موعد نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2017 نتائج التنسيق بالجامعات

نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2017
مصريات – كتبت هيام المصري: اكثر من 300 الف طالب سوف تضمنهم نتائج التنسيق لطلاب الثانوية العامة 2017 بكل المراحل سواء المرحلة الاولى او المرحلة الثانية او الثالثة.
ومع ان نتائج تنسيق الثانوية العامة 2017 ملامحها غير بينة حتى الان ومالذي سيكون عليه تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي القادم وخاصة بعد التصريحات التي سبقتها عن مشروع الغاء مكتب التنسيق وكذلك تغيير شكل التعليم الثانوي ومضمونه وجعل الثانوية العامة لمدة سنة واحدة فقط.
ولكن ذلك لن يؤثر على نتيجة تنسيق الشهادة الثانوية العامة، بل بالعكس سوف يتم استغلاله لاعادة هيكلة العديد من الادارات والاساليب التعليمية التي يعتبرها الخبراء غير مناسبة في الوقت الحالي.
تابعوا مزيد من التفاصيل واخبار نتائج التنسيق وكيفية معرفة الحد الادنى لدخول الجامعات في مصر في المرحلة الثانية والثالثة، وكذلك موعد ظهور نتيجة التنسيق 2017 على موقع مصريات.
بعد اعلان الحد الادنى للقبول في تنسيق الجامعات 2017 الخاص بالمتقدمين لمكتب تنسيق المرحلة الاولى والتي اثارت ردود افعال غاضبة من قبل طلاب الثانوية العامة واهالهم، حيث لجأ البعض منهم للتظاهر مطالببين بتخفيض الحد الادنى للقبول بالجامعات وكليات القمة التي حرموا منها لاسباب تعسفية حسب رأيهم، وبانها نوع من التواطؤ مع الجامعات الخاصة.
ولكن ذلك لن يؤثر على سير عملية تنسيق الثانوية العامة في المرحلة الثانية 2017 والتي تخلو تقريباً من اهم الكليات مثل الطب والصيدلة وغيرها للقسم العلمي وكذلك فيما يتعلق بتنسيق شعبة الادبي.
ويأمل الطلاب ان تتم بعض التعديلات على نتيجة التنسيق المرحلة الثانية وكذلك المرحلة الثالثة ويجري تخفيضها واتاحة الفرصة لاصحاب المجاميع العالية منهم للالتحاق بكليات استعدوا لمدة سنتين لها.
ويمكن معرفة نتائج التنسيق لدخول الكليات في الجامعات سنة 2017 – 2018 في موعد اعتمادها بكافة مراحلها، المرحلة الاولى – المرحلة الثانية – المرحلة الثالثة بالضغط الان والاستعلام من خلال هذا اللينك >> http://www.tansik.egypt.gov.eg
انا مجموعى 361 ادبى وعايزة اعرف انا اتقبلت فى كلية ايه؟
طب انا جايبة95وواحد من عشرة مش هلحق مرحلة اولى اعمل اية بس ادعولى فوضت امرى الى اللة هو الى عالم بحالى بس انا عارفة انة ان شاء اللة خير يارب التنسيق ينزل نفسى ادخل علاج طبيعى او بطرى فى اى منطقة يارب سترك وعفاك يارب
بالله ادعولي انا لسه في تانيه ثانوي هنا غير القدرات دي بقي ربنا اعلم بسها واللهي الغظيم المغتربين هنا مظلومين
انا هنا مغتربه والمدرسه والاختبارات هنا ربنا وحده اعلم بيها ولو نقصنا درجه واحده بس حتي مبيقبلوناش بأي كليه كويسه ومش عارفه تنسيقي حيقي ازاي السنين اللي جايه اعمل ايه انا شهادتي طلعت النهارده وجبت مجموع استغفر الله العظيم
عوزه اعرف تنسيق مرحله ثالثه امته؟؟؟
اناا حضررتك جبت 79 ايه الكلياات المفتووحة لياا بعد ازنك ارجوو الرد انا ادبى
انا جبت 71%وكنت عاوزة ادخل اداره اعمال حلوان انا علمي علووم كدا هلحق ولا لا
انا بنتى من الاوائل فى المرحلة الابتدائية والاوائل على المدرسة فى الاعدادية حصلت على ٩٥ فى المائةدخلت الجيزة الثانوية. بنات علم رياضة وكانت فى فصل ٣ انا وكل المدرسة والطلبة زملائها عارفين بان ابنتى من الاوائل على الثانوية وهى علم رياضة وكان امالها كلية الهندسه بالسويس وتكون بعد التخرج معيدة ثم استازة وكاكن خاب امالها بسبب الغش الغشاش يدخل مكان ابنتى. بسبب المصحح معندوش ضمير وانا رايح اعمل تظلم فى جميع المواد بس يارب الوزارة تراجع المواد بنتى تاخذ حقهالاننى عارف بان ابنتى اتظلمت وحالتاسائت وانا معاها تعدى الاسامي على خير بدون مكروة عندها يارب واملى فى مراجعة التصحيح يامعالى وزير التربية المخالفين فى الدراسة ساعة والاسرة دخلو كليات القمة بسبب الغش والفساد ومعدومين الضمير واللة واللة النوم راح من عيوناوالحزن والبكاء هل يرضى ربنامجموعها ٧٣ مش عارف حتروح فين واناصرف عليها اكثر من ٣٠ الف جنية دروس وهى تستاهل اكتر من كدة بكتير بان ابنتى باكر العام ولاتعرف الغش وعرفاربنا وعشان كدة اتظلمت
ممكن اعرف تنسيق احد افراد عائلتى ايه واي كليه ممكن يدخلها سواء مرحله1\2\3
مجموعه 89,88%
علمي علوم جايبه 90%ايه الكليات ؟!
