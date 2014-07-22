نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2017 نتائج التنسيق للثانوية العامة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2017

مصريات – كتبت اسراء الحويني:

غالبا الطلبة المنتظرين لاخبار نتائج تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية مثل الواحد بين السما والارض، يعني بيكونوا دايما مستنيين اعلان موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية عشان يعرفوا لحقوا كليات القمة ولا لا؟؟

عامة سوف يتم وضع الحد الادنى للقبول في الجامعات المصرية بعد اعتماد نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2017 وستجدون كل اخبار نتائج التنسيق لدخول الجامعات 2017-2018 للمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة ايضا بعد قيام وزير التعليم العالي باعتمادها.

الجدير بالذكر بان عدد الطلاب المتقدمين الى تنسيق المرحلة الثانية 2017 سيبلغ 155 ألف طالب وطالبة وذلك بمتوقع حد أدنى 327 درجة.



وللمزيد تابعوا افضل الكليات التي يمكن التقدم اليها بعد ظهور نتائج التنسيق للمتقدمين في المرحلة الثانية 2017.

تحديث موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية 2017:



يبدأ موعد تنسيق المرحلة الثانية بعد اعتماد نتيجة تنسيق المرحلة الاولى للشهادة الثانوية العامة 2017 وسيمكن الاستعلام عنها فور توفرها بوقت لاحق، بالاسم لكل طالب متقدم، على موقع مكتب التنسيق الرئيسى الالكتروني، وكذلك طباعة اوراق التقدم الى الجامعات او المعاهد، من خلال الضغط على الرابط التالي >>> http://www.tansik.egypt.gov.eg/Results

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