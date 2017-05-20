نتيجة الصف السادس الابتدائى

كتبت ريهام احمد: كما عودناكم طلابنا الاعزاء، وعاماً بعد عام، في جميع المراحل التعليمية بالجمهورية، ودائماً على موقع مصريات وفي قسم مكتب التنسيق، تستطيعون معرفة نتائج الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2017، التي سوف يعتمدها وزير التربية والتعليم، ومشاهدة درجات الصف السادس برقم الجلوس، لجميع المحافظات المصرية ولكل الادارات التعليمية في محافظة القاهرة – محافظة الاسكندرية – محافظة الشرقية – محافظة الغربية – محافظة كفر الشيخ – محافظة المنيا – محافظة الفيوم- محافظة السويس – محافظة قنا – محافظة الدقهلية – محافظة المنوفية – محافظة اسيوط – محافظة شمال سيناء – محافظة جنوب سيناء – ادارة حلوان التعليمية – ادارة 6 اكتوبر التعليمية – محافظة الاسماعيلية – محافظة مطروح – محافظة دمياط – محافظة اسوان – محافظة بورسعيد – محافظة بني سويف – محافظة سوهاج – محافظة البحيرة – محافظة البحر الاحمر.

وتظهر نتيجة الصف السادس الابتدائي 2017 لكل الصفوف والمدارس الحكومية والخاصة، التي ستصدر بها النتيجة لجميع المحافظات المذكورة اعلاه، خلال الاسبوع الحالي، حيث لم تنتهي عملية تصحيح نتيجة الشهادة الابتدائية للعام الحالي، في بعض المحافظات باستثناء القاهرة التي قمنا بنشرها قبل ايام.



ويجري الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائى بادخال رقم الجلوس في الصفحة المخصصة لعرض نتائج الشهادة الابتدائية بعد الضغط على هذا الرابط: http://moe.gov.eg/natiga_primary-elementary



وذلك بالنسبة للمحافظات التي ستظهر نتائجها على موقع وزارة التربية والتعليم.

اما بالنسبة لبعض المحافظات مثل الجيزة والاسكندرية وغيرها، فيمكن معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم او برقم الجلوس عبر روابط مخصصة لكل محافظة تجدها هنا في الاسفل او في القسم المبين بالاعلى.

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نتيجة الصف السادس الابتدائى 2017 والنتائج برقم الجلوس الآن