انا عايز اعرف النتيجة
لو سمحت انا جايب ٧٦٪ ممكن اعرف ايه الكليات اللي ممكن ادخلها
اناادبى جايبة 85فى المية وجالى معهدومقدمتش السنه دى ممكن الحق كليه السنه الجايه ولا لا
اويش الحجر رقم الجلوس 108902 عوز اعرف النتيجه
متى موعد النتيخة المرحلة الثالثة
حرام منة متتخليش الكلية الا بتحبه
متى موعد تنسيق المرحلة الثالثة
انا جايب 65% ادبي انا مقدم في اختبارات ونجحت في القدرات التربية الرياضية ومش عارف هجيب المرحلة الثالثة ولا اية بس وكيل الكلية شبين قريبي بيقولي في الاسكندرية والسادات وطنطا وبنها سعدوني والنبي قولولي اروح اني مكان بس اما تطلع المرحلة الثالثة
انا جايب 60ادبي ممكن اعرف انا ادخل ايه ولا ايه
انا عايز اعرف متى يبدأ تحويل الاغتراب؟؟؟؟
انا جايب 98.77 ممكن اعرف انا هدخل اى وابن عمى جايب 99.20
انا جايبه 55% ومش عارفه هل يدخلوني كليه ولا لاء ممكن حد يفدني لاني بجد نفسيتي مدمره
انا جايبة 73.5 علمي علوم وعاوزة اعرف هقبل في كلية ايه
انا جبت 80 % ادبى وكان نفسى ادخل تربيه والتنسيق جه عالى جيت اسجل مرحله تانيه بسبب التنسيق ملقتش ليا مكان فى كليه التجاره فى بلدى طلعلى دمياط وطنطا اعمل انا ايه مش حرام الغشاش يلحق واللى يزاكر ميلقيش مجموع يدخله الكليه اللى بيحلم بيها يجرب يدخل اقل ميلقيش مكان والله حرام
لايوجد كليات لمرحلة الثالثة
انا جايب 82.5 وكنت عايز اخش السن بس طلعت من 95 قولولى اعمل ايه ولا ادخل ايه
على فكرة محدش اتظلم ف التصحيح دى شماعة بتعلقو عليها خيبة املكو ولكل مجتهد نصيب
انا جايب 85% ادبى امته التنسيق ينزل
انا جايب 76 ادبى ممكن اعرف ايه الكليات اللى ممكن ادخلها
انا جايب 93.78 ما هى كليتى؟؟
انا جايب 71.7علمى رياضه ممكن اعرف التنسيق او ادخل كليه ايه او تنسيق الجامعات كلها تجاره وحقوق
انا جايب 65 ادبى ممكن اعرف ادخل كلية ايه
انا جايب 81 امته المرحله التانيه هتبدا
انا ادبى وجايبه 356ونص ونسقت مرحله اولى بس مش عارفه امتى تظهر نتيجه التنسيق واعرف الكليه الى قبلتنى ؟ ياريت الرد لو ممكن
68.78 ادخل حقوق او اداب انتساب موجه الزقازيق
الف الف الف مليون مبروك لكل النجحين معنا
انا جايبة 70.98% ادبي وعايزة اعرف ينفع ادخل اداب اسكندرية و لآ
انا جايب 73.12 في المائة ادبي اية الكليات المتاحة
مش معقول كده التنسيق يعلا عشان الجامعات الخاصة انا جايبة 93.17 علمى رياضة ومش عارفة ادخل مرحلة اولى
انا جايبه 242 ومظلومه اوووى ف النتيجه والتصحيح مش عارفه انا هدخل اى والمرحله الكام حرااام عليكم راعونا انتم ليكم طلبه بردو احنا نفسنا نفرح اهلنا اللى دفعو دم قلبهم ف الدروس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
ممكن لو سمحتوا حد يوضحلى مراحل التنسيق انا اعرف ان التنسيق 3 مراحل بس اية مميزاتهم واية عيوبهم
الي الاخت العزيزة مريم شريف المصري استغفري الله وعسي ان تحبي شئ وهو شرلكم وصدقيني هذا اختبار لك من عند الله وربنا كبير نفرض دخلت طب وحصل لك حادث ماذا كنت فاعلة فقولي الحمد لله وان شاء اللههيكون لكي حاجة احس لو علمت الغيب لاخترتم الواقع
انا جايبه ٩٦.٩٥ف الميه ممكن اى يقولى هلحق ايه واللى أعصابي تعبت حد يرد عليا الله يخليكم
انا اتظلمت في تصحيح ماده العربي والرياضه وجيبت 80%
وياريت منتظلمش في التنسيق
انا ادبى و جايب 92.68 % نظام حديث طب هو المجموع دا ممكن يدخلنى السن ؟؟
انا جبت 97.2% بعد مااتظلمت فى تصحيح مادة الاحياء وكان حلم حياتى ان ادخل طب اسنان يترى بعد الظلم الى حصلت عليه هروح فين بالمجموع ده ليه الوزير لم ينظر بعين الرحمه للطلبه واولياء الامور بعد المجهمور الى عملوه الطلبه ويضيع امل كل طالب فى انه يروح الكليه الى هو يتمناها
يترى ادخل كليه ؟؟؟؟؟؟؟……….. وفى اى محافظه
وحسبى الله ونعم الوكيل