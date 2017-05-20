نتائج الصف السادس الابتدائي محافظة اسيوط 2017

نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة اسيوط

مصريات – أسيوط – كتبت نهى الشربيني: شارفت مديرية التربية والتعليم على انهاء اعمال الامتحانات، وتصحيح اوراق الاجابات الخاصة بتلاميذ الشهادة الابتدائية لاخر العام الترم الثانى، وذلك قبل بدء اختبارات الثانوية العامة و الدبلومات الفنية المزمعة في اواخر الشهر الحالي.

ويلاحظ من متابعة لجان الامتحانات عدم وجود مخاوف من نسب النجاح في نتيجة الشهادة الابتدائية بمحافظة اسيوط، لان جميع الامتحانات كانت تتميز بالسهولة واسئلة المواد كانت مباشرة ومعظمها اختيارية.

وسوف يتحدد موعد لتكريم اوائل نتائج الصف السادس الابتدائي محافظة اسيوط 2017 الفصل الدراسي الاول والثاني كما سيجري توزيع نتيجة الابتدائية على المدارس بالاسم وستتاح على الانترنت من خلال موقع مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس وليس بالاسم حسب الرابط المبين اخر هذا الخبر.

تحديث: صدور نتيجة الشهادة الابتدائية بمحافظة اسيوط اليوم

يمكن الان متابعة و معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 باسيوط برقم الجلوس و بالاسم لجميع ادارات اسيوط التعليمية في المدن والمناطق وهي: القوصية ، ديروط ، البداري ، منفلوط ، ابنوب ، الفتح ، ابو تيج ، الغنايم ، صدفا ، ساحل سليم، وذلك بالضغط الان على الرابط التالي: http://exam.assiut.gov.eg

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نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة اسيوط 2017 بالاسم ورقم الجلوس

20/05/2017 245 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , ,
245 comments
  1. رحاب حماده حسن 17/05/2017 08:27 -

    18456اداره القوصيه التعليمية

  2. جويس عماد سمير ينى 04/02/2017 15:23 -

    رقم الجلوس:46075
    اريد النتيجة

  3. جينا مدحت 04/02/2017 15:19 -

    رقم الجلوس 46078
    اريد النتيجة

  4. ملك عزام فاروق احمد 23/01/2017 15:35 -

    انا اريد معرفة نتيجتى رقم جلوسي 11135 للصف السادس الابتدائى

  5. طارق هشام محمد عبداللاه 20/01/2017 21:37 -

    انا رقم جلوسى 35330

  7. اسراه عبد الجواد عبد التواب 31/07/2016 20:19 -

    اسراء عبد الجواد عبد التواب

  8. جمال عبدالناصر جمال محمدعلي 30/07/2016 11:06 -

    مدرسة الشهداء بكوم سفحت مزكز صدفه \الرقم الجلوس 19229

  9. جمال عبدالناصر جمال محمدعلي 30/07/2016 11:04 -

    مدرسة الشهداء الرقم الجلوس 19229

  10. زمزم صديق محمد احمد 20/05/2016 13:52 -

    لو سمحت اريد معرفه النتيجه بمدرسه عزبه النجديه بالمشايعه

  11. عبدالعزيز مصطفى عبدالعال 20/05/2016 11:34 -

    نتيجه عبدالعزيز مصطفى عبدالعال  حسين                
    رقم الجلوس :54877

  12. سيد عبد الرحمن سيد 15/05/2016 01:10 -

    سيد عبد الرحمن سيد رقم الجلوس75669 اسيوط مركز صدفا مدرسه الخلفاء الصف السادس الابتدائي

  13. احمد مهدي احمد 30/01/2016 13:37 -

    نتيجة الشهادة الابتدائية لهاذا العام 2016 مركز الغنايم احمد مهدي احمد محمد رقم الجلوس 61775

  14. اسماء محمد عبد السلام محمد 28/01/2016 21:55 -

    اربد النتيجه الشهاده الابتدائيه محافظة اسيوط مركز منفلوط رقم ا28606
    لجلوس

  15. هشام صابر لبيب 22/01/2016 01:33 -

    نتيجة للصف السادس الابتدائي

  17. احمد سيد صابر محمد 05/08/2015 22:51 -

    معرفه النتيجه وشكرا للاهتمام

  19. شيماء عيون 01/08/2015 21:12 -

    شيماء عيون نادى محمود ابراهيم محافظة اسيوط مدرسة الطحلاوى الصف السادس الابتدائى رقم الجلوس 109

