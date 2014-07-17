نتائج تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2017 اليوم السابع

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2017

مصريات – كتبت ناديا الخولي: شكاوي عديدة من صعوبة الامتحانات ادت الى انخفاض نسب النجاح هذا العام، وعليه ايضا انخفاض نسبة القبول بالجامعات ودخول المعاهد حسب نتائج التنسيق للدبلومات الفنية للعام الدراسي القادم 2017 – 2018 سواء لشعبة تجاري صناعي او زراعي وغيرها من نظام 3 سنوات او نظام 5 سنوات.

كما ان التأخر في تقديم نتيجة الدبلومات الفنية 2017 اثار استياء طلبة التعليم الفني المهني وطالبوا بالاهتمام بهم اكثر اسوة بطلاب الثانوية العامة التي تحظى دائما باهتمام حكومي واعلامي واضح.

والسنة  تفتح الفرصة لالاف من الطلبة بالتعليم الفني للتقدم بعد اعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2017 نظام 3 سنوات و نظام 5 سنوات الى الكليات المختلفة سواء كلية التجارة او كليات الهندسة المختلفة و كلية الزراعة وغيرها من معاهد وكليات جامعية.

ترقبوا كل اخبار ظهور نتائج تنسيق الثانوية الصناعية الفنية للعام 2017/2016  ومعرفة نتيجة التنسيق و درجات القبول برقم الجلوس و  بالاسم ايضا لكل الطلاب.

هذا وسيتم تحديد موعد ظهور نتائج التنسيق لاحقا، من قبل وزارة التعليم العالي والفني.

وفيما يلي الرابط لمتابعة ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الثانوية الفنية الصناعية عبر موقع بوابة الحكومة المصرية نظام ثلاث سنوات او خمس سنوات وذلك بالضغط على هذا الرابط التالي:  http://www.tansik.egypt.gov.eg/tApplication/DefaultFani.aspx

وبحالة ظهور النتائج على موقع اليوم السابع اضغط هنا: http://natega.youm7.com

كما يمكنك المشاركة بالتعليقات في هذه الصفحة وستجد اكثر من 4000 مشاركة لطلبة الدبلومات الفنية..

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نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2018/2017 موقع اليوم السابع

17/07/2014 3735 تعليق نتيجة الدبلومات الفنية , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
3735 comments
  2. المحتار 19/07/2017 01:16 -

    السلام عليكم انا جايب 80 ومش عارف اروح فين

  4. احمد السيد 12/07/2017 15:40 -

    انا جايب 79%في دبلوم صناعة يارب انا عيز كلية الهندسة بس مش غيره

  5. كريم جميل 28/06/2017 18:20 -

    يا جدعان عايزين التنسيق يظهر كفايه انا جايب 78%

  6. Eslam Elzeky 28/06/2017 00:21 -

    السلام عليكم
    لو سمحت انا عاوز اعرف نتيجه الدبلوم التجارى هتظهر امته

  8. ahmed 08/06/2017 05:36 -

    النتيجه هتظهر امتا ياجدعان والله العظيم الواحد بينام وبيحلم بالتنسيق بجد الواحد قرب يتجن

  9. Mona 08/02/2017 08:28 -

    يا جماعه انا من القاهره محافظه الجيزه
    انا دبلوم فني تجاري والكليه بتقبل من 85%
    وانا جبت 80%عملات معادلا نجحت وقبلوني
    وانا في سنه اولي
    يعني اللي جايب 84 و80 دي حاجه كويسه اوووي يعمل
    معادلا هينجح علي طول علشان التقدير كويس

  10. Boosy Ahmed 26/09/2016 22:40 -

    وربنا حرام بجد حسبي الله ونعم الوكيل والله بنام و اقوم ع الموقع تعبت بجد حرام زاكرنا و تعبنا ليه مناخدش الي عايزينه يارب ونبي يارب انت قادر ع كل شئ احنا تعبنا هاتلنا الي نتمناه يارب حبيبك النبي يارب

  11. احمد محمد سعيد عبد الموجود 25/09/2016 17:33 -

    انا جايب ٧٨٬٢ممكن اعرف التنسيق

  12. احمد محمد سعيد عبد الموجود 25/09/2016 17:28 -

    ارجوكم نتيجة التنسيق هتظهر امتي ارجوكم ارجوكم ارجوكم بالله عليكم

  14. مصطفي علاء نصارى عبد الحميد 19/09/2016 16:06 -

    نتيجة التنسيق ظهرت ولا لسة دى الدراسة خلاص على الابواب

  15. جنات السيد حسن احمد 13/09/2016 22:05 -

    نتيجه دبلوم التجاري بنات 78660

  16. eslam da Ana 13/09/2016 18:03 -

    حرام عليكو يافجره انا جايب 90 والتنسيق واخد من 98 حرام بجد

  17. احمد جمال محمد احمد 10/09/2016 10:02 -

    اريد معرفة المعهد اللذى قبلت فيه وانا حاصل على دبلوم صنايع قسم كهرباء 2016 نظام ثلاثة سنوت

  18. dina osama 09/09/2016 04:37 -

    ياجدعان انا خريجه٢٠١٤ ينفع اقدم ف التنسيق ولا ايه ارجو الرد

  19. اسراء 09/09/2016 00:38 -

    انا جايبة 84.31% ودخل معهد لييييييييييييه حرام والله تعبي يروح ع الفاضي انا لو كانت جاتلي كلية في اسوان أو الصعيد كنت هروح وأقل كلية بتاخد من 84.60% فرق حاجات بسيطة ليه بس كدةة الظلم ده احنا بنتعب زي الثانوي عام بالظبط ليه يابلد فاشلة وتعليم فاشل انا مش هكمل خلاص عشان حلمي ضاااع

