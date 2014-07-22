نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2017 للثانوية العامة اليوم السابع

كتبت رجاء العليمي: المرحلة الاخيرة والثالثة وهي تنسيق المرحلة الثالثة لحملة الشهادة الثانوية العامة 2017 يتمنى كل الطلاب ان يتم قبولهم بالجامعات وليس بالمعاهد وخاصة ان معظمهم سوف يكون من الذين ادوا امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2017.

واعداد قليلة تلحق في تنسيق المرحلة الثالثة 2017 بكليات متميزة مثل العلوم والاداب وغالبا يتوزع البقية على اقسام كليات التربية او اقسام اخرى للكلية الحد الادنى حسب نتائج تنسيق المرحلة الثالثة 2017 – 2018 لم يتم الاتفاق عليه بعد لكن اعرف اخباره بعد اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2017 للثانوية العامة.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2017 بعد ظهورها لاحقا على موقع اليوم السابع برقم الجلوس او بالاسم عبر الضغط على هذا الرابط >>> http://natega.youm7.com

او من خلال موقع كايرو دار برقم الجلوس بالضغط هنا >>> http://natega.cairodar.com

او بواسطة الموقع الرسمي لمكتب التنسيق الرئيسى بالضغط هنا >> http://www.tansik.egypt.gov.eg

وفيما يلي قائمة بالكليات والمعاهد المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة بعد نتيجة الدور الثاني للعلمي:

جامعة القاهرة

تمريض القاهرة بنين، وحقوق انتساب موجه، وزراعة القاهرة، وكلية التمريض طالبات، وكلية تربية نوعية فنية جيزة، ونوعية موسيقية.

جامعة عين شمس

تمريض عين شمس، وتربية شعبة تربية موسيقية، وحقوق انتساب موجه عين شمس، وزراعة عين شمس، وكلية البنات، وآداب انتساب موجه عين شمس، وكلية التمريض طالبات عين شمس.

جامعة حلوان

تربية رياضية بنات بالجزيرة، وتربية رياضية بنين، وتربية فنية بالزمالك، وتربية موسيقية حلوان، وتمريض، وبنين حلوان، وحقوق انتساب موجه حلوان، وخدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان، وخدمة اجتماعية حلوان، وسياحة وفنادق بعين حلوان، وكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان تعليم تبادلى، وكلية التمريض حلوان طالبات

جامعة الفيوم

آداب انتساب موجه الفيوم، وخدمة اجتماعية انتساب موجه، وخدمة اجتماعية الفيوم، ودار العلوم انتساب موجه الفيوم، وزراعة الفيوم، وزراعة شعبة إدارة أعمال الفيوم، وسياحة وفنادق الفيوم، وتربية نوعية الفيوم.

جامعة بنها

تربية رياضية بنها بنين، وتربية شعبة تربية فنية، وتربية شعبة تربية موسيقية، وحقوق انتساب موجه، وزراعة الفيوم، وزراعة شعبة إدارة أعمال الفيوم، وسياحة وفنادق الفيوم، ونوعية فنية الفيوم.

جامعة الإسكندرية

تربية ابتدائى مرسى مطروح، وتربية رياضية بنات اسكندرية، وتربية فنية بنين اسكندرية، وتربية نوعية موسيقية إسكندرية، وتمريض الإسكندرية بنين، وزراعة سابا باشا بالإسكندرية، ووزراعة فرع فواكه جامعة الإسكندرية مطروح، وسياحة وفنادق، وكلية التمريض بمطروح بنات، وتربية فنية، وتمريض بنين مطروح، وحقوق الانتساب موجه الإسكندرية، وزراعة الإسكندرية.

جامعة الزقازيق

تربية رياضية بنين، وحقوق انتساب موجه، وتربية رياضية بنات، وزراعة، ومعهد عالى كفاية إنتاجية شعبة تجارية، ومعهد عالى كفاية إنتاجية شعبة زراعية، وتربية نوعية فنية، ونوعية موسيقية.

