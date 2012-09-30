نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2018/2017 بالاسكندرية والمحافظات

نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالاسكندرية
تسبب تأخر الاعلان عن نتائج تنسيق رياض الاطفال بالاسكندرية في غضب اولياء الامور، خاصة بعد ظهور نتائج التنسيق الخاصة برياض الاطفال محافظة الاسكندرية 2017 – 2018 المرحلة الاولى، ورفض قبول عدد كبير من التلاميذ بالمدارس التجريبية والخاصة بسبب سن القبول.
وقدم عدد كبير من اولياء الامور تظلمات الى محافظة الاسكندرية على نتائج تنسيق رياض الاطفال المرحلة الاولى، في الوقت الذي تم اهمال اعتماد والانتهاء من التصديق على الاسماء المقبولة بالمرحلة الثانية، ولم يم نشرها على موقع محافظة الاسكندرية الرسمي لاعلان نتائج التنسيق الخاص بدور رياض الاطقال.
ومن ناحية اخرى، كانت هناك وقفة احتجاجية كذلك لعدد من اولياء الامور في عدة محافظات مصرية اخرى، من بينها دمياط بسبب نتيجة تنسيق رياض الاطفال، والتي قررت وزارة التربية والتعليم اعادتها للنظر في الشكاوى المقدمة اليها.
وتشهد ايضاً باقي المحافظات المصرية ازدحاماً مقارباً بعدد المتقدمين للقبول برياض الاطفال لهذا العام، مثل محافظة القاهرة، الجيزة، حلوان، وايضا: محافظة القليوبية , السويس , بورسعيد . الاسماعيلية , الشرقية , الغربية , الدقهلية , دمياط , الفيوم ، المنوفية ، اسيوط ، سوهاج , المنيا , قنا , بني سويف , الاقصر , اسوان , والوادي الجديد، جنوب سيناء و شمال سيناء، ومحافظة البحر الاحمر ومحافظة مطروح.
هذا ويمكن لاولياء الامور مشاهدة اسماء التلاميذ الناجحين والمقبولين في تنسيق رياض الاطفال بالاسكندرية المرحلة الاولى و المرحلة الثانية لعام 2017 – 2018 لكل من ادارة وسط، ادارة شرق، العامرية، ادارة المنتزه، برج العرب وباقي الادارات في الاسكندرية فور صدورها.
للاستعلام اضغط على الرابط التالي: http://www.alexandria.gov.eg
ارجو معرفه تنسيق بنتي
الاسم:همسه السيد عبد النبي محمد السيد كواسه
رقم الملف:462621
ياريت اعرف في مدرسه ايه بالظبط
انا قدمت لابنى ومش عارف قبل فين اسمه زياد مصطفى ابراهيم الدسوقى رقم الملف ٩٣١٧٨ ارجو الافاده
الاسم زياد مصطفى ابراهيم الدسوقى رقم الملف ٩٣١٧٨ احب اعرف اتقبل فين
ملك كامل محمدين حسن عايزة أى استفسار ورقم الملف 134203
كنزى محمد ابراهيم على احمد الدكرورى رقم الطلب 144048 عايزة اعرف اتقبلت فى اى مدرسة انا مش لقيا اى معلومة تدلنى هى اتقبلت فين ارجو الرد
السلام عليكم
انا قدمت لبنتي ومش عارف قبلت فين ومش لاقي اي معلومه واضحه على الموقع اسمها هنا رامي احمد السيد
ارجو الافاده
جودى حازم. ١٧٩٠٨١ عابزه اعرف قبلت فى مدرسه ايه
رجوا الاستفسار عن مريم علاء قناوى مشعال
رقم الملف. ١٥٢٦٥
مريم علاء قناوى مشعال. رقم الملف ١٥٢٦٥
عادل بحري . سياره توصيل الاطفال kg خط شارع فؤاد .محطه الرمل المنشية السبع بنات
نتيجه قبول اميرة هشام المرحله التانيه بلتحاق صف كيجى وان رقم الملف 71722
حسين مراد احمد عايز اعرف ابنى قبل فى اى مدرسة رقم الملف 63652
والله العظيم التنسيق ده قله ادب علشان يبهدلوا اولياء الامور كده يعنى انا ابنى الكبير فى مدرسة قريبة من البيت ويجى تنسيق اخوه فى مدرسة بعيده جدا جدا عن البيت وانا بشتغل والاب بيشتغل نعمل ايه نودى مين ولا مين ونيجى نتكلم يتقال ادفع والمصاريف ومتديهوش والسنه اللى جايه حوله طب لزمته ايه من الاول التنسيق والله ده ناس غبيه اللى عملتة مدام التنسيق عن طريق والكمبيوتر ويبهدلوا اولياء الامور
عايز اعرف مدرسة بنتي التجربيبي روضة
رقم الملف16882
الاسم
مريم احمد طه سيد محمد
رقم ملف الطالب احمد حسن رجب السيد مكتوب غلط ارجو معرفه القبول بالاسم
يس جابر حسن حسين محمد ممكن معرفه قبول الطالب في اي مدرسه ارجو بسرعه ولكم جزيلا الشكر رقم الطلب 1291
ولكم جزيل الشكر
عايزه اعرف ابني اتقبل في مدرسه اسمها سمير التجريبيه اسمه ابراهيم محمد عبد السلام حميدو السيد رقم الملف 137466ياريت اعرف في مدرسه ايه بالظبط،وحعرف الرد ازاي اداره وسط