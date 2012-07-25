نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2017

مصريات – كتبت سمر معروف: قامت لجان ادارة الامتحانات التابعة لوزارة التربية والتعليم ببدء فحص ومراجعة التظلمات لطلاب المرحلة الثانوية العامة الاولى والثانية، والمعترضين على نتائج الامتحانات في بعض المواد هذا العام وقاموا بالتقديم من اجل اعادة تصحيح اوراقهم مرة اخرى .

وقبل اعلان نتيجة التظلمات،سوف تستدعي المديريات والادارات التعليمية الطلاب، من اجل مشاهدة اوراق الاجابة الخاصة بهم، وتحدد مواعيد في كل محافظة مختلفة عن الاخرى بشرط ان تكون قبل نهاية شهر يوليو الحالي وسوف يتم الاتصال بكل طالب من اجل مطالبته بالحضور ومراجعة ارواق اجابته ويكون بصحبة ولي الامر.

وسوف تراجع جميع طلبات تظلمات الثانوية قبل اغسطس، وخلال اقل من اسبوع سوف تظهر النتيجة مع بدء تنسيق المرحلة الثانية، اي بعد صدور نتيجة تنسيق المرحلة الاولى مباشرة.

لمعرفة شروط وطريقة ومواعيد تقديم تظلمات الثانوية العامة 2017 وكيفية الحصول على نتائج التظلمات بعد اعادة تصحيح اوراق الامتحانات اضغط هنا: http://q.gs/1Wv6Y

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

معرفة نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2017 لطلاب المرحلتين