نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة اسيوط

مصريات – أسيوط – كتبت نهى الشربيني: شارفت مديرية التربية والتعليم على انهاء اعمال الامتحانات، وتصحيح اوراق الاجابات الخاصة بتلاميذ الشهادة الابتدائية لاخر العام الترم الثانى، وذلك قبل بدء اختبارات الثانوية العامة و الدبلومات الفنية المزمعة في اواخر الشهر الحالي.

ويلاحظ من متابعة لجان الامتحانات عدم وجود مخاوف من نسب النجاح في نتيجة الشهادة الابتدائية بمحافظة اسيوط، لان جميع الامتحانات كانت تتميز بالسهولة واسئلة المواد كانت مباشرة ومعظمها اختيارية.

وسوف يتحدد موعد لتكريم اوائل نتائج الصف السادس الابتدائي محافظة اسيوط 2017 الفصل الدراسي الاول والثاني كما سيجري توزيع نتيجة الابتدائية على المدارس بالاسم وستتاح على الانترنت من خلال موقع مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس وليس بالاسم حسب الرابط المبين اخر هذا الخبر.

تحديث: صدور نتيجة الشهادة الابتدائية بمحافظة اسيوط اليوم

يمكن الان متابعة و معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 باسيوط برقم الجلوس و بالاسم لجميع ادارات اسيوط التعليمية في المدن والمناطق وهي: القوصية ، ديروط ، البداري ، منفلوط ، ابنوب ، الفتح ، ابو تيج ، الغنايم ، صدفا ، ساحل سليم، وذلك بالضغط الان على الرابط التالي: http://exam.assiut.gov.eg

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نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة اسيوط 2017 بالاسم ورقم الجلوس