جامعة بورسعيد

تربية رياضية بنات، وتربية رياضية بنين، وتمريض بنين، ومعهد عالى إدارة وحاسب آلى، ونوعية فنية، ونوعية موسيقية.

جامعة دمنهور

زراعة بالبستان دمنهور

جامعة كفر الشيخ

تربية رياضية بنات، وتربية رياضية بنين، وزراعة، وتربية نوعية فنية، ونوعية موسيقية.

جامعتى المنصورة ودمياط

تربية رياضية بنين، وتربية رياضية بنات، وتربية نوعية شعبة فنية، وحقوق انتساب جامعة المنصورة، وزراعة المنصورة، وسياحة وفنادق، ونوعية فنية المنصورة، ونوعية فنية جامعة دمياط، ونوعية موسيقية المنصورة، وآداب انتساب موجه جامعة دمياط، وكلية الزراعة دمياط، وتربية رياضية بنين دمياط ونوعية موسيقية دمياط.

جامعة المنوفية

تربية رياضية بنات مدينة السادات، وحقوق انتساب موجه شبين الكوم، وزراعة شبين الكوم، وتربية فنية أشمون، وتربية رياضية مدينة السادات بنات، وحقوق انتساب موجه مدينة السادات، وسياحة وفنادق مدينة السادات.

جامعة بنى سويف

آداب انتساب موجه بنى سويف، وتربية رياضية بنات، وتمريض بنين، وحقوق انتساب، وتمريض طالبات، ومعهد فنى تمريض طالبات.

جامعة المنيا

آداب انتساب موجه، وتربية رياضية بنات، وتربية رياضية بنين، وتربية فنية المنية، ودار العلوم انتساب، وزراعة المنيا، وسياحة وفنادق، ومعهد فنى تمريض طالبات، وكلية التمريض طالبات.

جامعة اسيوط

تجارة انتساب موجه، وتربية رياضية بنات، وتربية رياضية بنين، وحقوق انتساب موجه، وخدمة اجتماعية انتساب موجه، وخدمة اجتماعية أسيوط، وزراعة أسيوط، وزراعة الوادى الجديد إقليمي، ومعهد فنى تمريض أسيوط طالبات، ونوعية أسيوط، ونوعية فنية أسيوط، ونوعية موسيقية أسيوط.

جامعة جنوب الوادى

المعهد الفنى للتمريض بقنا، وتربية الغردقة جنوب الوادى، وتربية رياضية بنات، وتربية رياضية بنين، طفولة الغردقة، وحقوق انتساب موجه، وزراعة قنا، وسياحة وفنادق بالأقصر، ونوعية فنية قنا، ونوعية موسيقية قنا.

جامعة أسوان

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان، وخدمة اجتماعية، وزراعة.

جامعة قناة السويس

تربية شعبة تربية فنية السويس، وتجارة انتساب موجه السويس، وتربية تكنولوجيا تعليم رياضة السويس، وتربية تكنولوجيا تعليم السويس، وآداب انتساب موجه الإسماعيلية، واقتصاد منزلى السويس طالبات، وتربية شعبة موسيقية السويس، وتربية شعبة تربية خاصة بالإسماعيلية، وتربية شعبة تربية فنية الإسماعيلية، وتمريض بنين، وزراعة، ووزراعة شعبة إدارة أعمال الإسماعيلية، وسياحة وفنادق الإسماعيلية، واقتصاد منزلى العريش، وكلية التربية الرياضية العريش بنات، وكلية التربية الرياضية بالعريش بنات، وكلية العلوم الزراعية بنين بالعريش.

جامعة سوهاج

تجارة انتساب موجه سوهاج، زراعة سوهاج، ومعهد فنى تمريض طالبات.

جامعة طنطا

تربية رياضية بنات، وتربية رياضية بنين، وحقوق انتساب موجه، وزراعة طنطا، وتربية نوعية طنطا.

