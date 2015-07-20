موعد نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2017 نتائج التنسيق بالجامعات

نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2017

مصريات – كتبت هيام المصري: اكثر من 300 الف طالب سوف تضمنهم نتائج التنسيق لطلاب الثانوية العامة 2017 بكل المراحل سواء المرحلة الاولى او المرحلة الثانية او الثالثة.

ومع ان نتائج تنسيق الثانوية العامة 2017 ملامحها غير بينة حتى الان ومالذي سيكون عليه تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي القادم وخاصة بعد التصريحات التي سبقتها عن مشروع الغاء مكتب التنسيق وكذلك تغيير شكل التعليم الثانوي ومضمونه وجعل الثانوية العامة لمدة سنة واحدة فقط.

ولكن ذلك لن يؤثر على نتيجة تنسيق الشهادة الثانوية العامة، بل بالعكس سوف يتم استغلاله لاعادة هيكلة العديد من الادارات والاساليب التعليمية التي يعتبرها الخبراء غير مناسبة في الوقت الحالي.

تابعوا مزيد من التفاصيل واخبار نتائج التنسيق وكيفية معرفة الحد الادنى لدخول الجامعات في مصر في المرحلة الثانية والثالثة، وكذلك موعد ظهور نتيجة التنسيق 2017 على موقع مصريات.

بعد اعلان الحد الادنى للقبول في تنسيق الجامعات 2017 الخاص بالمتقدمين لمكتب تنسيق المرحلة الاولى والتي اثارت ردود افعال غاضبة من قبل طلاب الثانوية العامة واهالهم، حيث لجأ البعض منهم للتظاهر مطالببين بتخفيض الحد الادنى للقبول بالجامعات وكليات القمة التي حرموا منها لاسباب تعسفية حسب رأيهم، وبانها نوع من التواطؤ مع الجامعات الخاصة.

ولكن ذلك لن يؤثر على سير عملية تنسيق الثانوية العامة في المرحلة الثانية 2017 والتي تخلو تقريباً من اهم الكليات مثل الطب والصيدلة وغيرها للقسم العلمي وكذلك فيما يتعلق بتنسيق شعبة الادبي.

ويأمل الطلاب ان تتم بعض التعديلات على نتيجة التنسيق المرحلة الثانية وكذلك المرحلة الثالثة ويجري تخفيضها واتاحة الفرصة لاصحاب المجاميع العالية منهم للالتحاق بكليات استعدوا لمدة سنتين لها.

ويمكن معرفة نتائج التنسيق لدخول الكليات في الجامعات سنة 2017 – 2018 في موعد اعتمادها بكافة مراحلها، المرحلة الاولى – المرحلة الثانية – المرحلة الثالثة بالضغط الان والاستعلام من خلال هذا اللينك >> http://www.tansik.egypt.gov.eg



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