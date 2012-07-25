معرفة نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2017 لطلاب المرحلتين

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2017
مصريات – كتبت سمر معروف: قامت لجان ادارة الامتحانات التابعة لوزارة التربية والتعليم ببدء فحص ومراجعة التظلمات لطلاب المرحلة الثانوية العامة الاولى والثانية، والمعترضين على نتائج الامتحانات في بعض المواد هذا العام وقاموا بالتقديم من اجل اعادة تصحيح اوراقهم مرة اخرى .
وقبل اعلان نتيجة التظلمات،سوف تستدعي المديريات والادارات التعليمية الطلاب، من اجل مشاهدة اوراق الاجابة الخاصة بهم، وتحدد مواعيد في كل محافظة مختلفة عن الاخرى بشرط ان تكون قبل نهاية شهر يوليو الحالي وسوف يتم الاتصال بكل طالب من اجل مطالبته بالحضور ومراجعة ارواق اجابته ويكون بصحبة ولي الامر.
وسوف تراجع جميع طلبات تظلمات الثانوية قبل اغسطس، وخلال اقل من اسبوع سوف تظهر النتيجة مع بدء تنسيق المرحلة الثانية، اي بعد صدور نتيجة تنسيق المرحلة الاولى مباشرة.
لمعرفة شروط وطريقة ومواعيد تقديم تظلمات الثانوية العامة 2017 وكيفية الحصول على نتائج التظلمات بعد اعادة تصحيح اوراق الامتحانات اضغط هنا: http://q.gs/1Wv6Y
انا ابني في الفيزياء سؤال اختياري صح ومتعلم غلط
بجانب الناتج في مسالة طالع ١/٥ وفي النموذج طالع
٠.٢ هو نفس الناتج ومتعلم غلط بجانب اسئلة علل صح عليها درجتين ومتعلمة خطأ مع العلم باني مدرس وشفت الخطاء بنفسي
انا يونس محمود رقم جلوسي 738669
حسبي الله ونعم الوكيل
المصحح اعطاني في تعبير اللغة العربية 12 من 14 وانقصني درجة في النحو وانا استحق النهائية
وانقصني مصحح الفيزياء 3ونصف
انا ليا 9 درجات في الكيمياء وعايزاهم كلهم مش درجة الجمع بس انا من المنوفية ورقمى 0483764410 ورقم التظلم 4508
حسبي الله ونعم الوكيل اقسم بالله انا اختي في الفيزياء ليها 3 درجات 100% في سؤال المصحح عطيها صفر من 3 ولكن اجاباتها صحيحه 100% وفي الجولوجيا في سؤال حلاه زي نموذج الاجابه بالظبط وهوا من 2 بس المصحح عطيها 1 حسبي الله ونعم الوكيل وفي الاخر التظلم لم ينصفها
بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
قال من ارسله الله منزرا و مبشرا ” والله لانصرنك ولو بعد حين فدعوه المظلوم ليس بينها ولو بعد حين ”
انا شخص ممن ظلموا فى هذه الدوله
لما انا اذهب لعمل تظلمات فى سبع مواد ويطلعلى 53 درجه منهم 35 درجه اختيار و6درجات تصحيح
يعنى والله وضحين يبقى العيب على المصحح لما ينقل التصحيح من ورقه الاجابه
الا لعنه الله على كل من ظلمنى انا وغيرى
لاننا تعبنا والله فى المذاكره وغيرنا خدها بالغش من غير تعب
وهذا وعدى والله اقول “والله لئن وقفت انا وهؤلاء الذين ظلمونى امام الله جل وعلى لاخاصمنهم امام ربى لانه قال لا ظلم اليوم”
