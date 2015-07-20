نتيجة تنسيق الثانوية العامة بالاسم

بالاسم ظهور نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2017 المرحلة الاولى

نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2017 – 2018 المرحلة الاولى الثانية الثالثة بالاسم

مصريات كتبت هبة منصور: الان وبعد ان عاش طلاب الثانوية العامة فترة مضنية من الترقب والانتظار، وبعد ان تم الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم لكل طالب، ستبدأ مرحلة حاسمة جديدة وهي تنسيق الثانوية العامة 2017 للتقدم الى الجامعات والكليات واختيار الرغبات حسب المجموع وحسب الحد الادنى للقبول بكل كلية وذلك في ثلاثة مراحل وهي المرحلة الاولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة.

وسيبدأ بعد صدور النتائج بيومين تنسيق المرحلة الاولى للثانوية العامة، والذي سيستمر لمدة 5 ايام، ثم يليه تنسيق المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة والاخيرة.

وحسب نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2017 فان توقعات الحد الأدنى للقبول بالهندسة بنسبة 94%، اما الحد الأدنى للقبول في كلية الطب البشري 98%.

هذا واعلنت مصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي بان نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2017 ستعلن بالاسم قبل بداية شهر اغسطس وسيتمكن الطلاب من معرفى نتائج التنسيق على موقع مكتب التنسيق الرئيسى المبين ادناه.

وتظهر نتيجة تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الاولى، او بقية المراحل لاحقاً بعد وضع الرقم السري الخاص بكل طالب في المكان المخصص بعد الدخول الى موقع مكتب التنسيق لطلاب الثانوية العامة.

اما كيفية معرفة هذا الرقم للحصول على نتيجة التنسيق بالاسم، فيكون من خلال المدرسة الخاصة بك وانت ذاهب لسحب اوراقك واستلام شهادتك يتم وضع البيانات الخاصة والتي يمكن من خلالها الاطلاع على نتائج التنسيق 2017 ورقم الجلوس ايضا ومع الحد الادنى للقبول بالجامعات.

ولمعرفة نتائج تنسيق الشهادة الثانوية العامة 2017 بما فيها نتيجة المرحلة الاولى، ونتيجة المرحلة الثانية، والمرحلة الثالثة لاحقاً، اضغط هنا: http://www.tansik.egypt.gov.eg

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نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2017 بالاسم مرحلة اولى ثانية ثالثة

20/07/2015 1079 تعليق نتيجة الثانوية العامة , , , , , , , , , , , , , ,
1079 comments
  1. shimaa mohamed 22/07/2017 00:32 -

    المجموع299 ايه الكليه الممكنة ليا

  2. صفاء محمديوسف موسى 16/07/2017 19:07 -

    انا جايبة 78.78وعايزة اعرف انا مرحلة اى وايه الكليات المتاحة انا شعبة ادبية

  3. رحمة محمد سعد ابراهيم 20/05/2017 15:42 -

    نتيجة ثانية ثانوى

  4. رحمة محمد سعد ابراهيم 20/05/2017 15:40 -

    نتيجة ثانية ثانوى مدرسة الورديان 2017

  6. دميانه 30/09/2016 09:20 -

    عايزه اعرف الكليه
    رقم الجلوس: 262092

  8. اسراء 01/08/2016 23:48 -

    انا جبت 77 %علمي عاوم ممكن اعرف ايه الكليات المتاحه ….

  9. مريم ادوار صبحي عبد الملك ميخائيل 29/07/2016 23:31 -

    انا جايبة 95.49% علمي علوم
    ممكن ادخل اية
    عاوزة جامعة القاهرة
    او جامعة عين شمس

  10. محمد 29/07/2016 15:14 -

    انا جبت 22و91 % علمى علوم ممكن ادخل كلية ايه

  11. amr 26/07/2016 15:18 -

    انا عايز اعرف تنسيق حقوق من كام
    ولو إنتساب من كام انا جيت 57%

  12. احمد محمد علة 25/07/2016 11:38 -

    انا جايب 75 علمى علوم تدخلنى اية

  13. ريم 25/07/2016 06:08 -

    انا جايبه 68 ممكن اعرف ايه الجامعات المتاحه ليا سواء خاصه او حكومه

  14. adel almasri 19/09/2015 10:26 -

    كيف احصل على نتيجه تنسيق الجامعات للطلاب العائدين من الخارج

  15. ezat 07/09/2015 14:01 -

    انا جبت 383 في الثانوية العامة علمى علوم ادخل ايه

  16. رسلان 13/08/2015 16:04 -

    انا جبت 47في الميه وملحقين يتري بعد الملاحق اقدر ادخل كليه السن جامعة عيين شمس ؟

  17. سالى حسن عبد الرحمن 11/08/2015 20:35 -

    تنسيق المرحلة الثانية أمته

  19. Ahmed fayez 11/08/2015 13:44 -

    انا جايب 91% علمي رياضه  و42.5 في الانجليزي عاوز اعرف ادخل تجاره انجليزي

  21. مصطفى احمد 11/08/2015 10:35 -

    انا ثانوية عامة لغات هل ممكن اقدم في تنسيق الأزهر مجموعي 96%

  22. اية 10/08/2015 09:34 -

    لو سمحتم انا ثانوية من دولة الامارات وجايبة ٩٤،١ امتة يبدء تنسيقي وهل ممكن الحق طب علاج طبيعي  

  23. ميادة محمد 09/08/2015 00:28 -

    انا جبت 65٪ اقدر ادخل زراعة ف اسكندرية ولا ايه

  24. احمد حسن 08/08/2015 14:58 -

    انا جايب % 87 يا تري ادخل ايه وانا علمي رياضه

  25. توتا 06/08/2015 22:53 -

    انا جبت ملحق وانا جايبة 70% عاوزة اعرف انا هخش اية

  26. احمد 03/08/2015 18:07 -

    عايز اعرف انا ادخل كلية ايه بالضبط وجايب67%
    ادبي

  28. شيماء 02/08/2015 21:57 -

    انا جايبه 68.9 علمي علوم ممكا اعرف ايه الكلياات الي ممكن تقبلني ؟ شكراا…

  29. حسناء 02/08/2015 11:01 -

    انا جايبة 93فى المائة اة الكليات المتاحة لية

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