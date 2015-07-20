نتيجة تنسيق الثانوية العامة بالاسم

مصريات كتبت هبة منصور: الان وبعد ان عاش طلاب الثانوية العامة فترة مضنية من الترقب والانتظار، وبعد ان تم الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم لكل طالب، ستبدأ مرحلة حاسمة جديدة وهي تنسيق الثانوية العامة 2017 للتقدم الى الجامعات والكليات واختيار الرغبات حسب المجموع وحسب الحد الادنى للقبول بكل كلية وذلك في ثلاثة مراحل وهي المرحلة الاولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة.

وسيبدأ بعد صدور النتائج بيومين تنسيق المرحلة الاولى للثانوية العامة، والذي سيستمر لمدة 5 ايام، ثم يليه تنسيق المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة والاخيرة.

وحسب نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2017 فان توقعات الحد الأدنى للقبول بالهندسة بنسبة 94%، اما الحد الأدنى للقبول في كلية الطب البشري 98%.

هذا واعلنت مصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي بان نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2017 ستعلن بالاسم قبل بداية شهر اغسطس وسيتمكن الطلاب من معرفى نتائج التنسيق على موقع مكتب التنسيق الرئيسى المبين ادناه.

وتظهر نتيجة تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الاولى، او بقية المراحل لاحقاً بعد وضع الرقم السري الخاص بكل طالب في المكان المخصص بعد الدخول الى موقع مكتب التنسيق لطلاب الثانوية العامة.

اما كيفية معرفة هذا الرقم للحصول على نتيجة التنسيق بالاسم، فيكون من خلال المدرسة الخاصة بك وانت ذاهب لسحب اوراقك واستلام شهادتك يتم وضع البيانات الخاصة والتي يمكن من خلالها الاطلاع على نتائج التنسيق 2017 ورقم الجلوس ايضا ومع الحد الادنى للقبول بالجامعات.

ولمعرفة نتائج تنسيق الشهادة الثانوية العامة 2017 بما فيها نتيجة المرحلة الاولى، ونتيجة المرحلة الثانية، والمرحلة الثالثة لاحقاً، اضغط هنا: http://www.tansik.egypt.gov.eg

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نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2017 بالاسم مرحلة اولى ثانية ثالثة