نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2017 نظام 3 سنوات وخمس سنوات

مصريات – كتبت رشا صالح: تصدر نتائج التنسيق الخاص بحملة الشهادة الفنية المهنية نظام 3 ثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات قريباً، وذلك بعد موعد انتهاء تنسيق الثانوية العامة 2017 المرحلة الثانية في اوائل الشهر القادم.



بعد ظهور نتائج يتم معرفة نسب النجاح والرغبات وسعة الكليات التي ينوي الطلبة التقدم اليها وذلك بالنسبة لطلبة الدبلومات الفنية الصناعية نظام 3 سنوات او نظام 5 سنوات او الدبلومات الفنية التجارية وكذلك الدبلومات السياحية وبعدها اعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات وسوف يقوم السيد وزير التعليم العالي باعتماد نتائج التنسيق نظام 3 سنوات بعد التنسيق مع وزارة التربية والتعليم.



ترقبوا مزيد من التفاصيل عن ظهور نتائج تنسيق الدبلومات الفنية 2017 لطلاب نظام 3 سنوات و 5 سنوات والحد الادنى للقبول في الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2017 – 2018 في القطاعات التجارية او الصناعية وحتى الزراعية وكذلك السياحة والفنادق واعرف هنا توزيعك وفي اي كلية او معهد تم قبولك >>> http://www.tansik.egypt.gov.eg/tApplication/DefaultFani.aspx

من الرابط اعلاه يمكن التسجيل ومتابعة خدمات تنسيق القبول في الكليات والجامعات والمعاهد بالنسبة لحملة الدبلومات الفنية 2017 وذلك في موعد اتاحتها بداية الشهر المقبل.

كما يمكنكم مشاهدة توقعات تنسيق الشهادات الفنية المحتملة بناء على نتائج تنسيق الثانوية الفنية الدبلومات الفنية الصناعية او التجارية في السنوات الماضية.

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2017 نظام الثلاث 3 و 5 سنوات