بالإضافة للأماكن المتاحة فى “الجامعة العمالية والمعاهد الفنية الصناعية، ومعهد التكنولوجيا العمالية، ومعاهد الخدمة الاجتماعية، والمعاهد الفنية التجارية، والمعاهد المتوسطة خدمة اجتماعية، والمعاهد المتوسطة خدمة اجتماعية، والمعاهد الفنية فنادق والمعاهد الفنية الصحية”.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة أدبى

جامعة القاهرة

حقوق القاهرة / انتساب موجه القاهرة / دار العلوم انتساب موجه ج القاهرة/ دار العلوم ج/ القاهرة/ نوعية فنية جيزة/ نوعية موسيقية جيزة.

جامعة عين شمس

تربية شعبة تربية فنية عين شمس/ تربية شعبة تربية موسيقية عين شمس/ حقوق انتساب موجه عين شمس/ حقوق عين شمس.

جامعة حلوان

تربية رياضية بنات بالجزيرة ج حلوان/ تربية رياضية بنين حلوان/ تربية فنية بالزمالك جامعة حلوان/ تربية موسيقية حلوان/ حقوق انتساب موجه حلوان / حقوق حلوان/ خدمات اجتماعية انتساب موجه حلوان / خدمة اجتماعية حلوان/ سياحة وفنادق بعين حلوان جامعة حلوان/ كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان تعليم تبادلى.

جامعة الفيوم:

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم/ خدمة اجتماعية الفيوم/ دار العلوم الفيوم/ دار العلوم انتساب موجه الفيوم/ سياحة وفنادق الفيوم/ نوعية فنية الفيوم.

جامعة بنها:

تربية رياضية بنين بنها/ تربية شعبة تربية فنية بنها/ تربية شعبية تربية موسيقية بنها؛ حقوق انتساب بنها / حقوق بنها.

جامعة الاسكندرية:

الإدارة الفندقية إقليمى/ تربية ابتدائى مرسى مطروح/ تربية رياضية بنات الإسكندرية/ تربية رياضية بنين الإسكندرية/ تربية نوعية موسيقية اسكندرية/ حقوق الإسكندرية/ حقوق انتساب موجه الإسكندرية/ سياحة وفنادق الإسكندرية/ نوعية فنية الإسكندرية.

جامعة الزقازيق:

تربية رياضية بنين الزقازيق/ حقوق الزقازيق/ حقوق انتساب موجه الزقازيق/ رياضيه بنات الزقازيق/ معهد عالى كفاية انتاجية شعبة تجارية ج الزقازيق.

جامعة بورسعيد

تربية رياضية بنات بورسعيد/ نوعية فنية بورسعيد/ نوعية موسيقية بورسعيد.

جامعة كفر الشيخ:

آداب انتساب موجه كفر الشيخ/ تربية رياضية بنين كفر الشيخ.

جامعة المنصورة ودمياط:

آداب انتساب موجه المنصورة/ تربية ابتدائى دمياط/ تربية رياضية بنات المنصورة/ تربية رياضية بنين المنصورة/ تربية فنيه منيه النصر ج المنصورة/ تربية نوعية شعبة فنية ميت غمر ج المنصورة/ تربية نوعية منية النصر ج المنصورة/ حقوق المنصوره/ حقوق انتساب موجه المنصورة/ سياحة وفنادق المنصورة/ نوعية دمياط/ نوعية فنية المنصورة/ نوعية فنيه دمياط/ نوعية موسيقية المنصورة/ آداب انتساب موجه دمياط ج المنصورة/ تربية رياضية فرع دمياط ج المنصورة/ نوعية موسيقية دمياط.

جامعة المنوفية:

آداب انتساب موجه شبين الكوم ج المنوفية/ تربية رياضية/ بنات م السادات ج المنوفية/ حقوق م. السادات ج المنوفية/ سياحة وفنادق م. السادات ج المنوفية.

جامعة بنى سويف:

آداب انتساب موجه بنى سويف/ تربية رياضية/ بنات بنى سويف / حقوق انتساب موجه بنى سويف/ حقوق بنى سويف.

جامعة المنيا:

آداب انتساب موجه المنيا/ تربية رياضية بنين المنيا/ دار العلوم/ انتساب موجه منيا/ سياحة وفنادق المنيا.