  20. شيماء عيون 01/08/2015 21:09 -

    عايزة نتيجة شيماء عيون نادى محمود ابراهيم

    رقم الجلوس 109

  21. نورهان اشرف تونى 27/07/2015 14:15 -

    انا عاوز اشوف نتيجتى

  22. محمود هانى تونى 27/07/2015 14:10 -

    انا رقم جلوسى 3664 اريد اعرف نتيجتى وانا منازل

  23. سلطان محمد ابراهيم 26/07/2015 11:22 -

    نتيجة الصف السادس
    الابتدائى

  24. مريم صبحى سويحة تادرس 06/07/2015 13:56 -

    رقم الجلوس 59273 ارجو الرد سريعا

     

  25. محمود 11/06/2015 18:09 -

    رقم الجلوس38539 ده رقم الجلوس الصف السادس ازهر ارجو الرد بسرعه

  26. محمود 11/06/2015 18:08 -

    اريد نتيجه الصف السادس الابتدائى ازهرى

  27. عادل ابو النور 10/06/2015 19:34 -

    نتيجه الطالبه سلوى ابو النور عايد معهد نجع العرب الابتدائى الازهرى رقم الجلوس 180144

  28. خالد محمود محمد 02/06/2015 11:51 -

    اريد نتيجة امتحانات الصف السادس الابتدائى محافظة اسيوط مدرسة الحرية ورقم الجلوس بتاعى 50056

  29. يوسف ابو بكر عبدالرازق ابو العلا 01/06/2015 19:31 -

    نتيجة الصف السادس بمحافظة اسيوط يوسف ابو بكر عبدالرازق مدرسة البنين بالوليدية

  30. حسين أحمد حسين كامل 30/05/2015 13:17 -

    مدرسة بدر التجريبية للغات باسيوط 

  32. عبد الرحمن احمد 29/05/2015 19:37 -

    الاسم عبد الرحمن أحمد عبد العظيم .. 
    رقم الجلوس 32360
    مدرسة الجامعة الابتدائية الموحدة

  33. عصام صلاح محمد 29/05/2015 15:46 -

    اريد الشهاده الاعداديه وحصول علي المركذ الاول 359من360 وشكرا بتفاول

  35. فاطمة وليد 29/05/2015 01:34 -

    محافظة اسيوط
    مدرسة ام المؤمنين رقم الجلوس39468

  36. هاجر رمضان سيد خليفه 29/05/2015 01:16 -

    اريد اعرف نتيجه هاجر رمضان سيد خليفه رقم الجلوس 43387 محافظه اسيوط مركز صدفا

  37. هاجر رمضان سيد خليفه 29/05/2015 01:14 -

    اريد اعرف نتيجه محافظه اسيوط مركز صدفا

  38. احمد حمدي عببد السميع 28/05/2015 21:21 -

    اريد ان اعرف نتيجة الطالب احمد حمدي عبد السميع رقم الجلوس 5846

  39. عمرو محمد الحسيني محمد عبد الجليل 28/05/2015 19:06 -

    مطلوب نتيجة امتحان الصف السادس الابتدائي ادارة اسيوط التعليمية مدرسة الرحمة رقم الجلوس 34125

  40. مازن مصطفى عبدالرازق ثابت 28/05/2015 17:05 -

    مازن مصطفى عبدالرازق ثابت اريد نتيجة الصف الصف السادس الابتدائى الازهرى رقم الجلوس 40202 معهد الهدايا الابتدائى الازهرى

  41. احمدناصر 28/05/2015 13:14 -

    اريد ان اعرف نتيجة الصف السادس بمحافظة اسيو ط ورقم الجلوس 1369 الاسم احمد ناصر حسن

  42. عبدالله جلال حسين 28/05/2015 09:59 -

    مدرسة ابوالقاسم الابتدائيه رقم الجلوس33335

  43. كارلوس اكرام ايليا هارون 27/05/2015 22:27 -

    انا رقم جلوسى 41884 واريد ان اعرف نتيجتي في الصف السادس الابتدائي و انا في مدرسة السلام الاعدادية الثانوية المشتركة باسيوط شركة فريال

  44. عزت علي عزت احمد السيد 27/05/2015 20:55 -

    مدرسة الامريكان سابقا السلا المتطورة

  45. ياسمين سيد عبد الساتر محمد 27/05/2015 15:56 -

    اريد نتيجه الصف السادس محافظه اسيوط
    رقم الجلوس 45074

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