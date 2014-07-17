نتيجة تنسيق الجامعات 2017 مصر المرحلة الاولى الثانية الثالثة

نتيجة تنسيق الجامعات
مصريات – اصبح من المؤكد ان نتائج تنسيق الجامعات المصرية 2017 بكافة مراحلها الثلاثة في مصر، سوف يتم اعتمادها من وزارة التعليم العالي قبل نهاية الشهر القادم وخاصة ان الاعداد المتقدمة هذا العام كبيرة جدا وتعد بالاف طالب وطالبة سواء من طلاب الثانوية العامة او طلاب الدبلومات الفنية وكذلك تنسيق الثانوية الازهرية 2017.
ولذا يتم اعداد نتيجة تنسيق الجامعات 2017 لكل الطلبة بجميع المحافظات وسوف يتم قبول اوراق الطلاب واعلامهم بكيفية تقديمها بعد ظهور نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2017 المرحلة الاولى.
وسوف يستطيع الطلاب التقدم لاختيار الرغبات من بين عشرات الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة في جميع انحاء الجمهورية ولكن يقتصر تنسيق الازهر 2017 على بعض الجامعات والمعاهد الازهرية فقط في الحين الذي يستيع به حملة الشهادة الثانوية العامة او الدلبلومات الفنية التقدم الى مختلف الكليات في الجامعات الاتية:
جامعة القاهرة، جامعة الاسكندرية، جامعة حلوان، جامعة عين شمس، جامعة اسيوط ، جامعة بنها، جامعة المنصورة، جامعة الزقازيق، جامعة طنطا، جامعة دمنهور، جامعة المنوفية ، جامعة جنوب الوادي فرع قنا ، جامعة جنوب الوادي فرع اسوان ، جامعة دمياط ، جامعة الفيوم ، جامعة بني سويف ، جامعة سوهاج ، جامعة المنيا ،
جامعة مصر الدولية ، مودرن اكاديمي ، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، معهد السادات للعلوم الادارية ولعلوم الحاسب ، معهد الخدمة الاجتماعية ، معهد الشروق العالي للهندسة والتكنولوجيا، جامعة 6 اكتوبر.
وتابعوا كل التفاصيل عن نتائج التنسيق واخبار القبول في الجامعات المرحلة الاولى المرحلة الثانية ثم المرحلة الثالثة للعام الدراسي القادم 2017 – 2018.
وذلك من خلال الرابط التالي >> http://www.tansik.egypt.gov.eg
انا جايب 60 علمي رياضه اخش ليهم ايه كليات خاصه او حكوميه
انا ابنى جايب ٥٥٪علمى علوم ياترى ينفع يدخل ايه
لو سمحت انا درست بالبحرين وشهادتي ٦٢ ٪ وغابت عنى اول سنه بسبب مشاكل الثوره ف مصر وقالولى ف التنسيق استنى ٥ سنين والمفروض السنادى اقدم لو سمحتم تنسيقي يدخلنى اى وممكن يكون محافظه المنيا او بنى سويف وأرجوكم الرد شكرا
91.83% علمى علوم يخش بيهم اية فى الجامعات الحكومية … منك لله ياوزير التعليم و مصححين الشرقية… اللة هو المنتقم الجبار
ارجوكم عايزه اعرف دخلت ايه ردوا بسرعة
هل في فشل زاي كده في مصر في التعليم
انا جيبه85.5 ثانوى تجارى عيزةاعرف هدخول اية
انا بنتى جابية 64.5 ممكن تقبل كلية اداب هى ادبى مرحله تالتة
امتى تنسيق المرحله الثالثه
انا جايب 93 علمي علوم ممكن الحق علوم مرحله تانيه ولا لا ارجو الرد
انا جايبه 5. 80% دبلوم تجاره ينفع ادخل كليه مباشرتا
هى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اللى فى ٦ اكتوبر فين فى مدينه ٦ اكتوبر بالظبط
ارجو الرد
هل في جامعات خارج التنسيق؟ و انا جبت 51 ممكن ادخل كلية اية و مكانها فين
انا مجموعى 72% ثانوى تجارى
عايزه اعرف ممكن يدخلى ايه
انا جايب 265_من 600 هل ينفع ليا جامع خريج دبلوم _تدريب مهنى
