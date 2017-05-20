نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 والنتائج برقم الجلوس الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائى
كتبت ريهام احمد: كما عودناكم طلابنا الاعزاء، وعاماً بعد عام، في جميع المراحل التعليمية بالجمهورية، ودائماً على موقع مصريات وفي قسم مكتب التنسيق، تستطيعون معرفة نتائج الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2017، التي سوف يعتمدها وزير التربية والتعليم، ومشاهدة درجات الصف السادس برقم الجلوس، لجميع المحافظات المصرية ولكل الادارات التعليمية في محافظة القاهرة – محافظة الاسكندرية – محافظة الشرقية – محافظة الغربية – محافظة كفر الشيخ – محافظة المنيا – محافظة الفيوم- محافظة السويس – محافظة قنا – محافظة الدقهلية – محافظة المنوفية – محافظة اسيوط – محافظة شمال سيناء – محافظة جنوب سيناء – ادارة حلوان التعليمية – ادارة 6 اكتوبر التعليمية – محافظة الاسماعيلية – محافظة مطروح – محافظة دمياط – محافظة اسوان – محافظة بورسعيد – محافظة بني سويف – محافظة سوهاج – محافظة البحيرة – محافظة البحر الاحمر.
وتظهر نتيجة الصف السادس الابتدائي 2017 لكل الصفوف والمدارس الحكومية والخاصة، التي ستصدر بها النتيجة لجميع المحافظات المذكورة اعلاه، خلال الاسبوع الحالي، حيث لم تنتهي عملية تصحيح نتيجة الشهادة الابتدائية للعام الحالي، في بعض المحافظات باستثناء القاهرة التي قمنا بنشرها قبل ايام.
ويجري الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائى بادخال رقم الجلوس في الصفحة المخصصة لعرض نتائج الشهادة الابتدائية بعد الضغط على هذا الرابط: http://moe.gov.eg/natiga_primary-elementary
وذلك بالنسبة للمحافظات التي ستظهر نتائجها على موقع وزارة التربية والتعليم.
اما بالنسبة لبعض المحافظات مثل الجيزة والاسكندرية وغيرها، فيمكن معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم او برقم الجلوس عبر روابط مخصصة لكل محافظة تجدها هنا في الاسفل او في القسم المبين بالاعلى.
عايز اعرف نتيجه الصف السادس الملحق
حسين عيدالفتاح
رقم الجلوس 207277
مدرسة المقطم للتعليم الاساسى
رقم الجلوس1971
علي جامع محمد هساي مدرسه الشلاتين الابتدائيه رقم الجلوس 2870
شهادة ساره اسماعيل محافظة الشرقية رقم الجلوس:٥٦٤١١
عايزة اعرف نتيجة الطالبة هدى ثروت عربي رقم الجلوس 19004 مدرسة السباعية شرق محافظة اسوان
اريد نتيجتى رقم الجلوس 9304
عايز اعرف النتيجه رقم 2832
نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة البحيرة مركز شبراخيت رقم الجلوس 65735
نتيجة رقم 44144
نورهان مجاور عبد الوالي
عاوز اعرف درجات عبد الرحمن جوده شعبان مدرسة سيد نبيل بنى سويف رقم جلوس 10813
عمرو خالد احمد الرفاعي السيسي٢٧٠٨٣
عاوز اعرف نتيجة مها محمد عبد المنعم 5711
الطالب حسن عاطف حسن محمد محمد مدرسة التعليم الاساسى المجورة الاولى بالمنيا الجديدة رقم الجلوس124621
الطالب على محمدمسعود ضيف الله الصف السادس الابتدائى محافظة البحيرة مركز شبراخيت رقم الجلوس 65735
عايز اعرف نتيجه الصف السادس الابتدائى لمحافظه بنى سويف للطالب زياد ابراهيم حسن دياب ورقم جلوسه 22742
اريد ان اعرف نتيجتى
عايزه اعرف نتيجة شهد على عاشور برقم 11262
عايزة اعرف نتيجة محمد بدر خالد الشهابي رقم الجلوس 97111
مدرسة خالد بن الوليد
31344 عايز اعرف نتيجة رقم