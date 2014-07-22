نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2017

نتائج تنسيق المرحلة الثانية 2017 - 2018 للثانوية العامة

موعد نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2017 – 2018

مصريات – كتبت اسراء الحويني:

غالبا الطلبة المنتظرين لاخبار نتائج تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية مثل الواحد بين السما والارض، يعني بيكونوا دايما مستنيين اعلان موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية عشان يعرفوا لحقوا كليات القمة ولا لا؟؟

عامة سوف يتم وضع الحد الادنى للقبول في الجامعات المصرية بعد اعتماد نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2017 وستجدون كل اخبار نتائج التنسيق لدخول الجامعات 2017-2018 للمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة ايضا بعد قيام وزير التعليم العالي باعتمادها.

الجدير بالذكر بان عدد الطلاب المتقدمين الى تنسيق المرحلة الثانية 2017 سيبلغ 155 ألف طالب وطالبة وذلك بمتوقع حد أدنى 327 درجة.

وللمزيد تابعوا افضل الكليات التي يمكن التقدم اليها بعد ظهور نتائج التنسيق للمتقدمين في المرحلة الثانية 2017.

تحديث موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية 2017:

يبدأ موعد تنسيق المرحلة الثانية بعد اعتماد نتيجة تنسيق المرحلة الاولى للشهادة الثانوية العامة 2017 وسيمكن الاستعلام عنها فور توفرها بوقت لاحق، بالاسم لكل طالب متقدم، على موقع مكتب التنسيق الرئيسى الالكتروني، وكذلك طباعة اوراق التقدم الى الجامعات او المعاهد، من خلال الضغط على الرابط التالي >>> http://www.tansik.egypt.gov.eg/Results

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نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2017 نتائج التنسيق للثانوية العامة

22/07/2014 946 تعليق نتيجة الثانوية العامة , , , , , , , , , , , , , , ,
946 comments
  1. ابراهيم سعد 15/07/2017 23:28 -

    ابنى حصل على مجموع درجات344 علمى علوم ما هى الكلياتو المعاهد المتاحه له

  2. باسل 14/07/2017 00:06 -

    لو سمحتو حد يرد عليا اللي جايب 72% اي الكليات المتاحه ليه ع العلم ادبي

  3. KARIM ADEL 04/08/2016 23:09 -

    انا انا اصلا ادبي جايب 75% ممكن حد يقولي الساعه كام

  4. تسنيم وائل حسن عباس 02/08/2016 17:48 -

    بنتي جابت ٧’٨٣ علمي علوم الدقهلية ممكن تدخل معهد فني صحي

  5. المعداوى اشرف 25/07/2016 03:53 -

    انا جبت 83 وناقص درجه ف الانجليزى ممكن الحق تجاره انجلش ارجو الرد سريعا

  6. احمد رفعت السيد احمد 01/09/2015 23:16 -

    نريد فتح باب تسجيل رغبات الجامعات لشهادات الثانوية العامة المصرية بالسودان

  7. اسماء 23/08/2015 16:30 -

    عاوزة اعرف بدايه المرحله التالته امتي لو سمحتو

  8. بيتر ميلاد صموئيل ميخائيل 16/08/2015 17:32 -

    مساء الخير ….

    انا لم استطع التقديم علي مرحله الثانيةللتنسيق بسبب ظروف مرضيه حاده ….. واريد ان اتقدم الان للالتحاق بالرغبات ضروري جدا
    ادلوقتي هعمل ايه ؟ … ارجو الافاده …. … ولكم جزيل الشكر والتقدير ….

  9. بيتر ميلاد صموئيل ميخائيل 16/08/2015 17:27 -

    مساء الخير ….

    انا لم استطع التقديم علي مرحله التنسيق الثانيه بسبب ظروف مرضيه حاده ….. واريد ان اتقدم الان للالتحاق بالرغبات ضروري جدا … ولكم جزيل الشكر والتقدير ….