جامعة اسيوط:

تربية رياضية بنين أسيوط/ حقوق أسيوط / حقوق انتساب موجه أسيوط/ خدمة اجتماعية أسيوط/ نوعية فنية أسيوط/ نوعية موسيقية أسيوط.

جامعة جنوب الوادى:

آداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادى/ تربية طفولة الغردقة/ حقوق انتساب موجه قنا ج الوادى/ سياحة وفنادق الأقصر/ نوعية فنيه قنا/ نوعية موسيقية قنا.

جامعة أسوان:

آداب انتساب موجه أسوان/ خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان/ خدمة اجتماعية أسوان.

جامعة قناة السويس:

تربية شعبة تربية فنية السويس/ تربية تكنولوجية تعليم بالسويس/ تربية ش موسيقية الإسماعيلية/ تربية شعبة تربية خاصة بالإسماعيلية/ تربية شعبة تربية فنية الإسماعيلية/ سياحة وفنادق الإسماعيلية ج. قناة السويس/ كلية التربية الرياضية بالعريش بنات

جامعة سوهاج:

آداب انتساب موجه سوهاج.

جامعة طنطا:

تربية رياضية/ بنات طنطا/ تربية رياضية بنين طنطا/ حقوق انتساب موجه طنطا/ نوعية فنية طنطا/ نوعية موسيقية طنطا.

جامعة عمالية علاقات صناعية:

ج. عمالية علاقات صناعية اسكندرية/ ج. عمالية علاقات صناعية إسماعيلية/ ج. عمالية علاقات صناعية أسوان/ج. عمالية علاقات صناعية أسيوط/ ج عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر/ ج عمالية علاقات صناعية بنى سويف/ ج عمالية علاقات صناعية رأس البر/ ج. عمالية علاقات صناعية زقازيق/ ج. عمالية علاقات صناعية طنطا/ ج. عمالية علاقات صناعية ك. الشيخ/ ج. عمالية علاقات صناعية منصورة.

معهد عالى خدمة اجتماعية:

العالى خدمة اجتماعية أسوان/ العالى خدمة اجتماعية بورسعيد/ العالى خدمة اجتماعية 6 أكتوبر/ العالى خدمة اجتماعية المنصورة/ العالى خدمة اجتماعية بنها/ العالى خدمة اجتماعية سوهاج/ العالى خدمة اجتماعيةأسوان فرع قنا/ معهد عالى خدمة اجتماعية إسكندرية بمصروفات/ معهد عالى خدمة اجتماعية القاهرة بمصروفات/ معهد عالى خدمة اجتماعية بكفر صقر شرقية/ معهد عالى خدمة اجتماعية كفر الشيخ بمصروفات/ معهد عالى خدمة اجتماعية دمنهور بمصروفات.

معهد فنى تجارى:

الفنى التجارى بأسيوط/ الفنى التجارى بالإسكندرية/ الفنى التجارى بالروضه/ الفنى التجارى بالزقازيق/ الفنى التجارى بالعريش/ الفنى التجارى بالمحلة الكبرى/ الفنى التجارى بالمطرية/ الفنى التجارى بالمنصورة/ الفنى التجارى ببنها/ الفنى التجارى ببنى سويف/ الفنى التجارى ببورسعيد/ الفنى التجارى بدمنهور/ الفنى التجارى بدمياط/ الفنى التجارى بسوهاج/ الفنى التجارى بشبرا/ الفنى التجارى بطنطا/ الفنى التجارى بقويسنا.

معهد متوسط خدمة اجتماعية:

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية/ الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة/ الفنى للخدمة الاجتماعية بقنا/ المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان/ المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية طالبات/ المتوسط للخدمة الاجتماعية بجاردن سيتى طالبات/ المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج/ المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ/ سكرتارية بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات.

معهد فنى فنادق:

الفنى للفنادق الإسكندرية/ الفنى للفنادق المطرية/ الفنى للفنادق ببورسعيد/ الفنى الفنادق بقنا.