  20. soka 08/09/2016 17:13 -

    والله حرام عليكم اللي بتعملوه فينا ده انا بنام وقوم افكر هقبل في انهي كليه وياترا بعيده ولا لا وهتبقا من مجموع ايه ولا في اهتمام ولا اي زفت من البلد دي للفني والله كده حرام انا بشر استنينا ثلاث مراحل الثانيه العامه والدور التاني كمان ولسه النتيجه مظهرتش لحد دلوقتي شكلنا هنقعد في بيوتنا احسن اصلا البلد دي مفهاش عدل ولا مساواه بين الناس نفرق ايه عن ثانوي عام احنا بشر وهما كمان بشر ولا هما ملايكه واحنا لا حرام بجد كفايه ظلم بقي

  21. ايهاب 08/09/2016 13:02 -

    حسبى الله ونعم الوكيل الواحد جايب 83 والمفرض يدخل كلية اما الثانوى لو لو جايب 50 او اقل لية كلية ويبقى احسن مننا كمان

  22. ياسمين محمد محمد فاضل مشرف 08/09/2016 10:03 -

    نتيجة تنسيق الدبلومات الصناعية متى تظهر علشان نطمن ونقدم اوراق الجامعة يارب تكون كلية تشرح صدرى

  23. عبد الرحمن عبد الحميد محمود 07/09/2016 01:08 -

    انا جايب

    74 عايز اعرف ادخل ايه. رقم الجلوس727029

  24. مظلومة التعليم لدوله فاشله 07/09/2016 01:04 -

    دا ع اساس إن الثانوى احسن مننا مثلا لما نتيجته تظهر بعد إمتحاناته باسبوعين والتنسيق تالت يوم وإحنا نستنى اكتر من شهر للنتيجه وشهرين للتنسيق يادوله زباله متخلفه اقسم بالله مافي اوسخ من العام انا ولا اهلي ماحدش رضي إنى ادخل عام بسبب قلت الادب اللي فيها الواحد يدخل الفصل يلاقيه فاضي وولد وبنت قاعدين سوا فيه انا كل جيرانى طالعين حوامل من العام واللي سابوا العام خالص وداروا فضيحتهم ف الجواز والاخر تذلونا كدا ليه ع ابوكوا دوله دولة رشوه وقلت ادب قرفتونا والمحترم مالوش مكان ف البلد دى

  25. ميدو 06/09/2016 22:44 -

    لو سمحتو ارجو الافادة انا عاوز اقد فى الكلية بس انا مخلص 2013 اقدم فين وتنسيقى هيبقى على سنتى ولة السنة دى

  27. Esraa apdo 06/09/2016 20:27 -

    والله دوله متخلفه اصلا بتوع الثانوي اصلا فشله ولا علشان بياخدوا دروس وبيدخل للدوله منهم فلوس ليهم الاحترام والقيمه دي كلها ليه يعني ازاي نتيجه تنسيق تظهر قبل الدراسه ب اسبوعين ف العقول المثقفه

  28. naser 06/09/2016 20:22 -

    برافوا …برافوا عليكم فعلاً فى عملية تشجيع الدبلومات الفنية والتعليم الفنى .. واضح خالص لدرجة أن تم تحطيم نفسية الطلبة وحرق اعصبهم … تانى برافوا عليكم اساتذه والله

  29. Basam Ezat 05/09/2016 21:05 -

    نظام تعليم فاااااااااااااااااااااااشل وهتفضلو طول عمركم فشله اقسم بالله دوله متخلفه وهتفضل طول عمرها متخلفه انا جايب96.8ولحد دلوقتى مش عارف اذا كنت هتقبل فى زفت كليه ولا لآ وانتو ولا ف دماغكم حاجه حسبي الله ونعم الوكيل فيكم بجد دوله فاشله

  30. Reham 05/09/2016 16:32 -

    انا زهقت واتخنقت بجد لا وكمان بعد الانتظار ده كله هتدخلونا كليات زى الزفت وكمان فى محافظات بعيده فيه ظلم اكتر من كده بالله عليكم

  31. Reham 05/09/2016 16:18 -

    حسبى الله ونعم الوكيل فيكوا ياظلمه وهتفضلوا طول عمركوا متخلفين وهتفضلو طول عمروكوا دوله نايمه ومش هتتقدموا ابدا ياظلمه لما اكون انا جايبه 83،8 ولسه معرفش ادخل ايه وبتوع الثانويه الفشله يجيبوا فى 60 و70% ويدخلوا هما الاول كليات نظيفه ويختاروا قبلنا كمان ايه قله الاهتمام والسزاجه اللى انتوا فيها دى حاجه قوف الله يقرفكم وينتقم من كل ظالم موجود فى وزاره التربيه والتعليم

  33. هشام اشرف 04/09/2016 23:21 -

    الصبر ياجدعان هتظهر نتيجه التنسيق وهيجيلكو شلل متخافوش كله هيكتئب

  35. مني محمود أحمد حسين 04/09/2016 05:03 -

    أرجوكم نتيجه التنسيق هتظهر أمتي

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