الله المهيمن رب العالمين رغم القله ناصرالمستضعفين
قسما برب الكون سنكون يوما ما نكون رغم انف الحاقدين
ان شاء مالك خزائن السماوات والاراضين
انا اسمى اميرة عملت تظلم كيمياء لاني حصلت علي 46.5وانا حقي 56 فتحت الورقة يوم 2 اغسطس ولقيت اول سؤال مكدوا توب فيه 10.5بدل 14.5 ولقيت اسئلة تانية مش متصححة ولقيت اسئلة صحيحة تماما ومطابقة لنموذج الاجابة ومحسوبة غلط واسئلة استحق على الاقل نصف الدرجة فيها ولم احصل على اي درجة وقالوا لي اتصلي بينا يوم 17 اغسطس ومن ساعتها وانا بتصل وهما رفعين السماعة وانا المدرسة بعيدة عن ال\بلد اللي انا فيا لان انا من المنوفية والمدرسة في القاهرة وانا عشان اروح المدرسة بمشي الساعة 3.30 فجرا ولكني قمت بعمل تظلم عربي ورحت يوم 20 اغسطس وفتحت ورقة العربي ولقيت اجابة صح ومحسوبة غلط ولما س\الت على درجة الكيمياء قالوا لي روحي المدرسة للي جنبنا ورحت قالوا لي اتصلي بيهم وهما هيردوا واتصلت ولقيت الخط مشغول والعمال ارسلوا للمدرسة علشان يردوا وحطوا السماعة وردوا وقالوا لي ورقتك ماتصححتش ورجع الامر زي الاول ورفعوا السماعة علشان ما نتصلش والمفاجاة ان زميلتي قدمت تظلم بعدي باسبوع وطاع اها درجات وجت بس درجة الجمع بس وكده حرام اذلك لناشد المسؤلين ان يراعوا ضمائرهم ويعطونا حقوقنا كاملة لانكم عندكم عيال وهيطلع فيهم اللي انتم عملتوه فينا وساعتها قلبكم هينحرق عليهم وتشوفوا اللي اهالينا شايفينه وارجو الرد السريع ومنكم لله لو ما جبتوش لينا درجاتنا كلها وعا\يزاكم تردوا على التعليق وجزيل شكري ولكن لللاوفياء فقط وذوي الضمير ولنا حديث اخر باذن الله والى اللقاء
و
انا اسمى اميرة عمات تظلم للكيمياء لان المصحح الي معندوش ضمير منه لله اعطاني 46بدل 56 ولما رحت علشان افتح الورقة لقيت السؤال الاول 10.5بدل من 14.5ولقيت اسئلة تانية صح 100في المائة ومحسوبة غلط والافظع اني فى مسا لة كتبت الناتج بتاعها 1.5*10اس سالب 3 ولكها فى نموزج الاجابة 00015.وهى نفس الاجابة وتم اعطائي نصف الدرجة واسئلة اخرى لم يتم اعطائى درجتها وايضا العربي اجابة في النحو صحيحة تماما وحسبواها لي غلط ……اناشد المسؤلين ان يعطوا كل طالب حقه هو انتم ماعندكومش عيال خايفين اح\سن يتعمل فيهم ان شاء الله هيطلع فيهم وحينحرق قلبكم عليهم
يارب سترك وعفوك ورضاك الهم اني فوضت أمري إ ليك
ح
حسبي الله ونعم الوكيل ولادنا مستقبلهم ضاع حطمو اعصابهم واعصابنا منهم لله ربنا ينتقم منهم في اعز ما عندهم ويدوقو كسرة قلبنا ونفسنا
عايز اعرف نتيجة التظلمات من فضلكم تعبنا فين المسئولين فين البلد نكلم مين نزلوا رقم تليفون ردوا على الناس يامسئولين ده مستقبل طلبه خربتوا البلد والامتحانات أتسربت
ليه بتموتوا فى الناس وتاخد وا فلوس كمان .. حسبى الله ونعم الوكيل فى كل مسئول ظالم.
