نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة دمياط

مصريات – دمياط – كتبت ميار طنطاوي: يستطيع الان جميع تلاميذ المرحلة الابتدائية، في جميع المحافظات المصرية التمتع بالاجازة الصيفية، وذلك بعد انتهاء العام الدراسي 2017، واجتياز الاختبارات الخاصة، لكل صف من الصفوف، بما فيها طلاب الصف السادس، الذين استكملوا في نهاية الاسبوع الماضي اخر امتحان مقرر حسب الجدول الذي وضعته ادارة التعليم في كل محافظة بما فيها محافظة دمياط.

وتتيح مديرية وزارة التريبة والتعليم بدمياط لجميع تلاميذ الشهادة الابتدائية للمحافظة بالادارات التعليمية التابعة لها وهي : فارسكور ، الزرقا ، السرو ، عزبة البرج ، رأس البر ، كفر سعد ، كفر البطيخ ، ميت ابو غالب ، الروقة متابعة و مشاهدة نتيجة الصف السادس الابتدائى الترم الاول والترم الثانى اخر العام برقم الجلوس و بالاسم من خلال مديرية التربية والتعليم بدمياط وكذلك يمكن مراجعة و معرفة نتائج امتحانات الصف السادس بمحافظة دمياط على موقع وزارة التربية والتعليم.

ولم تتلقى ادارة الامتحانات اية شكاوي حول صعوبة الامتحانات لطلاب الشهادة الابتدائية، خاصة انها جاءت معظمها في مستوى الطالب المتوسط، ولم يتم تسجيل اي حالات غش، او تجاوز للنظام داخل اللجان.

ويقوم المحافظ باعتماد نتائج الشهادة الابتدائية بدمياط الصف السادس منتصف الاسبوع الحالي.

اضغط على الرابط التالي للدخول الى موقع مديرية التربية والتعليم بدمياط: http://www.domyat.gov.eg

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نتيجة شهادة الصف السادس الابتدائى محافظة دمياط برقم الجلوس