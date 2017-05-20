نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة اسيوط 2017 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة اسيوط
مصريات – أسيوط – كتبت نهى الشربيني: شارفت مديرية التربية والتعليم على انهاء اعمال الامتحانات، وتصحيح اوراق الاجابات الخاصة بتلاميذ الشهادة الابتدائية لاخر العام الترم الثانى، وذلك قبل بدء اختبارات الثانوية العامة و الدبلومات الفنية المزمعة في اواخر الشهر الحالي.
ويلاحظ من متابعة لجان الامتحانات عدم وجود مخاوف من نسب النجاح في نتيجة الشهادة الابتدائية بمحافظة اسيوط، لان جميع الامتحانات كانت تتميز بالسهولة واسئلة المواد كانت مباشرة ومعظمها اختيارية.
وسوف يتحدد موعد لتكريم اوائل نتائج الصف السادس الابتدائي محافظة اسيوط 2017 الفصل الدراسي الاول والثاني كما سيجري توزيع نتيجة الابتدائية على المدارس بالاسم وستتاح على الانترنت من خلال موقع مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس وليس بالاسم حسب الرابط المبين اخر هذا الخبر.
تحديث: صدور نتيجة الشهادة الابتدائية بمحافظة اسيوط اليوم
يمكن الان متابعة و معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 باسيوط برقم الجلوس و بالاسم لجميع ادارات اسيوط التعليمية في المدن والمناطق وهي: القوصية ، ديروط ، البداري ، منفلوط ، ابنوب ، الفتح ، ابو تيج ، الغنايم ، صدفا ، ساحل سليم، وذلك بالضغط الان على الرابط التالي: http://exam.assiut.gov.eg
18456اداره القوصيه التعليمية
رقم الجلوس:46075
اريد النتيجة
رقم الجلوس 46078
اريد النتيجة
انا اريد معرفة نتيجتى رقم جلوسي 11135 للصف السادس الابتدائى
انا رقم جلوسى 35330
ما هو رفم جلوس
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اسراء عبد الجواد عبد التواب
مدرسة الشهداء بكوم سفحت مزكز صدفه \الرقم الجلوس 19229
مدرسة الشهداء الرقم الجلوس 19229
لو سمحت اريد معرفه النتيجه بمدرسه عزبه النجديه بالمشايعه
نتيجه عبدالعزيز مصطفى عبدالعال حسين
رقم الجلوس :54877
سيد عبد الرحمن سيد رقم الجلوس75669 اسيوط مركز صدفا مدرسه الخلفاء الصف السادس الابتدائي
نتيجة الشهادة الابتدائية لهاذا العام 2016 مركز الغنايم احمد مهدي احمد محمد رقم الجلوس 61775
اربد النتيجه الشهاده الابتدائيه محافظة اسيوط مركز منفلوط رقم ا28606
لجلوس
نتيجة للصف السادس الابتدائي
اريد النتيجة
معرفه النتيجه وشكرا للاهتمام
اريد النتيجه
شيماء عيون نادى محمود ابراهيم محافظة اسيوط مدرسة الطحلاوى الصف السادس الابتدائى رقم الجلوس 109
عايزة نتيجة شيماء عيون نادى محمود ابراهيم
رقم الجلوس 109
انا عاوز اشوف نتيجتى
انا رقم جلوسى 3664 اريد اعرف نتيجتى وانا منازل
نتيجة الصف السادس
الابتدائى
رقم الجلوس 59273 ارجو الرد سريعا
رقم الجلوس38539 ده رقم الجلوس الصف السادس ازهر ارجو الرد بسرعه
اريد نتيجه الصف السادس الابتدائى ازهرى
نتيجه الطالبه سلوى ابو النور عايد معهد نجع العرب الابتدائى الازهرى رقم الجلوس 180144
اريد نتيجة امتحانات الصف السادس الابتدائى محافظة اسيوط مدرسة الحرية ورقم الجلوس بتاعى 50056
نتيجة الصف السادس بمحافظة اسيوط يوسف ابو بكر عبدالرازق مدرسة البنين بالوليدية
مدرسة بدر التجريبية للغات باسيوط
لو سمحت النتيجة
الاسم عبد الرحمن أحمد عبد العظيم ..
رقم الجلوس 32360
مدرسة الجامعة الابتدائية الموحدة
اريد الشهاده الاعداديه وحصول علي المركذ الاول 359من360 وشكرا بتفاول
اريد الشهاده الابتدائيه
محافظة اسيوط
مدرسة ام المؤمنين رقم الجلوس39468
اريد اعرف نتيجه هاجر رمضان سيد خليفه رقم الجلوس 43387 محافظه اسيوط مركز صدفا
اريد اعرف نتيجه محافظه اسيوط مركز صدفا
اريد ان اعرف نتيجة الطالب احمد حمدي عبد السميع رقم الجلوس 5846
مطلوب نتيجة امتحان الصف السادس الابتدائي ادارة اسيوط التعليمية مدرسة الرحمة رقم الجلوس 34125
مازن مصطفى عبدالرازق ثابت اريد نتيجة الصف الصف السادس الابتدائى الازهرى رقم الجلوس 40202 معهد الهدايا الابتدائى الازهرى
اريد ان اعرف نتيجة الصف السادس بمحافظة اسيو ط ورقم الجلوس 1369 الاسم احمد ناصر حسن
مدرسة ابوالقاسم الابتدائيه رقم الجلوس33335
انا رقم جلوسى 41884 واريد ان اعرف نتيجتي في الصف السادس الابتدائي و انا في مدرسة السلام الاعدادية الثانوية المشتركة باسيوط شركة فريال
مدرسة الامريكان سابقا السلا المتطورة
اريد نتيجه الصف السادس محافظه اسيوط
رقم الجلوس 45074