إلى كل من يستغيث بالرئيس أو الوزير.محدش هيسمعكم لأن احنا شوية نمل بالنسبه لهم . فاستغيسوا واستعينوا بمن يسمعكم وهو الله عزوجل . وﻻ تحزنوا لأنكم اتظلمتوا “فعسى أن تكرهو شيئاً وهو خيرا لكم،وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شرا لكم”.فتوكلوا على الله.واحمدوا ربكم العظيم . الذى له حكمه فى كل شئ.
انا بنتي جابت ٨٩.٠٥/ ودخلت صيدله ولاكنها كرهها وانا عملتلها تظلم وسافرت من اسوان الي أسيوط ولاقيت لها درجات منها درجه المصحح بدل ما يجمع السؤال ١٥ جمعه ١٤ وغيرها حاجات تانيه بس انا كنت اتمني يدوها الدرجه دي علشان تدخل طب أسنان لأكن للأسف اتظلمت لتأتي مره وان خايفه ارفع قصيه عارفه أني مش هاخد حاجه منين وتطلعهم يحبوا بلدهم اللي اتظلموا فيها وفي ناس بتقول ان المستشار اللي بيصبح بيشوف المرايا فقط حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله في بتوع الحافز الرياضي اخدوا مكان اولادنا بدون وجه حق دستوري
اخدوا ميداليات وفلوس وشهرة وعز عليهم واخدوا اماكن الغلابة
جاملوهم على حساب الدولة مش على حساب اولادنا خدوهم زيادة في الكليات كانهم تظلموا من النتيجة واخدوا درجات
كل الظلم دا وعايزين شباب يخاف على البلد ايه ال اخدوا منها حقه اخدوه الحرامية ” بالكانون “
كيف نعرف نتيجة التظلمات؟
حسبي الله ونعم الوكيل فى ضياع مسفبل ابنائنا ان ر بك لبمرصاد تقدمنا بتظلم فى ماده الرياضه ولقينا درجات وحتى الان لم يصلنا الرد
كلنا بندور فى دايرة مغلقة ومفيش حد عارف كيفية معرفة نتيجة التظلمات
اكتبوا لنا رقم تليفون نسال علي نتيجه التظلمات منه ضروري ارجوكم
منكم لله ظالمتوا طلبه علمى رياضة(دبحتهم)
كيف نعرف نتيجة التظلم ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حسبى الله ونعم الوكيل فى كل مصحح ماعندهش ضمير ضلم ابناءنا الطلبه ياريت بعد اذن الجميع حد يعرف موقع على النت نجيب من عليه نتيجة التظلمات
انا عملت تظلم في العربي والاحياء النتيجة ظهرة وعايز اعرف النتيجة بتاع التظلم هتظهر علي النت ولا لازم اروح مقر التصحيح بتاع الورق عشان اجيب النتيجة ولا اجيب النتيجة ازاي كيف يمكنني معرفة نتيجة التظلم وده رقم جلوسي 749299
ولو طلع درجات اخدها ازي .
ارجو الرد السريع وشكرا
انا كنت عاملة تظلم فى اربع مواد كيمياء وفيزياء وانجليزى وعربى واثناء اطلاعى على كراسة الاجابة طلعلى بعض الدرجات فيهم والنهاردة اتصلت برقم اللجنة وقالولى ملكيشى درجات ازاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى
ابو هاجر ( وفالمظلومه )
تظلمت ابنتي من التصحيح ووجدت ان لها درجات كثيرة في جميع المواد والمسئول المشرف اثناء الاطلاع شاهد بنفسه وكنب كل ملاحظاتها حسب توجيه المشرف اثناء الاطلاع واعطى لها رقم هاتف للاتصال عليه بعد 10ايام من 3/8/2016 موعد الاطلاع ولكن لايوجد رد فكيف نعرف النتيجة ولمن نشتكي الاهمال والفوضى والظلم وللعلم امتحانات الدور الثاني بدات ما الحل ولمن نشتكي مانحن فيه بالله عليكم
بجد حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص سبب حزن والم عميق ف قلوبنا وقلوب اولياء الامور وفي المسؤليين والمصححين .
