نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2017

مصريات – كتبت ناديا الخولي: شكاوي عديدة من صعوبة الامتحانات ادت الى انخفاض نسب النجاح هذا العام، وعليه ايضا انخفاض نسبة القبول بالجامعات ودخول المعاهد حسب نتائج التنسيق للدبلومات الفنية للعام الدراسي القادم 2017 – 2018 سواء لشعبة تجاري صناعي او زراعي وغيرها من نظام 3 سنوات او نظام 5 سنوات.

كما ان التأخر في تقديم نتيجة الدبلومات الفنية 2017 اثار استياء طلبة التعليم الفني المهني وطالبوا بالاهتمام بهم اكثر اسوة بطلاب الثانوية العامة التي تحظى دائما باهتمام حكومي واعلامي واضح.

والسنة تفتح الفرصة لالاف من الطلبة بالتعليم الفني للتقدم بعد اعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2017 نظام 3 سنوات و نظام 5 سنوات الى الكليات المختلفة سواء كلية التجارة او كليات الهندسة المختلفة و كلية الزراعة وغيرها من معاهد وكليات جامعية.



ترقبوا كل اخبار ظهور نتائج تنسيق الثانوية الصناعية الفنية للعام 2017/2016 ومعرفة نتيجة التنسيق و درجات القبول برقم الجلوس و بالاسم ايضا لكل الطلاب.

هذا وسيتم تحديد موعد ظهور نتائج التنسيق لاحقا، من قبل وزارة التعليم العالي والفني.



وفيما يلي الرابط لمتابعة ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الثانوية الفنية الصناعية عبر موقع بوابة الحكومة المصرية نظام ثلاث سنوات او خمس سنوات وذلك بالضغط على هذا الرابط التالي: http://www.tansik.egypt.gov.eg/tApplication/DefaultFani.aspx



وبحالة ظهور النتائج على موقع اليوم السابع اضغط هنا: http://natega.youm7.com

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نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2018/2017 موقع اليوم السابع