  10. منه الله عادل محمد ابوالعلا 14/08/2015 17:18 -

     مجموعى ٩١.٩ هيجيب ايه

  12. الاء علي عبد الجواد خليل 11/08/2015 13:10 -

    اية الكلية اللى قبلت فيها

  14. سهير 09/08/2015 17:09 -

    انامجموعى 379 ممكن اعرف الكليات اللى ممكن تجلى

  15. ريري 08/08/2015 12:48 -

    انا جايبه 96.2 علمى علوم اطول بيطرى؟؟؟

  16. سهير 05/08/2015 16:39 -

    انا جايبه 92.68 علمى علوم ايه الكليات المناسبه اكتر والى هى ممكن تيجلى

  17. ايمان رمضان 05/08/2015 12:24 -

    انا جايبة 323علمي ياضة حلحق مرحلة تانية ولا

  18. محمد مجدى 04/08/2015 11:21 -

    أنا جايب 391.5 ومش عارف أيه الكليات المتاحه

  19. محمد حرحش 03/08/2015 23:11 -

    أنا جايب 82% ممكن أعرف أيه الكليات الكويسه اللى ممكن أدخلها أنا علمى علوم

  20. نور 03/08/2015 21:21 -

    ما هى الكليات المتاحه لعلمى رياضه

  21. نور الظلام 02/08/2015 08:33 -

    انا علمى علوم وجايبة68% ممكن الحق اه
    ارجو الرد

  22. سعيد محمد سعيد ابراهيم 02/08/2015 00:30 -

    انا جيبت 356.5 ايه الكليات المتاحة

  23. سعيد محمد سعيد ابراهيم 02/08/2015 00:28 -

    انا جيبت 356.5 يعنى 87فى المائة ايه الكليات المتاحة لى

  24. hoda 01/08/2015 23:59 -

    وهل يمكن التحويل لعلوم العريش مع العلم انه من محافظة الغربيه ولا هي اقليمي؟

  25. hoda 01/08/2015 23:58 -

    لو سمحت هو مجموع 88.9% علمي علوم يكون مرحله تانيه؟ وهل ممكن يلحق علوم اقاليم ؟

  26. mona 01/08/2015 22:08 -

    لو سمحت انا عندى ابن اختى كان نظام قديم ومش مرتاح ف الكليه اللى هو فيها وعايز يحول ويدخل عهد فنى صحى وهو من الاسكندريه وكان جايب 70% ممكن يدخل ولا مش هينفع ولو مش هيفع ممكن يدخل ايه؟

  27. zizo 01/08/2015 18:59 -

    انا جايب 324 وعندي ملحق انجليزي ياتري المرحلة التالته الحق اقسام في ادبي كويسه زي الفرنساوي ولا اعيد السنه واحسن المجموع

  28. magdyhessn 01/08/2015 14:51 -

    [جايب72% علمي علوم ماهي الكليات المرشحة لي

  29. احمد حسام 01/08/2015 06:46 -

    انا جايب 82.6% علمى رياضه و 50 فى الانجليش ممكن اخش تجارة انجليش

  30. سلمى محمدموهوب سالمان 31/07/2015 20:42 -

    اناجيبة318.5عايزة اعرف الكليات المتاحة لية جامعة سوهاج اناادبى

  31. قاسم 30/07/2015 17:49 -

    الاخوات الابتقول اناجايبة 58 ادبى ادخل اية مش هتدخلى غير 
    معهد بالمصروفات

  32. قاسم 30/07/2015 17:47 -

    ياجماعه الامتحانات كانت سهلة وتنسيق عالى جدا يعنى الا جايب 50 الى 65 ادبى مش هيدخل غير معهد بالمصروفات والى جايب 50 65 علمى مش هيدخل غير معهد ممكن الاجايب 70 زراعه سابا باشا

  33. اسمى امل 30/07/2015 17:40 -

    ينفع ادخل بطرى مطروح وانا من كفر الشيخ

    الرد بسرعه

  34. اسمى امل 30/07/2015 17:39 -

    انا حصلت عل الثانويه من كفر الشيخ ونقلت اسكندريه ازاى هيكون توزيع الاقليمى ليا تبع اسكندريه ولا لا

  35. اسمى امل 30/07/2015 17:30 -

    انا جايبه90.5 ممكن الحق علوم ولا لا

  36. منيره سيد محمد 30/07/2015 13:53 -

    انا جايبه 85.61%علمى علوم ممكن ايه هى الكليات المتاحه ليا

  37. محمد حمدى 30/07/2015 13:10 -

    انا جايب 94.5 ممكن الحق باذن الله علوم

  38. اماانى جمال 30/07/2015 05:08 -

    اناا جايبه322.5علمى علووم ممكن اعرف ايه الكليات اوالمعاهد اللى ممكن اجيبهاا وخصوصاا اى معهد تمريض 

  39. شيماء عصام 29/07/2015 23:30 -

    انا جايبه 86.4 علمى علوم ممكن أدخل كليه ايه

  40. رانيا 29/07/2015 03:16 -

    انا جيبة 307 ممكن اعرف هدخل اية

  41. اسراء 28/07/2015 16:26 -

    انا جبت 392.5 ايه الكليات المتاحة ليا حرام بجد ملحقشى مرحلة اولى حسبى الله ونعم الوكيل

  42. أسماء 28/07/2015 00:32 -

    حسبي الله ونعم الوكيل في الوزير انا كنت بزاكر 15 ساعات وجبت 80 ادخل أي بقي في المنيا ربنا يمرر يا شيخ زي ما عملت في اهلي

  43. نورهان 27/07/2015 21:58 -

    انا جايبه 280 علمي علوم ايه الكليات المتاحه لي

  44. عبدالله سيد 27/07/2015 00:33 -

    انا جايب 76% ادبي ممكن اعرف ايه الكليات المتاحه ليا في جامعة القاهره مرحله ثانيه 
    ؟

  45. rana awad 26/07/2015 18:42 -

    انا جبت 94ونص وعاوزة اعرف هالحق حقوق انجليزى ولا ايه 

  46. Fala 26/07/2015 13:14 -

    انا علمى علوم وجايبه 322.5 ممكن اعرف الكليات اللي ممكن ادخلها واروجو مشاهده التنسيق

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