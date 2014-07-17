نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2017 نظام 3 سنوات

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2017 نظام 3 سنوات وخمس سنوات

مصريات – كتبت رشا صالح: تصدر نتائج التنسيق الخاص بحملة الشهادة الفنية المهنية نظام 3 ثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات  قريباً، وذلك بعد موعد انتهاء تنسيق الثانوية العامة 2017 المرحلة الثانية في اوائل الشهر القادم.

بعد ظهور نتائج يتم معرفة نسب النجاح والرغبات وسعة الكليات التي ينوي الطلبة التقدم اليها وذلك بالنسبة لطلبة الدبلومات الفنية الصناعية نظام 3 سنوات او نظام 5 سنوات او الدبلومات الفنية التجارية وكذلك الدبلومات السياحية وبعدها اعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات وسوف يقوم السيد وزير التعليم العالي باعتماد نتائج التنسيق نظام 3 سنوات بعد التنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

ترقبوا مزيد من التفاصيل عن ظهور نتائج تنسيق الدبلومات الفنية 2017 لطلاب نظام 3 سنوات و 5 سنوات والحد الادنى للقبول في الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2017 – 2018 في القطاعات التجارية او الصناعية وحتى الزراعية وكذلك السياحة والفنادق واعرف هنا توزيعك وفي اي كلية او معهد تم قبولك >>> http://www.tansik.egypt.gov.eg/tApplication/DefaultFani.aspx
من الرابط اعلاه يمكن التسجيل ومتابعة خدمات تنسيق القبول في الكليات والجامعات والمعاهد بالنسبة لحملة الدبلومات الفنية 2017 وذلك في موعد اتاحتها بداية الشهر المقبل.

كما يمكنكم مشاهدة توقعات تنسيق الشهادات الفنية المحتملة بناء على نتائج تنسيق الثانوية الفنية الدبلومات الفنية الصناعية او التجارية في السنوات الماضية.

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نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2017 نظام الثلاث 3 و 5 سنوات

17/07/2014 1379 تعليق نتيجة الدبلومات الفنية , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1379 comments
  1. محمد هادى 16/07/2017 17:07 -

    89.88 % ماالمعاهد المتاحه لو سمحتو حد يجااوب

  2. نبيل طلعت 09/07/2017 19:31 -

    انا جايب 5ز84 وعايز حد يساعدنى ادخل ايه

  3. محمد سيد احمد شمس 03/01/2017 16:30 -

    يا جماعه انا خريج دبلوم صنايع 2016 وجايب مجموع 456 من 600 ينفع ىاقدم علي معهد او كليه ارجو الرد

  4. فايز ابراهيم محمد 24/09/2016 14:22 -

    رقم جلوسى 512917 انا جايب 64 ونص وعايز اعرف ممكن ادخل ايه معهد او كليه

  5. ياسمين المنسي 17/09/2016 12:07 -

    ممكن اعرف نتيجه التحويل امته

  6. safa abd elmohdy 10/09/2016 22:43 -

    انا رقم جلوسي 27703 وجايب 65% وعايز اعرف دخلت ايه واسمي احمد سيد عبد المهدي السيد

  7. علي عماد علي داوود 10/09/2016 01:14 -

    أنا جايب ٦٥٪ وعاوز اعرف نتيجة التنسيق وقدمت الأوراق عن طريق البريد الالكتروني لموعد التنسيق

  8. محمد محمود سيد سعد غيضان 07/09/2016 17:52 -

    نتيجة تنسيق المدارس الثانوية الفندقية نظام الثلاث سنوان رقم الجلوس 881015

  9. Reham 07/09/2016 12:12 -

    لو سمحتوا انا جاببه 83،42% وعايزه اعرف ايه الكليه المتاحه ليه

  10. محمد رمضان عبد الحكيم رمضان 05/09/2016 22:29 -

    رقم جلوسى658022 عاوز اعرف التنسيق طهر

  11. هيثم علاء 05/09/2016 21:09 -

    انا جايبة 335 من 580 وعاوز معهد 4 سنية ومش عارف اشوف فين

  12. حبيبه الرحمن محمد جلال 03/09/2016 00:38 -

    انا جايبه ٨٣.٨هل ليا كليات ولا لا ياريت رد بصرعه

  13. سعد محمد سعد 01/09/2016 04:33 -

    انا جايب 69.700 عايز اعرف اقدم فين

  14. سناء محمد عبدالله 30/08/2016 11:11 -

    انا حصلت على 85.8 % والدى حلف عليا ان اى مكان غير معهد فنى المنصوره يبقى ممنوع الدراسه ارجوكم طمنونى رقم جلوسى (344304)

  15. خالداحمداحمد 29/08/2016 15:54 -

    هو نتيجة التنسيق امته

  16. احمد سعدى 28/08/2016 12:12 -

    انا جايب ٥٧ %عايز اعرف ايه المعاهد المتاحه ليه

  17. الشيماء عبدالبصير محمد عبدالبصير 27/08/2016 14:48 -

    انا جايبه 82% وقدمت في التنسيق وعايزه اعرف رحت فين ….ثانوي فني 3سنوات

  18. عماد 22/08/2016 22:28 -

    انا خريج دبلوم صنايع 3سنين سنه 2011جايب 88.5 ينفع اقدم في تنسيق الكليات والمعاهد ولوينفع اية الخطوات اى انا اعملها ارجو الرد بسرعة وشكرا

  19. mostsfa kamel 22/08/2016 21:00 -

    ياجماعة انا دبلوم صنايع خريج2014 ةجايب 63 هل ينفع اقدم علي اي كلية او معهد ولو ينفع هقبل في اية ياريت حد يردعليا بسرعة

  20. فاطمه الزهراء نزيه ابراهيم محمد 21/08/2016 23:32 -

    انا جايبه ( 58.96) هل يمكنني التقديم في التنسيق

  21. حسام 21/08/2016 17:13 -

    انا دبلوم زراعي ممكن اعرف موعيد التنسيق

  22. عبدة الجبروت 20/08/2016 20:33 -

    انا جايب 75% عاوز اعرف اي جامعات او كليات تقبل

  23. احمد 19/08/2016 22:44 -

    انا جايب و81 % وعاوز اعرف يعني اي رغبات وهقدم في الكليه ازاي

  24. محمود ابن العقيلى العقيلى 09/08/2016 21:25 -

    عايز اقدم اعمل اية

  25. مروة 09/08/2016 15:12 -

    اناجايبة 293من580
    رقم الجلوس1121
    وارغب كلية تجارة

  26. سحر 07/08/2016 23:28 -

    تنسيق الدبلوم التجارة كام التاريخ في شهر ٨

  27. هدير عماد محمود علي 04/08/2016 13:26 -

    رقم الجلوس 402229 وارغب كليه القتصاد بي شبين الكوم

  28. احمد حسن 03/08/2016 20:59 -

    انا جايب 505 عاوز اعرف اخش معهد ارجا الرد

  29. عمار انس محمد ابراهيم غنيم من المنوفيه مركز شبين الكوم 30/07/2016 12:35 -

    رقم جلوسي 361561 وارغب ان ادرس معهد حاسبات ومعلومات طنطا

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