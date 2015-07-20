نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2017 بالاسم مرحلة اولى ثانية ثالثة

نتيجة تنسيق الثانوية العامة بالاسم
مصريات كتبت هبة منصور: الان وبعد ان عاش طلاب الثانوية العامة فترة مضنية من الترقب والانتظار، وبعد ان تم الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم لكل طالب، ستبدأ مرحلة حاسمة جديدة وهي تنسيق الثانوية العامة 2017 للتقدم الى الجامعات والكليات واختيار الرغبات حسب المجموع وحسب الحد الادنى للقبول بكل كلية وذلك في ثلاثة مراحل وهي المرحلة الاولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة.
وسيبدأ بعد صدور النتائج بيومين تنسيق المرحلة الاولى للثانوية العامة، والذي سيستمر لمدة 5 ايام، ثم يليه تنسيق المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة والاخيرة.
وحسب نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2017 فان توقعات الحد الأدنى للقبول بالهندسة بنسبة 94%، اما الحد الأدنى للقبول في كلية الطب البشري 98%.
هذا واعلنت مصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي بان نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2017 ستعلن بالاسم قبل بداية شهر اغسطس وسيتمكن الطلاب من معرفى نتائج التنسيق على موقع مكتب التنسيق الرئيسى المبين ادناه.
وتظهر نتيجة تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الاولى، او بقية المراحل لاحقاً بعد وضع الرقم السري الخاص بكل طالب في المكان المخصص بعد الدخول الى موقع مكتب التنسيق لطلاب الثانوية العامة.
اما كيفية معرفة هذا الرقم للحصول على نتيجة التنسيق بالاسم، فيكون من خلال المدرسة الخاصة بك وانت ذاهب لسحب اوراقك واستلام شهادتك يتم وضع البيانات الخاصة والتي يمكن من خلالها الاطلاع على نتائج التنسيق 2017 ورقم الجلوس ايضا ومع الحد الادنى للقبول بالجامعات.
ولمعرفة نتائج تنسيق الشهادة الثانوية العامة 2017 بما فيها نتيجة المرحلة الاولى، ونتيجة المرحلة الثانية، والمرحلة الثالثة لاحقاً، اضغط هنا: http://www.tansik.egypt.gov.eg
المجموع299 ايه الكليه الممكنة ليا
انا جايبة 78.78وعايزة اعرف انا مرحلة اى وايه الكليات المتاحة انا شعبة ادبية
نتيجة ثانية ثانوى
نتيجة ثانية ثانوى مدرسة الورديان 2017
رقم الجلوس 719933 الكليه ايه
عايزه اعرف الكليه
رقم الجلوس: 262092
254 لسنة 2015 ينفع احول لحقوق
انا جبت 77 %علمي عاوم ممكن اعرف ايه الكليات المتاحه ….
انا جايبة 95.49% علمي علوم
ممكن ادخل اية
عاوزة جامعة القاهرة
او جامعة عين شمس
انا جبت 22و91 % علمى علوم ممكن ادخل كلية ايه
انا عايز اعرف تنسيق حقوق من كام
ولو إنتساب من كام انا جيت 57%
انا جايب 75 علمى علوم تدخلنى اية
انا جايبه 68 ممكن اعرف ايه الجامعات المتاحه ليا سواء خاصه او حكومه
كيف احصل على نتيجه تنسيق الجامعات للطلاب العائدين من الخارج
انا جبت 383 في الثانوية العامة علمى علوم ادخل ايه
انا جبت 47في الميه وملحقين يتري بعد الملاحق اقدر ادخل كليه السن جامعة عيين شمس ؟
تنسيق المرحلة الثانية أمته
ويارب ادخل حاسبات
انا جايب 91% علمي رياضه و42.5 في الانجليزي عاوز اعرف ادخل تجاره انجليزي
كلية طب الأزهر
انا ثانوية عامة لغات هل ممكن اقدم في تنسيق الأزهر مجموعي 96%
لو سمحتم انا ثانوية من دولة الامارات وجايبة ٩٤،١ امتة يبدء تنسيقي وهل ممكن الحق طب علاج طبيعي
انا جبت 65٪ اقدر ادخل زراعة ف اسكندرية ولا ايه
انا جايب % 87 يا تري ادخل ايه وانا علمي رياضه
انا جبت ملحق وانا جايبة 70% عاوزة اعرف انا هخش اية
عايز اعرف انا ادخل كلية ايه بالضبط وجايب67%
ادبي
انا جايب 68عايز اعرف ادخل ايه
انا جايبه 68.9 علمي علوم ممكا اعرف ايه الكلياات الي ممكن تقبلني ؟ شكراا…
انا جايبة 93فى المائة اة الكليات المتاحة لية