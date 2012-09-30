نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالاسكندرية

تسبب تأخر الاعلان عن نتائج تنسيق رياض الاطفال بالاسكندرية في غضب اولياء الامور، خاصة بعد ظهور نتائج التنسيق الخاصة برياض الاطفال محافظة الاسكندرية 2017 – 2018 المرحلة الاولى، ورفض قبول عدد كبير من التلاميذ بالمدارس التجريبية والخاصة بسبب سن القبول.

وقدم عدد كبير من اولياء الامور تظلمات الى محافظة الاسكندرية على نتائج تنسيق رياض الاطفال المرحلة الاولى، في الوقت الذي تم اهمال اعتماد والانتهاء من التصديق على الاسماء المقبولة بالمرحلة الثانية، ولم يم نشرها على موقع محافظة الاسكندرية الرسمي لاعلان نتائج التنسيق الخاص بدور رياض الاطقال.

نتائج تنسيق رياض الاطفال بالاسكندرية 2018

نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالاسكندرية لعام 2017 – 2018

ومن ناحية اخرى، كانت هناك وقفة احتجاجية كذلك لعدد من اولياء الامور في عدة محافظات مصرية اخرى، من بينها دمياط بسبب نتيجة تنسيق رياض الاطفال، والتي قررت وزارة التربية والتعليم اعادتها للنظر في الشكاوى المقدمة اليها.

وتشهد ايضاً باقي المحافظات المصرية ازدحاماً مقارباً بعدد المتقدمين للقبول برياض الاطفال لهذا العام، مثل محافظة القاهرة، الجيزة، حلوان، وايضا: محافظة القليوبية ,  السويس , بورسعيد . الاسماعيلية , الشرقية , الغربية , الدقهلية , دمياط ,  الفيوم ، المنوفية ، اسيوط ، سوهاج , المنيا , قنا , بني سويف , الاقصر  , اسوان , والوادي الجديد، جنوب سيناء و شمال سيناء، ومحافظة البحر الاحمر ومحافظة مطروح.

هذا ويمكن لاولياء الامور مشاهدة اسماء التلاميذ الناجحين والمقبولين في تنسيق رياض الاطفال بالاسكندرية المرحلة الاولى و المرحلة الثانية  لعام 2017 – 2018 لكل من ادارة وسط، ادارة شرق، العامرية، ادارة المنتزه، برج العرب وباقي الادارات في الاسكندرية فور صدورها.

للاستعلام اضغط على الرابط التالي: http://www.alexandria.gov.eg

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نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2018/2017 بالاسكندرية والمحافظات

30/09/2012 218 تعليق اخبار الاسكندرية, مكتب التنسيق , , , , , , , , , , ,
218 comments
  1. Alaa 11/07/2017 01:38 -

    ارجو معرفه تنسيق بنتي
    الاسم:همسه السيد عبد النبي محمد السيد كواسه
    رقم الملف:462621
    ياريت اعرف في مدرسه ايه بالظبط

  2. مصطفى ابراهيم 09/07/2017 12:47 -

    انا قدمت لابنى ومش عارف قبل فين اسمه زياد مصطفى ابراهيم الدسوقى رقم الملف ٩٣١٧٨ ارجو الافاده

  3. مصطفى ابراهيم 09/07/2017 12:45 -

    الاسم زياد مصطفى ابراهيم الدسوقى رقم الملف ٩٣١٧٨ احب اعرف اتقبل فين

  4. Malak roohy 09/07/2017 05:43 -

    ملك كامل محمدين حسن عايزة أى استفسار ورقم الملف 134203

  5. ريهام 04/07/2017 20:11 -

    كنزى محمد ابراهيم على احمد الدكرورى رقم الطلب 144048 عايزة اعرف اتقبلت فى اى مدرسة انا مش لقيا اى معلومة تدلنى هى اتقبلت فين ارجو الرد

  6. هنا رامي احمد السيد غنيم 04/07/2017 04:38 -

    السلام عليكم
    انا قدمت لبنتي ومش عارف قبلت فين ومش لاقي اي معلومه واضحه على الموقع اسمها هنا رامي احمد السيد
    ارجو الافاده

  7. حازم زعيم 03/07/2017 23:53 -

    جودى حازم. ١٧٩٠٨١ عابزه اعرف قبلت فى مدرسه ايه

  8. هيثم محمد نبيل 01/07/2017 16:36 -

    رجوا الاستفسار عن مريم علاء قناوى مشعال
    رقم الملف. ١٥٢٦٥

  9. هيثم محمد نبيل 01/07/2017 16:34 -

    مريم علاء قناوى مشعال. رقم الملف ١٥٢٦٥

  10. adel 04/10/2016 22:52 -

    عادل بحري . سياره توصيل الاطفال kg خط شارع فؤاد .محطه الرمل المنشية السبع بنات

  11. اميرة هشام 21/09/2016 15:27 -

    نتيجه قبول اميرة هشام المرحله التانيه بلتحاق صف كيجى وان رقم الملف 71722

  12. مراد حسين مراد 17/09/2016 00:58 -

    حسين مراد احمد عايز اعرف ابنى قبل فى اى مدرسة رقم الملف 63652

  13. هنا 14/08/2016 22:10 -

    والله العظيم التنسيق ده قله ادب علشان يبهدلوا اولياء الامور كده يعنى انا ابنى الكبير فى مدرسة قريبة من البيت ويجى تنسيق اخوه فى مدرسة بعيده جدا جدا عن البيت وانا بشتغل والاب بيشتغل نعمل ايه نودى مين ولا مين ونيجى نتكلم يتقال ادفع والمصاريف ومتديهوش والسنه اللى جايه حوله طب لزمته ايه من الاول التنسيق والله ده ناس غبيه اللى عملتة مدام التنسيق عن طريق والكمبيوتر ويبهدلوا اولياء الامور

  14. ahmad nour 14/08/2016 13:16 -

    عايز اعرف مدرسة بنتي التجربيبي روضة
    رقم الملف16882
    الاسم
    مريم احمد طه سيد محمد

  15. اسراء 10/08/2016 17:33 -

    رقم ملف الطالب احمد حسن رجب السيد مكتوب غلط ارجو معرفه القبول بالاسم

  16. جابر حسن 07/08/2016 08:20 -

    يس جابر حسن حسين محمد ممكن معرفه قبول الطالب في اي مدرسه ارجو بسرعه ولكم جزيلا الشكر رقم الطلب 1291

  17. ابراهيم محمد عبد السلام حميدو السيد 31/07/2016 02:06 -

    ولكم جزيل الشكر

  18. ابراهيم محمد عبد السلام حميدو السيد 31/07/2016 02:04 -

    عايزه اعرف ابني اتقبل في مدرسه اسمها سمير التجريبيه اسمه ابراهيم محمد عبد السلام حميدو السيد رقم الملف 137466ياريت اعرف في مدرسه ايه بالظبط،وحعرف الرد ازاي اداره وسط

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