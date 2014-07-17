نتيجة تنسيق الجامعات

مصريات – اصبح من المؤكد ان نتائج تنسيق الجامعات المصرية 2017 بكافة مراحلها الثلاثة في مصر، سوف يتم اعتمادها من وزارة التعليم العالي قبل نهاية الشهر القادم وخاصة ان الاعداد المتقدمة هذا العام كبيرة جدا وتعد بالاف طالب وطالبة سواء من طلاب الثانوية العامة او طلاب الدبلومات الفنية وكذلك تنسيق الثانوية الازهرية 2017.

ولذا يتم اعداد نتيجة تنسيق الجامعات 2017 لكل الطلبة بجميع المحافظات وسوف يتم قبول اوراق الطلاب واعلامهم بكيفية تقديمها بعد ظهور نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2017 المرحلة الاولى.

وسوف يستطيع الطلاب التقدم لاختيار الرغبات من بين عشرات الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة في جميع انحاء الجمهورية ولكن يقتصر تنسيق الازهر 2017 على بعض الجامعات والمعاهد الازهرية فقط في الحين الذي يستيع به حملة الشهادة الثانوية العامة او الدلبلومات الفنية التقدم الى مختلف الكليات في الجامعات الاتية:

جامعة القاهرة، جامعة الاسكندرية، جامعة حلوان، جامعة عين شمس، جامعة اسيوط ، جامعة بنها، جامعة المنصورة، جامعة الزقازيق، جامعة طنطا، جامعة دمنهور، جامعة المنوفية ، جامعة جنوب الوادي فرع قنا ، جامعة جنوب الوادي فرع اسوان ، جامعة دمياط ، جامعة الفيوم ، جامعة بني سويف ، جامعة سوهاج ، جامعة المنيا ،

جامعة مصر الدولية ، مودرن اكاديمي ، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، معهد السادات للعلوم الادارية ولعلوم الحاسب ، معهد الخدمة الاجتماعية ، معهد الشروق العالي للهندسة والتكنولوجيا، جامعة 6 اكتوبر.

وتابعوا كل التفاصيل عن نتائج التنسيق واخبار القبول في الجامعات المرحلة الاولى المرحلة الثانية ثم المرحلة الثالثة للعام الدراسي القادم 2017 – 2018.

وذلك من خلال الرابط التالي >> http://www.tansik.egypt.gov.eg

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نتيجة تنسيق الجامعات 2017 مصر المرحلة الاولى الثانية الثالثة