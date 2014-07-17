نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2018/2017 موقع اليوم السابع

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2017
مصريات – كتبت ناديا الخولي: شكاوي عديدة من صعوبة الامتحانات ادت الى انخفاض نسب النجاح هذا العام، وعليه ايضا انخفاض نسبة القبول بالجامعات ودخول المعاهد حسب نتائج التنسيق للدبلومات الفنية للعام الدراسي القادم 2017 – 2018 سواء لشعبة تجاري صناعي او زراعي وغيرها من نظام 3 سنوات او نظام 5 سنوات.
كما ان التأخر في تقديم نتيجة الدبلومات الفنية 2017 اثار استياء طلبة التعليم الفني المهني وطالبوا بالاهتمام بهم اكثر اسوة بطلاب الثانوية العامة التي تحظى دائما باهتمام حكومي واعلامي واضح.
والسنة تفتح الفرصة لالاف من الطلبة بالتعليم الفني للتقدم بعد اعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2017 نظام 3 سنوات و نظام 5 سنوات الى الكليات المختلفة سواء كلية التجارة او كليات الهندسة المختلفة و كلية الزراعة وغيرها من معاهد وكليات جامعية.
ترقبوا كل اخبار ظهور نتائج تنسيق الثانوية الصناعية الفنية للعام 2017/2016 ومعرفة نتيجة التنسيق و درجات القبول برقم الجلوس و بالاسم ايضا لكل الطلاب.
هذا وسيتم تحديد موعد ظهور نتائج التنسيق لاحقا، من قبل وزارة التعليم العالي والفني.
وفيما يلي الرابط لمتابعة ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الثانوية الفنية الصناعية عبر موقع بوابة الحكومة المصرية نظام ثلاث سنوات او خمس سنوات وذلك بالضغط على هذا الرابط التالي: http://www.tansik.egypt.gov.eg/tApplication/DefaultFani.aspx
وبحالة ظهور النتائج على موقع اليوم السابع اضغط هنا: http://natega.youm7.com
كما يمكنك المشاركة بالتعليقات في هذه الصفحة وستجد اكثر من 4000 مشاركة لطلبة الدبلومات الفنية..
انا جيب 85% ممكن اعرف التنسيق
السلام عليكم انا جايب 80 ومش عارف اروح فين
متى موعد التنسيق
انا جايب 79%في دبلوم صناعة يارب انا عيز كلية الهندسة بس مش غيره
يا جدعان عايزين التنسيق يظهر كفايه انا جايب 78%
السلام عليكم
لو سمحت انا عاوز اعرف نتيجه الدبلوم التجارى هتظهر امته
شعبه تامينات
النتيجه هتظهر امتا ياجدعان والله العظيم الواحد بينام وبيحلم بالتنسيق بجد الواحد قرب يتجن
يا جماعه انا من القاهره محافظه الجيزه
انا دبلوم فني تجاري والكليه بتقبل من 85%
وانا جبت 80%عملات معادلا نجحت وقبلوني
وانا في سنه اولي
يعني اللي جايب 84 و80 دي حاجه كويسه اوووي يعمل
معادلا هينجح علي طول علشان التقدير كويس
وربنا حرام بجد حسبي الله ونعم الوكيل والله بنام و اقوم ع الموقع تعبت بجد حرام زاكرنا و تعبنا ليه مناخدش الي عايزينه يارب ونبي يارب انت قادر ع كل شئ احنا تعبنا هاتلنا الي نتمناه يارب حبيبك النبي يارب
انا جايب ٧٨٬٢ممكن اعرف التنسيق
ارجوكم نتيجة التنسيق هتظهر امتي ارجوكم ارجوكم ارجوكم بالله عليكم
89%
نتيجة التنسيق ظهرت ولا لسة دى الدراسة خلاص على الابواب
نتيجه دبلوم التجاري بنات 78660
حرام عليكو يافجره انا جايب 90 والتنسيق واخد من 98 حرام بجد
اريد معرفة المعهد اللذى قبلت فيه وانا حاصل على دبلوم صنايع قسم كهرباء 2016 نظام ثلاثة سنوت
ياجدعان انا خريجه٢٠١٤ ينفع اقدم ف التنسيق ولا ايه ارجو الرد
