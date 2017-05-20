نتيجة الصف السادس الابتدائى

نتيجة الصف السادس الابتدائى

كتبت ريهام احمد: كما عودناكم طلابنا الاعزاء، وعاماً بعد عام، في جميع المراحل التعليمية بالجمهورية، ودائماً على موقع مصريات وفي قسم مكتب التنسيق، تستطيعون معرفة نتائج الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2017، التي سوف يعتمدها وزير التربية والتعليم، ومشاهدة درجات الصف السادس برقم الجلوس، لجميع المحافظات المصرية ولكل الادارات التعليمية في محافظة القاهرة – محافظة الاسكندرية – محافظة الشرقية – محافظة الغربية – محافظة كفر الشيخ – محافظة المنيا – محافظة الفيوم- محافظة السويس – محافظة قنا – محافظة الدقهلية – محافظة المنوفية – محافظة اسيوط – محافظة شمال سيناء – محافظة جنوب سيناء – ادارة حلوان التعليمية – ادارة 6 اكتوبر التعليمية – محافظة الاسماعيلية – محافظة مطروح – محافظة دمياط – محافظة اسوان – محافظة بورسعيد – محافظة بني سويف – محافظة سوهاج – محافظة البحيرة – محافظة البحر الاحمر.

وتظهر نتيجة الصف السادس الابتدائي 2017 لكل الصفوف والمدارس الحكومية والخاصة، التي ستصدر بها النتيجة لجميع المحافظات المذكورة اعلاه، خلال الاسبوع الحالي، حيث لم تنتهي عملية تصحيح نتيجة الشهادة الابتدائية للعام الحالي، في بعض المحافظات باستثناء القاهرة التي قمنا بنشرها قبل ايام.

ويجري الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائى بادخال رقم الجلوس في الصفحة المخصصة لعرض نتائج الشهادة الابتدائية بعد الضغط على هذا الرابط: http://moe.gov.eg/natiga_primary-elementary

وذلك بالنسبة للمحافظات التي ستظهر نتائجها على موقع وزارة التربية والتعليم.

اما بالنسبة لبعض المحافظات مثل الجيزة والاسكندرية وغيرها، فيمكن معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم او برقم الجلوس عبر روابط مخصصة لكل محافظة تجدها هنا في الاسفل او في القسم المبين بالاعلى.

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نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 والنتائج برقم الجلوس الآن

20/05/2017 2522 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , , , , ,
2522 comments
  1. مي محمود عبد الوهاب 21/07/2017 13:29 -

    عايز اعرف نتيجه الصف السادس الملحق

  4. رضوى محمود شحاتة 29/06/2017 18:41 -

    مدرسة المقطم للتعليم الاساسى

  5. احمد خالد محمود محمد صالح 08/06/2017 09:59 -

    رقم الجلوس1971

  6. الدنيا حظوظ 05/06/2017 12:37 -

    علي جامع محمد هساي مدرسه الشلاتين الابتدائيه رقم الجلوس 2870

  7. ساره اسماعيل 05/06/2017 02:02 -

    شهادة ساره اسماعيل محافظة الشرقية رقم الجلوس:٥٦٤١١

  8. هدى ثروت عربي 31/05/2017 20:01 -

    عايزة اعرف نتيجة الطالبة هدى ثروت عربي رقم الجلوس 19004 مدرسة السباعية شرق محافظة اسوان

  9. شهد محمد عبد السلام عماشه 31/05/2017 01:48 -

    اريد نتيجتى رقم الجلوس 9304

  10. يحيى زكريا التابعي محمد العسوى 31/05/2017 00:11 -

    عايز اعرف النتيجه رقم 2832

  11. على محمد مسعود بسيونى ضيف الله 30/05/2017 00:30 -

    نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة البحيرة مركز شبراخيت رقم الجلوس 65735

  12. mounir megauer 29/05/2017 22:49 -

    نتيجة رقم 44144
    نورهان مجاور عبد الوالي

  13. ابو حسام جوده جوده 29/05/2017 16:46 -

    عاوز اعرف درجات عبد الرحمن جوده شعبان مدرسة سيد نبيل بنى سويف رقم جلوس 10813

  14. عمرو 28/05/2017 21:22 -

    عمرو خالد احمد الرفاعي السيسي٢٧٠٨٣

  15. Eng alaa mohamed 27/05/2017 13:56 -

    عاوز اعرف نتيجة مها محمد عبد المنعم 5711

  16. حسن عاطف حسن 27/05/2017 11:20 -

    الطالب حسن عاطف حسن محمد محمد مدرسة التعليم الاساسى المجورة الاولى بالمنيا الجديدة رقم الجلوس124621

  17. محب السلف 26/05/2017 22:03 -

    الطالب على محمدمسعود ضيف الله الصف السادس الابتدائى محافظة البحيرة مركز شبراخيت رقم الجلوس 65735

  18. زياد ابراهيم حسن 26/05/2017 17:22 -

    عايز اعرف نتيجه الصف السادس الابتدائى لمحافظه بنى سويف للطالب زياد ابراهيم حسن دياب ورقم جلوسه 22742

  20. شهد على عاشور على حموده 24/05/2017 23:29 -

    عايزه اعرف نتيجة شهد على عاشور برقم 11262

  21. heba skheta 24/05/2017 18:54 -

    عايزة اعرف نتيجة محمد بدر خالد الشهابي رقم الجلوس 97111
    مدرسة خالد بن الوليد

  22. محمد مهدي محمد الوتار 24/05/2017 16:26 -

    31344 عايز اعرف نتيجة رقم

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