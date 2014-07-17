نتيجة تنسيق الجامعات

نتائج مراحل تنسيق الجامعات 2017 - 2018 المرحلة الاولى، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة

نتيجة مراحل تنسيق الجامعات 2017 – 2018

مصريات – اصبح من المؤكد ان نتائج تنسيق الجامعات المصرية 2017 بكافة مراحلها الثلاثة في مصر، سوف يتم اعتمادها من وزارة التعليم العالي  قبل نهاية الشهر القادم وخاصة ان الاعداد المتقدمة هذا العام كبيرة جدا وتعد بالاف طالب وطالبة سواء من طلاب الثانوية العامة او طلاب الدبلومات الفنية وكذلك تنسيق الثانوية الازهرية 2017.

ولذا يتم اعداد نتيجة تنسيق الجامعات 2017 لكل الطلبة بجميع المحافظات وسوف يتم قبول اوراق الطلاب واعلامهم بكيفية تقديمها بعد ظهور نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2017 المرحلة الاولى.

وسوف يستطيع الطلاب التقدم لاختيار الرغبات من بين عشرات الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة في جميع انحاء الجمهورية ولكن يقتصر تنسيق الازهر 2017 على بعض الجامعات والمعاهد الازهرية فقط في الحين الذي يستيع به حملة الشهادة الثانوية العامة او الدلبلومات الفنية التقدم الى مختلف الكليات في الجامعات الاتية:

نتائج تنسيق الجامعات 2017 - 2018 في مصر المرحلة الاولى، الثانية، الثالثة

نتائج تنسيق الجامعات 2017 – 2018 في مصر

جامعة القاهرة، جامعة الاسكندرية، جامعة حلوان، جامعة عين شمس، جامعة اسيوط ، جامعة بنها،  جامعة المنصورة،  جامعة الزقازيق،  جامعة طنطا، جامعة دمنهور، جامعة المنوفية ، جامعة جنوب الوادي فرع قنا ، جامعة جنوب الوادي فرع اسوان ، جامعة دمياط ، جامعة الفيوم ، جامعة بني سويف ، جامعة سوهاج ، جامعة المنيا ،
جامعة مصر الدولية ، مودرن اكاديمي ، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، معهد السادات للعلوم الادارية ولعلوم الحاسب ، معهد الخدمة الاجتماعية ، معهد الشروق العالي للهندسة والتكنولوجيا، جامعة 6 اكتوبر.

وتابعوا كل التفاصيل عن نتائج التنسيق واخبار القبول في الجامعات المرحلة الاولى المرحلة الثانية ثم المرحلة الثالثة للعام الدراسي القادم 2017 – 2018.

وذلك من خلال الرابط التالي >> http://www.tansik.egypt.gov.eg

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نتيجة تنسيق الجامعات 2017 مصر المرحلة الاولى الثانية الثالثة

17/07/2014 1199 تعليق نتائج الجامعات المصرية , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1199 comments
  1. محمود عماد 20/07/2017 22:28 -

    انا جايب 60 علمي رياضه اخش ليهم ايه كليات خاصه او حكوميه

  2. Mandy saed 14/07/2017 23:44 -

    انا ابنى جايب ٥٥٪علمى علوم ياترى ينفع يدخل ايه

  3. هبه عبد الفتاح غانم 13/07/2017 16:52 -

    لو سمحت انا درست بالبحرين وشهادتي ٦٢ ٪‏ وغابت عنى اول سنه بسبب مشاكل الثوره ف مصر وقالولى ف التنسيق استنى ٥ سنين والمفروض السنادى اقدم لو سمحتم تنسيقي يدخلنى اى وممكن يكون محافظه المنيا او بنى سويف وأرجوكم الرد شكرا

  4. أية صالح 13/07/2017 12:04 -

    91.83% علمى علوم يخش بيهم اية فى الجامعات الحكومية … منك لله ياوزير التعليم و مصححين الشرقية… اللة هو المنتقم الجبار

  5. فاطمه عبدالله محمود الطاهر 07/09/2016 13:01 -

    ارجوكم عايزه اعرف دخلت ايه ردوا بسرعة

  6. محمد 23/08/2016 01:59 -

    هل في فشل زاي كده في مصر في التعليم

  7. رانيا حمدى 14/08/2016 23:43 -

    انا جيبه85.5 ثانوى تجارى عيزةاعرف هدخول اية

  8. مريم عماد 13/08/2016 23:44 -

    انا بنتى جابية 64.5 ممكن تقبل كلية اداب هى ادبى مرحله تالتة

  9. محمد جابر 04/08/2016 17:41 -

    امتى تنسيق المرحله الثالثه

  10. دفعة الظلم 02/08/2016 01:56 -

    انا جايب 93 علمي علوم ممكن الحق علوم مرحله تانيه ولا لا ارجو الرد

  11. اسراء ابراهيم 01/08/2016 21:12 -

    انا جايبه 5. 80% دبلوم تجاره ينفع ادخل كليه مباشرتا

  12. البرنس 27/07/2016 16:35 -

    هى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اللى فى ٦ اكتوبر فين فى مدينه ٦ اكتوبر بالظبط
    ارجو الرد

