانى لباقي الادارات التعلمية في بقية المدن والمناطق المصرية،على ان يتم رفع نتيجة الصف السادس الابتدائي كالمعتاد سابقاً على موقع وزارة التربية والتعليم رغم انه ظهرت في المدارس قبل ظهورها الانترنت هذا العام وذلك لبعض الادارات التعليمية وليس جميعها.

ومن خلال وضع رقم الجلوس تتمكن من الاطلاع على نتيجة السادس الابتدائي 2017 لاي محافظة بالتقدير والدرجات كما يمكنكم الوصول الى نتيجة الشهادة الابتدائية الموجودة على روابط مستقلة في الاسفل، والتي تم اعلانها على مواقع مديريات التربية والتعليم التابعة لهذه المحافظة، او تلك، او على البوابة التعليمية في مواقع كل محافظة،

هذا وتجدون في قسم نتيجة الابتدائية 2017 على موقع مصريات روابط لجميع النتائج التي تخص نتيجة السادس الابتدائي لكل ادارة تعليمية على حدى.



تحديث نتيجة آخر العام الدراسي 2017 الترم الثاني:

ستتأخر بعض الادارات التعليمية في نشر نتائج الشهادة الابتدائية 2017 للفصل الدراسي الثانى، ويتوقع ان تظهر نتيجة ابتدائية الجيزة وكذلك الاسكندرية خلال اليومين المقبلين.

ويمكن مشاهدة النتائج لهذه المحافظات عبر الروابط في الاسفل اليوم.

اما بواسطة هذا اللينك يمكن متابعة نتيجة الصف السادس الابتدائي 2017 لكل محافظة من المحافظات بحالة عدم حصولك عليها حتى الان من موقع نتائج وزارة التربية والتعليم الرسمي: natiga_primary-elementary

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نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 بالدرجات والمجموع هنا الآن