الاساتذة الافاضل ,
لو سمحتم أنا أبنى يريد الالتحاق فى كلية الهندسة التابعة للجامعة وهو يدرس فى الشارقة (الامارات ) وفى أخر سنة الثالث الثانوى وحصل على مجموع 88% فى الترم الاول (عربى )
لو سمحت أريد الاستفسار
1- هل مجموع يقبل لديكم لسنة 2016-2017
2- ما هو ميعاد تقديم الطلبات
3- ما هى الاوراق المطلوبة
4- ما هى المصاريف المطلوبة لكل سنة
أرجو المساعدة والرد
وشكرا
أيمن جاد بباوى
If you will allow me My son wants to enroll in the Faculty of Engineering of the University and is studying in Sharjah (UAE) In another third-year secondary school and received a total of 88% in the first semester (Arabic)
If allowed I want to know the following
1. Do you accept the above grade (88%) for the year 2016-2017
2. What is the date of submission of applications
3. What are the documents required
4. What are the expenses required for each year
Please Support
Thank you
Ayman Gad Bebawy
Information to enroll the college
بعد اذنكو ياجماعه هي كليه تربيه عام بني سويف نزلت مراحل تانيه غير الاولي ولو نزلت قبلت من كام
(أنا عايز اعرف كلية الحقوق يتقبل من كام الثالث مراحل )
91مجموعي
اعلام بني سويف نزلت مرحلة تانية ولا لا
انا جايبه 90% وعلمى هلحق علوم ولا ايه ؟
تربيه عام نازله على كام فى المرحله التانيه
ربنا يتولانا جميعا ان شاء الله ويسترها معانا فى ايامنا العسل دى
اناجبت 54%مش عارف هقبل هندسة القاهرة ولا لأ
بس مرحله تالته
انا عايز اعرف حقوق جامعه الكوامل بسوهاج هتقبل من كام او اداب من ادبي انا جيب 62%
ارجوا الرد احنا شباب محتاجين الشهادات لاننا ف زمن كله ماشي بالشهادات والمناصب
انا كان نفسي ادخل السون انجليزي او اعلام ممكن ادخل انا مجموعي للاسف بعد مذاكره 10 شهور 77 ف الميه ارجوا المساعده ي سياده الوزير ربنا يكرمك ف عيالك
ينفع ادخل اداب انتساب اقاليم 57%
انا جايبه 57 اخش ايه
انا طالبة ثانوية عامة دفعة 2014/2015 ناجحة بمجموع 78% علمى علوم هل لى الحق فى التقديم فى تنسيق 2015/2016
عايز اعرف تنسيق المرحلة الاولي كام عشان انا جبت في العلمي علوم 95.12 وممكن الحق كلية اية منة لله الوزير
اناجبت95.12 عايز اعرف ادخل اية
انا جايب 79 ادخل ايه علمي علوم
انا جبت 50.5% علمى رياضة مش عارف هقبل هندسة والالااااا
حصلت على الثانوية العامة من السعودية وعايزة اعرف موعد سحب الملف والتقديم والأمور هذه
شاكرة لكم حسن تعاونكم
انا جايب 87% ممكن ادخل ايه
حرام الي بيتعمل فينا دة
انا جايبةً٧٠ممكن ادخل هندسه خاص
انا جايب 98% مش عارف ادخل ايه
انا جايبه 60.68% يجيب كليه ايه او معهد ايه بليز ردو ?
اناعايزه اعرف مجموع معهد فن صناعى وفن صحى بياخدوا من كام من الدبلومات باسوان
انا عيزه اعرف كليه اعلام بتقبل من كام انا 3 ثانوى ادبى
انا جايب 98.5علمي علوم
أنا جايبة 404.6 ممكن أدخل ايه ؟
كليه التجاره بتقبل من كام
عايزة اعرف انا قبلت ولا ايه
هي كليه تجاره مرحله تالته للشعبل الادبيه تقبل من كام حد ادني
انا درجاتي 246.5 ورشحت كلية البنات ادأب عين شمس هل يمكن تحويلي الى اداب القاهرة او حقوق القاهرة علما ان ترتيب الرغبات كانت كلية البنات رقم 7 والآداب رقم 13 والحقوق القاهرة كانت 15 وانا أقيم في الجيزة هل يمكن التحويل
ارجو الإفادة وشكرا