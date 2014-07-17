نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2017 نظام الثلاث 3 و 5 سنوات

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2017 نظام 3 سنوات وخمس سنوات
مصريات – كتبت رشا صالح: تصدر نتائج التنسيق الخاص بحملة الشهادة الفنية المهنية نظام 3 ثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات قريباً، وذلك بعد موعد انتهاء تنسيق الثانوية العامة 2017 المرحلة الثانية في اوائل الشهر القادم.
بعد ظهور نتائج يتم معرفة نسب النجاح والرغبات وسعة الكليات التي ينوي الطلبة التقدم اليها وذلك بالنسبة لطلبة الدبلومات الفنية الصناعية نظام 3 سنوات او نظام 5 سنوات او الدبلومات الفنية التجارية وكذلك الدبلومات السياحية وبعدها اعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات وسوف يقوم السيد وزير التعليم العالي باعتماد نتائج التنسيق نظام 3 سنوات بعد التنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
ترقبوا مزيد من التفاصيل عن ظهور نتائج تنسيق الدبلومات الفنية 2017 لطلاب نظام 3 سنوات و 5 سنوات والحد الادنى للقبول في الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2017 – 2018 في القطاعات التجارية او الصناعية وحتى الزراعية وكذلك السياحة والفنادق واعرف هنا توزيعك وفي اي كلية او معهد تم قبولك >>> http://www.tansik.egypt.gov.eg/tApplication/DefaultFani.aspx
من الرابط اعلاه يمكن التسجيل ومتابعة خدمات تنسيق القبول في الكليات والجامعات والمعاهد بالنسبة لحملة الدبلومات الفنية 2017 وذلك في موعد اتاحتها بداية الشهر المقبل.
كما يمكنكم مشاهدة توقعات تنسيق الشهادات الفنية المحتملة بناء على نتائج تنسيق الثانوية الفنية الدبلومات الفنية الصناعية او التجارية في السنوات الماضية.
89.88 % ماالمعاهد المتاحه لو سمحتو حد يجااوب
انا جايب 5ز84 وعايز حد يساعدنى ادخل ايه
يا جماعه انا خريج دبلوم صنايع 2016 وجايب مجموع 456 من 600 ينفع ىاقدم علي معهد او كليه ارجو الرد
رقم جلوسى 512917 انا جايب 64 ونص وعايز اعرف ممكن ادخل ايه معهد او كليه
ممكن اعرف نتيجه التحويل امته
انا رقم جلوسي 27703 وجايب 65% وعايز اعرف دخلت ايه واسمي احمد سيد عبد المهدي السيد
أنا جايب ٦٥٪ وعاوز اعرف نتيجة التنسيق وقدمت الأوراق عن طريق البريد الالكتروني لموعد التنسيق
نتيجة تنسيق المدارس الثانوية الفندقية نظام الثلاث سنوان رقم الجلوس 881015
لو سمحتوا انا جاببه 83،42% وعايزه اعرف ايه الكليه المتاحه ليه
رقم جلوسى658022 عاوز اعرف التنسيق طهر
انا جايبة 335 من 580 وعاوز معهد 4 سنية ومش عارف اشوف فين
انا جايبه ٨٣.٨هل ليا كليات ولا لا ياريت رد بصرعه
انا جايب 69.700 عايز اعرف اقدم فين
انا حصلت على 85.8 % والدى حلف عليا ان اى مكان غير معهد فنى المنصوره يبقى ممنوع الدراسه ارجوكم طمنونى رقم جلوسى (344304)
هو نتيجة التنسيق امته
انا جايب ٥٧ %عايز اعرف ايه المعاهد المتاحه ليه
انا جايبه 82% وقدمت في التنسيق وعايزه اعرف رحت فين ….ثانوي فني 3سنوات
انا خريج دبلوم صنايع 3سنين سنه 2011جايب 88.5 ينفع اقدم في تنسيق الكليات والمعاهد ولوينفع اية الخطوات اى انا اعملها ارجو الرد بسرعة وشكرا
ياجماعة انا دبلوم صنايع خريج2014 ةجايب 63 هل ينفع اقدم علي اي كلية او معهد ولو ينفع هقبل في اية ياريت حد يردعليا بسرعة
انا جايبه ( 58.96) هل يمكنني التقديم في التنسيق
انا دبلوم زراعي ممكن اعرف موعيد التنسيق
انا جايب 75% عاوز اعرف اي جامعات او كليات تقبل
انا جايب و81 % وعاوز اعرف يعني اي رغبات وهقدم في الكليه ازاي
عايز اقدم اعمل اية
اناجايبة 293من580
رقم الجلوس1121
وارغب كلية تجارة
تنسيق الدبلوم التجارة كام التاريخ في شهر ٨
رقم الجلوس 402229 وارغب كليه القتصاد بي شبين الكوم
انا جايب 505 عاوز اعرف اخش معهد ارجا الرد
رقم جلوسي 361561 وارغب ان ادرس معهد حاسبات ومعلومات طنطا