  13. Jan Sameh 25/07/2016 18:03 -

    هل في جامعات خارج التنسيق؟ و انا جبت 51 ممكن ادخل كلية اية و مكانها فين

  14. ايه يسرى 16/07/2016 11:58 -

    انا مجموعى 72% ثانوى تجارى
    عايزه اعرف ممكن يدخلى ايه

  15. عابدين 24/02/2016 16:24 -

    انا جايب 265_من 600 هل ينفع ليا جامع خريج دبلوم _تدريب مهنى 

  16. ماركو أيمن جاد 31/01/2016 11:29 -

    الاساتذة الافاضل ,
    لو سمحتم أنا أبنى يريد الالتحاق فى كلية الهندسة التابعة للجامعة وهو يدرس فى الشارقة (الامارات ) وفى أخر سنة الثالث الثانوى وحصل على مجموع 88% فى الترم الاول (عربى )
    لو سمحت أريد الاستفسار
    1- هل مجموع يقبل لديكم لسنة 2016-2017
    2- ما هو ميعاد تقديم الطلبات
    3- ما هى الاوراق المطلوبة
    4- ما هى المصاريف المطلوبة لكل سنة
    أرجو المساعدة والرد
    وشكرا
    أيمن جاد بباوى

    If you will allow me My son wants to enroll in the Faculty of Engineering of the University and is studying in Sharjah (UAE) In another third-year secondary school and received a total of 88% in the first semester (Arabic)
    If allowed I want to know the following
    1. Do you accept the above grade (88%) for the year 2016-2017
    2. What is the date of submission of applications
    3. What are the documents required
    4. What are the expenses required for each year
    Please Support
    Thank you
    Ayman Gad Bebawy

    Information to enroll the college

  17. مصطفي جمعه محمد حسين 28/08/2015 08:45 -

    بعد اذنكو ياجماعه هي كليه تربيه عام بني سويف نزلت مراحل تانيه غير الاولي ولو نزلت قبلت من كام

  18. هشام 26/08/2015 03:28 -

    (أنا عايز اعرف كلية الحقوق يتقبل من كام الثالث مراحل )

  20. سامح محمد 18/08/2015 19:06 -

    اعلام بني سويف نزلت مرحلة تانية ولا لا

  21. أيه 11/08/2015 01:43 -

    انا جايبه 90% وعلمى هلحق علوم ولا ايه ؟

  22. مفيش داعى 05/08/2015 16:58 -

    تربيه عام نازله على كام فى المرحله التانيه

  23. مفيش داعى 05/08/2015 16:57 -

    ربنا يتولانا جميعا ان شاء الله ويسترها معانا فى ايامنا العسل دى

  24. essam 05/08/2015 13:39 -

    اناجبت 54%مش عارف هقبل هندسة القاهرة ولا لأ

  26. ledo 26/07/2015 20:36 -

    انا عايز اعرف حقوق جامعه الكوامل بسوهاج هتقبل من كام او اداب من ادبي انا جيب 62%

  27. خلود احمد 26/07/2015 17:10 -

    ارجوا الرد احنا شباب محتاجين الشهادات لاننا ف زمن كله ماشي بالشهادات والمناصب 

  28. خلود احمد 26/07/2015 17:06 -

    انا كان نفسي ادخل السون انجليزي او اعلام ممكن ادخل انا مجموعي للاسف بعد مذاكره 10 شهور 77 ف الميه ارجوا المساعده ي سياده الوزير ربنا يكرمك ف عيالك

  29. هاجر 25/07/2015 23:48 -

    ينفع ادخل اداب انتساب اقاليم 57%

  31. اشرقت 25/07/2015 10:46 -

    انا طالبة ثانوية عامة دفعة 2014/2015 ناجحة بمجموع 78% علمى علوم هل لى الحق فى التقديم فى تنسيق 2015/2016

  32. اسامة مندور 20/07/2015 23:12 -

    عايز اعرف تنسيق المرحلة الاولي كام عشان انا جبت في العلمي علوم 95.12 وممكن الحق كلية اية منة لله الوزير

  33. اسامة مندور 20/07/2015 23:10 -

    اناجبت95.12 عايز اعرف ادخل اية

  34. عمر علي 19/07/2015 19:24 -

    انا جايب 79 ادخل ايه علمي علوم

  35. حاتم 19/07/2015 02:00 -

    انا جبت 50.5% علمى رياضة مش عارف هقبل هندسة والالااااا

  36. سماء راضي فوزي 17/07/2015 21:02 -

    حصلت على الثانوية العامة من السعودية وعايزة اعرف موعد سحب الملف والتقديم والأمور هذه
    شاكرة لكم حسن تعاونكم

  39. Toty 15/07/2015 18:14 -

    انا جايبةً٧٠ممكن ادخل هندسه خاص 

  41. rehab 07/07/2015 06:58 -

    انا جايبه 60.68% يجيب كليه ايه او معهد ايه بليز ردو ?

  42. جهاد حسين 05/06/2015 17:39 -

    اناعايزه اعرف مجموع معهد فن صناعى وفن صحى بياخدوا من كام من الدبلومات باسوان

  43. Amany 01/05/2015 17:29 -

    انا عيزه اعرف كليه اعلام بتقبل من كام انا 3 ثانوى ادبى

  47. نورا سامى 07/11/2014 16:18 -

    عايزة اعرف انا قبلت ولا ايه

  48. marwa 16/09/2014 00:28 -

    هي كليه تجاره مرحله تالته للشعبل الادبيه تقبل من كام حد ادني

  49. ريم صلاح 15/09/2014 15:28 -

    انا درجاتي 246.5 ورشحت كلية البنات ادأب عين شمس هل يمكن تحويلي الى اداب القاهرة او حقوق القاهرة علما ان ترتيب الرغبات كانت كلية البنات رقم 7 والآداب رقم 13 والحقوق القاهرة كانت 15 وانا أقيم في الجيزة هل يمكن التحويل
    ارجو الإفادة وشكرا

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