انا طالبه مجتهده ذاكرت وعملت اللي عليا ومغشتش ولا حاجه لاني متربتش ع دا وفي الاخر ينقصوني درجات كتير ف العربي والكيميا ليه دا مش ذنبي انو المصحح حمار اه بمعني الكلمه عايز الاجابه لصق كدا امال فين فهمنا واحنا طلبه علمي يعني فهم مش حفظ ولصق وعملت تظلم وادوني المعاد ع 8/17وحاروح وانا متاكده انو ليا درجاات بالهبل .
لكن ما ضاع حق ورائه مطاااالب وربنا معانا .وحسبي الله ونعم الوكيل
فى مصححين معندهمش ضمير وفى مصححين عارفين ربنا وفى طلبة غشت ودخلت كليات القمة وفى طلبة زاكرو طول السنة واعتمدو على المزاكرة و لم يعرفو الغش وعارفين ان الغش حرام ودخلو الامتحان وهم مطمانين من جميع المواد بسبب المزاكرة وانا فيهم صرفوا عليهم دم قلبهم وامالهم فى الحياة مستقبل اولادهم ولكن ضاع وامالهم بسبب معدومين الضمير من المصححين وانا رجعت اجابت ابنتى فى التظلمات وجد الاتى اسئلة اجابتها صح المصحح معاك عليها غلط لية اللة اعلم غير اسئلةاجابتها لم تصحح وجمع الدرجات غلط ترجمة الانجليزى بدون درجات وضاعت ابنتى وعملت تظلمات فى ست مواد دفعت ٦٠٠ جنية حتى يطمان قلبى دفعت من لجنة بالتظلمات وانا حزين ساعة ابنتى وضاعت فلوس الدروس الخصوصية. وبنتى علم رياضة جابت ٦٦ فى الما،ة وانا ٣٣ درجة لم تحصل عليهم وعرفنا من مندوب الوزارة بالتظلمات بان الاسئلة التى تم تصحيحها والمصحح معلم عليهاغلط غلط وهى صح لم يتم اعادة تصحيحها والتظلم فى اعادة تجميع الدرجات فقط يعنى مافيش فائدة من التظلم فلوس دفعناها للوزارة وخلاص فين العدل انا حاسس بالظلم اتظلمت واعادة تصحيح المادة مرة اخرى بسبب مصحح معاندوش فكرة عن التصحيح حتى اجابت الرياضة السؤال لة اكثر من طريقة الحى بسبب ضعف مدرس المادة وعدم معرفتة الحل الاخر علم على الاجابة غلط معالى الوزير احنا تعبنا باولادنا ضاعودفعنا فلوس على بالتظلمات برجاء اصدار اوامركم بالمراجعة ملاحيظ المتظلمين ولو المتظلم لة حة فى الدرجات مهما كان عدادها يتم الحصول عليها حتى يطمان الاولاد وتعود الثقة بين والطلبة واولياء الامور
انا بنتى من المتفوقين فى والاعدادية والقبول ومكرمة المصحح منة للة عملت تظلمات ومنهم الكيمياء المصحح معاك على بعض الاسئلة غلط والطلبة صح وفى اسئلة لم يعطهادرجات واسئلة تستحق الدرجة النهائيةاعطاها وصل الدرجة ولم يوجد بها اخطاء معالى الوزير لوابنك مكان اولادنا كنت عملت اية برجاء يامعالى الوزير مراجعة مواد المتظلمين واعطاء من لة حق درجات علشان العيشة غالية مفيش مقدرة على الجامعات الخاصة احنا بنكمل عشانا نوم يافخامت الرئيس نستغيث بكم مراجعة اوراق المتظلمين والمتظلم لولة. درجات ياخذها مش مصحح ضعيف الخبرة وهمة على فلوس التصحيح وملوش دعوة ان بيتظلم بتظلم وان يضيع مستقبلة يضيع حرام كفايا الامتحانات اتصربت من مطابع الوزارة باولادنا ملهمش زمب مصححين يضيعو مستقبلهم فى طلبة انتحرت وفى طلبة كرهو التعليم واحنا فاض بينا الكيل وجميع الاسر ان اولادهم اتظلمت الحزن مالى قلبهم يامعالى الوزير ونحن نستغيث بفخمة الرئيس علشان هو الوحيد شاعر بينا
