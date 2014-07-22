نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2017 نتائج التنسيق للثانوية العامة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2017
مصريات – كتبت اسراء الحويني:
غالبا الطلبة المنتظرين لاخبار نتائج تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية مثل الواحد بين السما والارض، يعني بيكونوا دايما مستنيين اعلان موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية عشان يعرفوا لحقوا كليات القمة ولا لا؟؟
عامة سوف يتم وضع الحد الادنى للقبول في الجامعات المصرية بعد اعتماد نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2017 وستجدون كل اخبار نتائج التنسيق لدخول الجامعات 2017-2018 للمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة ايضا بعد قيام وزير التعليم العالي باعتمادها.
الجدير بالذكر بان عدد الطلاب المتقدمين الى تنسيق المرحلة الثانية 2017 سيبلغ 155 ألف طالب وطالبة وذلك بمتوقع حد أدنى 327 درجة.
وللمزيد تابعوا افضل الكليات التي يمكن التقدم اليها بعد ظهور نتائج التنسيق للمتقدمين في المرحلة الثانية 2017.
تحديث موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية 2017:
يبدأ موعد تنسيق المرحلة الثانية بعد اعتماد نتيجة تنسيق المرحلة الاولى للشهادة الثانوية العامة 2017 وسيمكن الاستعلام عنها فور توفرها بوقت لاحق، بالاسم لكل طالب متقدم، على موقع مكتب التنسيق الرئيسى الالكتروني، وكذلك طباعة اوراق التقدم الى الجامعات او المعاهد، من خلال الضغط على الرابط التالي >>> http://www.tansik.egypt.gov.eg/Results
ابنى حصل على مجموع درجات344 علمى علوم ما هى الكلياتو المعاهد المتاحه له
لو سمحتو حد يرد عليا اللي جايب 72% اي الكليات المتاحه ليه ع العلم ادبي
انا انا اصلا ادبي جايب 75% ممكن حد يقولي الساعه كام
بنتي جابت ٧’٨٣ علمي علوم الدقهلية ممكن تدخل معهد فني صحي
انا جبت 83 وناقص درجه ف الانجليزى ممكن الحق تجاره انجلش ارجو الرد سريعا
نريد فتح باب تسجيل رغبات الجامعات لشهادات الثانوية العامة المصرية بالسودان
عاوزة اعرف بدايه المرحله التالته امتي لو سمحتو
مساء الخير ….
انا لم استطع التقديم علي مرحله الثانيةللتنسيق بسبب ظروف مرضيه حاده ….. واريد ان اتقدم الان للالتحاق بالرغبات ضروري جدا
ادلوقتي هعمل ايه ؟ … ارجو الافاده …. … ولكم جزيل الشكر والتقدير ….
مساء الخير ….
انا لم استطع التقديم علي مرحله التنسيق الثانيه بسبب ظروف مرضيه حاده ….. واريد ان اتقدم الان للالتحاق بالرغبات ضروري جدا … ولكم جزيل الشكر والتقدير ….
مجموعى ٩١.٩ هيجيب ايه
مجموعي٣٢٠ علمي رياضة ادخل ايه
اية الكلية اللى قبلت فيها
علمى علوم وجايبه 87.6الحق ايه
انامجموعى 379 ممكن اعرف الكليات اللى ممكن تجلى
انا جايبه 96.2 علمى علوم اطول بيطرى؟؟؟
انا جايبه 92.68 علمى علوم ايه الكليات المناسبه اكتر والى هى ممكن تيجلى
انا جايبة 323علمي ياضة حلحق مرحلة تانية ولا
أنا جايب 391.5 ومش عارف أيه الكليات المتاحه
أنا جايب 82% ممكن أعرف أيه الكليات الكويسه اللى ممكن أدخلها أنا علمى علوم
ما هى الكليات المتاحه لعلمى رياضه
انا علمى علوم وجايبة68% ممكن الحق اه
ارجو الرد
انا جيبت 356.5 ايه الكليات المتاحة
انا جيبت 356.5 يعنى 87فى المائة ايه الكليات المتاحة لى
وهل يمكن التحويل لعلوم العريش مع العلم انه من محافظة الغربيه ولا هي اقليمي؟
لو سمحت هو مجموع 88.9% علمي علوم يكون مرحله تانيه؟ وهل ممكن يلحق علوم اقاليم ؟
لو سمحت انا عندى ابن اختى كان نظام قديم ومش مرتاح ف الكليه اللى هو فيها وعايز يحول ويدخل عهد فنى صحى وهو من الاسكندريه وكان جايب 70% ممكن يدخل ولا مش هينفع ولو مش هيفع ممكن يدخل ايه؟
انا جايب 324 وعندي ملحق انجليزي ياتري المرحلة التالته الحق اقسام في ادبي كويسه زي الفرنساوي ولا اعيد السنه واحسن المجموع
[جايب72% علمي علوم ماهي الكليات المرشحة لي
انا جايب 82.6% علمى رياضه و 50 فى الانجليش ممكن اخش تجارة انجليش
اناجيبة318.5عايزة اعرف الكليات المتاحة لية جامعة سوهاج اناادبى
الاخوات الابتقول اناجايبة 58 ادبى ادخل اية مش هتدخلى غير
معهد بالمصروفات
ياجماعه الامتحانات كانت سهلة وتنسيق عالى جدا يعنى الا جايب 50 الى 65 ادبى مش هيدخل غير معهد بالمصروفات والى جايب 50 65 علمى مش هيدخل غير معهد ممكن الاجايب 70 زراعه سابا باشا
ينفع ادخل بطرى مطروح وانا من كفر الشيخ
الرد بسرعه
انا حصلت عل الثانويه من كفر الشيخ ونقلت اسكندريه ازاى هيكون توزيع الاقليمى ليا تبع اسكندريه ولا لا
انا جايبه90.5 ممكن الحق علوم ولا لا
انا جايبه 85.61%علمى علوم ممكن ايه هى الكليات المتاحه ليا
انا جايب 94.5 ممكن الحق باذن الله علوم
اناا جايبه322.5علمى علووم ممكن اعرف ايه الكليات اوالمعاهد اللى ممكن اجيبهاا وخصوصاا اى معهد تمريض
انا جايبه 86.4 علمى علوم ممكن أدخل كليه ايه
انا جيبة 307 ممكن اعرف هدخل اية
انا جبت 392.5 ايه الكليات المتاحة ليا حرام بجد ملحقشى مرحلة اولى حسبى الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل في الوزير انا كنت بزاكر 15 ساعات وجبت 80 ادخل أي بقي في المنيا ربنا يمرر يا شيخ زي ما عملت في اهلي
انا جايبه 280 علمي علوم ايه الكليات المتاحه لي
انا جايب 76% ادبي ممكن اعرف ايه الكليات المتاحه ليا في جامعة القاهره مرحله ثانيه
؟
انا جبت 94ونص وعاوزة اعرف هالحق حقوق انجليزى ولا ايه
انا علمى علوم وجايبه 322.5 ممكن اعرف الكليات اللي ممكن ادخلها واروجو مشاهده التنسيق