انا جايبة 84.31% ودخل معهد لييييييييييييه حرام والله تعبي يروح ع الفاضي انا لو كانت جاتلي كلية في اسوان أو الصعيد كنت هروح وأقل كلية بتاخد من 84.60% فرق حاجات بسيطة ليه بس كدةة الظلم ده احنا بنتعب زي الثانوي عام بالظبط ليه يابلد فاشلة وتعليم فاشل انا مش هكمل خلاص عشان حلمي ضاااع
والله حرام عليكم اللي بتعملوه فينا ده انا بنام وقوم افكر هقبل في انهي كليه وياترا بعيده ولا لا وهتبقا من مجموع ايه ولا في اهتمام ولا اي زفت من البلد دي للفني والله كده حرام انا بشر استنينا ثلاث مراحل الثانيه العامه والدور التاني كمان ولسه النتيجه مظهرتش لحد دلوقتي شكلنا هنقعد في بيوتنا احسن اصلا البلد دي مفهاش عدل ولا مساواه بين الناس نفرق ايه عن ثانوي عام احنا بشر وهما كمان بشر ولا هما ملايكه واحنا لا حرام بجد كفايه ظلم بقي
حسبى الله ونعم الوكيل الواحد جايب 83 والمفرض يدخل كلية اما الثانوى لو لو جايب 50 او اقل لية كلية ويبقى احسن مننا كمان
نتيجة تنسيق الدبلومات الصناعية متى تظهر علشان نطمن ونقدم اوراق الجامعة يارب تكون كلية تشرح صدرى
انا جايب
74 عايز اعرف ادخل ايه. رقم الجلوس727029
دا ع اساس إن الثانوى احسن مننا مثلا لما نتيجته تظهر بعد إمتحاناته باسبوعين والتنسيق تالت يوم وإحنا نستنى اكتر من شهر للنتيجه وشهرين للتنسيق يادوله زباله متخلفه اقسم بالله مافي اوسخ من العام انا ولا اهلي ماحدش رضي إنى ادخل عام بسبب قلت الادب اللي فيها الواحد يدخل الفصل يلاقيه فاضي وولد وبنت قاعدين سوا فيه انا كل جيرانى طالعين حوامل من العام واللي سابوا العام خالص وداروا فضيحتهم ف الجواز والاخر تذلونا كدا ليه ع ابوكوا دوله دولة رشوه وقلت ادب قرفتونا والمحترم مالوش مكان ف البلد دى
لو سمحتو ارجو الافادة انا عاوز اقد فى الكلية بس انا مخلص 2013 اقدم فين وتنسيقى هيبقى على سنتى ولة السنة دى
اخر موعد لظهور النتيجة امتي
والله دوله متخلفه اصلا بتوع الثانوي اصلا فشله ولا علشان بياخدوا دروس وبيدخل للدوله منهم فلوس ليهم الاحترام والقيمه دي كلها ليه يعني ازاي نتيجه تنسيق تظهر قبل الدراسه ب اسبوعين ف العقول المثقفه
برافوا …برافوا عليكم فعلاً فى عملية تشجيع الدبلومات الفنية والتعليم الفنى .. واضح خالص لدرجة أن تم تحطيم نفسية الطلبة وحرق اعصبهم … تانى برافوا عليكم اساتذه والله
نظام تعليم فاااااااااااااااااااااااشل وهتفضلو طول عمركم فشله اقسم بالله دوله متخلفه وهتفضل طول عمرها متخلفه انا جايب96.8ولحد دلوقتى مش عارف اذا كنت هتقبل فى زفت كليه ولا لآ وانتو ولا ف دماغكم حاجه حسبي الله ونعم الوكيل فيكم بجد دوله فاشله
انا زهقت واتخنقت بجد لا وكمان بعد الانتظار ده كله هتدخلونا كليات زى الزفت وكمان فى محافظات بعيده فيه ظلم اكتر من كده بالله عليكم
حسبى الله ونعم الوكيل فيكوا ياظلمه وهتفضلوا طول عمركوا متخلفين وهتفضلو طول عمروكوا دوله نايمه ومش هتتقدموا ابدا ياظلمه لما اكون انا جايبه 83،8 ولسه معرفش ادخل ايه وبتوع الثانويه الفشله يجيبوا فى 60 و70% ويدخلوا هما الاول كليات نظيفه ويختاروا قبلنا كمان ايه قله الاهتمام والسزاجه اللى انتوا فيها دى حاجه قوف الله يقرفكم وينتقم من كل ظالم موجود فى وزاره التربيه والتعليم
والله حرام فين التنسيق
الصبر ياجدعان هتظهر نتيجه التنسيق وهيجيلكو شلل متخافوش كله هيكتئب
انا جايب 95ممكن اعرف التنسيق
أرجوكم نتيجه التنسيق هتظهر أمتي