برجاء لو فى حد يعرف ازاى نجيب نتيجة التظلم يدلنا وكمان سمعت انه فى خدمة الاتصال التليفونى لمعرفة نتيجة التظلم لو فى حد يعرف الرقم يكتبه
>> ارجو افادتنا
برجاء لو فى حد يعرف ازاى نجيب نتيجة التظلم يدلنا وكمان سمعت انه فى خدمة الاتصال التليفونى لمعرفة نتيجة التظلم لو فى حد يعرف الرقم يكتبه
انا عملت تظلم وكان عندي مساله في الكمياء مكتوب عليها مقدره قبل ومكتوب عليها صفر مع ان المساله صح وبعد الاسئله واخده نص الدرجه زي علل واخؤده في كله 1 من 2 والاجابه صحيحه لكن بمعني اخر بجد حرام ازاي اكون طالب علمي علوم وفي الاخر اصم بدون فهم ومن حقي اعرفالنتيجه وكل لما ارن عل الكنترول الرقم مشغول حسبي الله ونعم الوكيل في الظلمه والمصححين
انا عملت تظلم في العربي والنتيجة ظهرة وعايز اعرف النتيجة بتاع التظلم هتظهر علي النت ولا لازم اروح مقر التصحيح بتاع الورق عشان اجيب النتيجة ولا اجيب النتيجة ازاي كيف يمكنني معرفة نتيجة التظلم وده رقم جلوسي 169512 .
ولو طلع درجات اخدها ازي .
ارجو الرد السريع وشكرا
منكم لله أنا بنتي جابت٨٧.٥٪وهي طول عمرها متفوقة وشفت ورقها وهي أجابتها نموذجيةونقصت١٣ درجة احياء وزيها جيلوجيا وكيمياء مع انها جابت ف الفيزياء٥٩ والألماني ٣٩ والفتري اللي صححها لها التعبير منقصها ٤ درجات رغم انها حصلت علي النهائي ف النحو والبلاغة والأدب حسبنا الله ونعم الوكيل
انا بقالي عامين بعيد في ماده اللغه الانجليزيه وكل سنه اعيد عشان 3او5درجات يارب صوتي يصل للمسؤلين عشان احنا ناس فقرا وغلبا ومش همل بهدله يارب انا طالب من حضرتكم اني انجح عشان ادخل الكليه الي نفسي فيه وشكرا
حسبي الله ونعم الوكيل انا اختي مصدومه من مجموها80%ناقصه فمواد كتير كانت مفروض تأفلها وهي دلوقتي عايزه تعمل تظلم بس المشكله ان احنا مش موجودين فمصر احنا بنقضي اجازه مع والدنا خارج مصر فهل يمكن ان ولي الامر يعمل توكيل لشخص فمصر ينوب عنه ارجو الرد بسرعه
انا اخوياه فى 3 ثانوى جاب 85.6% ولما عملنا تظلم لقينا 13درجه فى الفيزياء و5فى الكمياء و 7فى الاحياء و4فى العربى و3فى الانجليزى و2فى الفرنساوى يعن ظلمين اخويا فى 33 درجه يعنى ده ظلم ولا لا حسبى الله ونعم الوكيل فيهم وان كان على القضيه هنرفعها بس يارب نقدر ناخد حاجه